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АШАН звернувся до Зеленського із закликом розібратись із діями АРМА

АШАН звернувся до Зеленського із закликом розібратись із діями АРМА

Група компаній АШАН звернулась до президента України Володимира Зеленського із проханням втрутитись у ситуацію навколо спроби Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) конфіскувати земельну ділянку, куплену АШАНом в Одеській області для будівництва ТРЦ. Іноземні інвестори заявляють, що земля площею 26,8 га конфіскована у межах кримінального провадження, до якого група компаній АШАН не має жодного стосунку. Натомість конфісковану в АШАН землю АРМА намагається продати за 4% від її вартості компанії із статутним капіталом у 5 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"У 2019 році група компаній АШАН (Ашан Рітейл та Сітрас) зіткнулась з небаченим за розмахом рейдерським заволодінням нашими активами, що відбулося за допомогою та безпосередньою участю державного органу – Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Земельні ділянки були придбані нами в Одеської області для будівництва ТРЦ з багаторівневою транспортною розв’язкою загальною площею 26,8 га.Несподівано ми дізналися, що земельні ділянки арештовані та передані в управління АРМА в рамках кримінального провадження 2016 року, до якого група компаній АШАН не має жодного відношення. Згідно судових рішень, які згодом були скасовані, ділянки передавалися АРМА в управління, однак АРМА вирішила терміново та з численними порушеннями їх продати підставній компанії зі статутним капіталом у 5 тис. гривень!", - сказано у зверненні.

Ціна продажу земельної ділянки, як ідеться в відкритому зверненні, склала менше 4 % від ринкової вартості. Нормативно-грошова оцінка, яка була встановлена державою, та від якої АШАН завжди сплачував і продовжує сплачувати податки, становила 432 млн. грн. Експертна оцінка, яка була зроблена судовим експертом у судових справах, перевищила 229 млн. грн. Ціна, за якою відбувся продаж на так званому аукціоні – 8,7 млн. грн.

"Упродовж останніх років наша компанія замість вкладання інвестицій та створення робочих місць витрачає час та значні кошти на судову тяганину через некомпетентність, халатність та умисну неправомірну поведінку посадових осіб АРМА. Всюди лунають заклики про запрошення до України іноземних інвесторів, створення нових інституцій, призначення інвестиційних нянь, оновлення судової системи, прозорі процедури. Проте, життя доводить трохи інші речі. В кримінальних справах досі нікому не пред’явлені підозри, АРМА продовжує продавати за безцінь активи, якими б мала ефективно управляти. Нам залишається покладатись на захист нашої власності Великою Палатою Верховного Суду, незважаючи на усі перепони, які чиняться як з боку АРМА, так і замовниками цієї схеми", - йдеться у зверненні.

Ашан продовжує відстоювати свої порушені права і розраховує на захист своїх інвестицій. І тут не принципово: іноземні вони чи українські. Інвестиція – це довіра. До держави, де без згоди інвестора можуть забрати власність, яка законно йому належить – не буде довіри, а отже – інвестицій.

З огляду на вказані обставини група компаній АШАН просить президента вжити всіх можливих заходів щодо захисту прав інвесторів та підтримання рівня довіри до України! АШАН і надалі готові всіма своїми діями підтримувати прагнення України та зусилля влади до розвитку економіки, створення нових робочих місць та зміцнення держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) рейдерство (402) інвестори (445) АРМА (576)


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Топ коментарі
+12
Условия(и они вовке-зеЛоху очень нравятся), которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
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13.04.2021 21:08 Відповісти
+12
клоун имеет откат от АРМЫ, и немалый..
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13.04.2021 21:14 Відповісти
+10
Рассмеши комика(клоуна)! "Ашан"-вы выиграли!
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13.04.2021 21:06 Відповісти
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Рассмеши комика(клоуна)! "Ашан"-вы выиграли!
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13.04.2021 21:06 Відповісти
клоун имеет откат от АРМЫ, и немалый..
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13.04.2021 21:14 Відповісти
Какая разница!!!
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13.04.2021 21:22 Відповісти
брали землю при одному клані, а зараз інший. кучеряві діти по лондонах та монаках поневіряються без бентлів та якісного коксу.
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13.04.2021 21:06 Відповісти
Шо ты белиберду всякую несешь? Это обычное украинское мошенничество с использованием государственных органов. Этой практике уже 30 лет. Чуваки коррумпировали чиновников, те подсуетились, сварганили на коленке документы и продали актив на подставную компанию. Хорошо, это Ашан, глобальная компания, а завтра, таким же образом у тебя квартиру перепишут. Так и живем, друг у друга табуретки 30 лет выдергиваем.
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13.04.2021 21:15 Відповісти
то не ми "видьоргіваєм". хоча не певен, що автохтони краще би себе поводили. але надія ще є.
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13.04.2021 21:22 Відповісти
не факт, що та земля законно була продана, колись Ашану, тому й конфіскували
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14.04.2021 07:42 Відповісти
Вероятность есть. Но обычно у крупных западников куча лойеров и они кишки вынут у продавца по юридической чистоте сделки. Но, все может быть.
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14.04.2021 09:38 Відповісти
згоден, але порушення могли бути на етапі виведення чи виділення землі, потім прогнали через пару власників і ніби чисте майно, а воно потім вилізло.
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14.04.2021 10:19 Відповісти
Страждають...)))
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13.04.2021 21:16 Відповісти
Условия(и они вовке-зеЛоху очень нравятся), которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
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13.04.2021 21:08 Відповісти
главное, охрану канала спецназу рф отдать с правом стрельбы на поражение, думаю макрон будет не против
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13.04.2021 21:11 Відповісти
Это как за 3 рубля...
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13.04.2021 21:13 Відповісти
https://newsua.one/news/chomu-putin-vklyuchiv-zadnyu-peredachu.html Чому Путін включив задню передач у

