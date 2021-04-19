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Сьогодні на Байковому кладовищі поховають Яворівського

Сьогодні на Байковому кладовищі поховають Яворівського

Сьогодні, 19 квітня, в Києві на Байковому кладовищі поховають українського письменника і громадського діяча Володимира Яворівського.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" дочка померлого Олександра, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не можу це прийняти, але мушу написати. Тато. Понеділок, 19 квітня. 11.00 Видубицький монастир 13.00 Байкове кладовище", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 17 квітня на 79 році життя помер український письменник і громадський діяч Володимир Яворівський.

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Автор: 

похорон (1290) Яворівський Володимир (30)


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