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Суд арестовал 12 российских самолетов, летавших в оккупированный Крым

Суд арестовал 12 российских самолетов, летавших в оккупированный Крым

Суд наложил арест на 12 самолетов авиаперевозчика из России, которые использовались для перевозки пассажиров в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа", который находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя, информирует Цензор.НЕТ.

"Одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus" для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства", - сказано в сообщении.

С точки зрения закона, эти действия рассматриваются как нарушение норм международного права и подрыв суверенитета Украины.

В прокуратуре автономии также напомнили, что ранее в рамках этого же производства были арестованы 199 воздушных судов, осуществляющих регулярные перевозки в оккупированный Крым.

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Также прокуратура АРК обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Автор: 

авиация (2852) арест (10465) Крым (26425) прокуратура (5035) россия (96192) самолет (3643)


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Топ комментарии
+7
Предлагаю порезать их на металл)))
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15.04.2021 16:29 Ответить
+5
Ниче, - они летают только на внутренних рейсах. Но вот обслуживание, ремонт?
Пускай на своих говноджетах летают.
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15.04.2021 16:44 Ответить
+2
Их порезать то можно,но надо что бы они прилетели еще в Украину. Арест как я понял ,заочный.
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15.04.2021 16:44 Ответить
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Предлагаю порезать их на металл)))
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15.04.2021 16:29 Ответить
Их порезать то можно,но надо что бы они прилетели еще в Украину. Арест как я понял ,заочный.
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15.04.2021 16:44 Ответить
яка різниця, який арешт, головне, щоб коли вилетять за межі кацапії, там на сервіс або ремонт їх затримали
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15.04.2021 17:57 Ответить
Прошу пардон, и что дальше?? Их теперь могут задержать , например во Франции?
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15.04.2021 16:40 Ответить
Они летают только по **********.
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15.04.2021 16:44 Ответить
Ниче, - они летают только на внутренних рейсах. Но вот обслуживание, ремонт?
Пускай на своих говноджетах летают.
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15.04.2021 16:44 Ответить
Спс...
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15.04.2021 17:32 Ответить
Обслуживание и плановый авиакомпания проводит сама авиакомпания, никто не будет гонять 737 Боинг в США для того чтобы ему какой-нибудь закрылок заменить.
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15.04.2021 18:00 Ответить
самолеты то в Кацапии - понятно но Боинг и Аербас разве не проводят ремонты своей техники?
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15.04.2021 16:42 Ответить
Нет, машины ремонтируют сертифицированные Эйрбасом инженеры самой авиакомпании.
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15.04.2021 17:57 Ответить
так отож, на кацапії не проводять, а вилетять за межі кацапії, їх мають затримати
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15.04.2021 17:58 Ответить
Ну и? Не дай бог отдадут, и где будем складывать это б/у.
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15.04.2021 16:46 Ответить
ага, уже давно всех арестовали за пределами юрисдикции наших судов и все сидят. вопрос: хто , де и успели ли построить для них итк хотя бы общего ?
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15.04.2021 16:48 Ответить
Це значить, що дані літаки не зможуть літати в Європу і США, а значить апріорі вони вже є збитковими...
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15.04.2021 19:47 Ответить
 
 