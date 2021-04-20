РУС
Украина не обозначала своего намерения вернуть ядерный статус, - Кулеба

Заявлениями о возможном возвращении ядерного статуса украинская сторона не намерена нарушать взятые в 1994 году обязательства. Слова украинского посла в Германии следует воспринимать как попытки Украины обеспечить безопасность в нынешних условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранны дел Дмитрий Кулеба.

"С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательство, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал. Что касается интервью нашего посла в Германии - его слова нельзя вырывать из контекста", - сказал Кулеба.

По его словам, посол в Германии Андрей Мельник пытался объяснить, что Украина сейчас пытается обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях.

"Но это не намерение Украины отклониться от обязательств, которые она взяла на себя в 1994 году", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина снова может задуматься о ядерном статусе.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что вопрос возвращения ядерного статуса Украине сейчас не стоит на повестке дня.

"Заявлениями о возможном возвращении ядерного статуса украинская сторона не намерена нарушать взятые в 1994 году обязательства."

Этими обязательствами подтерлись все кому не лень и только Украина трясется над ничтожной бумажкой.

Берите пример с теперь уже ядерных Израиля, Пакистана и Индии.
20.04.2021 17:27
Кулебе- я не знаю какой он там Министр Иностранных дел и какой страны то что Украины у меня есть сомнения...так вот КАК ЮРИСТ ПОЯСНЯЮ КОЛЕБЕ после того что сделал Х..ло с Крымом Будапештский Договор считается аннулированным согласно практики международной правовых соглашений договор считается прекратившим свое существование с момента когда одна из сторон подписантов нарушила условия Договора а именно Россия обязалась и гарантировала неприкосновенность границ статуса и территорий Украины а что делает Х..ло оккупировал часть территории введя ее в состав своей страны-Крым военная агрессия война на части Донецких и Луганских областей попытка изменить статус государства Украины ее административный устройство введя автономный статус ОРЛДО.. Кулеба не пишите отсебятину с вас такой дипломат как с меня инвалида космонавтов... я понимаю сегодня время еврейских идиотов подонков дебилов членограев и предателей.. но это все проходящее и временное вас потом за все это просто повесят... и да без финансовой компенсации Украине за ядерное оружие на 1994 год это примерно 200 млрд долларов можно смело применять коэффициент 0.8-1,2 к той сумме.. и по итогу выбор либо НАС БЕРУТ НЕМДЛЯ В НАТО И ЕС НЕМЕДЛЯ прописывая Уставы и правила игры либо нам возмещают порядка 300 млрд долларов США и в счет этого списывают все типа кредиты МВФ.. либо мы сами создадим свои ДУРЫ....а бабки найдут КНР с удовольствие профинансирует нас послали мы будем искать деньги а они не пахнут со всех Тайвань.. КНДР, Иран ОАЭ Кувейт многие страны мира хотят иметь СВОЕ АТОМНОЕ ОРУЖИЕ И НОСИТЕЛИ... все уже видят нулевую отдачу ООН проституированную ПАСЕ мастурбирующую в агонии ЕС разброд пьяных в НАТО мир стоит на грани и Путин прекрасно сие понимает тому ему все сходит пока с рук он понимает силу когда он поймет что Украина пошлет ему весточку в виде 20 килотонн на Москву то уверяю вас Россия забудет где так надоедливая Украина вообще существует.... и да Украина может создать атомную бомбу от и до а Россия не может это не мое желание а это факт.. Россия преуспела в обычном вооружении танках авиация ракеты танки корабли лодки да там есть у них подвижки а вот стратегически увы без Украины никак кстати ЭТОТ вопрос также лежит в причинах почему Путин желает покорить Украину под себя...
20.04.2021 17:44
Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой.Добьёмся мы освобождения своею собственной рукой.Рукой в которой будет атомная бомба.По примеру Израиля. Премьер- министр которого Голда Меир сказала. «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим».
20.04.2021 17:27
Ну і даремно
20.04.2021 17:26

