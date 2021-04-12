Меркель анонсувала останній виступ на посаді канцлерки Німеччини
Ангела Меркель заявила, що виступ на відкритті міжнародної промислової виставки в Ганновері, є "останнім на посаді канцлерки" ФРН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".
Нагадаємо, Меркель обіймає цю посаду з кінця листопада 2005 року.
Раніше лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Німеччини Маркус Зьодер заявив про намір стати наступним канцлером ФРН. Він може очолити передвиборчий список німецьких консерваторів на вересневому плебісциті в Бундестазі. Нині в країні вирішується питання, хто повинен балотуватися від блоку двох партій: Зьодер або глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет.
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Топ коментарі
+12 Гундяй Крестовоздвиженский
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+9 Михаил Дужик
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+7 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар12.04.2021 15:18 Посилання
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Лашет - не рыба, не мясо. Я бы сказала приспособленец.......
Сёдер - поговаривает о рАссийской вакцине Спутник.......
Последнее выступление (ед.число).
Членин фсихда с тобой
Даже в туалете и с женой...
Как там твой сименс с турбинами? "случайно"? НЕТ. В Германии ТАКАЯ компания "случайно" не могла поставлять турбины (они делались под конкретный проект). Об этом знали все кому нужно знать.
Иди "на пенсию", затем может быть земля стекловатой этой меркель.