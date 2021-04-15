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Комитет Рады рекомендует уволить замминистра обороны Халимона из-за создания монополии по питанию в ВСУ для одной фирмы, - Бобровская

Комитет Рады рекомендует уволить замминистра обороны Халимона из-за создания монополии по питанию в ВСУ для одной фирмы, - Бобровская

Народный депутат Украины из фракции "Голос" Соломия Бобровская рассказала о некоторых моментах заседания Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Бобровская отметила: "О питании в армии и монополиста "Військсервіс-Волонтер".

На прошлой неделе была в одной из военных частей и снова столкнулась с очередными жалобами на испорченные продукты. Тогда зампотылу махнул рукой и сказал: "У вас все равно ничего не получится".

Вчера было заседание Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в частности, по моему обращению. Мы заслушали странные оправдания профильного заместителя Министерства обороны Украины Игоря Халимона и он прямо признал, что "Військсервіс-Волонтер" стал монополистом и занял 90% рынка пищевых услуг. Халимон пытался убедить нас, что проблемы нет и все проблемы прорабатываются. Нарушения же не имеют системного характеро. Ну, и не знает почему решение суда МО не выполняет в полном объеме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пленки Халимона": в Раде заявили, что есть записи угроз военным от Минобороны за отказ принимать гнилые продукты

Она продолжила "Однако, после долгих дискуссий, Комитет единогласно принял решение:

1. Обратиться к министру Обороны с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии замминистра Халимона занимаемой должности.

2. Обратиться в Минобороны с просьбой пересмотреть квалификационные критерии публичных закупок на поставку питания с соблюдением принципа открытости, прозрачности и равенства всех участников. Ведь именно через искусственные правила Министерство просто отсеяло конкурентов своего фаворита, чем создало угрозу национальной безопасности.

3. Обратиться в Минобороны с просьбой пересмотреть все акты составлены военными частями относительно нарушений "Військсервісом" обязательств с целью устранения нарушений.

4. Обратиться в Офис Генерального прокурора относительно письма Киевской прокуратуры, которым "установлен" факт подделки документов для участия в тендере одной из компаний. Такие решения может принимать только суд, а не прокуратура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны не выполняет решение суда об отмене тендера по питанию в армии: поставлявшая некачественные продукты "Військсервіс-Волонтер" все еще указана победителем, - нардеп "Голоса" Бобровская

"Большинство депутатов комитета были знакомы с этой проблемой - как военным привозят испорченную пищу, как руководство давит на военных, которые слишком часто присылают жалобы на компанию-победителя. Теперь наконец эту проблему громко озвучили на парламентском уровне.  И спасибо всем коллегам, кто отработал и включился! Полную запись комитета можно послушать здесь, было жарко. Продолжаем доводить дело до конца

Автор: 

Минобороны (9425) еда (355) Бобровская Соломия (49)


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Єрмак попросив США розмістити ЗРК Patriot в Україні.
У відповідь США попросили розмістити патріотів України в ОП.
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15.04.2021 23:19 Ответить
+6
На довічне під шконку , з конфіскатом та люстрацією всього ближнього оточення !!!))
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15.04.2021 23:25 Ответить
+5
уволить и всё?!.. этого козла нужно тягать на допросы в ГБР и найти припрятанные деньги от "Військсервіс-Волонтер"..
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15.04.2021 23:22 Ответить
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https://twitter.com/Nataliy94087733 Nataliya https://twitter.com/Nataliy94087733 @Nataliy94087733 https://twitter.com/Nataliy94087733/status/1382014028772433924 13 апр.

Єрмак попросив США розмістити ЗРК Patriot в Україні.
У відповідь США попросили розмістити патріотів України в ОП.
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15.04.2021 23:19 Ответить
Цей розплідник кремлівських гнид слід спалити разом з гнидами !!!)))
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15.04.2021 23:23 Ответить
Цих тилових щурів слід рвати на шматки,цих потвор що жирують за рахунок вояків !!)))
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15.04.2021 23:21 Ответить
уволить и всё?!.. этого козла нужно тягать на допросы в ГБР и найти припрятанные деньги от "Військсервіс-Волонтер"..
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15.04.2021 23:22 Ответить
На довічне під шконку , з конфіскатом та люстрацією всього ближнього оточення !!!))
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15.04.2021 23:25 Ответить
"Комитет Рады рекомендует уволить замминистра обороны"
Заодно Тарана снести не забудьте,
- пустое место, которое укрпления боеготовности армии не сделала ни-че-го
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15.04.2021 23:25 Ответить
з нього взагалі почати потрібно, принаймні у МО
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15.04.2021 23:48 Ответить
За это вообще то сажать должны а не увольнять!
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15.04.2021 23:36 Ответить
Тут в каждом городе такие "монополисты" "выигрывают" тендера по питанию в школах и садах.
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15.04.2021 23:44 Ответить
А владельцы той фирмы наверное теща дяди халимона напару с мужем жены двоюродного племянника.
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15.04.2021 23:51 Ответить
Бардак. Є підозра, що Аваков постарів, захворів і помер. А замість нього рлказують картонну ляльку.
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16.04.2021 00:16 Ответить
Не виженуть. ЯІк же він проживе без хамона!
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16.04.2021 06:58 Ответить
 
 