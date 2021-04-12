Дві гранати знайшли біля університету в Рівному, - Нацгвардія
Військовослужбовці Національної гвардії виявили в Рівному поруч із будівлею університету два предмети, схожі на гранати Ф-1 і РДГ-5.
Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.
"Подія сталася біля Рівненського державного гуманітарного університету. До наряду патруля підбігли двоє дівчат, які повідомили, що під деревом лежать невідомі предмети. Нацгвардійці відразу оцінили небезпеку ситуації та обгородили місце й евакуювали людей", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що гранати були з запалами і повністю готові до використання.
На місце події були викликані працівники поліції і ДСНС. Гранати вилучено.
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Аскольд #478011
показати весь коментар12.04.2021 17:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alexander Bereznuk #425456
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Nikolai Soloxno
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