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ІСС UKRAINE призывает продлить действие экспортных пошлин на металлолом

Международная торговая палата Украины обратилась к председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе с открытым письмом, в котором призывает поддержать законопроект 5175, предусматривающий сохранение ставки вывозной пошлины черных металлов на уровне 58 евро за тонну до 2027 года.

ІСС Ukraine считает, что Украина получит значительно больше экономических достижений при ограничении экспорта металлолома, чем открыв для него границы. Тем более, учитывая экономические реалии, европейские страны также рассматривают аналогичные меры по защите собственных рынков.

ІСС UKRAINE призывает продлить действие экспортных пошлин на металлолом 01
ІСС UKRAINE призывает продлить действие экспортных пошлин на металлолом 02

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пошлина (493) металлолом (191)


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Ще не все вивезли?
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13.04.2021 09:33 Ответить
идите нахер со своими пошлинами. давайте нормальные деньги за металлолом и его никто вывозить не будет..
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13.04.2021 13:25 Ответить
ну да, а то бедные металлисты, которые спокойно принимают крышки от люков, не могут заработать себе нормально.
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13.04.2021 23:03 Ответить
от в цьому треба наслідувати Європу - підтримувати власні ринки, а особливо - під час пандемій на інших скрутних часів
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13.04.2021 21:29 Ответить
В некоторых странах так и вовсе работает бан на вывоз металлолома. Т.е. сколько не плати, а вывезти его нельзя. А у нас, кругляк, янтарь, металлолом - вывози что хочешь.
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13.04.2021 22:55 Ответить
почему Украине выгодно продление пошлины? Во-первых, оборона. Сталь для военной промышленности производится в Украине из этого сырья. Второе -наполнение бюджета. Украине как минимум вчетверо выгоднее перерабатывать сырье внутри страны, а не экспортировать его. Валютная выручка - еще один важный аргумент.
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13.04.2021 23:18 Ответить
 
 