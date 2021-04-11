Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов

Від початку пандемії в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померли вже 37 014 людей.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 853 249 осіб;

одужало – 1 410 860 осіб;

летальних випадків – 37 014;

проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.

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Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали.