Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times

Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times

Большинство аналитиков склоняются к тому, что "горячая" фаза войны маловероятна. Но украинские военнослужащие говорят, что наблюдают, как противник роет новые окопы. А жители Донбасса не спешат избавляться от запасов продуктов и воды, сделанных на случай обострения.

Об этом пишет американское издание New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Украина обеспокоена наращиванием военных сил России на границе. Большинство аналитиков считают, что Москва вряд ли планирует реальное вторжение. Однако в Пентагоне заявили, что на украинской границе сейчас сконцентрировалось больше российских войск, чем в 2014 году. По мере наращивания вооруженных сил РФ растет напряжение в истощенной войной восточной Украине, отмечает СМИ.

Множество украинских военных чиновников и солдат говорят, что они все еще считают маловероятным открытое вторжение Кремля в Украину, и не видят доказательств неизбежного наступления среди российских военных сил. Но они говорят о других потенциальных планах России, включая попытки Кремля добиться официального признания статуса оккупированных территорий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Начато расследование по факту применения наемниками РФ запрещенных мин ПОМ-2 в Донецкой области, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Россия, со своей стороны, вовсе не пытается скрыть свою военную мобилизацию, настаивая на том, что она собирает войска в ответ на усиленную военную активность в регионе со стороны НАТО и Украины.

Чиновники и военные признают опасения относительно передвижения российских войск, а гражданское население чувствует себя истощенным после семи лет войны. С начала года погибли по меньшей мере 28 украинских солдат.

"Мы живем в печали. Я не хочу войны, но мы также не решим это мирным путем ", - сказала 48-летняя работница почтовой службы в прифронтовой Авдеевке Анна Дикарева.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не обозначала своего намерения вернуть ядерный статус, - Кулеба

Украинские военные говорят, что начиная с декабря и января, огонь снайперов с другой стороны усилился, и они видели, как сепаратисты роют новые траншеи.

"В последнее время враг активизировался", - сказал 58-летний солдат по прозвищу "профессор", отказавшийся назвать свое полное имя из соображений безопасности.

Россия делает все возможное, чтобы ее милитаризацию увидели, не скрывая стягивания войск к украинской границе.

45-летняя учительница в Авдеевке Елена Писаренко сказала, что никогда не переставала держать под рукой "аварийный запас воды" по всей своей квартире и на балконе. Во время обстрелов в разгар войны она "создала ритуал", чтобы успокоить детей: они играли в настольные игры и пили чай. Еще одна местная жительница Ольга Вольвач сказала, что мало внимания уделяет недавней эскалации обстрелов.

Читайте также: Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику "ЛНР", обнаружен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По всему региону, от набережной Мариуполя до улиц Авдеевки, многие жители говорили, что они настолько истощены войной и даже не хотят рассматривать возможность того, что бои снова разгорятся, подводит итог New York Times.

россия (97292) Донбасс (26966)
На 72% телезрителей нет надежды.

Ярош: Хлопцы, воевавшие в 2014-2015 годах, готовы вернуться в строй. Сейчас россиянам будет в десятки раз сложнее
Мнения / Общество 20-апр, 04:439 3 279 0

Украинские добровольцы, имеющие боевой опыт, в случае очередного нападения российских оккупантов готовы снова вернуться в строй. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"Сейчас россиянам будет сложнее в десятки раз. Вне всякого сомнения. Люди, которые знают, что такое война, - это наш огромный резерв. Даже подготовка к мобилизационным мероприятиям по "Украинской добровольческой армии" это показывает. Телефоны наших штабов, командиров подразделений "красные" просто.

Те хлопцы, которые воевали в 2014-2015 годах, хлопцы, которых мы уже годами и не видели, - они все готовы в любой момент вернуться в строй. Артиллеристы. Минометчики. Снайперы. Я даже удивлен такому массовому отклику людей на угрозу, которая сейчас происходит. А это люди с боевым опытом", - подчеркнул Ярош.

Он отметил, что украинское общество должно быть готово к тому, что армия может понести существенные потери.

"Безусловно, это будет совсем другая война для россиян, чем в 2014 году. Когда масса необстрелянных, неподготовленных, неэкипированных, невооруженных людей противостояла их нашествию тогда… Я прекрасно понимаю: мы выдержим удар. Будут потери с нашей стороны - и немаленькие. И общество должно быть к этому готово. Но если за каждого нашего погибшего героя мы будем забирать десяток жизней тех "орков", что пришли и еще будут приходить в Украину, мы нанесем им такие потери, которые сделают невозможным их продвижение по нашей земле", - заявил Ярош.

Широкомасштабная война против Украины станет гвоздем в гроб Российской империи

"Я убежден, что это станет гвоздем в гроб Российской империи в том виде, в котором она существует сегодня. Бог милостив. Бог сделает все для того, чтобы фактор империи российской больше не влиял на Украину, не дестабилизировал, не коррумпировал наше государство. И тогда мы заживем свободной, нормальной жизнью", - сказал Ярош.

По его словам, Россия потерпит поражение в случае нового нападения на Украину.

"Победа будет за нами при любых раскладах. Вопрос только в количестве жертв. Как с той стороны, так и с нашей. Потому что погибать будут снова лучшие представители украинской нации. Но при всем этом кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, за свободу, - она никогда не проливается зря. Украина будет. И все будет Украина!" - резюмировал Ярош.

Он не исключает, что вторжение российских оккупантов может произойти через полгода - год.

