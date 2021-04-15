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Новини
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Комітет Ради рекомендує звільнити заступника міністра оборони Халімона через створення монополії з харчування у ЗСУ для однієї фірми, - Бобровська

Комітет Ради рекомендує звільнити заступника міністра оборони Халімона через створення монополії з харчування у ЗСУ для однієї фірми, - Бобровська

Народна депутатка України з фракції "Голос" Соломія Бобровська розповіла про деякі моменти засідання Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Бобровська зазначила: "Про харчування в армії та монополіста "Військсервіс-Волонтер".

Минулого тижня була в одній з військових частин та знову зіштовхнулась з черговими скаргами на зіпсовані продукти. Тоді зампотил махнув рукою і сказав: "У вас все одно нічого не вийде".

Вчора було засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, за моїм зверненням. Ми заслухали дивні виправдання профільного заступника Міністерства оборони України Ігоря Халімона і він прямо визнав, що "ВІйськсервіс-Волонтер" став монополістом та зайняв 90% ринку харчових послуг. Халімон намагався переконати нас, що проблеми немає і всі проблеми пропрацьовуються. Порушення ж не мають системного характеру. Ну, і не знає чому рішення суду МО не виконує в повному обсязі".

Вона продовжила: "Проте, після довгих дискусій, Комітет одноголосно прийняв рішення:

1. Звернутися до Міністра Оборони з проханням розглянути питання щодо відповідності заступника міністра Халімона займаній посаді.

2. Звернутися до Міноборони з проханням переглянути кваліфікаційні критерії публічних закупівель на постачання харчування з дотриманням принципу відкритості, прозорості і рівності всіх учасників. Бо саме через штучні правила Міністерство просто відсіяло конкурентів свого фаворита, чим створило загрозу національній безпеці

3. Звернутися до Міноборони з проханням переглянути всі акти складені військовими частинами стосовно порушень Військсервісом зобов'язань з метою усунення порушень.

4. Звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо листа Київської прокуратури, яким "встановлено" факт підробки документів для участі у тендері однієї з компаній. Такі рішення може приймати лише суд, а не прокуратура".

"Більшість депутатів комітету були знайомі з цією проблемою — як військовим привозять зіпсовану їжу, як керівництво тисне на військових, які занадто часто надсилають скарги на компанію-фаворита. Тепер нарешті цю проблему голосно озвучили на парламентському рівні. І дякую всім колегам, хто відпрацював і включився! Повний запис комітету можна послухати тут, було гаряче. Продовжуємо доводити справу до кінця".

Автор: 

Міноборони (7479) їжа (432) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
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Єрмак попросив США розмістити ЗРК Patriot в Україні.
У відповідь США попросили розмістити патріотів України в ОП.
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15.04.2021 23:19 Відповісти
+6
На довічне під шконку , з конфіскатом та люстрацією всього ближнього оточення !!!))
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15.04.2021 23:25 Відповісти
+5
уволить и всё?!.. этого козла нужно тягать на допросы в ГБР и найти припрятанные деньги от "Військсервіс-Волонтер"..
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15.04.2021 23:22 Відповісти
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Єрмак попросив США розмістити ЗРК Patriot в Україні.
У відповідь США попросили розмістити патріотів України в ОП.
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15.04.2021 23:19 Відповісти
Цей розплідник кремлівських гнид слід спалити разом з гнидами !!!)))
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15.04.2021 23:23 Відповісти
Цих тилових щурів слід рвати на шматки,цих потвор що жирують за рахунок вояків !!)))
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15.04.2021 23:21 Відповісти
уволить и всё?!.. этого козла нужно тягать на допросы в ГБР и найти припрятанные деньги от "Військсервіс-Волонтер"..
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15.04.2021 23:22 Відповісти
На довічне під шконку , з конфіскатом та люстрацією всього ближнього оточення !!!))
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15.04.2021 23:25 Відповісти
"Комитет Рады рекомендует уволить замминистра обороны"
Заодно Тарана снести не забудьте,
- пустое место, которое укрпления боеготовности армии не сделала ни-че-го
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15.04.2021 23:25 Відповісти
з нього взагалі почати потрібно, принаймні у МО
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15.04.2021 23:48 Відповісти
За это вообще то сажать должны а не увольнять!
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15.04.2021 23:36 Відповісти
Тут в каждом городе такие "монополисты" "выигрывают" тендера по питанию в школах и садах.
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15.04.2021 23:44 Відповісти
А владельцы той фирмы наверное теща дяди халимона напару с мужем жены двоюродного племянника.
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15.04.2021 23:51 Відповісти
Бардак. Є підозра, що Аваков постарів, захворів і помер. А замість нього рлказують картонну ляльку.
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16.04.2021 00:16 Відповісти
Не виженуть. ЯІк же він проживе без хамона!
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16.04.2021 06:58 Відповісти
 
 