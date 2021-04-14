Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября
Президент США Джозеф Байден объявил о выводе с территории Афганистана американских войск до 11 сентября 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Пришло время завершить самую продолжительную войну в истории Америки. Пора уже вернуть наши войска домой", - сказал Байден во время пресс-конференции.
Дипломатическое соглашение, заключенное между правительством США и Талибаном во времена предшественника Байдена Дональда Трампа, предусматривает вывод американских войск из страны до 1 мая 2021 года. Однако, по словам Байдена, вывод контингента начнется в этот день и продлится до 11 сентября 2021-го - 20-й годовщины террористической атаки на США.
В настоящее время группировка американских войск в Афганистане насчитывает около 2 тыс. человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пришла ему пора становиться региональным лидером, а не мировым, который решает только глобальные экономические вопросы
Посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен,
бедные афганцы хоть отдохнут не много до следующих завоевателей..
они что, тво родичи?
Пускай не судит нас однобоко нас кабинетный грамотей (с)
для прохождения реабилитационного курса после нелёгкой службы в Афганистане да и на всяк случай...
Молились бы на американцев, что они в Афганестане.
Сейчас весь Талибан пойдёт в Среднюю Азию.
Да, хотя они и так там уже есть.