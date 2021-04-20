Процесс вакцинации почти провальный по всему миру, - Степанов
Процесс вакцинации от коронавируса является провальным не только в Украине, но и во всем мире.
Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что процесс вакцинации, он является почти провальным по всему миру. Не работают сейчас законы бизнеса, не работают вовремя те контракты, которые заключаются с ведущими производителями вакцин от коронавируса. На сегодняшний мы должны были, согласно проплаченным контрактам получить 3,9 млн доз вакцин, которыми сразу же бы начали вакцинацию. К сожалению, мы имеем 715 тыс. доз, которые получили, плюс 117 тыс. доз по инициативе COVAX", - отметил министр.
Он напомнил, что правительства стран-производителей вакцин в настоящее время запрещают экспорт препаратов в полном объеме.
"Им просто наплевать, какие контракты и у кого подписаны, они просто защищают граждан своей страны и не готовы отдавать вакцины в другие страны", - заявил Степанов, добавив, что с недопоставками вакцин столкнулась не только Украина, но и ЕС, Канада и другие страны.
"Уверен, что данная ситуация в ближайшем будущем разрешится и мы начнем получать вакцины в полном объеме, за которые уже заплатили средства", - выразил уверенность министр.
Степанов просто таки мастер продавать свою "уверенность".
Осталось понять почему по поводу не начавшейся до сих пор массовой вакцинации молчат (или лучше сказать и вовсе отстранились) наши самые крутые премьер и президент? или они у нас как свадебные генералы только про "перемоги" рассказывать будут?
Вы что вакцину и шприцы прям на месте производите что ли??
https://censor.net/ru/video_news/3260798/ostatkami_pfizer_ne_budut_vaktsinirovat_liderov_mneniyi_i_politikov_stepanov_video
600 пунктов вакцинации вакцинируют за сутки 12000 человек.....то бишь каждый пункт вакцинации вакцинирует ОДНОГО человека в ЧАС....при том что в Украину УЖЕ поступило около двух миллионов доз вакцин....
Или ты считешь что один человек за 60 минут минут это нормально??
В Макдональсе на Макдрайве в три раза больше людей успевают обслужить за 60 минут....а в зале наверное в десять раз больше....
Это обычный внутремышечный укол...его может сделать кто угодно... медсестра...фельдшер....да просто любой человек с минимальными навыками....
Это глупости,а вот что бы сделал я и тут большой вопрос к местным властям.
Мэр вызывает на совещание всю медицинскую пис...ту и ставит их раком,если не понимают,то ставится вопрос о их соответствии ,а при надобности открываются уголовные дела за саботаж,НО.Но всё это при наличии неиспользованной вакцины.
Что это за мед работники,которым нужно организовывать процесс вакцинации.
И никто не говорит что скот степашка должен сделать это лично...это должно сделать его министерство...а он как руководитель этого министерства за это в ответе...
Или нахрена нам министр?? Куртки покупать??
И что значит "наличие неиспользованной вакцины"....у нас в Украине около 2 миллионов доз неиспользованной вакцины....
Это значит её надо иметь на месте вакцинации.
А клизмы врачи не разучились ещё делать,может из Киева подмогу прислать?
Местная власть на то и власть,что бы не только бюджет пилить,но и заботиться о безопасности граждан.
Или мэры должны приехать в Киев и забрать??
Нехватки вакцин на сегодняшнимй день в Украине не наблюдается....наблюдается нехватка мозгов у министра...
- Невiстка!
- Так їїж вдома небуло.
- А оно, плахта висить!