УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4257 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 591 45

Окупанти копають на Донбасі нові траншеї, - New York Times

Окупанти копають на Донбасі нові траншеї, - New York Times

Більшість аналітиків схиляються до того, що "гаряча" фаза війни малоймовірна. Але українські військовослужбовці кажуть, що спостерігають, як противник риє нові окопи. А жителі Донбасу не поспішають позбуватися запасів продуктів і води, зроблених на випадок загострення.

Про це пише американське видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Україна занепокоєна нарощуванням військових сил Росії на кордоні. Більшість аналітиків вважають, що Москва навряд чи планує реальне вторгнення. Однак у Пентагоні заявили, що на українському кордоні зараз сконцентрувалося більше російських військ, ніж у 2014 році. У міру нарощування збройних сил РФ зростає напруга у виснаженій війною східній Україні, зазначає видання.

Безліч українських військових чиновників і солдатів кажуть, що вони все ще вважають малоймовірним відкрите вторгнення Кремля в Україну, і не бачать доказів неминучого наступу серед російських військових сил. Але вони кажуть про інші потенційні плани Росії, включно зі спробами Кремля домогтися офіційного визнання статусу окупованих територій.

Росія, зі свого боку, зовсім не намагається приховати свою військову мобілізацію, наполягаючи на тому, що вона збирає війська у відповідь на посилену військову активність у регіоні з боку НАТО і України.

Чиновники і військові визнають побоювання щодо пересування російських військ, а цивільне населення почувається виснаженим після семи років війни. Від початку року загинули щонайменше 28 українських солдатів.

"Ми живемо в печалі. Я не хочу війни, але ми також не вирішимо це мирним шляхом", - сказала 48-річна робітниця поштової служби в прифронтовій Авдіївці Анна Дикарьова.

Українські військові кажуть, що починаючи з грудня і січня, вогонь снайперів з іншого боку посилився, і вони бачили, як сепаратисти риють нові траншеї.

"Останнім часом ворог активізувався", - сказав 58-річний солдат на прізвисько "професор", який відмовився назвати своє повне ім'я з міркувань безпеки.

Росія робить все можливе, щоб її мілітаризацію побачили, не приховуючи стягування військ до українського кордону.

45-річна вчителька в Авдіївці Олена Писаренко сказала, що ніколи не переставала тримати під рукою "аварійний запас води" по всій своїй квартирі і на балконі. Під час обстрілу в розпал війни вона "створила ритуал", щоб заспокоїти дітей: вони гралися в настільні ігри і пили чай. Ще одна місцева жителька Ольга Вольвач сказала, що мало уваги приділяє нещодавній ескалації обстрілів.

По всьому регіону, від набережної Маріуполя до вулиць Авдіївки, багато жителів говорили, що вони настільки виснажені війною і навіть не хочуть розглядати можливість того, що бої знову розгоряться, підводить підсумок New York Times.

Автор: 

росія (67900) Донбас (22366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
На 72% телезрителей нет надежды.

Ярош: Хлопцы, воевавшие в 2014-2015 годах, готовы вернуться в строй. Сейчас россиянам будет в десятки раз сложнее
Мнения / Общество 20-апр, 04:439 3 279 0

Украинские добровольцы, имеющие боевой опыт, в случае очередного нападения российских оккупантов готовы снова вернуться в строй. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"Сейчас россиянам будет сложнее в десятки раз. Вне всякого сомнения. Люди, которые знают, что такое война, - это наш огромный резерв. Даже подготовка к мобилизационным мероприятиям по "Украинской добровольческой армии" это показывает. Телефоны наших штабов, командиров подразделений "красные" просто.

Те хлопцы, которые воевали в 2014-2015 годах, хлопцы, которых мы уже годами и не видели, - они все готовы в любой момент вернуться в строй. Артиллеристы. Минометчики. Снайперы. Я даже удивлен такому массовому отклику людей на угрозу, которая сейчас происходит. А это люди с боевым опытом", - подчеркнул Ярош.

Он отметил, что украинское общество должно быть готово к тому, что армия может понести существенные потери.

