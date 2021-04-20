УКР
РНБО час відреагувати на діяльність російського агента, сигаретного магната Кауфмана, - екснардеп

Українській владі, яка останніми місяцями активізувала боротьбу з контрабандистами і російськими агентами, варто звернути увагу на сигаретного магната і соратника росіян Бориса Кауфмана. Цей бізнесмен тісно пов'язаний з Москвою і побічно фінансує виробництво зброї в Росії.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів екснардеп Юрій Михальчишин.

"Чому без уваги РНБО опинився цікавий сюжет пана Кауфмана в Одесі. Є така цікава тематика - сигаретна монополія "Тедіс Україна", а раніше називалася "Мегаполіс-Україна", - сказав Михальчишин.

За його словами, "Тедіс Україна" - це дочірня структура російського сигаретного монополіста, яка була створена в Україні родиною експрезидента Віктора Януковича і російським "збройовим бароном" Ігорем Кісаєвим.

Кісаєв є власником ВАТ "Завод Дегтярьова", на якому виробляють кулемети "Утьос", гранатомети АГС, протитанкові ракети "Конкурс". Це озброєння Росія використовує для війни на Донбасі.

Сьогодні "Тедіс Україна" продовжує працювати і порушувати законодавство України, приносячи прибуток своїм російським бенефіціарам, зазначив нардеп.

"Сьогодні це 50 000 точок реалізації сигарет, майже 60 млн грн прибутку щорічно, це багатомільярдні факти ухилення від сплати податків, які зафіксовані у відкритих джерелах, це багатомільярдні штрафи нашого Антимонопольного комітету, які якимось дивом скасували в "чесних" судах", - сказав Михальчишин.

Автор: 

