РНБО час відреагувати на діяльність російського агента, сигаретного магната Кауфмана, - екснардеп

Сьогодні "Тедіс Україна" продовжує працювати і порушувати законодавство України, приносячи прибуток своїм російським бенефіціарам, зазначив нардеп.

Українській владі, яка останніми місяцями активізувала боротьбу з контрабандистами і російськими агентами, варто звернути увагу на сигаретного магната і соратника росіян Бориса Кауфмана. Цей бізнесмен тісно пов'язаний з Москвою і побічно фінансує виробництво зброї в Росії.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів екснардеп Юрій Михальчишин.

"Чому без уваги РНБО опинився цікавий сюжет пана Кауфмана в Одесі. Є така цікава тематика - сигаретна монополія "Тедіс Україна", а раніше називалася "Мегаполіс-Україна", - сказав Михальчишин.

За його словами, "Тедіс Україна" - це дочірня структура російського сигаретного монополіста, яка була створена в Україні родиною експрезидента Віктора Януковича і російським "збройовим бароном" Ігорем Кісаєвим.

Кісаєв є власником ВАТ "Завод Дегтярьова", на якому виробляють кулемети "Утьос", гранатомети АГС, протитанкові ракети "Конкурс". Це озброєння Росія використовує для війни на Донбасі.

"Сьогодні це 50 000 точок реалізації сигарет, майже 60 млн грн прибутку щорічно, це багатомільярдні факти ухилення від сплати податків, які зафіксовані у відкритих джерелах, це багатомільярдні штрафи нашого Антимонопольного комітету, які якимось дивом скасували в "чесних" судах", - сказав Михальчишин.