АШАН обратился к Зеленскому с призывом разобраться с действиями АРМА - Цензор.НЕТ 7418
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13.04.2021 21:27 Відповісти
нічого нового поведінка мікрона не викликає. Нащадок де Голля. де Голль завжди крутив фіги спочатку Рузвельту а потім іншим, кого застав. Рузвельт а потім трумен вимагали підписати атлантичну хартію (відмову від колоній), Де Голль їх посилав, а сталіним уклав договір про дружбу в 1944 році. А потім ввязались жабоїди в Індокитай, побили їх. Потім був Алжир, знову надавали гусаку (кликуха Голля). А зараз мікрон звязався із путіним, той за нього спасає хресника де Голля Асада ( його батько Хафез був адютантом у де Голля) та ввязався відомстити за смерть каддаффі в Лівії. А макрон виступає в ролі саркозі для Грузії. А чс? там проканало, а друг путін ще грошей дасть.
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13.04.2021 22:19 Відповісти
Эта АРМА - коррупционная клоака, там каждого первого нужно сажать с конфискацией.
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13.04.2021 21:11 Відповісти
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!! Самий небезпечний рекетір ,це держава !!!))))
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13.04.2021 21:20 Відповісти
Фсі ці ОШАНИ(ні разу не був і не знаю де вони в Моєму місті), водичка в КриКриш, лікарняні ітп-відволікання уваги влади(любої) від дерибану Неньки!! рехформи, мля...
Локшина на вуха Лохів та неЛохів...
🤗
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13.04.2021 21:15 Відповісти
Хотелось Бы , что бы Цензор Промониторил Ответ Президента , как гаранта Конституции и Инвестиций в Украину .
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13.04.2021 21:35 Відповісти
Зелені грабувати "Ашан" зібрались? Бугагага)))) Це перед зустрічею зеленого лайна і Президента Франції Макрона!
Слуги наркомана зеленського - закінчені ідіоти та ублюдки!
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13.04.2021 21:39 Відповісти
АШАН звернувся до Зеленського із закликом розібратись із діями АРМА - Цензор.НЕТ 2465
Пусть попробует Ашан, как в россии.
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13.04.2021 21:47 Відповісти
Україна була і є банановою республікою, ніякі майдани нічого не міняють!
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13.04.2021 21:57 Відповісти
посему к нам ни при каких вождях инвестор не идет и не придет, а сегодняшняя Зе-няня Ашану может предложить лишь, как в анекдоте - ... по йогурту и спать......
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13.04.2021 21:59 Відповісти
Invest няни от Зели в действии. Позорно развели французского ритейлера и никто не виноват!
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13.04.2021 21:59 Відповісти
Не хочу ударятся, "Ашан" тоже кинули? Инвесторы, вы гдеееее?
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13.04.2021 22:03 Відповісти
Вместо АШАН должно быть АТБ
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13.04.2021 22:12 Відповісти
в атб якість місцевих товарів вища на голову.
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31.08.2021 13:30 Відповісти
як памятається, АРМА це дітище Народного Фронту, там ще Пашинський курував. Чистої води кримінал, але МВД на "місці", чужі там не пройдуть.АШАН хай на брайтон Біч спробує захапати землю. Чародійники.
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13.04.2021 22:24 Відповісти
А Ашан не хочет объяснить, что он делает в Крыму?
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13.04.2021 22:33 Відповісти
Что делает в Крыму? Торгует. Работа у них такая - торговля, а политика их скорее всего, мало трогает.
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14.04.2021 06:34 Відповісти
Если у тебя отожмут дом, а потом там откроют магазин, это политика, торговля, или соучастие в краже? Встань с бутылке, кацапье
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14.04.2021 10:12 Відповісти
Да, это Зе виноват, что АРМА в 2016-2019 беспредельничала.
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13.04.2021 22:40 Відповісти
Ашан работает в Крыму. Это все, что надо знать про эту мразотную конторку.
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13.04.2021 23:02 Відповісти
..... а Медведчук уже который год своими копытами топчет украинскую землю совершенно свободно и без охраны, и шо ?
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14.04.2021 00:35 Відповісти
Тебе за болячку, а ты за срачку. Давайте не жить, раз где-то ходит живой Медведчук? Мертвечук это Мертвечук, а Ашан это Ашан, совершенно разные истории, которые не переплетаются. Вопрос в том, по какому праву международная сеть открывает свой магазин на украденной территории?
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14.04.2021 10:15 Відповісти
Яких інвест-нянь вам ще треба?
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13.04.2021 23:07 Відповісти
АШАН звернувся до Зеленського із закликом розібратись із діями АРМА - Цензор.НЕТ 7787
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14.04.2021 00:25 Відповісти
Как удивительно, правда? Те, кто должны бороться с жуликами, те как раз и занимаются разными сомнительными сделками., а если точнее, они же и организуют преступления.
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14.04.2021 00:26 Відповісти
А они шо? Думали в сказку попали?)
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14.04.2021 07:20 Відповісти
Як тобі така інвестиційна няня, Ілоне?
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14.04.2021 08:15 Відповісти
 
 