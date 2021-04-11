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Более 37 тысяч украинцев умерли от COVID-19 с начала пандемии, - Степанов
С начала пандемии в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли уже 37 014 человек.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболело - 1 853 249 человек;
🔺выздоровело - 1 410 860 человек;
🔺летальних случаев - 37 014;
🔺проведено ПЦР-тестов - 8 656 885.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случая заражения, 5 034 человека - выздоровели.
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🔺летальних случаев - 37 014;
Т.е, за год "мастера спорта по борьбе с короновирусом"(с) закопали в два раза больше украинцев, чем погибло за 5 лет активных боевых действий.
Это уже "геноцид собственного населения"(с) как вещало Г+Г, или еще нит?
....Але запланована покупка сто мільйонів різних вакцин.."на днях"...
це напевне "Звіт про досягнення МОЗ України",Степанов?
Кажуть, що не дорахувались вже людей на ціле місто.
Це їм сьогодні пощастило з легкою формою, а скільки загине тих, з ким вони поділяться вірусом ?
Чому в нас народ такий бидлуватий і нерозумний ....
А декларацію "Блазня" ти, все-таки, покажи... А не "дзявкай", "відмазуючись "лівими фоточками"...
Про це у Фейсбуці повідомив Олександр Шевченко, пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія ".
Шевченко також запросив туристів "приїхати у Карпати та насолодитись гірським повітрям".
"Прикарпаття вийшло з "червоної зони". Буковель буде відкритим для туристів. Працюватимуть витяги №1, 2, 7. І з кожним днем кількість витягів, трас та інших об'єктів збільшуватиметься", - йдеться у повідомленні.
ПРЕДАТЕЛЬ ЗЕЛЕНСКИЙ
и его шобло! Смертная казнь предателей
через виселицу.