Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану до 11 вересня
Президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ до 11 вересня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Прийшов час завершити найтривалішу війну в історії Америки. Пора вже повернути наші війська додому", - сказав Байден під час пресконференції.
Дипломатична угода, укладена між урядом США і Талібаном за часів попередника Байдена Дональда Трампа, передбачає виведення американських військ з країни до 1 травня 2021 року. Однак, за словами Байдена, виведення контингенту почнеться у цей день і триватиме до 11 вересня 2021-го - 20-ї річниці терористичної атаки на США.
Наразі угруповання американських військ в Афганістані налічує близько 2 тис. осіб.
Топ коментарі
+17 Борис Дородный #441572
показати весь коментар14.04.2021 22:35 Відповісти Посилання
+8 Привет
показати весь коментар14.04.2021 22:34 Відповісти Посилання
+6 Andy Jumeirach
показати весь коментар14.04.2021 22:48 Відповісти Посилання
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пришла ему пора становиться региональным лидером, а не мировым, который решает только глобальные экономические вопросы
Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен,
бедные афганцы хоть отдохнут не много до следующих завоевателей..
они что, тво родичи?
Пускай не судит нас однобоко нас кабинетный грамотей (с)
для прохождения реабилитационного курса после нелёгкой службы в Афганистане да и на всяк случай...
Молились бы на американцев, что они в Афганестане.
Сейчас весь Талибан пойдёт в Среднюю Азию.
Да, хотя они и так там уже есть.