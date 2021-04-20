УКР
Процес вакцинації майже провальний по всьому світу, - Степанов

Процес вакцинації від коронавірусу є провальним не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що процес вакцинації, він є майже провальним по всьому світу. Не працюють зараз закони бізнесу, не працюють вчасно ті контракти, які укладаються з провідними виробниками вакцин від коронавірусу. На сьогодні ми повинні були, згідно проплаченим контрактами, отримати 3,9 млн доз вакцин, якими відразу ж б почали вакцинацію. На жаль, ми маємо 715 тис. доз, які отримали, плюс 117 тис. доз за ініціативою COVAX", - зазначив міністр.

Він нагадав, що уряди країн-виробників вакцин у даний час забороняють експорт препаратів у повному обсязі.

"Їм просто наплювати, які контракти і в кого підписані, вони просто захищають громадян своєї країни і не готові віддавати вакцини в інші країни", - заявив Степанов, додавши, що з недопоставками вакцин зіткнулася не тільки Україна, але і ЄС, Канада та інші країни.

"Упевнений, що дана ситуація в найближчому майбутньому вирішиться і ми почнемо отримувати вакцини в повному обсязі, за які вже заплатили кошти", - висловив упевненість міністр.

Топ коментарі
+18
провальный он только в Украине и толь ко из-за действий этого Степанова
показати весь коментар
20.04.2021 10:29 Відповісти
+15
Настало время офигительных историй.
показати весь коментар
20.04.2021 10:33 Відповісти
+11
Степашка ну назови мне еще какую нить страну...где вакцинируют ОДНОГО человека в час??

Вы что вакцину и шприцы прям на месте производите что ли??
показати весь коментар
20.04.2021 10:32 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 10:25 Відповісти
Стебанов, не треба апроксімірувати по своїй роботі!
показати весь коментар
20.04.2021 10:26 Відповісти
хорошо сказано☝️
показати весь коментар
20.04.2021 10:35 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 10:26 Відповісти
Зараз Великодневі свята, дітей в школу вже збирають, тепліше стане - буде нам плато та спади....
показати весь коментар
20.04.2021 10:28 Відповісти
"Уверен, что данная ситуация в ближайшем будущем разрешится и мы начнем получать вакцины в полном объеме, за которые уже заплатили средства", - выразил уверенность министр. Источник: https://censor.net/ru/n3260801

Степанов просто таки мастер продавать свою "уверенность".
Осталось понять почему по поводу не начавшейся до сих пор массовой вакцинации молчат (или лучше сказать и вовсе отстранились) наши самые крутые премьер и президент? или они у нас как свадебные генералы только про "перемоги" рассказывать будут?
показати весь коментар
20.04.2021 10:29 Відповісти
провальный он только в Украине и толь ко из-за действий этого Степанова
показати весь коментар
20.04.2021 10:29 Відповісти
Последний аргумент Степанова
показати весь коментар
20.04.2021 10:31 Відповісти
брехло.
показати весь коментар
20.04.2021 10:31 Відповісти
Он, просто "поводил гуем по губам" идиотам, которые до сих пор скандируют "Зеля давай!"
показати весь коментар
20.04.2021 11:41 Відповісти
Степашка ну назови мне еще какую нить страну...где вакцинируют ОДНОГО человека в час??

Вы что вакцину и шприцы прям на месте производите что ли??
показати весь коментар
20.04.2021 10:32 Відповісти
"Остатками Pfizer не будут вакцинировать лидеров мнений и политиков".

