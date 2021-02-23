РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5357 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
8 293 31
Крым (26014) Россия (91205) ядерное оружие (1131) ядерная безопасность (429) Кулеба Дмитрий (2619)

Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба

Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, чем подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению 2021 года.

"Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на следующих основных международных документах, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и их уничтожении, Конвенция о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", - отметил глава МИД.

Министр обратил внимание участников конференции на угрожающее и незаконное наращивание ядерного потенциала России во временно оккупированном Крыму, что подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

Также Кулеба выразил готовность Украины принять участие в создании универсального документа, который давал бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
не полуострова а в целом Украины, это значит что Украина снова стала ядерным государством и может иметь своё ядерное вооружение вооружение
показать весь комментарий
23.02.2021 13:52
+2
Для всего мира, кроме Раши, Ванувту, Армении и Никарагуа, Крым- это Украина. По Будапештскому меморандуму у Украины безъядерный статус. Если в Крыму есть ЯО, то меморандум нарушен и соблюдать безъядерный статус Украине нет смысла.
Предлагайте НАТО участки поближу к Мацкве для размещения пусковых установок ракет с ЯО. За цену можно не сильно торговаться.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:59
+2
Посадка Матиаса Руста у Мавзолея чЛенина была Супер..,чувак опустил СССр дохляк ниже плинтуса... Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2112
показать весь комментарий
23.02.2021 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як гахне і той Крим розлетиться на друзки.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:41 Ответить
ну от... до того й шло...
була "всесоюзная зравница"... а лишать після себе пустелю і "радиоактивную задницу"
радная говень должна соответствовать...
показать весь комментарий
23.02.2021 13:44 Ответить
Лаптекопытные все время обещали Америку в радиоактивный пепел превратить, а все идет к тому, что из-за своего рукожопства репоеды Крым в него превратят
показать весь комментарий
23.02.2021 13:48 Ответить
не полуострова а в целом Украины, это значит что Украина снова стала ядерным государством и может иметь своё ядерное вооружение вооружение
показать весь комментарий
23.02.2021 13:52 Ответить
А Украина бездарно просрав свой ядерный арсеал ничего не наращивает...
показать весь комментарий
23.02.2021 13:56 Ответить
Хорошая новость.Один Томагавк в склад с боеприпасами и Крыма нет... Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8614
показать весь комментарий
23.02.2021 13:58 Ответить
Для всего мира, кроме Раши, Ванувту, Армении и Никарагуа, Крым- это Украина. По Будапештскому меморандуму у Украины безъядерный статус. Если в Крыму есть ЯО, то меморандум нарушен и соблюдать безъядерный статус Украине нет смысла.
Предлагайте НАТО участки поближу к Мацкве для размещения пусковых установок ракет с ЯО. За цену можно не сильно торговаться.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:59 Ответить
Быдло Мавзолейное везите ЕЩЕ Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 442 Эрдоган Дроном вас мудаков найдет...Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 442
показать весь комментарий
23.02.2021 13:59 Ответить
Я даже ответ Мордора знаю: Какие фаши докасательства?
показать весь комментарий
23.02.2021 14:00 Ответить
Томагавк прилетит из Средиземного моря,с расстояния 1200 морских миль Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8491
показать весь комментарий
23.02.2021 14:03 Ответить
Карту ПВО СССР дохлого я видел летом 1988 года в штабе Округа,дерьмо скажу я вам, а не СССр... Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4838
показать весь комментарий
23.02.2021 14:06 Ответить
Немец Матиас Руст на день погранца перелетел все посты ПВО 28 мая 1987 года..знаете сколько тогда выгнали погранцов и ПВОшников генералов? Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7092 вояки блинРосія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7092
показать весь комментарий
23.02.2021 14:12 Ответить
жалко конечно Крым, засрут они его полностью, а потом из той радиоактивной пустыни будут тикать в краснодарские *****.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:15 Ответить
Посадка Матиаса Руста у Мавзолея чЛенина была Супер..,чувак опустил СССр дохляк ниже плинтуса... Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2112
показать весь комментарий
23.02.2021 14:17 Ответить
Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1146
показать весь комментарий
23.02.2021 14:19 Ответить
Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2380 Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9439 Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9439
показать весь комментарий
23.02.2021 14:20 Ответить
Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2787 Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9511
показать весь комментарий
23.02.2021 14:21 Ответить
Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6145
показать весь комментарий
23.02.2021 14:22 Ответить
Трубочкой сверните эти договора и засуньте в задницу до щелчка.Лучший договор это оружие и по больше в нашем случае современное ракетно способное перехватывать и уничтожать любые цели на любом расстоянии на любой высоте.Тогда нам эта ядерка будет до одного места.Она и взлететь не успеет как её уничтожат.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:07 Ответить
 
 