Комітет Ради рекомендує звільнити заступника міністра оборони Халімона через створення монополії з харчування у ЗСУ для однієї фірми, - Бобровська

Народна депутатка України з фракції "Голос" Соломія Бобровська розповіла про деякі моменти засідання Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Бобровська зазначила: "Про харчування в армії та монополіста "Військсервіс-Волонтер".

Минулого тижня була в одній з військових частин та знову зіштовхнулась з черговими скаргами на зіпсовані продукти. Тоді зампотил махнув рукою і сказав: "У вас все одно нічого не вийде".

Вчора було засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, за моїм зверненням. Ми заслухали дивні виправдання профільного заступника Міністерства оборони України Ігоря Халімона і він прямо визнав, що "ВІйськсервіс-Волонтер" став монополістом та зайняв 90% ринку харчових послуг. Халімон намагався переконати нас, що проблеми немає і всі проблеми пропрацьовуються. Порушення ж не мають системного характеру. Ну, і не знає чому рішення суду МО не виконує в повному обсязі".

Вона продовжила: "Проте, після довгих дискусій, Комітет одноголосно прийняв рішення:

1. Звернутися до Міністра Оборони з проханням розглянути питання щодо відповідності заступника міністра Халімона займаній посаді.

2. Звернутися до Міноборони з проханням переглянути кваліфікаційні критерії публічних закупівель на постачання харчування з дотриманням принципу відкритості, прозорості і рівності всіх учасників. Бо саме через штучні правила Міністерство просто відсіяло конкурентів свого фаворита, чим створило загрозу національній безпеці

3. Звернутися до Міноборони з проханням переглянути всі акти складені військовими частинами стосовно порушень Військсервісом зобов'язань з метою усунення порушень.

4. Звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо листа Київської прокуратури, яким "встановлено" факт підробки документів для участі у тендері однієї з компаній. Такі рішення може приймати лише суд, а не прокуратура".

"Більшість депутатів комітету були знайомі з цією проблемою — як військовим привозять зіпсовану їжу, як керівництво тисне на військових, які занадто часто надсилають скарги на компанію-фаворита. Тепер нарешті цю проблему голосно озвучили на парламентському рівні. І дякую всім колегам, хто відпрацював і включився! Повний запис комітету можна послухати тут, було гаряче. Продовжуємо доводити справу до кінця".