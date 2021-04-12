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Две гранаты нашли возле университета в Ривном, - Нацгвардия

Две гранаты нашли возле университета в Ривном, - Нацгвардия

Военнослужащие Национальной гвардии обнаружили в Ривном рядом со зданием университета два предмета, похожие на гранаты Ф-1 и РДГ-5.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"Событие произошло у Ривненского государственного гуманитарного университета. К наряду патруля подбежали две девочки, которые сообщили, что под деревом лежат неизвестные предметы. Нацгвардейцы сразу оценили опасность ситуации и огородили место и эвакуировали людей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гранаты были с запалами и полностью готовы к использованию.

На место происшествия были вызваны работники полиции и ГСЧС. Гранаты изъяты.

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граната (1008) Ровно (530) Национальная гвардия (2153)


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Это диверсия РФ.
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12.04.2021 17:19 Ответить
может рядом с вузом, где завкафедрой требовала взятки?
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12.04.2021 17:26 Ответить
Враг у ворот, а эти *******, гранатами играются!
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12.04.2021 19:14 Ответить
 
 