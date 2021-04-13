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АШАН обратился к Зеленскому с призывом разобраться с действиями АРМА

АШАН обратился к Зеленскому с призывом разобраться с действиями АРМА

Группа компаний АШАН обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг попытки Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) конфисковать земельный участок купленный Ашаном в Одесской области для строительства ТРЦ. Иностранные инвесторы заявляют, что земля площадью 26,8 га конфискована в рамках уголовного производства к которому группа компаний АШАН не имеет никакого отношения. Зато конфискованную у АШАН землю АРМА пытается продать за 4% от ее стоимости компании с уставным капиталом в 5 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В 2019 году группа компаний АШАН (Ашан Ритейл и Ситрас) столкнулась с невиданным по размаху рейдерским захватом наших активов, который произошел с помощью и при непосредственном участии государственного органа - Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) . Земельные участки были приобретены нами в Одесской области для строительства ТРЦ с многоуровневой транспортной развязкой общей площадью 26,8 га. Неожиданно мы узнали, что земельные участки арестованы и переданы в управление АРМА в рамках уголовного производства 2016 года, к которому группа компаний АШАН не имеет никакого отношения. Согласно судебных решений, которые впоследствии были отменены, участки передавались АРМА в управление, однако АРМА решила срочно и с многочисленными нарушениями их продать подставной компании с уставным капиталом в 5 тыс. гривен ", - говорится в обращении.

Цена продажи земельного участка, как говорится в открытом обращении, составила менее 4% от рыночной стоимости. Нормативно-денежная оценка, которая была установлена ​​государством, и от которой АШАН всегда платил и продолжает платить налоги, составила 432 млн грн. Экспертная оценка, которая была сделана судебным экспертом в судебных делах, превысила 229 млн грн. Цена, по которой состоялась продажа на так-называемом аукционе - 8,7 млн грн.

"В последние годы наша компания вместо вложения инвестиций и создания рабочих мест тратит время и значительные средства на судебную волокиту из-за некомпетентности, халатности и умышленного неправомерного поведения должностных лиц АРМА. Повсюду раздаются призывы о приглашении в Украину иностранных инвесторов, создании новых институтов, назначении инвестиционных нянь, обновлении судебной системы, прозрачных процедурах. Однако, жизнь доказывает немного другие вещи. В уголовных делах до сих пор никому не предъявлены подозрения, АРМА продолжает продавать за бесценок активы, которыми должна была эффективно управлять. Нам остается полагаться на защиту нашей собственности Большой Палатой Верховного Суда, несмотря на все преграды, которые совершаются как со стороны АРМА, так и заказчиками этой схемы ", - говорится в обращении.

АШАН продолжает отстаивать свои нарушенные права и рассчитывает на защиту своих инвестиций. И здесь не важно: иностранные они или украинские. Инвестиция - это доверие. К государству, где без согласия инвестора могут забрать собственность, которая законно ему принадлежит - не будет доверия, а значит - инвестиций.

Учитывая указанные обстоятельства группа компаний АШАН просит Президента принять все возможные меры по защите прав инвесторов и поддержанию уровня доверия к Украине! АШАН и в дальнейшем готов всеми своими действиями поддерживать стремление Украины и усилия властей к развитию экономики, созданию новых рабочих мест и укреплению государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) рейдерство (918) инвесторы (333) АРМА (103)


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Топ комментарии
+12
Условия(и они вовке-зеЛоху очень нравятся), которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
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13.04.2021 21:08 Ответить
+12
клоун имеет откат от АРМЫ, и немалый..
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13.04.2021 21:14 Ответить
+10
Рассмеши комика(клоуна)! "Ашан"-вы выиграли!
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13.04.2021 21:06 Ответить
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Рассмеши комика(клоуна)! "Ашан"-вы выиграли!
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13.04.2021 21:06 Ответить
клоун имеет откат от АРМЫ, и немалый..
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13.04.2021 21:14 Ответить
Какая разница!!!
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13.04.2021 21:22 Ответить
брали землю при одному клані, а зараз інший. кучеряві діти по лондонах та монаках поневіряються без бентлів та якісного коксу.
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13.04.2021 21:06 Ответить
Шо ты белиберду всякую несешь? Это обычное украинское мошенничество с использованием государственных органов. Этой практике уже 30 лет. Чуваки коррумпировали чиновников, те подсуетились, сварганили на коленке документы и продали актив на подставную компанию. Хорошо, это Ашан, глобальная компания, а завтра, таким же образом у тебя квартиру перепишут. Так и живем, друг у друга табуретки 30 лет выдергиваем.
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13.04.2021 21:15 Ответить
то не ми "видьоргіваєм". хоча не певен, що автохтони краще би себе поводили. але надія ще є.
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13.04.2021 21:22 Ответить
не факт, що та земля законно була продана, колись Ашану, тому й конфіскували
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14.04.2021 07:42 Ответить
Вероятность есть. Но обычно у крупных западников куча лойеров и они кишки вынут у продавца по юридической чистоте сделки. Но, все может быть.
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14.04.2021 09:38 Ответить
згоден, але порушення могли бути на етапі виведення чи виділення землі, потім прогнали через пару власників і ніби чисте майно, а воно потім вилізло.
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14.04.2021 10:19 Ответить
Страждають...)))
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13.04.2021 21:16 Ответить
Условия(и они вовке-зеЛоху очень нравятся), которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
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13.04.2021 21:08 Ответить
главное, охрану канала спецназу рф отдать с правом стрельбы на поражение, думаю макрон будет не против
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13.04.2021 21:11 Ответить
Это как за 3 рубля...
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13.04.2021 21:13 Ответить
https://newsua.one/news/chomu-putin-vklyuchiv-zadnyu-peredachu.html Чому Путін включив задню передач у

