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Сьогодні на Байковому кладовищі поховають Яворівського
Сьогодні, 19 квітня, в Києві на Байковому кладовищі поховають українського письменника і громадського діяча Володимира Яворівського.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" дочка померлого Олександра, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не можу це прийняти, але мушу написати. Тато. Понеділок, 19 квітня. 11.00 Видубицький монастир 13.00 Байкове кладовище", - зазначила вона.
Як повідомлялося, 17 квітня на 79 році життя помер український письменник і громадський діяч Володимир Яворівський.
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