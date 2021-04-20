Лукашенко заявив про постачання електроенергії в Україну на прохання Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто розпорядився організувати поставки електроенергії в Україну на прохання Володимира Зеленського.

Про це він заявив під час зустрічі з народним депутатом України ("Слуга Народу") Євгеном Шевченком.

"Все, що Україна просила, починаючи від електрики, коли були проблеми в Україні, це було моє особисте розпорядження передати електроенергії стільки, скільки потрібно Україні. Дзвонив раніше Зеленський, у нього йшла посівна кампанія, зупинилася техніка, палива немає. Ми познімали паливо зі своїх підприємств і перекинули українцям", - заявив Лукашенко.

Україна почала закупівлі електроенергії в Білорусі восени 2019 року, завдяки поправці глави комітету з питань енергетики та житлово-комунальний послуг. У січні 2021 року Україна відновила імпорт, почавши закупівлі з Білоруської АЕС. Усього з початку року Україна закупила понад 0,5 млрд кВт.год на суму близько 800 млн грн.