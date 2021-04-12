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Меркель анонсировала последнее выступление в должности канцлера Германии

Меркель анонсировала последнее выступление в должности канцлера Германии

Ангела Меркель заявила, что выступление на открытии международной промышленной выставке в Ганновере, является "последним в должности канцлера" ФРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Напомним, Меркель занимает данный пост с конца ноября 2005 года.

Ранее лидер Христианско-социального союза (ХСС) Германии Маркус Зёдер заявил о намерении стать следующим канцлером ФРГ. Он может возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьском плебисците в Бундестаг.Сейчас в стране решается вопрос, кто должен баллотироваться от блока двух партий: Зёдер или глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

Новость обновляется...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель потребовала от Путина свернуть наращивание войск на границе с Украиной, - пресс-служба канцлера

Германия (7063) Меркель Ангела (2125)


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Топ комментарии
+12
Уходжу у Газпром. Ваша Ангела
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12.04.2021 15:24
+9
Не знаю насчет следующего пидфуйловца, но пидфуйловка до сих пор у руля Германии.
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12.04.2021 15:24
+7
То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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12.04.2021 15:18
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Наступником стане якийсь підфуйловець...
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12.04.2021 15:13 Ответить
Не знаю насчет следующего пидфуйловца, но пидфуйловка до сих пор у руля Германии.
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12.04.2021 15:24 Ответить
Ксения,
Лашет - не рыба, не мясо. Я бы сказала приспособленец.......
Сёдер - поговаривает о рАссийской вакцине Спутник.......
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12.04.2021 16:29 Ответить
Этим хочу сказать: что Лашет, что Сёдер - для Украины ☹️
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12.04.2021 16:32 Ответить
Та що таке в світі діється....
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12.04.2021 17:19 Ответить
ні, наступником стане людина Байдена з зелених
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12.04.2021 16:47 Ответить
Меркель анонсировала последние выступление в должности канцлера Германии
Последнее выступление (ед.число).
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12.04.2021 15:13 Ответить
І членін такий молодий і Меркель з фуйлом впереді.
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12.04.2021 15:29 Ответить
Членин фсихда жЫвой
Членин фсихда с тобой
Даже в туалете и с женой...
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12.04.2021 15:39 Ответить
То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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12.04.2021 15:18 Ответить
Вот такая Европа...
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12.04.2021 15:23 Ответить
Это не Европа -это ее отдельные гнидливые граждане.
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12.04.2021 15:25 Ответить
А Макрон? А в других странах - кроме Прибалтики и Польши? Коррумпировано Кремлем и насыщено агентурой...
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12.04.2021 16:31 Ответить
Уходжу у Газпром. Ваша Ангела
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12.04.2021 15:24 Ответить
Газпром избито. Есть Роснефть. Думаю, не менее еврово.
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12.04.2021 15:26 Ответить
Интересно, ее повысят в звании в России в связи с уходом на пенсию в Германии?
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12.04.2021 15:28 Ответить
Это будет видно после её заключительного "гала-концерта". Но все предыдущие шоу у неё проходили на "ура".
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12.04.2021 15:34 Ответить
Как только запахло паленым, сразу Меркель анонсировала последние выступление, закивает пятками. Нам будет не хватать озабоченности, глубокой озабоченности
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12.04.2021 15:29 Ответить
Если бы не эта гэбэшно-штазийная комсомолка, то Украина еще в Бухаресте получила бы ПДЧ.
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12.04.2021 15:36 Ответить
***** травил ее злобными псовыми , бабка обосралась и все ! А так ,конечно, по большому счету -гнида она...
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12.04.2021 15:46 Ответить
Всем в мире будет лучше, если Меркель уйдет. Прежде всего ей самой. Не было в Евросоюзе лучшего адвоката бункерного карлика чем она. Пусть займется лучше отмыванием своей репутации и репутации своих потомков от совкового клейма и потаканию путенацизму.
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12.04.2021 15:53 Ответить
По случаю последнего выступления в должности канцлера Германии Бундес-фрау Меркель у "Hugo Boss" заказала торжественный наряд со следующими традиционными элементами: будёновка, кумачовая рубаха-косоворотка, валенки и сменные лыковые лапти. Также в Италии эксклюзивно заказаны: балалайка от Страдивари и гармонь-тальянка от Гварнери, под аккомпанемент которых труппа Берлинского балета исполнит па-де-де "Камаринская", а хор Берлинской оперы - торжественную ораторию "Калинка-малинка".
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12.04.2021 16:11 Ответить
А фуйло с соловьем дуетом в кремлевском дворце сьездов прогундосят: Постой паравоз , не стучите колеса, меркель нажми на тормоза..........................!
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12.04.2021 18:05 Ответить
На смене власти, пока немцы будут заняты внутренней повесткой дня, а они ещё и первая страна ЕС, без которой там решения не принимаются, путяра и полезет к нам. Воспользуется неразберихой.
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12.04.2021 20:33 Ответить
Ехай, ехай.....
Как там твой сименс с турбинами? "случайно"? НЕТ. В Германии ТАКАЯ компания "случайно" не могла поставлять турбины (они делались под конкретный проект). Об этом знали все кому нужно знать.
Иди "на пенсию", затем может быть земля стекловатой этой меркель.
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12.04.2021 21:26 Ответить
 
 