Михальчишин Юрій (2) Кауфман Борис (85) Тедіс Україна (68)
+7
МЭР ОДЕССЫ ТРУХЛЯВЫЙ ГЕНУЛЯ АГЕНТ ТАКЖЕ ФСБ ЛЕЖИТ ПОД КАУФМАНОМ.. ОН ЕГО ШЕСТЕРКА- КАУФМАНА ГЕНУЛЯ ОТДАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОДЕССА Кауфману и партерам... ГОСУДАРСТВО ТУДА ВЛИЛО ДЕСЯТКИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ и строительство новой ВПП на которую кстати садятся и взлетают военные самолеты ВСУ НГ и Погранслужбы.. владельцы Одесского аэропорта приказали Тузику Трухлявому закрыть единственный № 14 маршрут троллейбуса в аэропорт и снять контактную сеть также Кауфман приказал и закрыли единственную маршрутку 117 и только на такси авто 60 грн 30 минут стоянка а иначе ножками... быдло не должно ездит в аэропорт на общественном транспорте так решил Моня Кауфман..... и тут Синагога ля...
20.04.2021 09:48 Відповісти
+5
Кауфман зробив це разом.
20.04.2021 09:40 Відповісти
+5
Для Зе это свой парень...
20.04.2021 09:48 Відповісти
Кауфман зробив це разом.
20.04.2021 09:40 Відповісти
А при свиночолому гетьмані такого не було!
20.04.2021 09:44 Відповісти
Уииииии ууииии
20.04.2021 09:58 Відповісти
Такого ні при кому не було. Це точно.
5 июля во время визита в Одессу президент Зеленский обедал в ресторане "Рыба". На обед были приглашены только самые близкие люди - глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, несколько сотрудников ОП и одесских друзей президента. Но главной сенсацией оказалось, что, по данным источников Цензор.НЕТ, Зеленский пригласил на обед миллиардера Бориса Кауфмана, владельца "Тэдиса". Ну всякое было - контрабандисты руководили избирательным штабом, павлюки, тимошенки и слюсаревы расставляют свои кадры в правоохранительных органах, но еще и это...Источник: https://censor.net/ru/r3211043
20.04.2021 10:13 Відповісти
А при царе, твой дед-крепостной лизал пану сапоги . Вижу ты традиций рода своего не нарушаешь.
20.04.2021 10:32 Відповісти
Засцика, для початку дізнайся коли "Тедіс" цього самого Кауфмана став монополістом, а потім букафки тицяй.
20.04.2021 12:24 Відповісти
"При Януковиче под "крышей" под давлением министра доходов и сборов Александра Клименко с помощью банального криминального рэкета все розничные структуры по торговле сигаретами были ликвидированы. А на рынок розничных продаж - всех продаж во всех киосках, во всех заправках, всех маленьких магазинах, зашла она компания - "Тэдис". "
20.04.2021 12:59 Відповісти
Дебіл😟
20.04.2021 10:38 Відповісти
МЭР ОДЕССЫ ТРУХЛЯВЫЙ ГЕНУЛЯ АГЕНТ ТАКЖЕ ФСБ ЛЕЖИТ ПОД КАУФМАНОМ.. ОН ЕГО ШЕСТЕРКА- КАУФМАНА ГЕНУЛЯ ОТДАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОДЕССА Кауфману и партерам... ГОСУДАРСТВО ТУДА ВЛИЛО ДЕСЯТКИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ и строительство новой ВПП на которую кстати садятся и взлетают военные самолеты ВСУ НГ и Погранслужбы.. владельцы Одесского аэропорта приказали Тузику Трухлявому закрыть единственный № 14 маршрут троллейбуса в аэропорт и снять контактную сеть также Кауфман приказал и закрыли единственную маршрутку 117 и только на такси авто 60 грн 30 минут стоянка а иначе ножками... быдло не должно ездит в аэропорт на общественном транспорте так решил Моня Кауфман..... и тут Синагога ля...
20.04.2021 09:48 Відповісти
... или. Кто это поднял кипиш? Боря наместник Яхве в нашем городе. Решили просто уколоть?
20.04.2021 09:57 Відповісти
вольво, ты ошибаешься , аэропорт отдали кауфману при кактусеве по ПРЯМОМУ указанию из Киева от Януковоща---инфа 100% .Тогда же и схема размыва доли города была обкашляна.
труха там рядом не валялся.
21.04.2021 01:15 Відповісти
Бред не пишите потом были суды и вот ИНТРИГА ТРУХАНОВ ВДРУГ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИСКА КОТОРЫЙ 10000% ДОЛЖЕН был быть в пользу города речь шла о возврате аэропорта в собственность ОДессы громады...
21.04.2021 09:25 Відповісти
Ничего труха в суде сделать не мог, юристы прорабатывали схему до него--она непробиваема.
Я не прихильница трухи, если что и его не защищаю, просто случайно присутствовала, когда все это закрутилось.
21.04.2021 16:57 Відповісти
Надо этого Кауфмана в Бабьем Яру расстрелять
20.04.2021 09:44 Відповісти
З якого дива? Просто закрити прокацапський бізнес і по всьому. В Україні навіть красти можуть тільки українці.
20.04.2021 09:56 Відповісти
Где смешные картинки про Зеленского и компанию?
20.04.2021 09:45 Відповісти
та да, мля! в Харькове на каждом перекрестке контрабас сигаретный продают.
Алллееее! Аваков, падла! Тебе повылазило?
20.04.2021 09:47 Відповісти
кстати, курево - редкое говнище, угощали мужики, типа попробуй.
20.04.2021 09:48 Відповісти
Для Зе это свой парень...
20.04.2021 09:48 Відповісти
... сын лейтенанта Шмидта. Турецкоподанный.
20.04.2021 10:03 Відповісти
Якщо працює, то заносить до ОПи і всьо ОК.
20.04.2021 09:52 Відповісти
Мне интересно, к чему эти меседжи?! Это типо предупреждение или запугивание?!
20.04.2021 09:53 Відповісти
Ребята, зная кто есть Борис в нашем городе, понимаешь, что это просто надпись на заборе.
20.04.2021 10:01 Відповісти
зебельман і кауфман - одна сінагога
20.04.2021 10:09 Відповісти
США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.

РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
20.04.2021 10:18 Відповісти
Царі розумнішими були:- горілка і тютюн тільки державні!!!- а у нас ще і ворога ГАРАНТИ забезпечують!!!
20.04.2021 10:18 Відповісти
Там какая-то мутная история с монополией на продажу сигарет по договорённости с производителями...
20.04.2021 10:37 Відповісти
Міхальчишина не сприймаю, він стільки разів висловлювався у стилі сракашвілі. Його тактика - трохи правди ( як зараз про кауфмана), трохи брехні, що допомагла також прийти до влади зеленій нечисті. Хитро*опий
20.04.2021 10:59 Відповісти
 
 