Сегодня на Байковом кладбище похоронят Яворивского

Сегодня, 19 апреля, в Киеве на Байковом кладбище похоронят украинского писателя и общественного деятеля Владимира Яворивского.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук дочь умершего - Александра, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу это принять, но должна написать. Папа. Понедельник, 19 апреля. 11.00 Выдубицкий монастырь 13.00 Байковое кладбище", - отметила она.

Как сообщалось, 17 апреля на 79 году жизни умер украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский.

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