"Безусловно, это будет совсем другая война для россиян, чем в 2014 году. Когда масса необстрелянных, неподготовленных, неэкипированных, невооруженных людей противостояла их нашествию тогда… Я прекрасно понимаю: мы выдержим удар. Будут потери с нашей стороны - и немаленькие. И общество должно быть к этому готово. Но если за каждого нашего погибшего героя мы будем забирать десяток жизней тех "орков", что пришли и еще будут приходить в Украину, мы нанесем им такие потери, которые сделают невозможным их продвижение по нашей земле", - заявил Ярош.

Широкомасштабная война против Украины станет гвоздем в гроб Российской империи

"Я убежден, что это станет гвоздем в гроб Российской империи в том виде, в котором она существует сегодня. Бог милостив. Бог сделает все для того, чтобы фактор империи российской больше не влиял на Украину, не дестабилизировал, не коррумпировал наше государство. И тогда мы заживем свободной, нормальной жизнью", - сказал Ярош.

По его словам, Россия потерпит поражение в случае нового нападения на Украину.

"Победа будет за нами при любых раскладах. Вопрос только в количестве жертв. Как с той стороны, так и с нашей. Потому что погибать будут снова лучшие представители украинской нации. Но при всем этом кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, за свободу, - она никогда не проливается зря. Украина будет. И все будет Украина!" - резюмировал Ярош.

Он не исключает, что вторжение российских оккупантов может произойти через полгода - год.

"Азиатская "орда" у нас на границах с 2014 года. Да, количество их варьируется время от времени. И в данном случае это, безусловно, угроза для Украины. Я не сомневаюсь, что они готовятся и дальше к вторжению. Будет ли оно? Я не уверен. Можем только гадать. Потому что это зависит, прежде всего, от того, что творится у Путина в голове.

Но я не сомневаюсь в том, что сейчас что-то происходит - подготовка к вторжению. Это вторжение, кстати, может произойти и не сейчас. Оно может произойти через полгода, через год. Но стягивание и развертывание войск они отрабатывают сейчас на отлично", - сказал Ярош.
показати весь коментар
20.04.2021 20:48 Відповісти
+9
Та не може бути !!! А як жеж зелене всеосяжне перемир"я ???)))))
показати весь коментар
20.04.2021 20:14 Відповісти
+7
Кстати ООН нещодавно отправило 120 тон гуманітарної допомоги житєлям донбасу . Так шо будуть жрать амеріканську тушонку і стрілять снарядами в Україну . За..бісь . ((
показати весь коментар
20.04.2021 20:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так шахтёры... Копать это у них в крови.
показати весь коментар
20.04.2021 20:13 Відповісти
Кріт,це не фах,це спосіб життя !!!)))
показати весь коментар
20.04.2021 20:16 Відповісти
Вы презираете тяжёлую профессию шахтёра? А сами вы чем на жизнь зарабатываете, когда не торчите тут сутки напролёт?
показати весь коментар
20.04.2021 20:23 Відповісти
Я народився на шах.Тайбінська,м.Кіселівськ,Кемеровської обл, і дуже поважаю шахтарів,а мій батько працював в "Кузбасшахтстрое" !!!))
показати весь коментар
20.04.2021 20:33 Відповісти
Так зачем пишете чушь про "кротов" - ради сиюминутных лайков от придурков, которые собачьей будки в своей жизни не построили?
показати весь коментар
20.04.2021 20:35 Відповісти
Вони,шахтарі, самі себе так звуть !! Навіть на ЦН є "Злий кріт" ,наче з Горловки ,де я доречи теж певний час жив і мій рідний брат похован в Луганську !!)))
показати весь коментар
20.04.2021 20:39 Відповісти
Я ,доречі,в 1980 р . працював "горнорабочим",проходчиком в геологорозвідці ,в Нальчику ,КБАССР,тобто теж був "кротом" !!!)))
показати весь коментар
20.04.2021 20:47 Відповісти
А я працюва на машзаводі ,налагоджувальником токарних напівавтоматичних верстатів, маю 6 розряд !!!)))
показати весь коментар
20.04.2021 20:37 Відповісти
мохнатого драим
показати весь коментар
20.04.2021 20:58 Відповісти
а что он обязан ямы копать ??? это уже никому не нужно в 21 веке ... к тому же это дотационная профессия
показати весь коментар
20.04.2021 20:59 Відповісти
Металлом ищут.
показати весь коментар
20.04.2021 20:14 Відповісти
Та не може бути !!! А як жеж зелене всеосяжне перемир"я ???)))))
показати весь коментар
20.04.2021 20:14 Відповісти
А ви так по них клістарами!
показати весь коментар
20.04.2021 20:16 Відповісти
день копають
три - бухають
показати весь коментар
20.04.2021 20:22 Відповісти
Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times - Цензор.НЕТ 5939
показати весь коментар
20.04.2021 20:28 Відповісти
а наш напівшостий ще досі в парижі гуляє...зрештою при 73% лохів може собі це дозволити
показати весь коментар
20.04.2021 20:24 Відповісти
Надо опасаться внезапной атаки атомных подземных лодок *****.
Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times - Цензор.НЕТ 4473
показати весь коментар
20.04.2021 20:25 Відповісти
жратву, твари ищут ибо "скрепами" сыт не будешь, а КПВВ перекрыты и вкусная украинская колбаса, сало и прочие деликатесы остаются пределом несбыточных мечтаний сепарастов и прочих запутинских тварей а ведь совсем недавно эта сепарская ублюдочная шобла визжала, что типа "кормит всю Украину" ...
показати весь коментар
20.04.2021 20:26 Відповісти
Кстати ООН нещодавно отправило 120 тон гуманітарної допомоги житєлям донбасу . Так шо будуть жрать амеріканську тушонку і стрілять снарядами в Україну . За..бісь . ((
показати весь коментар
20.04.2021 20:28 Відповісти
Буде куди їх складати . Най глибше копають , а то буде --видно ноги, видно роги .
показати весь коментар
20.04.2021 20:30 Відповісти
Неужто места захоронения готовят, сразу на месте, чтобы не заморачиваться вывозом в *****.
показати весь коментар
20.04.2021 20:34 Відповісти
могилки себе копают....
показати весь коментар
20.04.2021 20:40 Відповісти
не те ли эти "эксперты" который уверяли нас, что москва никогда никогда никогда не будет нападать на Украину... эти диванные аналитики приминивны
показати весь коментар
20.04.2021 20:40 Відповісти
Братскую могилу себе роют - в ********** это модно нынче, всех воевавших на Донбассе зарывать скопом в одну яму даже без опознавательных знаков, это дешево и эффективно.
показати весь коментар
20.04.2021 20:44 Відповісти
На 72% телезрителей нет надежды.

