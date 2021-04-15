Рівне з 15 квітня послаблює карантин

Міська влада зобов'язала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням карантину.

Від сьогодні, 15 квітня, у Рівному поступово послаблюються окремі карантинні обмеження, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

14 квітня послаблення карантину підтримала комісія з питань ТЕБ ​​та НС, воно пройде в кілька етапів.

З четверга, 15 квітня, в місті відновлюють безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пільговиків без обмежень у часі і з дотриманням всіх протиепідемічних вимог.

З понеділка, 19 квітня, в освітніх установах міста розпочнеться навчання в очній формі для учнів 1-11-х класів. Школи естетичного виховання та заклади клубного типу також зможуть повноцінно працювати.

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Міська влада зобов'язала мобільні рейдові групи посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів у дошкільних навчальних закладах, закладах громадського харчування, фізичної культури і спорту, ринках і продовольчих і непродовольчих закладах.