РНБО час відреагувати на діяльність російського агента, сигаретного магната Кауфмана, - екснардеп
Сьогодні "Тедіс Україна" продовжує працювати і порушувати законодавство України, приносячи прибуток своїм російським бенефіціарам, зазначив нардеп.
Українській владі, яка останніми місяцями активізувала боротьбу з контрабандистами і російськими агентами, варто звернути увагу на сигаретного магната і соратника росіян Бориса Кауфмана. Цей бізнесмен тісно пов'язаний з Москвою і побічно фінансує виробництво зброї в Росії.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів екснардеп Юрій Михальчишин.
"Чому без уваги РНБО опинився цікавий сюжет пана Кауфмана в Одесі. Є така цікава тематика - сигаретна монополія "Тедіс Україна", а раніше називалася "Мегаполіс-Україна", - сказав Михальчишин.
За його словами, "Тедіс Україна" - це дочірня структура російського сигаретного монополіста, яка була створена в Україні родиною експрезидента Віктора Януковича і російським "збройовим бароном" Ігорем Кісаєвим.
Кісаєв є власником ВАТ "Завод Дегтярьова", на якому виробляють кулемети "Утьос", гранатомети АГС, протитанкові ракети "Конкурс". Це озброєння Росія використовує для війни на Донбасі.
"Сьогодні це 50 000 точок реалізації сигарет, майже 60 млн грн прибутку щорічно, це багатомільярдні факти ухилення від сплати податків, які зафіксовані у відкритих джерелах, це багатомільярдні штрафи нашого Антимонопольного комітету, які якимось дивом скасували в "чесних" судах", - сказав Михальчишин.
5 июля во время визита в Одессу президент Зеленский обедал в ресторане "Рыба". На обед были приглашены только самые близкие люди - глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, несколько сотрудников ОП и одесских друзей президента. Но главной сенсацией оказалось, что, по данным источников Цензор.НЕТ, Зеленский пригласил на обед миллиардера Бориса Кауфмана, владельца "Тэдиса". Ну всякое было - контрабандисты руководили избирательным штабом, павлюки, тимошенки и слюсаревы расставляют свои кадры в правоохранительных органах, но еще и это...Источник: https://censor.net/ru/r3211043
труха там рядом не валялся.
Я не прихильница трухи, если что и его не защищаю, просто случайно присутствовала, когда все это закрутилось.
Алллееее! Аваков, падла! Тебе повылазило?
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
