Сегодня Львов может ослабить карантин

Сегодня, 15 апреля, во Львове рассмотрят возможность ослабления карантина, который действует в городе с 19 марта.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил о вероятности ослабления карантина, который действовал в городе с 19 марта. Власти города хотят ослабить карантинные ограничения по трем пунктам:

возвращение очного обучения для учащихся 1-4 классов;

работа летних площадок;

восстановление деятельности непродовольственных рынков.

"Такие послабления возможны только при условии, что количество госпитализированных и положительных ПЦР снизилось. Пока такой динамики не наблюдается, поэтому вернемся к этому вопросу в четверг", - сказал Москаленко.

Из общего количества коек в городских больницах Львова, которые предусмотрены для лечения больных коронавирусом, на 14 апреля 65% заняты больными. На лечении находятся 1050 пациентов.

С 19 марта на территории львовской громады ввели усиленный карантин. "Укрзализныця" не ограничивает движение поездов через Киев и Львов - несмотря на введение в городах усиленных карантина.

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