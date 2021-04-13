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ІСС UKRAINE закликає продовжити дію експортних мит на металобрухт

Міжнародна торгова палата України звернулася до голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи з відкритим листом, в якому закликає підтримати законопроєкт 5175, який передбачає збереження ставки вивізного мита чорних металів на рівні 58 євро за тонну до 2027 року.

ІСС Ukraine вважає, що Україна отримає значно більше економічних досягнень у разі обмеження експорту металобрухту, ніж відкривши для нього кордону. Тим більше, з огляду на економічні реалії, європейські країни також розглядають аналогічні заходи щодо захисту власних ринків.

ІСС UKRAINE закликає продовжити дію експортних мит на металобрухт 01
ІСС UKRAINE закликає продовжити дію експортних мит на металобрухт 02

Автор: 

мито (1107) металобрухт (416)


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Ще не все вивезли?
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13.04.2021 09:33 Відповісти
идите нахер со своими пошлинами. давайте нормальные деньги за металлолом и его никто вывозить не будет..
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13.04.2021 13:25 Відповісти
ну да, а то бедные металлисты, которые спокойно принимают крышки от люков, не могут заработать себе нормально.
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13.04.2021 23:03 Відповісти
от в цьому треба наслідувати Європу - підтримувати власні ринки, а особливо - під час пандемій на інших скрутних часів
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13.04.2021 21:29 Відповісти
В некоторых странах так и вовсе работает бан на вывоз металлолома. Т.е. сколько не плати, а вывезти его нельзя. А у нас, кругляк, янтарь, металлолом - вывози что хочешь.
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13.04.2021 22:55 Відповісти
почему Украине выгодно продление пошлины? Во-первых, оборона. Сталь для военной промышленности производится в Украине из этого сырья. Второе -наполнение бюджета. Украине как минимум вчетверо выгоднее перерабатывать сырье внутри страны, а не экспортировать его. Валютная выручка - еще один важный аргумент.
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13.04.2021 23:18 Відповісти
 
 