АШАН звернувся до Зеленського із закликом розібратись із діями АРМА

Група компаній АШАН звернулась до президента України Володимира Зеленського із проханням втрутитись у ситуацію навколо спроби Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) конфіскувати земельну ділянку, куплену АШАНом в Одеській області для будівництва ТРЦ. Іноземні інвестори заявляють, що земля площею 26,8 га конфіскована у межах кримінального провадження, до якого група компаній АШАН не має жодного стосунку. Натомість конфісковану в АШАН землю АРМА намагається продати за 4% від її вартості компанії із статутним капіталом у 5 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"У 2019 році група компаній АШАН (Ашан Рітейл та Сітрас) зіткнулась з небаченим за розмахом рейдерським заволодінням нашими активами, що відбулося за допомогою та безпосередньою участю державного органу – Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Земельні ділянки були придбані нами в Одеської області для будівництва ТРЦ з багаторівневою транспортною розв’язкою загальною площею 26,8 га.Несподівано ми дізналися, що земельні ділянки арештовані та передані в управління АРМА в рамках кримінального провадження 2016 року, до якого група компаній АШАН не має жодного відношення. Згідно судових рішень, які згодом були скасовані, ділянки передавалися АРМА в управління, однак АРМА вирішила терміново та з численними порушеннями їх продати підставній компанії зі статутним капіталом у 5 тис. гривень!", - сказано у зверненні.

Ціна продажу земельної ділянки, як ідеться в відкритому зверненні, склала менше 4 % від ринкової вартості. Нормативно-грошова оцінка, яка була встановлена державою, та від якої АШАН завжди сплачував і продовжує сплачувати податки, становила 432 млн. грн. Експертна оцінка, яка була зроблена судовим експертом у судових справах, перевищила 229 млн. грн. Ціна, за якою відбувся продаж на так званому аукціоні – 8,7 млн. грн.

"Упродовж останніх років наша компанія замість вкладання інвестицій та створення робочих місць витрачає час та значні кошти на судову тяганину через некомпетентність, халатність та умисну неправомірну поведінку посадових осіб АРМА. Всюди лунають заклики про запрошення до України іноземних інвесторів, створення нових інституцій, призначення інвестиційних нянь, оновлення судової системи, прозорі процедури. Проте, життя доводить трохи інші речі. В кримінальних справах досі нікому не пред’явлені підозри, АРМА продовжує продавати за безцінь активи, якими б мала ефективно управляти. Нам залишається покладатись на захист нашої власності Великою Палатою Верховного Суду, незважаючи на усі перепони, які чиняться як з боку АРМА, так і замовниками цієї схеми", - йдеться у зверненні.

Ашан продовжує відстоювати свої порушені права і розраховує на захист своїх інвестицій. І тут не принципово: іноземні вони чи українські. Інвестиція – це довіра. До держави, де без згоди інвестора можуть забрати власність, яка законно йому належить – не буде довіри, а отже – інвестицій.

З огляду на вказані обставини група компаній АШАН просить президента вжити всіх можливих заходів щодо захисту прав інвесторів та підтримання рівня довіри до України! АШАН і надалі готові всіма своїми діями підтримувати прагнення України та зусилля влади до розвитку економіки, створення нових робочих місць та зміцнення держави.