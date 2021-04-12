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Загиблий 12 квітня на Донбасі - 24-річний контрактник з Буковини Ярослав Карлійчук

Загиблий 12 квітня на Донбасі - 24-річний контрактник з Буковини Ярослав Карлійчук

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув 24-річний військовослужбовець із Чернівецької області Ярослав Карлійчук.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Ярослав Карлійчук родом з села Черепківці Глибоцької територіальної громади Чернівецької області. Він був старшим солдатом, проходив службу в підрозділі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, яка дислокується в місті Коломия (Івано-Франківська область).

Загиблого планують поховати в його рідному селі, дата похорону буде відома пізніше.

Як повідомив УНІАН голова Глибоцької територіальної громади Григорій Ванзуряк, у загиблого залишилися мати, дружина і дитина.

За словами керівника громади, Ярослав Карлійчук народився в 1996 році в Черепківці, закінчив місцеву школу. Мати загиблого воїна працює у військовому госпіталі, а батько помер раніше. Карлійчук двічі підписував контракт про проходження військової служби в ЗСУ.

Автор: 

Буковина (854) смерть (6777) втрати (4442)


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Топ коментарі
+36
Вічна пам'ять та слава Герою!
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12.04.2021 19:20
+33
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪

Смерть російським окупантам на нашій землі !!
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12.04.2021 19:38
+26
Погибший сегодня на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук - Цензор.НЕТ 5630

...
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12.04.2021 19:38
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Вічна пам'ять та слава Герою!
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12.04.2021 19:20 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪

Смерть російським окупантам на нашій землі !!
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12.04.2021 19:38 Відповісти
Погибший сегодня на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук - Цензор.НЕТ 5630

...
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12.04.2021 19:38 Відповісти
Царство Небесне...
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12.04.2021 20:10 Відповісти
Герои не умирают!
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12.04.2021 20:28 Відповісти
Хто відповість за смерть Героя. Світла тобі пам'ять дитино.
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12.04.2021 21:03 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....
Погибший сегодня на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук - Цензор.НЕТ 3170
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12.04.2021 20:37 Відповісти
Господи, такі молоді хлопці гинуть ...
Світла пам'ять тобі, Воїне.
Глибокі співчуття рідним.
Непоправна втрата.
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12.04.2021 20:53 Відповісти
Загиблий сьогодні на Донбасі - 24-річний контрактник з Буковини Ярослав Карлійчук - Цензор.НЕТ 4750
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12.04.2021 21:14 Відповісти
Герої не вмирають
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12.04.2021 22:22 Відповісти
Вічна подяка та шана тобі ... земляче... земля пухом ГЕРОЙ!
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12.04.2021 22:44 Відповісти
Подяка захисникам Батьківщини , та пам'ять на роки .
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12.04.2021 22:47 Відповісти
Загиблий сьогодні на Донбасі - 24-річний контрактник з Буковини Ярослав Карлійчук - Цензор.НЕТ 1424
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12.04.2021 22:48 Відповісти
Ми це не забудемо.... Брате спи спокійно
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12.04.2021 22:53 Відповісти
Уберите предателей у власти!!!!!!
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12.04.2021 23:54 Відповісти
 
 