Погибший 12 апреля на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела 12 апреля погиб 24-летний военнослужащий из Черновицкой области Ярослав Карлийчук.
Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
Ярослав Карлийчук родом из села Черепковцы Глыбоцкой территориальной общины Черновицкой области. Он был старшим солдатом, проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в городе Коломыя (Ивано-Франковская область).
Погибшего планируют похоронить в его родном селе, дата похорон будет известна позже.
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Как сообщил УНИАН председатель Глыбоцкой территориальной громады Григорий Ванзуряк, у погибшего остались мать, жена и ребенок.
По словам руководителя громады, Ярослав Карлийчук родился в 1996 году в Черепковцах, окончил местную школу. Мать погибшего воина работает в военном госпитале, а отец умер раньше. Карлийчук дважды подписывал контракт о прохождении военной службы в ВСУ.
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Смерть російським окупантам на нашій землі !!
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Світла пам'ять тобі, Воїне.
Глибокі співчуття рідним.
Непоправна втрата.