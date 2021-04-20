УКР
Лукашенко заявив про постачання електроенергії в Україну на прохання Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто розпорядився організувати поставки електроенергії в Україну на прохання Володимира Зеленського.

Про це він заявив під час зустрічі з народним депутатом України ("Слуга Народу") Євгеном Шевченком.

"Все, що Україна просила, починаючи від електрики, коли були проблеми в Україні, це було моє особисте розпорядження передати електроенергії стільки, скільки потрібно Україні. Дзвонив раніше Зеленський, у нього йшла посівна кампанія, зупинилася техніка, палива немає. Ми познімали паливо зі своїх підприємств і перекинули українцям", - заявив Лукашенко.

Україна почала закупівлі електроенергії в Білорусі восени 2019 року, завдяки поправці глави комітету з питань енергетики та житлово-комунальний послуг. У січні 2021 року Україна відновила імпорт, почавши закупівлі з Білоруської АЕС. Усього з початку року Україна закупила понад 0,5 млрд кВт.год на суму близько 800 млн грн.

Топ коментарі
+48
Вот чего туда то чмо из СН ездило.
По личной инициативе ,ага...
показати весь коментар
20.04.2021 15:25 Відповісти
+38
Ну что скажешь теперь Нам Клоун !? Да, так делают только диверсанты - убивают свои АЭС с самой дешевой эл.энергией и покупают с откатами у диктаторов в три дорога.. **** ты
показати весь коментар
20.04.2021 15:29 Відповісти
+34
В Украине простаивают атомные электростанции, а зеленое чучело покупает электричество у бульбашей. Кому там не хватает доказательств, что зелесрань - враг Украины?!
показати весь коментар
20.04.2021 15:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
нам щяс Лука лояльный выгоднее, потому, что пу хочет туда войска завести.
показати весь коментар
21.04.2021 04:10 Відповісти
