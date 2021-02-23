Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба

Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, чем подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению 2021 года.

"Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на следующих основных международных документах, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и их уничтожении, Конвенция о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", - отметил глава МИД.

Министр обратил внимание участников конференции на угрожающее и незаконное наращивание ядерного потенциала России во временно оккупированном Крыму, что подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

Также Кулеба выразил готовность Украины принять участие в создании универсального документа, который давал бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

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