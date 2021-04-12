Меркель анонсировала последнее выступление в должности канцлера Германии
Ангела Меркель заявила, что выступление на открытии международной промышленной выставке в Ганновере, является "последним в должности канцлера" ФРГ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
Напомним, Меркель занимает данный пост с конца ноября 2005 года.
Ранее лидер Христианско-социального союза (ХСС) Германии Маркус Зёдер заявил о намерении стать следующим канцлером ФРГ. Он может возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьском плебисците в Бундестаг.Сейчас в стране решается вопрос, кто должен баллотироваться от блока двух партий: Зёдер или глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.
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+12 Гундяй Крестовоздвиженский
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Лашет - не рыба, не мясо. Я бы сказала приспособленец.......
Сёдер - поговаривает о рАссийской вакцине Спутник.......
Последнее выступление (ед.число).
Членин фсихда с тобой
Даже в туалете и с женой...
Как там твой сименс с турбинами? "случайно"? НЕТ. В Германии ТАКАЯ компания "случайно" не могла поставлять турбины (они делались под конкретный проект). Об этом знали все кому нужно знать.
Иди "на пенсию", затем может быть земля стекловатой этой меркель.