Окупанти копають на Донбасі нові траншеї, - New York Times

Більшість аналітиків схиляються до того, що "гаряча" фаза війни малоймовірна. Але українські військовослужбовці кажуть, що спостерігають, як противник риє нові окопи. А жителі Донбасу не поспішають позбуватися запасів продуктів і води, зроблених на випадок загострення.

Про це пише американське видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Україна занепокоєна нарощуванням військових сил Росії на кордоні. Більшість аналітиків вважають, що Москва навряд чи планує реальне вторгнення. Однак у Пентагоні заявили, що на українському кордоні зараз сконцентрувалося більше російських військ, ніж у 2014 році. У міру нарощування збройних сил РФ зростає напруга у виснаженій війною східній Україні, зазначає видання.

Безліч українських військових чиновників і солдатів кажуть, що вони все ще вважають малоймовірним відкрите вторгнення Кремля в Україну, і не бачать доказів неминучого наступу серед російських військових сил. Але вони кажуть про інші потенційні плани Росії, включно зі спробами Кремля домогтися офіційного визнання статусу окупованих територій.

Росія, зі свого боку, зовсім не намагається приховати свою військову мобілізацію, наполягаючи на тому, що вона збирає війська у відповідь на посилену військову активність у регіоні з боку НАТО і України.

Чиновники і військові визнають побоювання щодо пересування російських військ, а цивільне населення почувається виснаженим після семи років війни. Від початку року загинули щонайменше 28 українських солдатів.

"Ми живемо в печалі. Я не хочу війни, але ми також не вирішимо це мирним шляхом", - сказала 48-річна робітниця поштової служби в прифронтовій Авдіївці Анна Дикарьова.

Українські військові кажуть, що починаючи з грудня і січня, вогонь снайперів з іншого боку посилився, і вони бачили, як сепаратисти риють нові траншеї.

"Останнім часом ворог активізувався", - сказав 58-річний солдат на прізвисько "професор", який відмовився назвати своє повне ім'я з міркувань безпеки.

Росія робить все можливе, щоб її мілітаризацію побачили, не приховуючи стягування військ до українського кордону.

45-річна вчителька в Авдіївці Олена Писаренко сказала, що ніколи не переставала тримати під рукою "аварійний запас води" по всій своїй квартирі і на балконі. Під час обстрілу в розпал війни вона "створила ритуал", щоб заспокоїти дітей: вони гралися в настільні ігри і пили чай. Ще одна місцева жителька Ольга Вольвач сказала, що мало уваги приділяє нещодавній ескалації обстрілів.

По всьому регіону, від набережної Маріуполя до вулиць Авдіївки, багато жителів говорили, що вони настільки виснажені війною і навіть не хочуть розглядати можливість того, що бої знову розгоряться, підводить підсумок New York Times.