https://censor.net/ru/video_news/3260798/ostatkami_pfizer_ne_budut_vaktsinirovat_liderov_mneniyi_i_politikov_stepanov_video
показати весь коментар
20.04.2021 15:08 Відповісти
Дякую за уточнення.
показати весь коментар
20.04.2021 15:12 Відповісти
Настало время офигительных историй.
показати весь коментар
20.04.2021 10:33 Відповісти
когда же пересохнет этот пустопорожний, гнусный и лживый фонтан...
показати весь коментар
20.04.2021 10:34 Відповісти
Особливо в Ізраїлі , там міністр куртку не купив .
показати весь коментар
20.04.2021 10:34 Відповісти
И Украина - чемпион по провальному вакционированию!
показати весь коментар
20.04.2021 10:35 Відповісти
Дурак! Знайшов собі виправдання...
показати весь коментар
20.04.2021 10:37 Відповісти
Все кто всю жизнь безбожно воруют, к концу жизни становятся больными на голову. Степанов ркордсмен, он уже сейчас больной на голову, хотя многие его ещё считают дееспособным.
показати весь коментар
20.04.2021 10:47 Відповісти
Правильна, Степанов!!! Чиста "па-савецки" - "А в Америке негры не доедают!!!...".
показати весь коментар
20.04.2021 10:38 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 10:38 Відповісти
Оно заметно по степанову оно с утра приняло не ту вакцину что такую хрень нести
показати весь коментар
20.04.2021 10:38 Відповісти
ЗЕбилы подкуйловники,вы точно заслужили прободной язвы желудка через свой выбор.....при Порохе даже вопрос такой не поднимался.....
показати весь коментар
20.04.2021 10:41 Відповісти
При порохе вообще никакой вопрос не поднимался. Потому его пинком под жопу и выпихнули с кресла президента.
показати весь коментар
20.04.2021 11:08 Відповісти
Да действительно, ни наступления Рашки не остановили, ни армию не реанимировали, ни ракетной программы не приняли, ни экономику с полного ануса не подняли, даже в бюджете Зеле оставили всего несколько десятков ярдов (сами то ого-го какой бюджет приняли), ни без виза, ни томоса.....Короче нихрена не сделали! Толи дело Зеля аки пчелка!!!
показати весь коментар
20.04.2021 11:46 Відповісти
"пинком под жопу и выпихнули с кресла президента" его только потому, что огромное количество идиотов любят смотреть 1+1, Сватов, Голобородька...
показати весь коментар
20.04.2021 11:48 Відповісти
Это не последняя пандемия,нужно вводить в строй мощности способные хотя бы по лицензии выпускать вакцину.Прямая угроза нацбезопасности.нужна собственная вакцина.
показати весь коментар
20.04.2021 10:41 Відповісти
Да хоть десять собственных вакцин...все это до сраки если не организован сам процесс вакцинации....
600 пунктов вакцинации вакцинируют за сутки 12000 человек.....то бишь каждый пункт вакцинации вакцинирует ОДНОГО человека в ЧАС....при том что в Украину УЖЕ поступило около двух миллионов доз вакцин....
показати весь коментар
20.04.2021 10:46 Відповісти
А,так это министр должен вакцинацию проводить?Как брать деньги у нас даже нянечки знают,а как вакцинацию проводить все на министра показывают.
показати весь коментар
20.04.2021 11:19 Відповісти
Министр должен организовать механизм вакцинации.....
Или ты считешь что один человек за 60 минут минут это нормально??
В Макдональсе на Макдрайве в три раза больше людей успевают обслужить за 60 минут....а в зале наверное в десять раз больше....

Это обычный внутремышечный укол...его может сделать кто угодно... медсестра...фельдшер....да просто любой человек с минимальными навыками....
показати весь коментар
20.04.2021 11:22 Відповісти
Министр должен организовать механизм вакцинации.....

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это глупости,а вот что бы сделал я и тут большой вопрос к местным властям.
Мэр вызывает на совещание всю медицинскую пис...ту и ставит их раком,если не понимают,то ставится вопрос о их соответствии ,а при надобности открываются уголовные дела за саботаж,НО.Но всё это при наличии неиспользованной вакцины.
Что это за мед работники,которым нужно организовывать процесс вакцинации.
показати весь коментар
20.04.2021 11:33 Відповісти
При чем тут местные власти ..если это работа министерства здравоохранения??
И никто не говорит что скот степашка должен сделать это лично...это должно сделать его министерство...а он как руководитель этого министерства за это в ответе...
Или нахрена нам министр?? Куртки покупать??

И что значит "наличие неиспользованной вакцины"....у нас в Украине около 2 миллионов доз неиспользованной вакцины....
показати весь коментар
20.04.2021 12:23 Відповісти
И что значит "наличие неиспользованной вакцины"....у нас в Украине около 2 миллионов доз неиспользованной вакцины....

