Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября

Президент США Джозеф Байден объявил о выводе с территории Афганистана американских войск до 11 сентября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Пришло время завершить самую продолжительную войну в истории Америки. Пора уже вернуть наши войска домой", - сказал Байден во время пресс-конференции.

Дипломатическое соглашение, заключенное между правительством США и Талибаном во времена предшественника Байдена Дональда Трампа, предусматривает вывод американских войск из страны до 1 мая 2021 года. Однако, по словам Байдена, вывод контингента начнется в этот день и продлится до 11 сентября 2021-го - 20-й годовщины террористической атаки на США.

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В настоящее время группировка американских войск в Афганистане насчитывает около 2 тыс. человек.