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Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов
Від початку пандемії в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померли вже 37 014 людей.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 853 249 осіб;
одужало – 1 410 860 осіб;
летальних випадків – 37 014;
проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.
Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали.
Топ коментарі
+20 HartmannEri
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+16 Русский Алкаш
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+14 Romk@
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🔺летальних случаев - 37 014;
Т.е, за год "мастера спорта по борьбе с короновирусом"(с) закопали в два раза больше украинцев, чем погибло за 5 лет активных боевых действий.
Это уже "геноцид собственного населения"(с) как вещало Г+Г, или еще нит?
....Але запланована покупка сто мільйонів різних вакцин.."на днях"...
це напевне "Звіт про досягнення МОЗ України",Степанов?
Кажуть, що не дорахувались вже людей на ціле місто.
Це їм сьогодні пощастило з легкою формою, а скільки загине тих, з ким вони поділяться вірусом ?
Чому в нас народ такий бидлуватий і нерозумний ....
А декларацію "Блазня" ти, все-таки, покажи... А не "дзявкай", "відмазуючись "лівими фоточками"...
Про це у Фейсбуці повідомив Олександр Шевченко, пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія ".
Шевченко також запросив туристів "приїхати у Карпати та насолодитись гірським повітрям".
"Прикарпаття вийшло з "червоної зони". Буковель буде відкритим для туристів. Працюватимуть витяги №1, 2, 7. І з кожним днем кількість витягів, трас та інших об'єктів збільшуватиметься", - йдеться у повідомленні.
ПРЕДАТЕЛЬ ЗЕЛЕНСКИЙ
и его шобло! Смертная казнь предателей
через виселицу.