Оккупанты копают на Донбассе новые траншеи, - New York Times

Большинство аналитиков склоняются к тому, что "горячая" фаза войны маловероятна. Но украинские военнослужащие говорят, что наблюдают, как противник роет новые окопы. А жители Донбасса не спешат избавляться от запасов продуктов и воды, сделанных на случай обострения.

Об этом пишет американское издание New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Украина обеспокоена наращиванием военных сил России на границе. Большинство аналитиков считают, что Москва вряд ли планирует реальное вторжение. Однако в Пентагоне заявили, что на украинской границе сейчас сконцентрировалось больше российских войск, чем в 2014 году. По мере наращивания вооруженных сил РФ растет напряжение в истощенной войной восточной Украине, отмечает СМИ.

Множество украинских военных чиновников и солдат говорят, что они все еще считают маловероятным открытое вторжение Кремля в Украину, и не видят доказательств неизбежного наступления среди российских военных сил. Но они говорят о других потенциальных планах России, включая попытки Кремля добиться официального признания статуса оккупированных территорий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Начато расследование по факту применения наемниками РФ запрещенных мин ПОМ-2 в Донецкой области, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Россия, со своей стороны, вовсе не пытается скрыть свою военную мобилизацию, настаивая на том, что она собирает войска в ответ на усиленную военную активность в регионе со стороны НАТО и Украины.

Чиновники и военные признают опасения относительно передвижения российских войск, а гражданское население чувствует себя истощенным после семи лет войны. С начала года погибли по меньшей мере 28 украинских солдат.

"Мы живем в печали. Я не хочу войны, но мы также не решим это мирным путем ", - сказала 48-летняя работница почтовой службы в прифронтовой Авдеевке Анна Дикарева.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не обозначала своего намерения вернуть ядерный статус, - Кулеба

Украинские военные говорят, что начиная с декабря и января, огонь снайперов с другой стороны усилился, и они видели, как сепаратисты роют новые траншеи.

"В последнее время враг активизировался", - сказал 58-летний солдат по прозвищу "профессор", отказавшийся назвать свое полное имя из соображений безопасности.

Россия делает все возможное, чтобы ее милитаризацию увидели, не скрывая стягивания войск к украинской границе.

45-летняя учительница в Авдеевке Елена Писаренко сказала, что никогда не переставала держать под рукой "аварийный запас воды" по всей своей квартире и на балконе. Во время обстрелов в разгар войны она "создала ритуал", чтобы успокоить детей: они играли в настольные игры и пили чай. Еще одна местная жительница Ольга Вольвач сказала, что мало внимания уделяет недавней эскалации обстрелов.

Читайте также: Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику "ЛНР", обнаружен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По всему региону, от набережной Мариуполя до улиц Авдеевки, многие жители говорили, что они настолько истощены войной и даже не хотят рассматривать возможность того, что бои снова разгорятся, подводит итог New York Times.