Роте солдат квадрокоптер купить нету за что, а дурень думкою багатіє!
20.04.2021 17:32
Купить есть за что , надо просто меньше воровать.
20.04.2021 17:34
хз не понимаю в чем разница...
20.04.2021 17:55
У нас чиновники с совковой идеологией всё только распределяет на себя любимых, а не создают ресурсы,деньги.
20.04.2021 18:01
Ну для высказывания на словах, с создания видимости или намерений много денег не надо.
Может и "озабоченности" всяких гарантов примут более конкретные очертания.
20.04.2021 17:43
Кулебе- я не знаю какой он там Министр Иностранных дел и какой страны то что Украины у меня есть сомнения...так вот КАК ЮРИСТ ПОЯСНЯЮ КОЛЕБЕ после того что сделал Х..ло с Крымом Будапештский Договор считается аннулированным согласно практики международной правовых соглашений договор считается прекратившим свое существование с момента когда одна из сторон подписантов нарушила условия Договора а именно Россия обязалась и гарантировала неприкосновенность границ статуса и территорий Украины а что делает Х..ло оккупировал часть территории введя ее в состав своей страны-Крым военная агрессия война на части Донецких и Луганских областей попытка изменить статус государства Украины ее административный устройство введя автономный статус ОРЛДО.. Кулеба не пишите отсебятину с вас такой дипломат как с меня инвалида космонавтов... я понимаю сегодня время еврейских идиотов подонков дебилов членограев и предателей.. но это все проходящее и временное вас потом за все это просто повесят... и да без финансовой компенсации Украине за ядерное оружие на 1994 год это примерно 200 млрд долларов можно смело применять коэффициент 0.8-1,2 к той сумме.. и по итогу выбор либо НАС БЕРУТ НЕМДЛЯ В НАТО И ЕС НЕМЕДЛЯ прописывая Уставы и правила игры либо нам возмещают порядка 300 млрд долларов США и в счет этого списывают все типа кредиты МВФ.. либо мы сами создадим свои ДУРЫ....а бабки найдут КНР с удовольствие профинансирует нас послали мы будем искать деньги а они не пахнут со всех Тайвань.. КНДР, Иран ОАЭ Кувейт многие страны мира хотят иметь СВОЕ АТОМНОЕ ОРУЖИЕ И НОСИТЕЛИ... все уже видят нулевую отдачу ООН проституированную ПАСЕ мастурбирующую в агонии ЕС разброд пьяных в НАТО мир стоит на грани и Путин прекрасно сие понимает тому ему все сходит пока с рук он понимает силу когда он поймет что Украина пошлет ему весточку в виде 20 килотонн на Москву то уверяю вас Россия забудет где так надоедливая Украина вообще существует.... и да Украина может создать атомную бомбу от и до а Россия не может это не мое желание а это факт.. Россия преуспела в обычном вооружении танках авиация ракеты танки корабли лодки да там есть у них подвижки а вот стратегически увы без Украины никак кстати ЭТОТ вопрос также лежит в причинах почему Путин желает покорить Украину под себя...
20.04.2021 17:44
Согласен!
Но ты присмотрись... вон из-за леса из-за гор показал мужик топор и не просто показал его к херу привязал!
Вот хер эта страна как раз и получит, а топор им самим пригодится!
20.04.2021 17:54
Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой.Добьёмся мы освобождения своею собственной рукой.Рукой в которой будет атомная бомба.По примеру Израиля. Премьер- министр которого Голда Меир сказала. «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим».
20.04.2021 17:27
"Заявлениями о возможном возвращении ядерного статуса украинская сторона не намерена нарушать взятые в 1994 году обязательства."

Этими обязательствами подтерлись все кому не лень и только Украина трясется над ничтожной бумажкой.

