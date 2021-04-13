АШАН обратился к Зеленскому с призывом разобраться с действиями АРМА

Группа компаний АШАН обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг попытки Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) конфисковать земельный участок купленный Ашаном в Одесской области для строительства ТРЦ. Иностранные инвесторы заявляют, что земля площадью 26,8 га конфискована в рамках уголовного производства к которому группа компаний АШАН не имеет никакого отношения. Зато конфискованную у АШАН землю АРМА пытается продать за 4% от ее стоимости компании с уставным капиталом в 5 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В 2019 году группа компаний АШАН (Ашан Ритейл и Ситрас) столкнулась с невиданным по размаху рейдерским захватом наших активов, который произошел с помощью и при непосредственном участии государственного органа - Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) . Земельные участки были приобретены нами в Одесской области для строительства ТРЦ с многоуровневой транспортной развязкой общей площадью 26,8 га. Неожиданно мы узнали, что земельные участки арестованы и переданы в управление АРМА в рамках уголовного производства 2016 года, к которому группа компаний АШАН не имеет никакого отношения. Согласно судебных решений, которые впоследствии были отменены, участки передавались АРМА в управление, однако АРМА решила срочно и с многочисленными нарушениями их продать подставной компании с уставным капиталом в 5 тыс. гривен ", - говорится в обращении.

Цена продажи земельного участка, как говорится в открытом обращении, составила менее 4% от рыночной стоимости. Нормативно-денежная оценка, которая была установлена ​​государством, и от которой АШАН всегда платил и продолжает платить налоги, составила 432 млн грн. Экспертная оценка, которая была сделана судебным экспертом в судебных делах, превысила 229 млн грн. Цена, по которой состоялась продажа на так-называемом аукционе - 8,7 млн грн.

"В последние годы наша компания вместо вложения инвестиций и создания рабочих мест тратит время и значительные средства на судебную волокиту из-за некомпетентности, халатности и умышленного неправомерного поведения должностных лиц АРМА. Повсюду раздаются призывы о приглашении в Украину иностранных инвесторов, создании новых институтов, назначении инвестиционных нянь, обновлении судебной системы, прозрачных процедурах. Однако, жизнь доказывает немного другие вещи. В уголовных делах до сих пор никому не предъявлены подозрения, АРМА продолжает продавать за бесценок активы, которыми должна была эффективно управлять. Нам остается полагаться на защиту нашей собственности Большой Палатой Верховного Суда, несмотря на все преграды, которые совершаются как со стороны АРМА, так и заказчиками этой схемы ", - говорится в обращении.

АШАН продолжает отстаивать свои нарушенные права и рассчитывает на защиту своих инвестиций. И здесь не важно: иностранные они или украинские. Инвестиция - это доверие. К государству, где без согласия инвестора могут забрать собственность, которая законно ему принадлежит - не будет доверия, а значит - инвестиций.

Учитывая указанные обстоятельства группа компаний АШАН просит Президента принять все возможные меры по защите прав инвесторов и поддержанию уровня доверия к Украине! АШАН и в дальнейшем готов всеми своими действиями поддерживать стремление Украины и усилия властей к развитию экономики, созданию новых рабочих мест и укреплению государства.