Украина не обозначала своего намерения вернуть ядерный статус, - Кулеба

Заявлениями о возможном возвращении ядерного статуса украинская сторона не намерена нарушать взятые в 1994 году обязательства. Слова украинского посла в Германии следует воспринимать как попытки Украины обеспечить безопасность в нынешних условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранны дел Дмитрий Кулеба.

"С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательство, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал. Что касается интервью нашего посла в Германии - его слова нельзя вырывать из контекста", - сказал Кулеба.

По его словам, посол в Германии Андрей Мельник пытался объяснить, что Украина сейчас пытается обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях.

"Но это не намерение Украины отклониться от обязательств, которые она взяла на себя в 1994 году", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина снова может задуматься о ядерном статусе.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что вопрос возвращения ядерного статуса Украине сейчас не стоит на повестке дня.