Ярош: Хлопцы, воевавшие в 2014-2015 годах, готовы вернуться в строй. Сейчас россиянам будет в десятки раз сложнее
Мнения / Общество 20-апр, 04:439 3 279 0

Украинские добровольцы, имеющие боевой опыт, в случае очередного нападения российских оккупантов готовы снова вернуться в строй. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"Сейчас россиянам будет сложнее в десятки раз. Вне всякого сомнения. Люди, которые знают, что такое война, - это наш огромный резерв. Даже подготовка к мобилизационным мероприятиям по "Украинской добровольческой армии" это показывает. Телефоны наших штабов, командиров подразделений "красные" просто.

Те хлопцы, которые воевали в 2014-2015 годах, хлопцы, которых мы уже годами и не видели, - они все готовы в любой момент вернуться в строй. Артиллеристы. Минометчики. Снайперы. Я даже удивлен такому массовому отклику людей на угрозу, которая сейчас происходит. А это люди с боевым опытом", - подчеркнул Ярош.

Он отметил, что украинское общество должно быть готово к тому, что армия может понести существенные потери.

"Безусловно, это будет совсем другая война для россиян, чем в 2014 году. Когда масса необстрелянных, неподготовленных, неэкипированных, невооруженных людей противостояла их нашествию тогда… Я прекрасно понимаю: мы выдержим удар. Будут потери с нашей стороны - и немаленькие. И общество должно быть к этому готово. Но если за каждого нашего погибшего героя мы будем забирать десяток жизней тех "орков", что пришли и еще будут приходить в Украину, мы нанесем им такие потери, которые сделают невозможным их продвижение по нашей земле", - заявил Ярош.

