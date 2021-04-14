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Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября

Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября

Президент США Джозеф Байден объявил о выводе с территории Афганистана американских войск до 11 сентября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Пришло время завершить самую продолжительную войну в истории Америки. Пора уже вернуть наши войска домой", - сказал Байден во время пресс-конференции.

Дипломатическое соглашение, заключенное между правительством США и Талибаном во времена предшественника Байдена Дональда Трампа, предусматривает вывод американских войск из страны до 1 мая 2021 года. Однако, по словам Байдена, вывод контингента начнется в этот день и продлится до 11 сентября 2021-го - 20-й годовщины террористической атаки на США.

Также читайте: Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке

В настоящее время группировка американских войск в Афганистане насчитывает около 2 тыс. человек.

Автор: 

Афганистан (606) Байден Джо (2795) США (27118)


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Топ комментарии
+17
Так пусть выведет в Одесскую и Николаевскую обл---там климат лучше и экономия в расстоянии с учётом океана.
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14.04.2021 22:35 Ответить
+8
Талибан нужно натравить на паРашу....там есть взрывать...и по мордам они одинаковы...никто не вычислит...
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14.04.2021 22:34 Ответить
+6
предлагаю расквартировать выведенные американские войска в посёлке Конче Заспа под Киевом, (там у нас много хороших квартир)
для прохождения реабилитационного курса после нелёгкой службы в Афганистане да и на всяк случай...
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14.04.2021 22:48 Ответить
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Талибан нужно натравить на паРашу....там есть взрывать...и по мордам они одинаковы...никто не вычислит...
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14.04.2021 22:34 Ответить
https://youtu.be/7CeLhHQjmwU?t=100 Афганцы победят рашку другим путём.
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14.04.2021 22:37 Ответить
таки кацапы их спонсируют и принимают в кремле на высшем уровне .куда ты их собрался натравливать
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14.04.2021 22:57 Ответить
Тут все упирается в деньги....заплати больше чем кацапы...и они будут резать кацапов....
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14.04.2021 23:07 Ответить
Все когда-то выводят войска из Афганистана, от монголов, до американцев.
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14.04.2021 22:35 Ответить
теперь китаю в афганистане и джамму с кашмиром придется самому решать за газопровод из пакистана..

пришла ему пора становиться региональным лидером, а не мировым, который решает только глобальные экономические вопросы
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14.04.2021 22:45 Ответить
Так пусть выведет в Одесскую и Николаевскую обл---там климат лучше и экономия в расстоянии с учётом океана.
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14.04.2021 22:35 Ответить
Можно ещё батальон в Черниговской области и Сумской.
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14.04.2021 22:40 Ответить
Особенно в Сумскую так как тот туда ближе всего по Москве палять
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14.04.2021 22:41 Ответить
Вы правы, но по "палять" я думаю в Сумы лучше послать тот контингент из базы, который обстреляли в Ираке... сразу после вывода войск из Ирака... им будет легче - "обстрелянные" как никак
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15.04.2021 02:11 Ответить
Так пусть выведет в Одесскую и Николаевскую обл
Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен,
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14.04.2021 23:21 Ответить
Сообщение от анонимного источника...... Ну-ну.......
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15.04.2021 00:33 Ответить
Источники агентства "Рейтер" утверждают, что посольство США в Анкаре уведомило МИД Турции об отмене отправки кораблей без указания причины. Источник: https://censor.net/ru/n3259795Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану до 11 вересня - Цензор.НЕТ 7944
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15.04.2021 08:06 Ответить
Вы все брешете... и Турция никогда не закупала С-400 у Россиии... это просто враки... просто Эрдоган хитрый восточный политик... вам не понять...
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15.04.2021 02:06 Ответить
Представляю как украинки будут рады... пока их мужья будут в АТО...
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15.04.2021 01:56 Ответить
Талібан це ж терористи.Такі ж як Іділ.Нехай США і Європа ще більше їх до своїх країн пускає.
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14.04.2021 22:43 Ответить
Всё правильно. Байдену нужно концентрировать силы для битвы с главным противником.
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14.04.2021 22:44 Ответить
Та с учётом всего того что тут мы наваляли сами себе за 30 лет надо бы во все области квартировать. Довыбирались....
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14.04.2021 22:44 Ответить
короче - с чего начали тем и закончилось - встречайте Талибан
бедные афганцы хоть отдохнут не много до следующих завоевателей..
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14.04.2021 22:45 Ответить
что тебе до бедных афганцев?
они что, тво родичи?
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14.04.2021 22:47 Ответить
правильно. войска надо перекинуть на борьбу с ********** агрессией
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14.04.2021 22:46 Ответить
Прощайте, горы, вам видней кем были мы в краю далёком.
Пускай не судит нас однобоко нас кабинетный грамотей (с)
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14.04.2021 22:46 Ответить
предлагаю расквартировать выведенные американские войска в посёлке Конче Заспа под Киевом, (там у нас много хороших квартир)
для прохождения реабилитационного курса после нелёгкой службы в Афганистане да и на всяк случай...
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14.04.2021 22:48 Ответить
США отменили отправку кораблей в Черное море.
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14.04.2021 22:50 Ответить
Поки що про це брехливі кацапи пишуть, начебто їм неназване джерело в турецькому МЗС про це сказало
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15.04.2021 00:21 Ответить
так Эрдоган в первую очередь отправляет инфрмацию своему другу Путину...
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15.04.2021 02:14 Ответить
в итоге Талибан захватит Кабул, скинет светское правительство Ашрафа Гани, установит контроль над всем Афганом, но это уже будет проблема не США, а Таджикистана и ОДКБ...
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14.04.2021 22:52 Ответить
Всё верно! Зачем Америке всякие пуштуны? Надо сосредоточить усилия на защите белой рассы: украинцев! Что этнически,что ментально народ Украины ближе к народу США.
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14.04.2021 22:55 Ответить
Да пора бы уже. Много стран стоят на очереди, ждут когда им принесут демократию.
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14.04.2021 23:04 Ответить
Спасибо за поддержку,Maxim Ak-Murza!
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14.04.2021 23:05 Ответить
Это вы Байдена так обругали?.. нехорошо... даже матом лучше бы звучало
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15.04.2021 02:17 Ответить
Вывод войск - вынужденная мера. В прошлом году талибы сбили американский, сверхсекретный самолет - разведчик. На борту было 69 человек, среди которых был руководитель группы, по ликвидации главы стражей Ирака Султани. Самолет сбили на взлете, 2/3 выжили, и были захвачены талибами. Дальше переговоры, при посредничестве Раши. Итог, Талибан исключили из числа террористических организаций, Трамп заявил о выводе своих войск из Афгана, американцы получили выживших, и погибших, а также забрали секретное оборудование самолета.
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15.04.2021 07:01 Ответить
кремлёвские имперцы придуры.
Молились бы на американцев, что они в Афганестане.
Сейчас весь Талибан пойдёт в Среднюю Азию.
Да, хотя они и так там уже есть.
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15.04.2021 07:02 Ответить
 
 