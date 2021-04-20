РУС
Процесс вакцинации почти провальный по всему миру, - Степанов

Процесс вакцинации от коронавируса является провальным не только в Украине, но и во всем мире.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что процесс вакцинации, он является почти провальным по всему миру. Не работают сейчас законы бизнеса, не работают вовремя те контракты, которые заключаются с ведущими производителями вакцин от коронавируса. На сегодняшний мы должны были, согласно проплаченным контрактам получить 3,9 млн доз вакцин, которыми сразу же бы начали вакцинацию. К сожалению, мы имеем 715 тыс. доз, которые получили, плюс 117 тыс. доз по инициативе COVAX", - отметил министр.

Он напомнил, что правительства стран-производителей вакцин в настоящее время запрещают экспорт препаратов в полном объеме.

"Им просто наплевать, какие контракты и у кого подписаны, они просто защищают граждан своей страны и не готовы отдавать вакцины в другие страны", - заявил Степанов, добавив, что с недопоставками вакцин столкнулась не только Украина, но и ЕС, Канада и другие страны.

"Уверен, что данная ситуация в ближайшем будущем разрешится и мы начнем получать вакцины в полном объеме, за которые уже заплатили средства", - выразил уверенность министр. 

Читайте также: Остатками Pfizer не будут вакцинировать лидеров мнений и политиков, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) COVAX (36)
Топ комментарии
+18
провальный он только в Украине и толь ко из-за действий этого Степанова
20.04.2021 10:29 Ответить
+15
Настало время офигительных историй.
20.04.2021 10:33 Ответить
+11
Степашка ну назови мне еще какую нить страну...где вакцинируют ОДНОГО человека в час??

Вы что вакцину и шприцы прям на месте производите что ли??
20.04.2021 10:32 Ответить
20.04.2021 10:25 Ответить
Стебанов, не треба апроксімірувати по своїй роботі!
20.04.2021 10:26 Ответить
хорошо сказано☝️
20.04.2021 10:35 Ответить
20.04.2021 10:26 Ответить
Зараз Великодневі свята, дітей в школу вже збирають, тепліше стане - буде нам плато та спади....
20.04.2021 10:28 Ответить
"Уверен, что данная ситуация в ближайшем будущем разрешится и мы начнем получать вакцины в полном объеме, за которые уже заплатили средства", - выразил уверенность министр.

Степанов просто таки мастер продавать свою "уверенность".
Осталось понять почему по поводу не начавшейся до сих пор массовой вакцинации молчат (или лучше сказать и вовсе отстранились) наши самые крутые премьер и президент? или они у нас как свадебные генералы только про "перемоги" рассказывать будут?
20.04.2021 10:29 Ответить
провальный он только в Украине и толь ко из-за действий этого Степанова
20.04.2021 10:29 Ответить
Последний аргумент Степанова
20.04.2021 10:31 Ответить
брехло.
20.04.2021 10:31 Ответить
Он, просто "поводил гуем по губам" идиотам, которые до сих пор скандируют "Зеля давай!"
20.04.2021 11:41 Ответить
Степашка ну назови мне еще какую нить страну...где вакцинируют ОДНОГО человека в час??

Вы что вакцину и шприцы прям на месте производите что ли??
20.04.2021 10:32 Ответить
"Остатками Pfizer не будут вакцинировать лидеров мнений и политиков".