"Азиатская "орда" у нас на границах с 2014 года. Да, количество их варьируется время от времени. И в данном случае это, безусловно, угроза для Украины. Я не сомневаюсь, что они готовятся и дальше к вторжению. Будет ли оно? Я не уверен. Можем только гадать. Потому что это зависит, прежде всего, от того, что творится у Путина в голове.

Но я не сомневаюсь в том, что сейчас что-то происходит - подготовка к вторжению. Это вторжение, кстати, может произойти и не сейчас. Оно может произойти через полгода, через год. Но стягивание и развертывание войск они отрабатывают сейчас на отлично", - сказал Ярош.
+9
Та не може бути !!! А як жеж зелене всеосяжне перемир"я ???)))))
+7
Кстати ООН нещодавно отправило 120 тон гуманітарної допомоги житєлям донбасу . Так шо будуть жрать амеріканську тушонку і стрілять снарядами в Україну . За..бісь . ((
Так шахтёры... Копать это у них в крови.
Кріт,це не фах,це спосіб життя !!!)))
Вы презираете тяжёлую профессию шахтёра? А сами вы чем на жизнь зарабатываете, когда не торчите тут сутки напролёт?
Я народився на шах.Тайбінська,м.Кіселівськ,Кемеровської обл, і дуже поважаю шахтарів,а мій батько працював в "Кузбасшахтстрое" !!!))
Так зачем пишете чушь про "кротов" - ради сиюминутных лайков от придурков, которые собачьей будки в своей жизни не построили?
Вони,шахтарі, самі себе так звуть !! Навіть на ЦН є "Злий кріт" ,наче з Горловки ,де я доречи теж певний час жив і мій рідний брат похован в Луганську !!)))
Я ,доречі,в 1980 р . працював "горнорабочим",проходчиком в геологорозвідці ,в Нальчику ,КБАССР,тобто теж був "кротом" !!!)))
А я працюва на машзаводі ,налагоджувальником токарних напівавтоматичних верстатів, маю 6 розряд !!!)))
мохнатого драим
а что он обязан ямы копать ??? это уже никому не нужно в 21 веке ... к тому же это дотационная профессия
Металлом ищут.
Та не може бути !!! А як жеж зелене всеосяжне перемир"я ???)))))
А ви так по них клістарами!
день копають
три - бухають
Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times - Цензор.НЕТ 5939
а наш напівшостий ще досі в парижі гуляє...зрештою при 73% лохів може собі це дозволити
Надо опасаться внезапной атаки атомных подземных лодок *****.
Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times - Цензор.НЕТ 4473
жратву, твари ищут ибо "скрепами" сыт не будешь, а КПВВ перекрыты и вкусная украинская колбаса, сало и прочие деликатесы остаются пределом несбыточных мечтаний сепарастов и прочих запутинских тварей а ведь совсем недавно эта сепарская ублюдочная шобла визжала, что типа "кормит всю Украину" ...
Кстати ООН нещодавно отправило 120 тон гуманітарної допомоги житєлям донбасу . Так шо будуть жрать амеріканську тушонку і стрілять снарядами в Україну . За..бісь . ((
Буде куди їх складати . Най глибше копають , а то буде --видно ноги, видно роги .
Неужто места захоронения готовят, сразу на месте, чтобы не заморачиваться вывозом в *****.
могилки себе копают....
не те ли эти "эксперты" который уверяли нас, что москва никогда никогда никогда не будет нападать на Украину... эти диванные аналитики приминивны
Братскую могилу себе роют - в ********** это модно нынче, всех воевавших на Донбассе зарывать скопом в одну яму даже без опознавательных знаков, это дешево и эффективно.
Вичерпно і лаконічно, пане Дмитро.
Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times - Цензор.НЕТ 2960
https://ua.interfax.com.ua/news/general/738986.html Британія розширить навчально-тренувальну операцію "ORBITAL" з підготовки українських військовослужбовців
Случайно не Порошенко ли виноват?
🤣🤣🤣👍🏼
а хто це?
О бонжур дурачек,у тебя в палате нет ни телевизора ни интернета?
За звичай, окопи не копають перед наступом (якщо це не з метою маскування істинних намірів) Потрібно подвоювати пильність і бути готовими до всього.
Можете не сомневаться, но орда по любому вторгнется в Украину если эту ситуацию Украина и Запад будет СПУСКАТЬ НА ТОРМОЗАХ. Во первых если ситуация в Крымнаше не решится с водой, будет расти недовольство, второе для поддержания рейтинга нужна очередная победа, на это направлена вся пропаганда, плач по совку и постоянно множится ненависть к самостийности Украины и самому украинскому народу, не зря всех кто противится называют кровожадными людоедами бандеровцами, а с молоком матери воспитано их уничтожать. Зазомбированное население ОРДЛО поддержит и просто забоится противится. Территория Украины Донецкой области также напитана пророссийскими зомбаками и не будет оказывать сопротивления, а то и мешать обороне. ********** проведет подготовку авиацией, затем на плечах зомбаков из ОРДЛО зайдет и заведет за собой ядерное оружие. Всё ***** на лаврах проводит парад Пабеды, совкодрочеры плачут от счастья.
Старі засрали,а зараз сонечко пригріло...Під шо риють,якщо під техніку то нічого хорошого немає.
Результат для украинских граждан, разбитые дома и дальнейшее усиление агрессии на неподконтрольную кремлядям Украину.
"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...Позор нам! И это мы ещё хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозглашаем НОВЫЕ НАЧАЛА и смеем говорить о ГНИЛОМ ЗАПАДЕ!» (А.К.Толстой. Собрание сочинений, т. 4, - м.: Художественная литература, 1964, с.281)
То "братські могили", нехай риють.
