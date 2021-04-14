Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану до 11 вересня

Президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ до 11 вересня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Прийшов час завершити найтривалішу війну в історії Америки. Пора вже повернути наші війська додому", - сказав Байден під час пресконференції.

Дипломатична угода, укладена між урядом США і Талібаном за часів попередника Байдена Дональда Трампа, передбачає виведення американських військ з країни до 1 травня 2021 року. Однак, за словами Байдена, виведення контингенту почнеться у цей день і триватиме до 11 вересня 2021-го - 20-ї річниці терористичної атаки на США.

Наразі угруповання американських військ в Афганістані налічує близько 2 тис. осіб.

Читайте також: У 1994 році Україна приєдналася до програми "Партнерство заради миру", в рамках якої миротворці служать у Косові й Афганістані, - Командування ОС. ФОТОрепортаж