ІСС UKRAINE призывает продлить действие экспортных пошлин на металлолом
Международная торговая палата Украины обратилась к председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе с открытым письмом, в котором призывает поддержать законопроект 5175, предусматривающий сохранение ставки вывозной пошлины черных металлов на уровне 58 евро за тонну до 2027 года.
ІСС Ukraine считает, что Украина получит значительно больше экономических достижений при ограничении экспорта металлолома, чем открыв для него границы. Тем более, учитывая экономические реалии, европейские страны также рассматривают аналогичные меры по защите собственных рынков.
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Владислав Носковский
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Felix Trinidad
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Антон Терещенко
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Олег Ковальчук #476996
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