Процес вакцинації майже провальний по всьому світу, - Степанов

Процес вакцинації від коронавірусу є провальним не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що процес вакцинації, він є майже провальним по всьому світу. Не працюють зараз закони бізнесу, не працюють вчасно ті контракти, які укладаються з провідними виробниками вакцин від коронавірусу. На сьогодні ми повинні були, згідно проплаченим контрактами, отримати 3,9 млн доз вакцин, якими відразу ж б почали вакцинацію. На жаль, ми маємо 715 тис. доз, які отримали, плюс 117 тис. доз за ініціативою COVAX", - зазначив міністр.

Він нагадав, що уряди країн-виробників вакцин у даний час забороняють експорт препаратів у повному обсязі.

"Їм просто наплювати, які контракти і в кого підписані, вони просто захищають громадян своєї країни і не готові віддавати вакцини в інші країни", - заявив Степанов, додавши, що з недопоставками вакцин зіткнулася не тільки Україна, але і ЄС, Канада та інші країни.

"Упевнений, що дана ситуація в найближчому майбутньому вирішиться і ми почнемо отримувати вакцини в повному обсязі, за які вже заплатили кошти", - висловив упевненість міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залишками Pfizer не будуть вакцинувати лідерів думок і політиків, - Степанов