https://censor.net/ru/video_news/3260798/ostatkami_pfizer_ne_budut_vaktsinirovat_liderov_mneniyi_i_politikov_stepanov_video
20.04.2021 15:08 Ответить
Дякую за уточнення.
20.04.2021 15:12 Ответить
Настало время офигительных историй.
20.04.2021 10:33 Ответить
когда же пересохнет этот пустопорожний, гнусный и лживый фонтан...
20.04.2021 10:34 Ответить
Особливо в Ізраїлі , там міністр куртку не купив .
20.04.2021 10:34 Ответить
И Украина - чемпион по провальному вакционированию!
20.04.2021 10:35 Ответить
Дурак! Знайшов собі виправдання...
20.04.2021 10:37 Ответить
Все кто всю жизнь безбожно воруют, к концу жизни становятся больными на голову. Степанов ркордсмен, он уже сейчас больной на голову, хотя многие его ещё считают дееспособным.
20.04.2021 10:47 Ответить
Правильна, Степанов!!! Чиста "па-савецки" - "А в Америке негры не доедают!!!...".
20.04.2021 10:38 Ответить
20.04.2021 10:38 Ответить
Оно заметно по степанову оно с утра приняло не ту вакцину что такую хрень нести
20.04.2021 10:38 Ответить
ЗЕбилы подкуйловники,вы точно заслужили прободной язвы желудка через свой выбор.....при Порохе даже вопрос такой не поднимался.....
20.04.2021 10:41 Ответить
При порохе вообще никакой вопрос не поднимался. Потому его пинком под жопу и выпихнули с кресла президента.
20.04.2021 11:08 Ответить
Да действительно, ни наступления Рашки не остановили, ни армию не реанимировали, ни ракетной программы не приняли, ни экономику с полного ануса не подняли, даже в бюджете Зеле оставили всего несколько десятков ярдов (сами то ого-го какой бюджет приняли), ни без виза, ни томоса.....Короче нихрена не сделали! Толи дело Зеля аки пчелка!!!
20.04.2021 11:46 Ответить
"пинком под жопу и выпихнули с кресла президента" его только потому, что огромное количество идиотов любят смотреть 1+1, Сватов, Голобородька...
20.04.2021 11:48 Ответить
Это не последняя пандемия,нужно вводить в строй мощности способные хотя бы по лицензии выпускать вакцину.Прямая угроза нацбезопасности.нужна собственная вакцина.
20.04.2021 10:41 Ответить
Да хоть десять собственных вакцин...все это до сраки если не организован сам процесс вакцинации....
600 пунктов вакцинации вакцинируют за сутки 12000 человек.....то бишь каждый пункт вакцинации вакцинирует ОДНОГО человека в ЧАС....при том что в Украину УЖЕ поступило около двух миллионов доз вакцин....
20.04.2021 10:46 Ответить
А,так это министр должен вакцинацию проводить?Как брать деньги у нас даже нянечки знают,а как вакцинацию проводить все на министра показывают.
20.04.2021 11:19 Ответить
Министр должен организовать механизм вакцинации.....
Или ты считешь что один человек за 60 минут минут это нормально??
В Макдональсе на Макдрайве в три раза больше людей успевают обслужить за 60 минут....а в зале наверное в десять раз больше....

Это обычный внутремышечный укол...его может сделать кто угодно... медсестра...фельдшер....да просто любой человек с минимальными навыками....
20.04.2021 11:22 Ответить
Министр должен организовать механизм вакцинации.....

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это глупости,а вот что бы сделал я и тут большой вопрос к местным властям.
Мэр вызывает на совещание всю медицинскую пис...ту и ставит их раком,если не понимают,то ставится вопрос о их соответствии ,а при надобности открываются уголовные дела за саботаж,НО.Но всё это при наличии неиспользованной вакцины.
Что это за мед работники,которым нужно организовывать процесс вакцинации.
20.04.2021 11:33 Ответить
При чем тут местные власти ..если это работа министерства здравоохранения??
И никто не говорит что скот степашка должен сделать это лично...это должно сделать его министерство...а он как руководитель этого министерства за это в ответе...
Или нахрена нам министр?? Куртки покупать??

И что значит "наличие неиспользованной вакцины"....у нас в Украине около 2 миллионов доз неиспользованной вакцины....
20.04.2021 12:23 Ответить
И что значит "наличие неиспользованной вакцины"....у нас в Украине около 2 миллионов доз неиспользованной вакцины....

