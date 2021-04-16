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США збільшать кількість своїх військових в Україні, якщо виникне необхідність, - Квін
Сполучені Штати готові збільшити кількість своїх військових на території України. Зараз ретельно оцінюється ситуація в країні на тлі стягування російських військ до кордонів з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.
За її словами, в Україні перебувають американські військові на постійній основі, і їхня кількість може бути збільшена.
"Ми постійно оцінюємо ситуацію в Україні. На постійній основі, ми маємо присутність 160 американських військовослужбовців. І якщо потреби зміняться і потрібно буде збільшити, ми це питання будемо розглядати", - сказала дипломат.
Топ коментарі
+33 Igor Kariy
показати весь коментар16.04.2021 16:29 Відповісти Посилання
+30 Чинганчгук
показати весь коментар16.04.2021 16:29 Відповісти Посилання
+26 Олег Б #390511
показати весь коментар16.04.2021 16:35 Відповісти Посилання
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Мінус дві кацапські дівізії, бо сліпим в армії Московії робити нічого.
під ЗРК "MIM Patriot" !
Хай американські військові проводять навчання в Україні змінними ротаціями - на
весь час поки вояки кацапів стоять біля кордонів з Україною
Как говорят, один раз - это случайность. Два раза - это совпадение. Три раза - это закономерность. Ну а 4 раза - это продажность и трусость.