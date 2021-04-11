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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов

Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов

Від початку пандемії в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померли вже 37 014 людей.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За весь час пандемії в УкраїніПонад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов 01

Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов 02захворіло – 1 853 249 осіб;

Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов 02одужало – 1 410 860 осіб;

Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов 02летальних випадків – 37 014;

Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов 02проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.

Читайте також: МОЗ планує масово вакцинувати українців на базі великих виставкових центрів в містах-мільйонниках, - Ляшко

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
За все время пандемии в Украини⤵️
🔺летальних случаев - 37 014;
Т.е, за год "мастера спорта по борьбе с короновирусом"(с) закопали в два раза больше украинцев, чем погибло за 5 лет активных боевых действий.

Это уже "геноцид собственного населения"(с) как вещало Г+Г, или еще нит?
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11.04.2021 09:21
+16
не умерли, а их убили СЛУГИ НАРОДА, закатали в асфальт.
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11.04.2021 09:22
+14
Так кто там доктор смерть, Зебизяны?
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11.04.2021 09:28
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За все время пандемии в Украини⤵️
🔺летальних случаев - 37 014;
Т.е, за год "мастера спорта по борьбе с короновирусом"(с) закопали в два раза больше украинцев, чем погибло за 5 лет активных боевых действий.

Это уже "геноцид собственного населения"(с) как вещало Г+Г, или еще нит?
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11.04.2021 09:21 Відповісти
Понад 37 тисяч людей померли через COVID-19 від початку пандемії..
....Але запланована покупка сто мільйонів різних вакцин.."на днях"...

