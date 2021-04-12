Загиблий 12 квітня на Донбасі - 24-річний контрактник з Буковини Ярослав Карлійчук

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув 24-річний військовослужбовець із Чернівецької області Ярослав Карлійчук.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Ярослав Карлійчук родом з села Черепківці Глибоцької територіальної громади Чернівецької області. Він був старшим солдатом, проходив службу в підрозділі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, яка дислокується в місті Коломия (Івано-Франківська область).

Загиблого планують поховати в його рідному селі, дата похорону буде відома пізніше.

Як повідомив УНІАН голова Глибоцької територіальної громади Григорій Ванзуряк, у загиблого залишилися мати, дружина і дитина.

За словами керівника громади, Ярослав Карлійчук народився в 1996 році в Черепківці, закінчив місцеву школу. Мати загиблого воїна працює у військовому госпіталі, а батько помер раніше. Карлійчук двічі підписував контракт про проходження військової служби в ЗСУ.