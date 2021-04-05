РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9668 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 175 5

Минобороны не выполняет решение суда об отмене тендера по питанию в армии: поставлявшая некачественные продукты "Військсервіс-Волонтер" все еще указана победителем, - нардеп "Голоса" Бобровская

Минобороны не выполняет решение суда об отмене тендера по питанию в армии: поставлявшая некачественные продукты

Министерство обороны Украины опять говорит неправду о питании в армии.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Антимонопольный Комитет и Окружной админсуд Киева решили отменить результат одного из тендеров в пользу компании "Військсервіс-Волонтер". Это та же компания фаворит Минобороны, что поставляет в армию пищу с плесенью на миллиарды гривен. На мой депутатский запрос в Минобороны ответили, что результаты якобы отменили. Однако на Prozzoro в победителях до сих пор значится "Військсервіс-Волонтер". Похоже Министерство солгало и не спешит выполнять решение суда по существу", - заявила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хомчак заявил о коррупционных рисках продуктовых закупок МО и подтвердил некачественное питание

"Кроме того, МО выдвинуло 2 претензии "Військсервіс-Волонтер" на 594 644 грн. Это смешная цифра, если вспомнить, что компания благодаря Минобороны получает тендеры на миллиарды гривен. Ранее уже были ситуации, когда из-за пищевых инфекций солдаты получали отравление, но и тогда "Військсервіс-Волонтер" отделался незначительным штрафом. Сейчас "Військсервіс-Волонтер" почти стал монополистом в сфере поставок продовольствия для армии. В основном благодаря Министерству, которое прописало особые условия допуска к тендеру, - чистый доход компании за прошлый год должен составлять 100% от стоимости предмета закупки. Из-за таких требований почти все конкуренты "Вийськсервис-Волонтера" просто отсеялись на старте. А те, кто и приняли участие в тендере все равно проиграли "Військсервіс-Волонтеру", - пояснила Бобровская.

"Как это мне объясняет Андрей Таран? Говорит, что бесперебойное и качественное снабжение продовольствия в условиях российской агрессии очень важно для боевой подготовки. И только "Військсервіс-Волонтер" может обеспечить такие большие объемы продуктов. Что ж, Таран кормит солдат овощами с плесенью и гнилым мясом и называет это качественным питанием. Вместе с тем, врет нам об отмене решения тендера и делает нашу армию еще более уязвимой. Это преступная халатность и за это виновные должны понести ответственность", - резюмировала нардеп.

Минобороны не выполняет решение суда об отмене тендера по питанию в армии: поставлявшая некачественные продукты Військсервіс-Волонтер все еще указана победителем, - нардеп Голоса Бобровская 01
Минобороны не выполняет решение суда об отмене тендера по питанию в армии: поставлявшая некачественные продукты Військсервіс-Волонтер все еще указана победителем, - нардеп Голоса Бобровская 02
Минобороны не выполняет решение суда об отмене тендера по питанию в армии: поставлявшая некачественные продукты Військсервіс-Волонтер все еще указана победителем, - нардеп Голоса Бобровская 03

Автор: 

армия (8515) Минобороны (9546) оборона (5268) тендер (673) еда (356) ВСУ (6851)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нужно просто перестать питаться 🤣🤣🤣.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:11 Ответить
Почему сразу некачественные? Зебил под Авдеевкой жрал борщ аж за ушами трещало. Мама Рима так не готовит..
показать весь комментарий
05.04.2021 16:17 Ответить
Дауны. Сначала уничтожили автономное питание в армии, а сейчас жалуются что частные конторы еду с плесенью поставляют...
показать весь комментарий
05.04.2021 16:18 Ответить
Чем скуднее паек у бойца, то он голоднее. Чем голоднее, тем злее. А чем злее... Может, надо вааще прекратить питание бойцов украинских?
показать весь комментарий
05.04.2021 16:27 Ответить
Голодными не будут, на Данбасссе еще много мальчиков в трусиках.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:33 Ответить
 
 