це напевне "Звіт про досягнення МОЗ України",Степанов?
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11.04.2021 09:47 Відповісти
"доктор-смерть" степанов похваляется результатами своей "работы"...
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11.04.2021 11:41 Відповісти
Що , тепер можна порівнювати роки по смертності з ковідом і без ?
Кажуть, що не дорахувались вже людей на ціле місто.
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11.04.2021 09:21 Відповісти
Всё буде добре. Все мы умрём.
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11.04.2021 09:22 Відповісти
Бажано - якомога пізніше.
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11.04.2021 09:28 Відповісти
Среди умерших 90% пенсионеры, чему ПФУ очень рад
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11.04.2021 09:28 Відповісти
и нё только лишь всё, мало кто выживэт
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11.04.2021 10:55 Відповісти
не умерли, а их убили СЛУГИ НАРОДА, закатали в асфальт.
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11.04.2021 09:22 Відповісти
Знаю особисто людей, які хворіючи, ходять скрізь без масок.
Це їм сьогодні пощастило з легкою формою, а скільки загине тих, з ким вони поділяться вірусом ?
Чому в нас народ такий бидлуватий і нерозумний ....
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11.04.2021 09:27 Відповісти
Бр менталітет ....ий,вибачаюсь...
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11.04.2021 09:55 Відповісти
На мою думку, перш за все, це є наслідком неосвіченості. Попри мантри про високий рівень освіти, такий в Україні суттєво знизився.
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11.04.2021 14:01 Відповісти
Ті люди не настільки тупі, щоб не розуміти біди, яку вони коять.
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11.04.2021 14:35 Відповісти
Країною рулять недоумки, яких обрали такі ж недоумки. Зате весело.Более 37 тысяч человек умерли от COVID-19 с начала пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 4272
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11.04.2021 09:29 Відповісти
Ти вже визначся, бо коли люди вибрали Порошенко, то вони "Мудрі та розвжливі". А коли ж ті самі люди вибрали Зеленського -то "недоумки". Чи ти хочешь сказати шо Порошенко з мудрих та розважливих людей зробив недоумків ?
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11.04.2021 09:45 Відповісти
стебан,живи долго и счастливо в куртяке,в морге, неопознанным...
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11.04.2021 09:27 Відповісти
Так кто там доктор смерть, Зебизяны?
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11.04.2021 09:28 Відповісти
Хто, хто... Звичайно ж Супрун.
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11.04.2021 09:30 Відповісти
Думаю що з Саакою, за якого ти голосив, і то було б краще ніж з цією шпаною.
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11.04.2021 09:33 Відповісти
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11.04.2021 09:41 Відповісти
А что там с охрененным ростом экономики и всеобщего благоденствия о которых ты, великий думальщик, тут вопил в 19 году?
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11.04.2021 10:15 Відповісти
Це ти хвалишся?
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11.04.2021 09:32 Відповісти
говорит правду..
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11.04.2021 09:33 Відповісти
Сумнівні досягнення у майстрів спорту по боротьбі з ковідом.
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11.04.2021 09:35 Відповісти
Злорадствує... Адже він зробив усе, щоб таке сталося... Кричав про "баригу мальдівського", про "свинарчуків", про "рехформи", які "хряк робить не хоче". В результаті його верещання вибрали "зеленого придурка", який, за два роки, привів державу на грань краху...
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11.04.2021 09:36 Відповісти
Так він офіційно декларує. І офіційно платить податки... А що робить "найчесніший" "парєнь из народа"? Покажи його декларацію. Покажи його гроші, з яких він заплатив податки в бюджет України... Вже не раз ловили на брехні і приховуванні доходів та ухиленні від податків...
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11.04.2021 09:46 Відповісти
Це ти про себе? Бо за "зеленого придурка" не гіпотетичні "свині" агітували, а ТИ...
А декларацію "Блазня" ти, все-таки, покажи... А не "дзявкай", "відмазуючись "лівими фоточками"...
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11.04.2021 10:03 Відповісти
10 квітня гірськолижний курорт "Буковель" відновив свою роботу.Понад 37 тисяч людей померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов - Цензор.НЕТ 5116
Про це у Фейсбуці повідомив Олександр Шевченко, пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія ".
Шевченко також запросив туристів "приїхати у Карпати та насолодитись гірським повітрям".
"Прикарпаття вийшло з "червоної зони". Буковель буде відкритим для туристів. Працюватимуть витяги №1, 2, 7. І з кожним днем кількість витягів, трас та інших об'єктів збільшуватиметься", - йдеться у повідомленні.
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11.04.2021 09:43 Відповісти
Дык хайгезундиихнитанкибыстрына..
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11.04.2021 09:48 Відповісти
Та переименуйте уже его в Буковид.
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11.04.2021 10:21 Відповісти
Ну и правильно,оглянитесь вокруг себя люди сами себя не берегут.Так какой смысл вводить карантины и цветные зоны.Вот если бы как в Китае нарушил повторно 5 лет тюрьмы без всяких там судебных волокит возможно Украина уже забыла бы про ковид как они.
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11.04.2021 10:23 Відповісти
Степанов, можеш нашити чорну орденську планку, на куртку за 600тис.грн. Чемпіон, ****
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11.04.2021 09:46 Відповісти
А учитывая то, что они чуть ли не в два раза постоянно занижают показатели смертности, то умножаем это число на два. А если бы Порошенко не спасал людей постоянной поставкой концентраторов, то было бы еще больше. А зеленые жабы ни копейки не пожертвовали на благие цели.
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11.04.2021 10:06 Відповісти
Денег нема они все в биткоин вкладывают.
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11.04.2021 10:19 Відповісти
Нигде не могу найти информацию или статистику погибали ли вакцинированые люди от ковида.
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11.04.2021 10:18 Відповісти
зе-срань со своим гребанным шапито убили 37тыс украинцев.
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11.04.2021 11:06 Відповісти
Своей вакцины нет , изобрести некому и не на что , закупается черти что , от которой столько побочных эффектов и смертности...Так результат предсказуем...Но была статистика , что от онко и сердечных болезней смертность выше...
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11.04.2021 11:15 Відповісти
Да не вакцину изобретать нужно, а лекарства. Где к примеру атипичная пневмония, которая была в 2003 году и которая кстати вызывалась одной из разновидностей коронавируса? Ась? А нет ее. И вакцин нет и пневмонии нет. А лечилась довольно просто - рибаверином в сочетании с преднизолоном или дексазоном. И ведь погасили эпидемию. А вот чем сейчас ковид лечат? Причем на начальном этапе, т.с. не доводя до пневмонии? Любопытно бы было бы узнать, что за средства рекомендуют врачи.
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11.04.2021 13:08 Відповісти
Меня антибиотиками , но дышать трудно пл сей день. А переболел летом 2020 и скоро год. Слабость ужасная...
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11.04.2021 13:28 Відповісти
Прямо разу выписали антибиотики или когда уже полный ппц пришел?
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11.04.2021 13:58 Відповісти
Сразу ,как только рентген показал воспаление легких
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11.04.2021 14:36 Відповісти
Извините, но это уже когда ппц пришел, а не сразу. А меня интересует когда недомогание только ощущать начали и к врачу обратились.
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11.04.2021 16:22 Відповісти
Сразу , как только поднялась температура. .За один день сделали рентген , выяснили ,что воспаление и тут же направили в больницу .К обеду уже получал все процедуры и антибиотики .
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12.04.2021 12:20 Відповісти
Конечно я не могу знать как протекает процесс. Но воспаление легких вроде как не сразу проявляется при заражении. Думаю, что заражение произошло ранее только процесс протекал в скрытой форме и Вы не лечили его ничем, что собственно и привело к проявлению симптомов в виде воспаления легких.
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12.04.2021 12:41 Відповісти
Никто толком не знает , у каждого человека все индивидуально-кто то обоняние потерял и вкусовые рецепторы , кто то воспаление легких заимел , кому то с сердцем стало плохо. Вирус коварен...Берегитесь , не болейте..
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12.04.2021 16:14 Відповісти
Спасибо. Пока держусь. И Вам здоровья.
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12.04.2021 18:15 Відповісти
Ну так если людей не лечить, то естественно будут умирать.
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11.04.2021 13:01 Відповісти
за все смерти в Украине несет ответственность
ПРЕДАТЕЛЬ ЗЕЛЕНСКИЙ
и его шобло! Смертная казнь предателей
через виселицу.
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11.04.2021 13:48 Відповісти
а КТО мешал закрыть границу и не пустить сюда эту заразу? КТО?
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11.04.2021 18:48 Відповісти
 
 