Комітет Ради рекомендує звільнити заступника міністра оборони Халімона через створення монополії з харчування у ЗСУ для однієї фірми, - Бобровська
Народна депутатка України з фракції "Голос" Соломія Бобровська розповіла про деякі моменти засідання Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Бобровська зазначила: "Про харчування в армії та монополіста "Військсервіс-Волонтер".
Минулого тижня була в одній з військових частин та знову зіштовхнулась з черговими скаргами на зіпсовані продукти. Тоді зампотил махнув рукою і сказав: "У вас все одно нічого не вийде".
Вчора було засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, за моїм зверненням. Ми заслухали дивні виправдання профільного заступника Міністерства оборони України Ігоря Халімона і він прямо визнав, що "ВІйськсервіс-Волонтер" став монополістом та зайняв 90% ринку харчових послуг. Халімон намагався переконати нас, що проблеми немає і всі проблеми пропрацьовуються. Порушення ж не мають системного характеру. Ну, і не знає чому рішення суду МО не виконує в повному обсязі".
Вона продовжила: "Проте, після довгих дискусій, Комітет одноголосно прийняв рішення:
1. Звернутися до Міністра Оборони з проханням розглянути питання щодо відповідності заступника міністра Халімона займаній посаді.
2. Звернутися до Міноборони з проханням переглянути кваліфікаційні критерії публічних закупівель на постачання харчування з дотриманням принципу відкритості, прозорості і рівності всіх учасників. Бо саме через штучні правила Міністерство просто відсіяло конкурентів свого фаворита, чим створило загрозу національній безпеці
3. Звернутися до Міноборони з проханням переглянути всі акти складені військовими частинами стосовно порушень Військсервісом зобов'язань з метою усунення порушень.
4. Звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо листа Київської прокуратури, яким "встановлено" факт підробки документів для участі у тендері однієї з компаній. Такі рішення може приймати лише суд, а не прокуратура".
"Більшість депутатів комітету були знайомі з цією проблемою — як військовим привозять зіпсовану їжу, як керівництво тисне на військових, які занадто часто надсилають скарги на компанію-фаворита. Тепер нарешті цю проблему голосно озвучили на парламентському рівні. І дякую всім колегам, хто відпрацював і включився! Повний запис комітету можна послухати тут, було гаряче. Продовжуємо доводити справу до кінця".
Будь ласка, зачекайте...
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Єрмак попросив США розмістити ЗРК Patriot в Україні.
У відповідь США попросили розмістити патріотів України в ОП.
Заодно Тарана снести не забудьте,
- пустое место, которое укрпления боеготовности армии не сделала ни-че-го