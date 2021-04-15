Комитет Рады рекомендует уволить замминистра обороны Халимона из-за создания монополии по питанию в ВСУ для одной фирмы, - Бобровская
Народный депутат Украины из фракции "Голос" Соломия Бобровская рассказала о некоторых моментах заседания Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Бобровская отметила: "О питании в армии и монополиста "Військсервіс-Волонтер".
На прошлой неделе была в одной из военных частей и снова столкнулась с очередными жалобами на испорченные продукты. Тогда зампотылу махнул рукой и сказал: "У вас все равно ничего не получится".
Вчера было заседание Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в частности, по моему обращению. Мы заслушали странные оправдания профильного заместителя Министерства обороны Украины Игоря Халимона и он прямо признал, что "Військсервіс-Волонтер" стал монополистом и занял 90% рынка пищевых услуг. Халимон пытался убедить нас, что проблемы нет и все проблемы прорабатываются. Нарушения же не имеют системного характеро. Ну, и не знает почему решение суда МО не выполняет в полном объеме".
Она продолжила "Однако, после долгих дискуссий, Комитет единогласно принял решение:
1. Обратиться к министру Обороны с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии замминистра Халимона занимаемой должности.
2. Обратиться в Минобороны с просьбой пересмотреть квалификационные критерии публичных закупок на поставку питания с соблюдением принципа открытости, прозрачности и равенства всех участников. Ведь именно через искусственные правила Министерство просто отсеяло конкурентов своего фаворита, чем создало угрозу национальной безопасности.
3. Обратиться в Минобороны с просьбой пересмотреть все акты составлены военными частями относительно нарушений "Військсервісом" обязательств с целью устранения нарушений.
4. Обратиться в Офис Генерального прокурора относительно письма Киевской прокуратуры, которым "установлен" факт подделки документов для участия в тендере одной из компаний. Такие решения может принимать только суд, а не прокуратура".
"Большинство депутатов комитета были знакомы с этой проблемой - как военным привозят испорченную пищу, как руководство давит на военных, которые слишком часто присылают жалобы на компанию-победителя. Теперь наконец эту проблему громко озвучили на парламентском уровне. И спасибо всем коллегам, кто отработал и включился! Полную запись комитета можно послушать здесь, было жарко. Продолжаем доводить дело до конца
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Єрмак попросив США розмістити ЗРК Patriot в Україні.
У відповідь США попросили розмістити патріотів України в ОП.
Заодно Тарана снести не забудьте,
- пустое место, которое укрпления боеготовности армии не сделала ни-че-го