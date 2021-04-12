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Погибший 12 апреля на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук

Погибший 12 апреля на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела 12 апреля погиб 24-летний военнослужащий из Черновицкой области Ярослав Карлийчук.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Ярослав Карлийчук родом из села Черепковцы Глыбоцкой территориальной общины Черновицкой области. Он был старшим солдатом, проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в городе Коломыя (Ивано-Франковская область).

Погибшего планируют похоронить в его родном селе, дата похорон будет известна позже.

Читайте на Цензор.НЕТ: С начала суток 1 воин погиб, враг провел 7 обстрелов и 2 дистанционных минирования, - пресс-центр ОС

Как сообщил УНИАН председатель Глыбоцкой территориальной громады Григорий Ванзуряк, у погибшего остались мать, жена и ребенок.

По словам руководителя громады, Ярослав Карлийчук родился в 1996 году в Черепковцах, окончил местную школу. Мать погибшего воина работает в военном госпитале, а отец умер раньше. Карлийчук дважды подписывал контракт о прохождении военной службы в ВСУ.

Автор: 

Буковина (901) смерть (9250) потери (4427)


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Топ комментарии
+36
Вічна пам'ять та слава Герою!
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12.04.2021 19:20
+33
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪

Смерть російським окупантам на нашій землі !!
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12.04.2021 19:38
+26
Погибший сегодня на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук - Цензор.НЕТ 5630

...
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12.04.2021 19:38
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Вічна пам'ять та слава Герою!
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12.04.2021 19:20 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪

Смерть російським окупантам на нашій землі !!
показать весь комментарий
12.04.2021 19:38 Ответить
Погибший сегодня на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук - Цензор.НЕТ 5630

...
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12.04.2021 19:38 Ответить
Царство Небесне...
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12.04.2021 20:10 Ответить
Герои не умирают!
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12.04.2021 20:28 Ответить
Хто відповість за смерть Героя. Світла тобі пам'ять дитино.
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12.04.2021 21:03 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....
Погибший сегодня на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук - Цензор.НЕТ 3170
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12.04.2021 20:37 Ответить
Господи, такі молоді хлопці гинуть ...
Світла пам'ять тобі, Воїне.
Глибокі співчуття рідним.
Непоправна втрата.
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12.04.2021 20:53 Ответить
Загиблий сьогодні на Донбасі - 24-річний контрактник з Буковини Ярослав Карлійчук - Цензор.НЕТ 4750
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12.04.2021 21:14 Ответить
Герої не вмирають
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12.04.2021 22:22 Ответить
Вічна подяка та шана тобі ... земляче... земля пухом ГЕРОЙ!
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12.04.2021 22:44 Ответить
Подяка захисникам Батьківщини , та пам'ять на роки .
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12.04.2021 22:47 Ответить
Загиблий сьогодні на Донбасі - 24-річний контрактник з Буковини Ярослав Карлійчук - Цензор.НЕТ 1424
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12.04.2021 22:48 Ответить
Ми це не забудемо.... Брате спи спокійно
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12.04.2021 22:53 Ответить
Уберите предателей у власти!!!!!!
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12.04.2021 23:54 Ответить
 
 