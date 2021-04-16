США збільшать кількість своїх військових в Україні, якщо виникне необхідність, - Квін

Сполучені Штати готові збільшити кількість своїх військових на території України. Зараз ретельно оцінюється ситуація в країні на тлі стягування російських військ до кордонів з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

За її словами, в Україні перебувають американські військові на постійній основі, і їхня кількість може бути збільшена.

"Ми постійно оцінюємо ситуацію в Україні. На постійній основі, ми маємо присутність 160 американських військовослужбовців. І якщо потреби зміняться і потрібно буде збільшити, ми це питання будемо розглядати", - сказала дипломат.