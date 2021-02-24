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Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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Кримськотатарською мовою в окупованому Криму навчаються лише 3% школярів, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кримськотатарською мовою в окупованому Криму навчаються лише 3% школярів, - Денісова

В окупованому Криму Росія порушує право на освіту рідною мовою.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Денісова нагадала, що Російська Федерація, як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму.

Зокрема, порушується право на освіту рідною мовою, закріплене статтею 8 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Так, кримськотатарською мовою навчаються лише 3% школярів (6400 учнів), а частка учнів, які навчаються українською мовою, скоротилася за роки окупації в 50 разів, на сьогодні це 249 учнів.

Крім того, омбудсмен зазначила, що РФ сьогодні переслідує з політичних мотивів 133 громадян України. 114 із них незаконно утримують в місцях позбавлення волі. З них 15 - в окупованому Криму і 99 - в РФ. Всього в ув'язненні 78 кримських татар.

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Якщо б Рада прийняла закон про громадянство, коли кожен кримчанин мав би право голосу лише після складання іспитів української і татарської, то татарська мова стала б надзвичайно популярна на півострові.
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24.02.2021 18:05 Відповісти
а когда было больше?
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24.02.2021 18:24 Відповісти
Больше было до того как сталинские палачи депортировали крымско-татарский народ с их родной земли. Это Ялта:

На крымскотатарском языке в оккупированном Крыму учатся лишь 3% школьников, - Денисова - Цензор.НЕТ 2053
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24.02.2021 18:44 Відповісти
От звідки пані омбудсменша знає ці цифри? Вона,що там була,інспектувала чи як? Та немає там навчання ні кримськотатарською і тим паче українською мовами.
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24.02.2021 18:26 Відповісти
В РФ в усіх федеральних республіках лише декларативно 2-3 держмови ,а реально один "вяликий та магучий" !!! До речі, в Україні державність української мови подекуди виявляється декларативною!!! )))
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24.02.2021 18:35 Відповісти
Заголовок немного странный.
Вообще-то Денисова говорит об обучении на украинском языке - "доля учащихся, обучающихся на украинском языке, сократилась за годы оккупации в 50 раз, на сегодня это 249 учеников."
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24.02.2021 18:47 Відповісти
Крымских татар всего около 300 тыс. а в Крыму сейчас наверняка ощутимо меньше. Поэтому 64000 детей - вполне реальная цифра. Новость надо было делать про украинский язык в Крыму, его реально пытаются искоренить. А с татарами кацапы пока заигрывают, там есть процент штрейкбрехеров (они у любого народа находятся) их особо охаживают оккупанты, кроме того, Турция вписывается за татар. Пока кацапы в их понимании татар не щемят (постоянные обыски у "терористов"они считают нормальным). им кажется что они хорошо к крымским татарам относятся ( русские самый добрый народ в мире как они говорят)))), но небольшой но духовитый татарский народ не проведешь.
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24.02.2021 18:58 Відповісти
в том то и дело, что кацапы терпят малые народы, потому что их мало, а вот крупные нации - украинцы - с их языком, культурой поперек горла стали кацапам, якобы угрожают их расейской нации, языку и культуре - зависть, жаба давит, конкуренты и соперники.
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24.02.2021 20:22 Відповісти
Хорошо, что до 2014г 50% крымских школьников учились на татарском. Кримськотатарською мовою в окупованому Криму навчаються лише 3% школярів, - Денісова - Цензор.НЕТ 7766
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24.02.2021 21:16 Відповісти
С крымскими татарами , так случайно получилось, я плотно общался в юности ( конец 90-х) в тусовке студенческой было с десяток татар. Все они прекрасно знали свой язык, культуру, читали свою литературу, многие слушали свою музыку и т.д., наверняка в школе все учились на татарском. Потом они все переехали в Донецк и только один закацапился в Донецке, стал косить по местного, остальные остались мега_татарами. Это серьезный народ и них самоидентификация национальная помощней, чем у ватников и даже ваших рассеян.
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24.02.2021 22:02 Відповісти
 
 