Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения
Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину среди первых мировых лидеров, чтобы обсудить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в Белом доме сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.
"Этот разговор частично имел место, потому что приближалось окончание срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он (Байден - Ред.) ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенной обеспокоенности сообщений о действиях российского правительства", - сказала Псаки.
Она отметила, что президент США еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, но уже переговорил с некоторыми союзниками и партнерами, в частности в Азии и Европе.
Отметим, что Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, который фактически удерживал обе страны от гонки ядерных вооружений, истекал 5 февраля 2021 года.
Как сообщалось, 26 января президент США Джо Байден провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе других важных вопросов, Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.
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Andrei Piontkovsky
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