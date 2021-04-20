Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лично распорядился организовать поставки электроэнергии в Украину по просьбе Владимира Зеленского.

Об этом он заявил во время встречи с народным депутатом Украины ("Слуга Народа") Евгением Шевченко.

"Все что Украина просила, начиная от электричества, когда были проблемы в Украине, это было мое личное распоряжение передать электроэнергии столько, сколького нужно Украине. Звонил раньше Зеленский, у него шла посевная кампания, остановилась техника, топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий и перебросили украинцам", - заявил Лукашенко.

Украина начала закупки электроэнергии в Беларуси осенью 2019 года, благодаря поправке главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальный услуг. В январе 2021 года Украина возобновила импорт, начав закупки с Белоруской АЭС. Всего с начала года Украина закупила более 0,5 млрд кВт.час на сумму около 800 млн грн.