Берите пример с теперь уже ядерных Израиля, Пакистана и Индии.
20.04.2021 17:27
зря уважают только с яо
20.04.2021 17:27
Мы просто решили, что грязная бомба ничем не хуже дорогой ядерной.
20.04.2021 17:29
Надо не звонить на весь мир о своих намерениях, а тихонько делать свое дело, нас кинули, имеем полное право "похерить" свои обязательства!
20.04.2021 17:30
Уже пора обозначать. Пока что два подписанта только выражают обеспокоенность, пока третий быкует.
20.04.2021 17:30
У Кулебы словесный понос!
20.04.2021 17:31
Пресуха у него была. Или на перс-конференции нужно молчать?
20.04.2021 17:34
Та пошел он нахер... бесполезное дерьмо!
20.04.2021 17:52
Любая страна, абсолютно любая....которая имеет воду!!!!.......пауза...уже имеет ядерный потенциал. Вопрос только правильного его использования.
20.04.2021 17:32
+ +
20.04.2021 18:02
Видимо был сурьезный разговор. На сим и порешили, что нас неправильно поняли, а яо - это не яо. Это такая шутка со стороны посла. Шутить изволит человек, с кем не бывает. Тупой клоунский наезд в исполнении Щербака на Европу и США закончились тем, чем и должны были закончиться. Маркаровой нужно будет думать трижды, прежде чем так "шутить".
20.04.2021 17:37
Никакого разговора думаю и не было, громко высказались и в ЕС и в ПАСЕ и особенно доходчиво сунула носом в дерьмо Меркель.
20.04.2021 18:08
Может я чего-то не понимаю, в стране атомные станции есть? Есть. Это не атомный статус? Нет? Вот ядерного оружие нет. Как по мне,ракеты,как при совке были не нужны, нужно десятка два термоядерных ракет, земля-земля ,которые 1000 км пролетают и всё.
20.04.2021 17:38
Вы уже ******* со своим ядерным оружием. Кто вам тупоголовым идиотам даст яо?!! Америка или парашия?! Они сами рады, что забрали ядерную дубину у лохов.
Разработка с нуля будет стоить более 100 млрд баксов. Где взять в нищей стране такие деньги?!! Опять ограбить пенсионеров и малоимущих?!
Я напомню, что за два года правления приколистов, у нас уничтожена программа по гром2, нептун, ольха вообще не поставляется в войска и вишенка на торте - полуразрушенный южмаш! Каких вам, идиотам, еще ракет не хватает?!!!
20.04.2021 17:42
КНДР, Иран, Пакистан,не самые богатые страны, сделали себе ядерную бомбу, причём с нуля, а у нас есть опыт создания ЯО. Надо лишь воля государства, уран есть свой. А если сравнить эффективность сотни ракет гром, ольха против одной атомной боеголовки, то ЯО не нужно применять, само его существование пресекает любую агрессию. Другое дело,что наши союзнички кормят нас 7 год своей обеспокоенностью, но готовы мигом ввести против нас санкции если мы начнём создавать ядерное оружие
20.04.2021 19:33
Ну "озабоченностью" тоже можно только подтереть..., а так придется западным коллллегам энергичнее булками шевелить, хотя бы на словах, в ответ на наши слова...
А то бабушка Меркель собирается достраивать реальную трубу вместе с "озабоченностью" на бумаге..
20.04.2021 17:47
А почему у нас нет ЯО ?
Депутат Госдумы Журавлев испугался двух факторов .Бендеровцев и Запорожской АЭС ..там до Крыма рукой подать от Энергодара ..Так что велком ..А другой кацап вчера у соловья намекал дамбу нашу разбомбить если в Крыму будет засуха .
20.04.2021 17:48
Какую дамбу? Там же вода насосами переливалась)))))
20.04.2021 17:55
Где? Первая насосная аж Джанкойском районе...
20.04.2021 18:11
Якби нам вдалося створити термоядерну бомбу без посередництва ядерного вибуху важких радіоактивних металів, то це було б найбільш зручно. Водень і, тим більше, вода є всюди. Треба просто знайти спосіб "переконливо попросити" воду розпочати ланцюгову термоядерного реакцію синтезу.
... А заявляти краще вже потім - після того.
20.04.2021 18:00
Якщо ж ця реакція буде керована ("холодний" термоядерний синтез), то це відкриває ще більше можливостей. Зокрема, лазерну систему ПРО можна тоді зробити.
20.04.2021 18:19
Проблема не только в ядерном оружии, а в армии вообще. Будь у нас в 2014-м ПВО и авиация на уровне хотя бы1991-го, сейчас все было бы по-другому.
20.04.2021 18:03
Придурки, вчера/сегодня мы в ЕС и ПАСЕ расхлебываем последствия того, что заявил Мельник. При этом на 100 проц. - это не его инициатива, так что даже если скажете, что это его личное мнение - никто не поверит. ПОСОЛ - ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА ПРЕЗИДЕНТА, НЕ БОЛЕЕ. Лучше бы промолчал. Даже на это ума не хватило...
20.04.2021 18:05
Тобто український посол у Німеччині - язикате патякало.
20.04.2021 18:07
Якби Україна почала відновлювати ядерний арсенал то чи варто було б про це заявляти до постановки на бойове чергування ракет здатних перетворити ряд кацапських політичних та промислових центрів на "ядерний попіл"? Думаю що не варто. Просто в певний момент поставити світову громадськість перед фактом. Можливо у нас вже щось таке і завелось за сім років...
20.04.2021 18:11
Причём , вернуть ядерный потенциал нужно за счёт власти - Кравчука , Чучмы и тех , кто давал им мудрые советы и деребанил бабло .
20.04.2021 18:12
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !!!
20.04.2021 18:13
Не смешите мои тапочки . Как только мы заикнемся, так сразу нас и не станет. Запад не уверен в Украине. С такими политиками невозможно предугадать куда эта страна пойдет завтра.
20.04.2021 18:44
Не стоит заблуждатся, украинцы которые могли бы сделаять яо уже давно умерли или уехали. Украина с 1993 не может достроить мост на Троещену, даже если начать такой проект то его просто разворуют, или подорвут склады. Адекватные суды, правоохранительные органы и моральность граждан - были бы сильнее чем яо...
20.04.2021 18:51
А кого ти,розвеза,сцишся зі своїм меморандумом.Ніяка ната тобі військової допомоги не надасть,і не надійся.хуйло і так вже напало,всякі франції,германії є його приспішниками як і добрий десяток країн-трубоскладальників і не тільки.Мвф гроші не дає,а якщо і дасть то щоб погасити відсотки по кредитам,які вони ж з нашими чиновниками вкрали щоб у себе понакупляти заводів.Чого ж ти заклякло і тільки мекаєш,немов напуджена вівця перед сіроманцем.
20.04.2021 18:52
Пізно всралися. Клыки и когти у страны отрезали. Теперь не своего мнения, не своей силы. Диктуют то с лева то с права. Обидно. Не страна, а какой то кастрированный котенок.
20.04.2021 18:52
Не для того захід та московіти розброювали руками зрадників кравчука та кучми Україну, щоб дозволити нам знову відновити ядерний щит. А от гнид зрадників кравчука та кучму доки вони ще жевріють на цьому світі можна булоб хоча б засудити до довічного з позбавленням всіх регаліїв. І внести в усі підручники історії, як найбільших зрадників держави. Та навряд, бо вони породили гідну собі заміну, тупих та продажних послідовників.
20.04.2021 19:02
Сколько слов потратил, чтоб сделаться героем украинских сказок. Ему хотелось уже поверить. Но, однажды... Как говорится: один раз оступишься - назад уже не вернешься. Трудно ему теперь будет убеждать, чтоб все видели в нем патриота.
20.04.2021 19:33
О чем вообще речь?В Украине появилась волшебная палка? Или лампа Алладина?
У китайцев купим ЯО? Или из Европы завезем как евробляхи? ЗАЧЕМ НА ПУСТЫЕ ФАНТАЗИИ ОТВЛЕКАТЬСЯ?
От БПЛА ударные - реально и эффективно!
20.04.2021 19:33
Возможно, что в этого типажа вложили то, что б он, - и такие как он, - наслаждаясь властью в Украине, - имея возможность болтать, что угодно, - но всеми силами сопротивляться возрождению украинской мощи, во что входит и решение ядерного вооружения. Не даром же, в первую очередь, изъяли, через агентов, ЯО.
20.04.2021 19:39
Аха ха ха!!!! Конечно Украина не обозначала! Нерукопожатный в Германии украинский посол попытался пошантажировать Меркель и с размаху получил по мордам!!!
20.04.2021 21:22
Слышь Кулеба--напоминаю в который раз тебе и многим слова одной тёти. Что родилась в 1898г в Киеве на Бесарабке. *Во первых---ядерного оружия у нас нет. И во вторых---если надо будет, мы его применим*. Голда Меир.
20.04.2021 22:44
Зря,Тупейшие высказывание"дипломата". Наоборот. Надо ВСЕГДА вспоминать о нарушении договора ВСЕМИ участниками в отношении Украины и поставить вопрос что ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ границ Украина ИМЕЕТ право восстановить ядерный статус. Пусть гаранты занимаются хоть сто лет обеспокоенностью или выполняют свои обязательства. Если они не выполняют свои гарантии Украина не выполняет свои по безьядерному статусу. Договор нарушен ,гарантии не выполнены!
21.04.2021 06:26
кстати про ПАСЕ вы вменяевых можете посылать туда? а то стыдно становится

Депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы от Украины Алексей Гончаренко своим поведением вызвал скандал. Председатель ПАСЕ, Хендрик Дамс был вынужден прервать выступление депутата и потребовал, чтобы Гончаренко покинул зал заседаний.

Жесткая критика со стороны Дамса вызвана тем, что украинский депутат игнорировал неоднократные призывы к соблюдению правил и в ходе своего выступления развернул флаг Украины. Как уточняет корреспондент ТАСС, Гончаренко возмутился тем фактом, что в ходе обсуждения резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы чрезмерное внимание было уделено вопросам искусственного интеллекта, а о вопросах мирного урегулирования конфликтов и территориальной целостности "нет ни слова". После этого Гончаренко достал флаг Украины и стал требовать от остальных депутатов смотреть на него.

"Это просто невероятно! Отключите у него микрофон. Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Пожалуйста, сядьте или покиньте зал", - приводит слова председателя ПАСЕ агентство.

Коме того, Хендрик Дамс заявил, что доложит о случившемся в Регламентный комитет организации. Он предупредил Гончаренко, сказав, что "это был последний раз", когда подобный инцидент происходит.

"Я буду очень жестко реагировать на подобные ситуации, потому что вы уже не первый раз вытворяете такое в крайне неприемлемой манере. Это дом демократии, и тут мы относимся друг к другу с уважением. Мы пытаемся решать проблемы, а не создавать их", - заявил Дамс под аплодисменты участников ассамблеи.
21.04.2021 10:07
 
 