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это значит её надо иметь на месте вакцинации.
А клизмы врачи не разучились ещё делать,может из Киева подмогу прислать?
Местная власть на то и власть,что бы не только бюджет пилить,но и заботиться о безопасности граждан.
показати весь коментар
20.04.2021 13:11 Відповісти
А она на месте...в Украине...а вот доставить ее по областям...это уже задача министерства...и скота степашки.....
Или мэры должны приехать в Киев и забрать??
показати весь коментар
20.04.2021 13:21 Відповісти
Если бы я был мэром и проблема была бы только приехать и забрать,то я поехал бы и забрал.
показати весь коментар
20.04.2021 13:34 Відповісти
И какой смысл в собственном производстве вакцин...если которые есть не могут уколоть??
Нехватки вакцин на сегодняшнимй день в Украине не наблюдается....наблюдается нехватка мозгов у министра...
показати весь коментар
20.04.2021 11:23 Відповісти
Степашка, высунь язык из "высокого" низкорослого ануса і ти побачиш: Україна - це не увесь світ
показати весь коментар
20.04.2021 10:41 Відповісти
А Украина рекордсмен по провалам в вакцинации. Уверенно держим в мире первое место. Мы были первыми и единственными, кто продал маски из Гос.Резерва.
показати весь коментар
20.04.2021 10:41 Відповісти
Штучний ажиотаж для нагнітання паніки. В воюючій країні так істерити через вірус - ну, смішно.
показати весь коментар
20.04.2021 10:43 Відповісти
для того чтобы вакцины в Украине стало больше, нужно строить новые "эпицентры" и чаще встречать "мрии".
показати весь коментар
20.04.2021 10:45 Відповісти
Если там - это провал, то как назвать то, что здесь?
показати весь коментар
20.04.2021 10:50 Відповісти
- Хто винний?
- Невiстка!
- Так їїж вдома небуло.
- А оно, плахта висить!
показати весь коментар
20.04.2021 11:05 Відповісти
Это ложь
показати весь коментар
20.04.2021 11:06 Відповісти
В США - 34% вакцинованих, в Ізраїлі -100 % вакцинованих, в Україні - 1%, так де провал?
показати весь коментар
20.04.2021 11:11 Відповісти
Израиль. По состоянию на сегодня. Полностью вакцинированы более 53% населения страны и более 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, около 79% взрослого населения.
показати весь коментар
20.04.2021 11:18 Відповісти
Подняли шум напугали, потом толпа привыкла , перестала обращать внимание, и скоро совсем забудет про пандемию.Но не коронобесов разбогатевших на пропагнде, брехне и мародерстве. За вами скоро прийдут с консфискацией не только курток. Смотрим новое шоу суды над проповедниками ковида. Такое прощать нельзя .Ковид-опозиция и перевыборы неизбежны.
показати весь коментар
20.04.2021 11:16 Відповісти
У Степанова-убийцы мозги и совесть равны друг другу и, соответственно, нулю. 00. Параша - короче.
показати весь коментар
20.04.2021 11:23 Відповісти
В інших країнах є трудності а провал лише у нас. Наприклад в Польщі все чітко: громадяни Польщі( або негромадяни, які тут офіційно працюють) 60+ вже є в базі даних на вакцинацію. Реєструєшся он-лайн і тобі пропонують найближчі пункти вакцинації, тип вакцини та термін. Натискаєш підтвердження і тобі приходить СМС або емейл, куди і коли тобі прийти.
показати весь коментар
20.04.2021 11:49 Відповісти
Якщо процес вакцинації "майже провальний" у світі, то як назвати процес вакцинації у нас?
показати весь коментар
20.04.2021 12:06 Відповісти
Объем вакцинации в Румынии достигнет 120 000 человек в день за счет создания центров вакцинации, где люди смогут проходить вакцинацию в своих автомобилях, сообщил веб-сайт Ziare премьер-министр Флорин Кацу.
Процес вакцинації майже провальний по всьому світу, - Степанов - Цензор.НЕТ 929
показати весь коментар
20.04.2021 12:11 Відповісти
А в Украине 12000 ....что в 10 раз меньше....но скот степашка это выдает за большую пэрэмогу....а некоторые зебилы ему аплодируют за это...
показати весь коментар
20.04.2021 12:25 Відповісти
диагноз - *******
показати весь коментар
20.04.2021 15:54 Відповісти
Да обос..ись вы. Как обычно. Но вы к этому так привыкли, что для вас зеленых это уже норма.
показати весь коментар
20.04.2021 16:31 Відповісти
 
 