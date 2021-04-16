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Новини Агресія Росії проти України
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США збільшать кількість своїх військових в Україні, якщо виникне необхідність, - Квін

США збільшать кількість своїх військових в Україні, якщо виникне необхідність, - Квін

Сполучені Штати готові збільшити кількість своїх військових на території України. Зараз ретельно оцінюється ситуація в країні на тлі стягування російських військ до кордонів з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

За її словами, в Україні перебувають американські військові на постійній основі, і їхня кількість може бути збільшена.

"Ми постійно оцінюємо ситуацію в Україні. На постійній основі, ми маємо присутність 160 американських військовослужбовців. І якщо потреби зміняться і потрібно буде збільшити, ми це питання будемо розглядати", - сказала дипломат.

Автор: 

США (23417) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+33
Дрбро пожаловать , братья!
Да хранит Бог Америку.
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16.04.2021 16:29 Відповісти
+30
джавелины, стингеры и шо то шо работает по воздушным целям ,выше 4 км ,может кто подскажет ,главное закрыть небо ,ну так мне кажеться
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16.04.2021 16:29 Відповісти
+26
Запросити міжнародних спостерігачів і побільше.
Закрити кордон і запровадити військовий стан у прикордонних районах. Робіть щось з 5ю колоною - дійте. Смерть ворогам!
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16.04.2021 16:35 Відповісти
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Полностью Вас поддерживаю. Готов отдать свой садовый участок и все участки своих соседей.... Харьковская область очень подходит для размещения американских ракет и ПВО....
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16.04.2021 19:21 Відповісти
Шо ж отдать, як ви всі кричете що земля то це народна земля. На шизофренію схоже.
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16.04.2021 22:37 Відповісти
Вы абсолютно правы - отдавать землю за копейки олигархам и непонятно кому из-за кордона нельзя ни в коем случае... А разместить американские военные базы на границе с мокшанской помойкой - святое дело. Американские базы - это инвестиции в регионы, рабочие места для местных жителей.... Надо устраивать пикеты перед американским посольством с требованием ввести в Украину ограниченный контингент для учений.... На постоянной основе....
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17.04.2021 07:18 Відповісти
это уже не наша земля просрали уже все
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19.04.2021 13:40 Відповісти
нецелевое использование пашни.
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25.04.2021 16:26 Відповісти
вата уже вспыхнула?
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16.04.2021 18:37 Відповісти
ну прикольно мало того что свой старый хлам впаривают за деньги как новое так еше теперь и солдат кормить прийдеться
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16.04.2021 18:56 Відповісти
О.... лугандонские гости пожаловали.... Не завидуйте.... Вам американского хлама не видать - вам можно рассчитывать только на кабздыровские фуи в задний проход...
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16.04.2021 19:27 Відповісти
ну время аокажет кому что достанеться не огорчайтесь вам в европе ваше больное место почешут там спецы по этому делухорошие
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16.04.2021 19:36 Відповісти
Чья бы корова мычала?.... бычара прям все в шоколаде увас.тьху тьху і ще три раза тьху.
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16.04.2021 22:40 Відповісти
На Львовском воказале как-то видел как уезжавшие два канадца в военной форме отслюнявили бомжу пачку гривень(пару тысяч там было точно).Они им не нужны уже были,а бомж наверно ужрался водярой по 10 число.
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16.04.2021 19:33 Відповісти
наивно думать что они вместо нас воевать будут
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16.04.2021 19:41 Відповісти
Не вас, а нас.
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16.04.2021 22:43 Відповісти
простите кто на ком стоял
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16.04.2021 23:48 Відповісти
ты, только не стоял а сидел на бутылке
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18.04.2021 23:56 Відповісти
(Yankee, go home
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16.04.2021 19:43 Відповісти
сиди на бутылке молча, вскукарек
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18.04.2021 23:57 Відповісти
Всем уже должно быть понятным, что Украина защищает не только себя, но и Европу. Поэтому Европе и США следует в достаточной мере вооружить Украину за их счет, а не продавать вооружение, наживаясь на нашей беде. Следует предоставить достаточно современных средств противовоздушной обороны, самолетов, противотанковых средств. Возможно даже обслуживание этих средств.
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16.04.2021 20:34 Відповісти
Полтава рада была бы принять джет файтеров F-35. Не плохо бы поставить недалеко две позиции зенитных ракет. У крымского перешейка организовать сеть модернизированных "Пэтриот" с американской или польской обслугой. Тогда бы в перспективе "ИЛ-96" с псковскими десантниками не имели бы шансов вернуться домой в ящиках. Если конечно путин приказал бы- вперед на хахлов! Ну тогда бы он путлер и был бы виноват в смертях молодых ребят. Туда бы выставить терроборону с пулеметами. Да! Нужно завезти ближе к фронту десяток цистерн с денатурированным спиртом. И подписать емкости-питьевой спирт. И все!
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16.04.2021 20:43 Відповісти
Жестоко, але правда
Мінус дві кацапські дівізії, бо сліпим в армії Московії робити нічого.
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16.04.2021 22:20 Відповісти
В музеї дальної авіації був, зрозумів що ми , полтава просрали, а тепер давай ф35.
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16.04.2021 22:42 Відповісти
Здам свій некопаний город
під ЗРК "MIM Patriot" !
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16.04.2021 20:44 Відповісти
Соединенные Штаты готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Сейчас тщательно оценивается ситуация в стране на фоне стягивания российских войск к границам с Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3260222

Хай американські військові проводять навчання в Україні змінними ротаціями - на
весь час поки вояки кацапів стоять біля кордонів з Україною
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16.04.2021 22:19 Відповісти
Паралельно вести перемовини з КНР щоб, як щось то вони були готові на Далекому Сході. Війська РФ в основному будуть на Заході в замісі.?
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16.04.2021 22:29 Відповісти
Даже такое количество защищает ту местность, где они находятся. Точно так же, как в 2008 тупо факт нахождения американских военных в Тбилиси(вовремя посланных туда Бушем) остановил кацапов в Абхазии.
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16.04.2021 22:40 Відповісти
Байден сдал Украину. По какой цене? Пока неизвестно. Но сдал. 1). Военные корабли США отменили заход в Черное море.2). Байден не ввел санкции против "Северного потока-2". 3). Байден сократил военную помощь Украине в 2 раза. Вместо этого США помогут палестинским террористам на 90 мил дол. 4). Байден запретил нефтепровод из Канады в США и таким образом поднял цены на нефть в 2 раза - огромный подарок Москве!
Как говорят, один раз - это случайность. Два раза - это совпадение. Три раза - это закономерность. Ну а 4 раза - это продажность и трусость.
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16.04.2021 23:17 Відповісти
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