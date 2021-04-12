Меркель анонсувала останній виступ на посаді канцлерки Німеччини

Ангела Меркель заявила, що виступ на відкритті міжнародної промислової виставки в Ганновері, є "останнім на посаді канцлерки" ФРН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

Нагадаємо, Меркель обіймає цю посаду з кінця листопада 2005 року.

Раніше лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Німеччини Маркус Зьодер заявив про намір стати наступним канцлером ФРН. Він може очолити передвиборчий список німецьких консерваторів на вересневому плебісциті в Бундестазі. Нині в країні вирішується питання, хто повинен балотуватися від блоку двох партій: Зьодер або глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет.

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