Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба

Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, за якого відсутній належний без'ядерний статус українського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу в сегменті високого рівня Конференції з роззброєння 2021 року.

"Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на таких засадничих міжнародних документах, як Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та їх знищення, Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію", - зауважив він.

Міністр привернув увагу учасників конференції до загрозливого та незаконного нарощування ядерного потенціалу Росії в тимчасово окупованому Криму, що підриває без’ядерний статус українського півострова.

Також читайте: Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ. ФОТО

Також Кулеба висловив готовність України взяти участь у створенні універсального документа, який давав би ефективні гарантії безпеки для неядерних держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.