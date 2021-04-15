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Суд заарештував 12 російських літаків, які літали в окупований Крим

Суд заарештував 12 російських літаків, які літали в окупований Крим

Суд наклав арешт на 12 літаків авіаперевізника з Росії, які використовувалися для перевезення пасажирів у закритий Україною пункт пропуску "Сімферополь-авіа", що розташований на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Однією з російських авіакомпаній з 2019 року незаконно використовувалися 12 пасажирських літаків марок "Boeing" і "Airbus" для здійснення переправлення осіб через державний кордон України з порушенням норм міжнародного та українського законодавства", - сказано в повідомленні.

З точки зору закону, ці дії розглядаються як порушення норм міжнародного права і підрив суверенітету України.

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У прокуратурі автономії також нагадали, що раніше в рамках цього ж провадження було заарештовано 199 повітряних суден, які здійснюють регулярні перевезення до окупованого Криму.

Також прокуратура АРК звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше заарештованих літаків-порушників у базу міжнародного розшуку.

Автор: 

авіація (4168) арешт (2537) Крим (14189) прокуратура (3703) росія (66070) літак (2966)


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Топ коментарі
+7
Предлагаю порезать их на металл)))
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15.04.2021 16:29 Відповісти
+5
Ниче, - они летают только на внутренних рейсах. Но вот обслуживание, ремонт?
Пускай на своих говноджетах летают.
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15.04.2021 16:44 Відповісти
+2
Их порезать то можно,но надо что бы они прилетели еще в Украину. Арест как я понял ,заочный.
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15.04.2021 16:44 Відповісти
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Предлагаю порезать их на металл)))
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15.04.2021 16:29 Відповісти
Их порезать то можно,но надо что бы они прилетели еще в Украину. Арест как я понял ,заочный.
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15.04.2021 16:44 Відповісти
яка різниця, який арешт, головне, щоб коли вилетять за межі кацапії, там на сервіс або ремонт їх затримали
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15.04.2021 17:57 Відповісти
Прошу пардон, и что дальше?? Их теперь могут задержать , например во Франции?
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15.04.2021 16:40 Відповісти
Они летают только по **********.
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15.04.2021 16:44 Відповісти
Ниче, - они летают только на внутренних рейсах. Но вот обслуживание, ремонт?
Пускай на своих говноджетах летают.
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15.04.2021 16:44 Відповісти
Спс...
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15.04.2021 17:32 Відповісти
Обслуживание и плановый авиакомпания проводит сама авиакомпания, никто не будет гонять 737 Боинг в США для того чтобы ему какой-нибудь закрылок заменить.
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15.04.2021 18:00 Відповісти
самолеты то в Кацапии - понятно но Боинг и Аербас разве не проводят ремонты своей техники?
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15.04.2021 16:42 Відповісти
Нет, машины ремонтируют сертифицированные Эйрбасом инженеры самой авиакомпании.
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15.04.2021 17:57 Відповісти
так отож, на кацапії не проводять, а вилетять за межі кацапії, їх мають затримати
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15.04.2021 17:58 Відповісти
Ну и? Не дай бог отдадут, и где будем складывать это б/у.
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15.04.2021 16:46 Відповісти
ага, уже давно всех арестовали за пределами юрисдикции наших судов и все сидят. вопрос: хто , де и успели ли построить для них итк хотя бы общего ?
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15.04.2021 16:48 Відповісти
Це значить, що дані літаки не зможуть літати в Європу і США, а значить апріорі вони вже є збитковими...
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15.04.2021 19:47 Відповісти
 
 