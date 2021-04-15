Сьогодні Львів може послабити карантин

Сьогодні,15 квітня, у Львові розглянуть можливість послаблення карантину, який діє в місті з 19 березня.

Про це повідомила пресслужба мерії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив про ймовірність послаблення карантину, який діяв в місті з 19 березня. Влада міста хоче послабити карантинні обмеження з трьох пунктів:

повернення очного навчання для учнів 1-4 класів;

робота літніх майданчиків;

відновлення діяльності непродовольчих ринків.

"Такі послаблення можливі тільки за умови, що кількість госпіталізованих і позитивних ПЛР знизилася. Поки такої динаміки не спостерігається, тому повернімося до цього питання в четвер", - сказав Москаленко.

Також дивіться: Україна сьома у світі і третя в Європі за кількістю летальних випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Із загальної кількості ліжок у міських лікарнях Львова, які передбачені для лікування хворих на коронавірус, на 14 квітня 65% зайняті хворими. На лікуванні перебувають 1050 пацієнтів.

З 19 березня на території львівської громади ввели посилений карантин. "Укрзалізниця" не обмежує рух поїздів через Київ і Львів - незважаючи на введення в містах посилеого карантину.