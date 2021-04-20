Окупанти копають на Донбасі нові траншеї, - New York Times
Більшість аналітиків схиляються до того, що "гаряча" фаза війни малоймовірна. Але українські військовослужбовці кажуть, що спостерігають, як противник риє нові окопи. А жителі Донбасу не поспішають позбуватися запасів продуктів і води, зроблених на випадок загострення.
Про це пише американське видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Україна занепокоєна нарощуванням військових сил Росії на кордоні. Більшість аналітиків вважають, що Москва навряд чи планує реальне вторгнення. Однак у Пентагоні заявили, що на українському кордоні зараз сконцентрувалося більше російських військ, ніж у 2014 році. У міру нарощування збройних сил РФ зростає напруга у виснаженій війною східній Україні, зазначає видання.
Безліч українських військових чиновників і солдатів кажуть, що вони все ще вважають малоймовірним відкрите вторгнення Кремля в Україну, і не бачать доказів неминучого наступу серед російських військових сил. Але вони кажуть про інші потенційні плани Росії, включно зі спробами Кремля домогтися офіційного визнання статусу окупованих територій.
Росія, зі свого боку, зовсім не намагається приховати свою військову мобілізацію, наполягаючи на тому, що вона збирає війська у відповідь на посилену військову активність у регіоні з боку НАТО і України.
Чиновники і військові визнають побоювання щодо пересування російських військ, а цивільне населення почувається виснаженим після семи років війни. Від початку року загинули щонайменше 28 українських солдатів.
"Ми живемо в печалі. Я не хочу війни, але ми також не вирішимо це мирним шляхом", - сказала 48-річна робітниця поштової служби в прифронтовій Авдіївці Анна Дикарьова.
Українські військові кажуть, що починаючи з грудня і січня, вогонь снайперів з іншого боку посилився, і вони бачили, як сепаратисти риють нові траншеї.
"Останнім часом ворог активізувався", - сказав 58-річний солдат на прізвисько "професор", який відмовився назвати своє повне ім'я з міркувань безпеки.
Росія робить все можливе, щоб її мілітаризацію побачили, не приховуючи стягування військ до українського кордону.
45-річна вчителька в Авдіївці Олена Писаренко сказала, що ніколи не переставала тримати під рукою "аварійний запас води" по всій своїй квартирі і на балконі. Під час обстрілу в розпал війни вона "створила ритуал", щоб заспокоїти дітей: вони гралися в настільні ігри і пили чай. Ще одна місцева жителька Ольга Вольвач сказала, що мало уваги приділяє нещодавній ескалації обстрілів.
По всьому регіону, від набережної Маріуполя до вулиць Авдіївки, багато жителів говорили, що вони настільки виснажені війною і навіть не хочуть розглядати можливість того, що бої знову розгоряться, підводить підсумок New York Times.
Ярош: Хлопцы, воевавшие в 2014-2015 годах, готовы вернуться в строй. Сейчас россиянам будет в десятки раз сложнее
Мнения / Общество 20-апр, 04:439 3 279 0
Украинские добровольцы, имеющие боевой опыт, в случае очередного нападения российских оккупантов готовы снова вернуться в строй. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.
"Сейчас россиянам будет сложнее в десятки раз. Вне всякого сомнения. Люди, которые знают, что такое война, - это наш огромный резерв. Даже подготовка к мобилизационным мероприятиям по "Украинской добровольческой армии" это показывает. Телефоны наших штабов, командиров подразделений "красные" просто.
Те хлопцы, которые воевали в 2014-2015 годах, хлопцы, которых мы уже годами и не видели, - они все готовы в любой момент вернуться в строй. Артиллеристы. Минометчики. Снайперы. Я даже удивлен такому массовому отклику людей на угрозу, которая сейчас происходит. А это люди с боевым опытом", - подчеркнул Ярош.
Он отметил, что украинское общество должно быть готово к тому, что армия может понести существенные потери.
"Безусловно, это будет совсем другая война для россиян, чем в 2014 году. Когда масса необстрелянных, неподготовленных, неэкипированных, невооруженных людей противостояла их нашествию тогда… Я прекрасно понимаю: мы выдержим удар. Будут потери с нашей стороны - и немаленькие. И общество должно быть к этому готово. Но если за каждого нашего погибшего героя мы будем забирать десяток жизней тех "орков", что пришли и еще будут приходить в Украину, мы нанесем им такие потери, которые сделают невозможным их продвижение по нашей земле", - заявил Ярош.
Широкомасштабная война против Украины станет гвоздем в гроб Российской империи
"Я убежден, что это станет гвоздем в гроб Российской империи в том виде, в котором она существует сегодня. Бог милостив. Бог сделает все для того, чтобы фактор империи российской больше не влиял на Украину, не дестабилизировал, не коррумпировал наше государство. И тогда мы заживем свободной, нормальной жизнью", - сказал Ярош.
По его словам, Россия потерпит поражение в случае нового нападения на Украину.
"Победа будет за нами при любых раскладах. Вопрос только в количестве жертв. Как с той стороны, так и с нашей. Потому что погибать будут снова лучшие представители украинской нации. Но при всем этом кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, за свободу, - она никогда не проливается зря. Украина будет. И все будет Украина!" - резюмировал Ярош.
Он не исключает, что вторжение российских оккупантов может произойти через полгода - год.
"Азиатская "орда" у нас на границах с 2014 года. Да, количество их варьируется время от времени. И в данном случае это, безусловно, угроза для Украины. Я не сомневаюсь, что они готовятся и дальше к вторжению. Будет ли оно? Я не уверен. Можем только гадать. Потому что это зависит, прежде всего, от того, что творится у Путина в голове.
Но я не сомневаюсь в том, что сейчас что-то происходит - подготовка к вторжению. Это вторжение, кстати, может произойти и не сейчас. Оно может произойти через полгода, через год. Но стягивание и развертывание войск они отрабатывают сейчас на отлично", - сказал Ярош.