Процес вакцинації майже провальний по всьому світу, - Степанов
Процес вакцинації від коронавірусу є провальним не тільки в Україні, а й в усьому світі.
Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що процес вакцинації, він є майже провальним по всьому світу. Не працюють зараз закони бізнесу, не працюють вчасно ті контракти, які укладаються з провідними виробниками вакцин від коронавірусу. На сьогодні ми повинні були, згідно проплаченим контрактами, отримати 3,9 млн доз вакцин, якими відразу ж б почали вакцинацію. На жаль, ми маємо 715 тис. доз, які отримали, плюс 117 тис. доз за ініціативою COVAX", - зазначив міністр.
Він нагадав, що уряди країн-виробників вакцин у даний час забороняють експорт препаратів у повному обсязі.
"Їм просто наплювати, які контракти і в кого підписані, вони просто захищають громадян своєї країни і не готові віддавати вакцини в інші країни", - заявив Степанов, додавши, що з недопоставками вакцин зіткнулася не тільки Україна, але і ЄС, Канада та інші країни.
"Упевнений, що дана ситуація в найближчому майбутньому вирішиться і ми почнемо отримувати вакцини в повному обсязі, за які вже заплатили кошти", - висловив упевненість міністр.
Степанов просто таки мастер продавать свою "уверенность".
Осталось понять почему по поводу не начавшейся до сих пор массовой вакцинации молчат (или лучше сказать и вовсе отстранились) наши самые крутые премьер и президент? или они у нас как свадебные генералы только про "перемоги" рассказывать будут?
Вы что вакцину и шприцы прям на месте производите что ли??
600 пунктов вакцинации вакцинируют за сутки 12000 человек.....то бишь каждый пункт вакцинации вакцинирует ОДНОГО человека в ЧАС....при том что в Украину УЖЕ поступило около двух миллионов доз вакцин....
Или ты считешь что один человек за 60 минут минут это нормально??
В Макдональсе на Макдрайве в три раза больше людей успевают обслужить за 60 минут....а в зале наверное в десять раз больше....
Это обычный внутремышечный укол...его может сделать кто угодно... медсестра...фельдшер....да просто любой человек с минимальными навыками....
Это глупости,а вот что бы сделал я и тут большой вопрос к местным властям.
Мэр вызывает на совещание всю медицинскую пис...ту и ставит их раком,если не понимают,то ставится вопрос о их соответствии ,а при надобности открываются уголовные дела за саботаж,НО.Но всё это при наличии неиспользованной вакцины.
Что это за мед работники,которым нужно организовывать процесс вакцинации.
И никто не говорит что скот степашка должен сделать это лично...это должно сделать его министерство...а он как руководитель этого министерства за это в ответе...
Или нахрена нам министр?? Куртки покупать??
И что значит "наличие неиспользованной вакцины"....у нас в Украине около 2 миллионов доз неиспользованной вакцины....
Это значит её надо иметь на месте вакцинации.
А клизмы врачи не разучились ещё делать,может из Киева подмогу прислать?
Местная власть на то и власть,что бы не только бюджет пилить,но и заботиться о безопасности граждан.
Или мэры должны приехать в Киев и забрать??
Нехватки вакцин на сегодняшнимй день в Украине не наблюдается....наблюдается нехватка мозгов у министра...
