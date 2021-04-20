Процесс вакцинации почти провальный по всему миру, - Степанов

Процесс вакцинации от коронавируса является провальным не только в Украине, но и во всем мире.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что процесс вакцинации, он является почти провальным по всему миру. Не работают сейчас законы бизнеса, не работают вовремя те контракты, которые заключаются с ведущими производителями вакцин от коронавируса. На сегодняшний мы должны были, согласно проплаченным контрактам получить 3,9 млн доз вакцин, которыми сразу же бы начали вакцинацию. К сожалению, мы имеем 715 тыс. доз, которые получили, плюс 117 тыс. доз по инициативе COVAX", - отметил министр.

Он напомнил, что правительства стран-производителей вакцин в настоящее время запрещают экспорт препаратов в полном объеме.

"Им просто наплевать, какие контракты и у кого подписаны, они просто защищают граждан своей страны и не готовы отдавать вакцины в другие страны", - заявил Степанов, добавив, что с недопоставками вакцин столкнулась не только Украина, но и ЕС, Канада и другие страны.

"Уверен, что данная ситуация в ближайшем будущем разрешится и мы начнем получать вакцины в полном объеме, за которые уже заплатили средства", - выразил уверенность министр.

