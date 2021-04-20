РУС
Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лично распорядился организовать поставки электроэнергии в Украину по просьбе Владимира Зеленского.

 Об этом он заявил во время встречи с народным депутатом Украины ("Слуга Народа") Евгением Шевченко.

"Все что Украина просила, начиная от электричества, когда были проблемы в Украине, это было мое личное распоряжение передать электроэнергии столько, сколького нужно Украине. Звонил раньше Зеленский, у него шла посевная кампания, остановилась техника, топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий и перебросили украинцам", - заявил Лукашенко.

Украина начала закупки электроэнергии в Беларуси осенью 2019 года, благодаря поправке главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальный услуг. В январе 2021 года Украина возобновила импорт, начав закупки с Белоруской АЭС. Всего с начала года Украина закупила более 0,5 млрд кВт.час на сумму около 800 млн грн.

Топ комментарии
+48
Вот чего туда то чмо из СН ездило.
По личной инициативе ,ага...
20.04.2021 15:25 Ответить
+38
Ну что скажешь теперь Нам Клоун !? Да, так делают только диверсанты - убивают свои АЭС с самой дешевой эл.энергией и покупают с откатами у диктаторов в три дорога.. **** ты
20.04.2021 15:29 Ответить
+34
В Украине простаивают атомные электростанции, а зеленое чучело покупает электричество у бульбашей. Кому там не хватает доказательств, что зелесрань - враг Украины?!
20.04.2021 15:28 Ответить
нам щяс Лука лояльный выгоднее, потому, что пу хочет туда войска завести.
21.04.2021 04:10 Ответить