АШАН обратился к Зеленскому с призывом разобраться с действиями АРМА - Цензор.НЕТ 7418
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13.04.2021 21:27 Ответить
нічого нового поведінка мікрона не викликає. Нащадок де Голля. де Голль завжди крутив фіги спочатку Рузвельту а потім іншим, кого застав. Рузвельт а потім трумен вимагали підписати атлантичну хартію (відмову від колоній), Де Голль їх посилав, а сталіним уклав договір про дружбу в 1944 році. А потім ввязались жабоїди в Індокитай, побили їх. Потім був Алжир, знову надавали гусаку (кликуха Голля). А зараз мікрон звязався із путіним, той за нього спасає хресника де Голля Асада ( його батько Хафез був адютантом у де Голля) та ввязався відомстити за смерть каддаффі в Лівії. А макрон виступає в ролі саркозі для Грузії. А чс? там проканало, а друг путін ще грошей дасть.
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13.04.2021 22:19 Ответить
Эта АРМА - коррупционная клоака, там каждого первого нужно сажать с конфискацией.
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13.04.2021 21:11 Ответить
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!! Самий небезпечний рекетір ,це держава !!!))))
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13.04.2021 21:20 Ответить
Фсі ці ОШАНИ(ні разу не був і не знаю де вони в Моєму місті), водичка в КриКриш, лікарняні ітп-відволікання уваги влади(любої) від дерибану Неньки!! рехформи, мля...
Локшина на вуха Лохів та неЛохів...
🤗
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13.04.2021 21:15 Ответить
Хотелось Бы , что бы Цензор Промониторил Ответ Президента , как гаранта Конституции и Инвестиций в Украину .
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13.04.2021 21:35 Ответить
Зелені грабувати "Ашан" зібрались? Бугагага)))) Це перед зустрічею зеленого лайна і Президента Франції Макрона!
Слуги наркомана зеленського - закінчені ідіоти та ублюдки!
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13.04.2021 21:39 Ответить
АШАН звернувся до Зеленського із закликом розібратись із діями АРМА - Цензор.НЕТ 2465
Пусть попробует Ашан, как в россии.
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13.04.2021 21:47 Ответить
Україна була і є банановою республікою, ніякі майдани нічого не міняють!
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13.04.2021 21:57 Ответить
посему к нам ни при каких вождях инвестор не идет и не придет, а сегодняшняя Зе-няня Ашану может предложить лишь, как в анекдоте - ... по йогурту и спать......
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13.04.2021 21:59 Ответить
Invest няни от Зели в действии. Позорно развели французского ритейлера и никто не виноват!
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13.04.2021 21:59 Ответить
Не хочу ударятся, "Ашан" тоже кинули? Инвесторы, вы гдеееее?
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13.04.2021 22:03 Ответить
Вместо АШАН должно быть АТБ
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13.04.2021 22:12 Ответить
в атб якість місцевих товарів вища на голову.
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31.08.2021 13:30 Ответить
як памятається, АРМА це дітище Народного Фронту, там ще Пашинський курував. Чистої води кримінал, але МВД на "місці", чужі там не пройдуть.АШАН хай на брайтон Біч спробує захапати землю. Чародійники.
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13.04.2021 22:24 Ответить
А Ашан не хочет объяснить, что он делает в Крыму?
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13.04.2021 22:33 Ответить
Что делает в Крыму? Торгует. Работа у них такая - торговля, а политика их скорее всего, мало трогает.
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14.04.2021 06:34 Ответить
Если у тебя отожмут дом, а потом там откроют магазин, это политика, торговля, или соучастие в краже? Встань с бутылке, кацапье
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14.04.2021 10:12 Ответить
Да, это Зе виноват, что АРМА в 2016-2019 беспредельничала.
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13.04.2021 22:40 Ответить
Ашан работает в Крыму. Это все, что надо знать про эту мразотную конторку.
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13.04.2021 23:02 Ответить
..... а Медведчук уже который год своими копытами топчет украинскую землю совершенно свободно и без охраны, и шо ?
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14.04.2021 00:35 Ответить
Тебе за болячку, а ты за срачку. Давайте не жить, раз где-то ходит живой Медведчук? Мертвечук это Мертвечук, а Ашан это Ашан, совершенно разные истории, которые не переплетаются. Вопрос в том, по какому праву международная сеть открывает свой магазин на украденной территории?
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14.04.2021 10:15 Ответить
Яких інвест-нянь вам ще треба?
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13.04.2021 23:07 Ответить
АШАН звернувся до Зеленського із закликом розібратись із діями АРМА - Цензор.НЕТ 7787
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14.04.2021 00:25 Ответить
Как удивительно, правда? Те, кто должны бороться с жуликами, те как раз и занимаются разными сомнительными сделками., а если точнее, они же и организуют преступления.
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14.04.2021 00:26 Ответить
А они шо? Думали в сказку попали?)
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14.04.2021 07:20 Ответить
Як тобі така інвестиційна няня, Ілоне?
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14.04.2021 08:15 Ответить
 
 