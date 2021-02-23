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Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба

Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, за якого відсутній належний без'ядерний статус українського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу в сегменті високого рівня Конференції з роззброєння 2021 року.

"Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на таких засадничих міжнародних документах, як Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та їх знищення, Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію", - зауважив він.

Міністр привернув увагу учасників конференції до загрозливого та незаконного нарощування ядерного потенціалу Росії в тимчасово окупованому Криму, що підриває без’ядерний статус українського півострова.

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Також Кулеба висловив готовність України взяти участь у створенні універсального документа, який давав би ефективні гарантії безпеки для неядерних держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
не полуострова а в целом Украины, это значит что Украина снова стала ядерным государством и может иметь своё ядерное вооружение вооружение
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23.02.2021 13:52
+2
Для всего мира, кроме Раши, Ванувту, Армении и Никарагуа, Крым- это Украина. По Будапештскому меморандуму у Украины безъядерный статус. Если в Крыму есть ЯО, то меморандум нарушен и соблюдать безъядерный статус Украине нет смысла.
Предлагайте НАТО участки поближу к Мацкве для размещения пусковых установок ракет с ЯО. За цену можно не сильно торговаться.
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23.02.2021 13:59
+2
Посадка Матиаса Руста у Мавзолея чЛенина была Супер..,чувак опустил СССр дохляк ниже плинтуса... Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2112
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23.02.2021 14:17
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Як гахне і той Крим розлетиться на друзки.
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23.02.2021 13:41 Відповісти
ну от... до того й шло...
була "всесоюзная зравница"... а лишать після себе пустелю і "радиоактивную задницу"
радная говень должна соответствовать...
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23.02.2021 13:44 Відповісти
Лаптекопытные все время обещали Америку в радиоактивный пепел превратить, а все идет к тому, что из-за своего рукожопства репоеды Крым в него превратят
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23.02.2021 13:48 Відповісти
не полуострова а в целом Украины, это значит что Украина снова стала ядерным государством и может иметь своё ядерное вооружение вооружение
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23.02.2021 13:52 Відповісти
А Украина бездарно просрав свой ядерный арсеал ничего не наращивает...
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23.02.2021 13:56 Відповісти
Хорошая новость.Один Томагавк в склад с боеприпасами и Крыма нет... Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8614
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23.02.2021 13:58 Відповісти
Для всего мира, кроме Раши, Ванувту, Армении и Никарагуа, Крым- это Украина. По Будапештскому меморандуму у Украины безъядерный статус. Если в Крыму есть ЯО, то меморандум нарушен и соблюдать безъядерный статус Украине нет смысла.
Предлагайте НАТО участки поближу к Мацкве для размещения пусковых установок ракет с ЯО. За цену можно не сильно торговаться.
показати весь коментар
23.02.2021 13:59 Відповісти
Быдло Мавзолейное везите ЕЩЕ Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 442 Эрдоган Дроном вас мудаков найдет...Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 442
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23.02.2021 13:59 Відповісти
Я даже ответ Мордора знаю: Какие фаши докасательства?
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23.02.2021 14:00 Відповісти
Томагавк прилетит из Средиземного моря,с расстояния 1200 морских миль Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8491
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23.02.2021 14:03 Відповісти
Карту ПВО СССР дохлого я видел летом 1988 года в штабе Округа,дерьмо скажу я вам, а не СССр... Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4838
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23.02.2021 14:06 Відповісти
Немец Матиас Руст на день погранца перелетел все посты ПВО 28 мая 1987 года..знаете сколько тогда выгнали погранцов и ПВОшников генералов? Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7092 вояки блинРосія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7092
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23.02.2021 14:12 Відповісти
жалко конечно Крым, засрут они его полностью, а потом из той радиоактивной пустыни будут тикать в краснодарские *****.
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23.02.2021 14:15 Відповісти
Посадка Матиаса Руста у Мавзолея чЛенина была Супер..,чувак опустил СССр дохляк ниже плинтуса... Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2112
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23.02.2021 14:17 Відповісти
Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1146
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23.02.2021 14:19 Відповісти
Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2380 Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9439 Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9439
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23.02.2021 14:20 Відповісти
Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2787 Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9511
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23.02.2021 14:21 Відповісти
Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6145
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23.02.2021 14:22 Відповісти
Трубочкой сверните эти договора и засуньте в задницу до щелчка.Лучший договор это оружие и по больше в нашем случае современное ракетно способное перехватывать и уничтожать любые цели на любом расстоянии на любой высоте.Тогда нам эта ядерка будет до одного места.Она и взлететь не успеет как её уничтожат.
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23.02.2021 15:07 Відповісти
 
 