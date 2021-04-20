Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times
Большинство аналитиков склоняются к тому, что "горячая" фаза войны маловероятна. Но украинские военнослужащие говорят, что наблюдают, как противник роет новые окопы. А жители Донбасса не спешат избавляться от запасов продуктов и воды, сделанных на случай обострения.
Об этом пишет американское издание New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Украина обеспокоена наращиванием военных сил России на границе. Большинство аналитиков считают, что Москва вряд ли планирует реальное вторжение. Однако в Пентагоне заявили, что на украинской границе сейчас сконцентрировалось больше российских войск, чем в 2014 году. По мере наращивания вооруженных сил РФ растет напряжение в истощенной войной восточной Украине, отмечает СМИ.
Множество украинских военных чиновников и солдат говорят, что они все еще считают маловероятным открытое вторжение Кремля в Украину, и не видят доказательств неизбежного наступления среди российских военных сил. Но они говорят о других потенциальных планах России, включая попытки Кремля добиться официального признания статуса оккупированных территорий.
Россия, со своей стороны, вовсе не пытается скрыть свою военную мобилизацию, настаивая на том, что она собирает войска в ответ на усиленную военную активность в регионе со стороны НАТО и Украины.
Чиновники и военные признают опасения относительно передвижения российских войск, а гражданское население чувствует себя истощенным после семи лет войны. С начала года погибли по меньшей мере 28 украинских солдат.
"Мы живем в печали. Я не хочу войны, но мы также не решим это мирным путем ", - сказала 48-летняя работница почтовой службы в прифронтовой Авдеевке Анна Дикарева.
Украинские военные говорят, что начиная с декабря и января, огонь снайперов с другой стороны усилился, и они видели, как сепаратисты роют новые траншеи.
"В последнее время враг активизировался", - сказал 58-летний солдат по прозвищу "профессор", отказавшийся назвать свое полное имя из соображений безопасности.
Россия делает все возможное, чтобы ее милитаризацию увидели, не скрывая стягивания войск к украинской границе.
45-летняя учительница в Авдеевке Елена Писаренко сказала, что никогда не переставала держать под рукой "аварийный запас воды" по всей своей квартире и на балконе. Во время обстрелов в разгар войны она "создала ритуал", чтобы успокоить детей: они играли в настольные игры и пили чай. Еще одна местная жительница Ольга Вольвач сказала, что мало внимания уделяет недавней эскалации обстрелов.
По всему региону, от набережной Мариуполя до улиц Авдеевки, многие жители говорили, что они настолько истощены войной и даже не хотят рассматривать возможность того, что бои снова разгорятся, подводит итог New York Times.
Ярош: Хлопцы, воевавшие в 2014-2015 годах, готовы вернуться в строй. Сейчас россиянам будет в десятки раз сложнее
Украинские добровольцы, имеющие боевой опыт, в случае очередного нападения российских оккупантов готовы снова вернуться в строй. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.
"Сейчас россиянам будет сложнее в десятки раз. Вне всякого сомнения. Люди, которые знают, что такое война, - это наш огромный резерв. Даже подготовка к мобилизационным мероприятиям по "Украинской добровольческой армии" это показывает. Телефоны наших штабов, командиров подразделений "красные" просто.
Те хлопцы, которые воевали в 2014-2015 годах, хлопцы, которых мы уже годами и не видели, - они все готовы в любой момент вернуться в строй. Артиллеристы. Минометчики. Снайперы. Я даже удивлен такому массовому отклику людей на угрозу, которая сейчас происходит. А это люди с боевым опытом", - подчеркнул Ярош.
Он отметил, что украинское общество должно быть готово к тому, что армия может понести существенные потери.
"Безусловно, это будет совсем другая война для россиян, чем в 2014 году. Когда масса необстрелянных, неподготовленных, неэкипированных, невооруженных людей противостояла их нашествию тогда… Я прекрасно понимаю: мы выдержим удар. Будут потери с нашей стороны - и немаленькие. И общество должно быть к этому готово. Но если за каждого нашего погибшего героя мы будем забирать десяток жизней тех "орков", что пришли и еще будут приходить в Украину, мы нанесем им такие потери, которые сделают невозможным их продвижение по нашей земле", - заявил Ярош.
Широкомасштабная война против Украины станет гвоздем в гроб Российской империи
"Я убежден, что это станет гвоздем в гроб Российской империи в том виде, в котором она существует сегодня. Бог милостив. Бог сделает все для того, чтобы фактор империи российской больше не влиял на Украину, не дестабилизировал, не коррумпировал наше государство. И тогда мы заживем свободной, нормальной жизнью", - сказал Ярош.
По его словам, Россия потерпит поражение в случае нового нападения на Украину.
"Победа будет за нами при любых раскладах. Вопрос только в количестве жертв. Как с той стороны, так и с нашей. Потому что погибать будут снова лучшие представители украинской нации. Но при всем этом кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, за свободу, - она никогда не проливается зря. Украина будет. И все будет Украина!" - резюмировал Ярош.
Он не исключает, что вторжение российских оккупантов может произойти через полгода - год.
"Азиатская "орда" у нас на границах с 2014 года. Да, количество их варьируется время от времени. И в данном случае это, безусловно, угроза для Украины. Я не сомневаюсь, что они готовятся и дальше к вторжению. Будет ли оно? Я не уверен. Можем только гадать. Потому что это зависит, прежде всего, от того, что творится у Путина в голове.
Но я не сомневаюсь в том, что сейчас что-то происходит - подготовка к вторжению. Это вторжение, кстати, может произойти и не сейчас. Оно может произойти через полгода, через год. Но стягивание и развертывание войск они отрабатывают сейчас на отлично", - сказал Ярош.