ІСС UKRAINE закликає продовжити дію експортних мит на металобрухт

Міжнародна торгова палата України звернулася до голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи з відкритим листом, в якому закликає підтримати законопроєкт 5175, який передбачає збереження ставки вивізного мита чорних металів на рівні 58 євро за тонну до 2027 року.

ІСС Ukraine вважає, що Україна отримає значно більше економічних досягнень у разі обмеження експорту металобрухту, ніж відкривши для нього кордону. Тим більше, з огляду на економічні реалії, європейські країни також розглядають аналогічні заходи щодо захисту власних ринків.



