Более 37 тысяч украинцев умерли от COVID-19 с начала пандемии, - Степанов

С начала пандемии в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли уже 37 014 человек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 853 249 человек;

🔺выздоровело - 1 410 860 человек;

🔺летальних случаев - 37 014;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8 656 885.

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Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случая заражения, 5 034 человека - выздоровели.