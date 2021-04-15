Суд арестовал 12 российских самолетов, летавших в оккупированный Крым

Суд наложил арест на 12 самолетов авиаперевозчика из России, которые использовались для перевозки пассажиров в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа", который находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя, информирует Цензор.НЕТ.

"Одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus" для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства", - сказано в сообщении.

С точки зрения закона, эти действия рассматриваются как нарушение норм международного права и подрыв суверенитета Украины.

В прокуратуре автономии также напомнили, что ранее в рамках этого же производства были арестованы 199 воздушных судов, осуществляющих регулярные перевозки в оккупированный Крым.

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Также прокуратура АРК обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.