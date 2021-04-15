Суд заарештував 12 російських літаків, які літали в окупований Крим

Суд наклав арешт на 12 літаків авіаперевізника з Росії, які використовувалися для перевезення пасажирів у закритий Україною пункт пропуску "Сімферополь-авіа", що розташований на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Однією з російських авіакомпаній з 2019 року незаконно використовувалися 12 пасажирських літаків марок "Boeing" і "Airbus" для здійснення переправлення осіб через державний кордон України з порушенням норм міжнародного та українського законодавства", - сказано в повідомленні.

З точки зору закону, ці дії розглядаються як порушення норм міжнародного права і підрив суверенітету України.

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У прокуратурі автономії також нагадали, що раніше в рамках цього ж провадження було заарештовано 199 повітряних суден, які здійснюють регулярні перевезення до окупованого Криму.

Також прокуратура АРК звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше заарештованих літаків-порушників у базу міжнародного розшуку.