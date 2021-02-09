Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения

Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину среди первых мировых лидеров, чтобы обсудить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в Белом доме сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

"Этот разговор частично имел место, потому что приближалось окончание срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он (Байден - Ред.) ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенной обеспокоенности сообщений о действиях российского правительства", - сказала Псаки.

Она отметила, что президент США еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, но уже переговорил с некоторыми союзниками и партнерами, в частности в Азии и Европе.

Отметим, что Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, который фактически удерживал обе страны от гонки ядерных вооружений, истекал 5 февраля 2021 года.

Как сообщалось, 26 января президент США Джо Байден провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе других важных вопросов, Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.

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