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это значит её надо иметь на месте вакцинации.
А клизмы врачи не разучились ещё делать,может из Киева подмогу прислать?
Местная власть на то и власть,что бы не только бюджет пилить,но и заботиться о безопасности граждан.
20.04.2021 13:11 Ответить
А она на месте...в Украине...а вот доставить ее по областям...это уже задача министерства...и скота степашки.....
Или мэры должны приехать в Киев и забрать??
20.04.2021 13:21 Ответить
Если бы я был мэром и проблема была бы только приехать и забрать,то я поехал бы и забрал.
20.04.2021 13:34 Ответить
И какой смысл в собственном производстве вакцин...если которые есть не могут уколоть??
Нехватки вакцин на сегодняшнимй день в Украине не наблюдается....наблюдается нехватка мозгов у министра...
20.04.2021 11:23 Ответить
Степашка, высунь язык из "высокого" низкорослого ануса і ти побачиш: Україна - це не увесь світ
20.04.2021 10:41 Ответить
А Украина рекордсмен по провалам в вакцинации. Уверенно держим в мире первое место. Мы были первыми и единственными, кто продал маски из Гос.Резерва.
20.04.2021 10:41 Ответить
Штучний ажиотаж для нагнітання паніки. В воюючій країні так істерити через вірус - ну, смішно.
20.04.2021 10:43 Ответить
для того чтобы вакцины в Украине стало больше, нужно строить новые "эпицентры" и чаще встречать "мрии".
20.04.2021 10:45 Ответить
Если там - это провал, то как назвать то, что здесь?
20.04.2021 10:50 Ответить
- Хто винний?
- Невiстка!
- Так їїж вдома небуло.
- А оно, плахта висить!
20.04.2021 11:05 Ответить
Это ложь
20.04.2021 11:06 Ответить
В США - 34% вакцинованих, в Ізраїлі -100 % вакцинованих, в Україні - 1%, так де провал?
20.04.2021 11:11 Ответить
Израиль. По состоянию на сегодня. Полностью вакцинированы более 53% населения страны и более 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, около 79% взрослого населения.
20.04.2021 11:18 Ответить
Подняли шум напугали, потом толпа привыкла , перестала обращать внимание, и скоро совсем забудет про пандемию.Но не коронобесов разбогатевших на пропагнде, брехне и мародерстве. За вами скоро прийдут с консфискацией не только курток. Смотрим новое шоу суды над проповедниками ковида. Такое прощать нельзя .Ковид-опозиция и перевыборы неизбежны.
20.04.2021 11:16 Ответить
У Степанова-убийцы мозги и совесть равны друг другу и, соответственно, нулю. 00. Параша - короче.
20.04.2021 11:23 Ответить
В інших країнах є трудності а провал лише у нас. Наприклад в Польщі все чітко: громадяни Польщі( або негромадяни, які тут офіційно працюють) 60+ вже є в базі даних на вакцинацію. Реєструєшся он-лайн і тобі пропонують найближчі пункти вакцинації, тип вакцини та термін. Натискаєш підтвердження і тобі приходить СМС або емейл, куди і коли тобі прийти.
20.04.2021 11:49 Ответить
Якщо процес вакцинації "майже провальний" у світі, то як назвати процес вакцинації у нас?
20.04.2021 12:06 Ответить
Объем вакцинации в Румынии достигнет 120 000 человек в день за счет создания центров вакцинации, где люди смогут проходить вакцинацию в своих автомобилях, сообщил веб-сайт Ziare премьер-министр Флорин Кацу.
Процес вакцинації майже провальний по всьому світу, - Степанов - Цензор.НЕТ 929
20.04.2021 12:11 Ответить
А в Украине 12000 ....что в 10 раз меньше....но скот степашка это выдает за большую пэрэмогу....а некоторые зебилы ему аплодируют за это...
20.04.2021 12:25 Ответить
диагноз - *******
20.04.2021 15:54 Ответить
Да обос..ись вы. Как обычно. Но вы к этому так привыкли, что для вас зеленых это уже норма.
20.04.2021 16:31 Ответить
 
 