Широкомасштабная война против Украины станет гвоздем в гроб Российской империи

"Я убежден, что это станет гвоздем в гроб Российской империи в том виде, в котором она существует сегодня. Бог милостив. Бог сделает все для того, чтобы фактор империи российской больше не влиял на Украину, не дестабилизировал, не коррумпировал наше государство. И тогда мы заживем свободной, нормальной жизнью", - сказал Ярош.

По его словам, Россия потерпит поражение в случае нового нападения на Украину.

"Победа будет за нами при любых раскладах. Вопрос только в количестве жертв. Как с той стороны, так и с нашей. Потому что погибать будут снова лучшие представители украинской нации. Но при всем этом кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, за свободу, - она никогда не проливается зря. Украина будет. И все будет Украина!" - резюмировал Ярош.

Он не исключает, что вторжение российских оккупантов может произойти через полгода - год.

"Азиатская "орда" у нас на границах с 2014 года. Да, количество их варьируется время от времени. И в данном случае это, безусловно, угроза для Украины. Я не сомневаюсь, что они готовятся и дальше к вторжению. Будет ли оно? Я не уверен. Можем только гадать. Потому что это зависит, прежде всего, от того, что творится у Путина в голове.

Но я не сомневаюсь в том, что сейчас что-то происходит - подготовка к вторжению. Это вторжение, кстати, может произойти и не сейчас. Оно может произойти через полгода, через год. Но стягивание и развертывание войск они отрабатывают сейчас на отлично", - сказал Ярош.
показати весь коментар
20.04.2021 20:48 Відповісти
Вичерпно і лаконічно, пане Дмитро.
показати весь коментар
20.04.2021 21:22 Відповісти
Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times - Цензор.НЕТ 2960
показати весь коментар
20.04.2021 20:49 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/738986.html Британія розширить навчально-тренувальну операцію "ORBITAL" з підготовки українських військовослужбовців
показати весь коментар
20.04.2021 20:56 Відповісти
Случайно не Порошенко ли виноват?
показати весь коментар
20.04.2021 21:02 Відповісти
🤣🤣🤣👍🏼
показати весь коментар
20.04.2021 21:06 Відповісти
а хто це?
показати весь коментар
20.04.2021 22:16 Відповісти
О бонжур дурачек,у тебя в палате нет ни телевизора ни интернета?
показати весь коментар
21.04.2021 07:41 Відповісти
За звичай, окопи не копають перед наступом (якщо це не з метою маскування істинних намірів) Потрібно подвоювати пильність і бути готовими до всього.
показати весь коментар
20.04.2021 21:07 Відповісти
Можете не сомневаться, но орда по любому вторгнется в Украину если эту ситуацию Украина и Запад будет СПУСКАТЬ НА ТОРМОЗАХ. Во первых если ситуация в Крымнаше не решится с водой, будет расти недовольство, второе для поддержания рейтинга нужна очередная победа, на это направлена вся пропаганда, плач по совку и постоянно множится ненависть к самостийности Украины и самому украинскому народу, не зря всех кто противится называют кровожадными людоедами бандеровцами, а с молоком матери воспитано их уничтожать. Зазомбированное население ОРДЛО поддержит и просто забоится противится. Территория Украины Донецкой области также напитана пророссийскими зомбаками и не будет оказывать сопротивления, а то и мешать обороне. ********** проведет подготовку авиацией, затем на плечах зомбаков из ОРДЛО зайдет и заведет за собой ядерное оружие. Всё ***** на лаврах проводит парад Пабеды, совкодрочеры плачут от счастья.
показати весь коментар
20.04.2021 21:09 Відповісти
Старі засрали,а зараз сонечко пригріло...Під шо риють,якщо під техніку то нічого хорошого немає.
показати весь коментар
20.04.2021 21:11 Відповісти
Результат для украинских граждан, разбитые дома и дальнейшее усиление агрессии на неподконтрольную кремлядям Украину.
показати весь коментар
20.04.2021 21:13 Відповісти
"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...Позор нам! И это мы ещё хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозглашаем НОВЫЕ НАЧАЛА и смеем говорить о ГНИЛОМ ЗАПАДЕ!» (А.К.Толстой. Собрание сочинений, т. 4, - м.: Художественная литература, 1964, с.281)
показати весь коментар
20.04.2021 21:50 Відповісти
То "братські могили", нехай риють.
показати весь коментар
20.04.2021 22:41 Відповісти
 
 