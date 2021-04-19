10 116 0
Сегодня на Байковом кладбище похоронят Яворивского
Сегодня, 19 апреля, в Киеве на Байковом кладбище похоронят украинского писателя и общественного деятеля Владимира Яворивского.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук дочь умершего - Александра, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не могу это принять, но должна написать. Папа. Понедельник, 19 апреля. 11.00 Выдубицкий монастырь 13.00 Байковое кладбище", - отметила она.
Как сообщалось, 17 апреля на 79 году жизни умер украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль