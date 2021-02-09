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Новости Агрессия России против Украины
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Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения

Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения

Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину среди первых мировых лидеров, чтобы обсудить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в Белом доме сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

"Этот разговор частично имел место, потому что приближалось окончание срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он (Байден - Ред.) ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенной обеспокоенности сообщений о действиях российского правительства", - сказала Псаки.

Она отметила, что президент США еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, но уже переговорил с некоторыми союзниками и партнерами, в частности в Азии и Европе.

Отметим, что Договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, который фактически удерживал обе страны от гонки ядерных вооружений, истекал 5 февраля 2021 года.

Как сообщалось, 26 января президент США Джо Байден провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе других важных вопросов, Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Россия продлили на 5 лет Договор о сокращении ядерного вооружения

Байден Джо (2785) путин владимир (31211) россия (95361) США (26401) ядерное оружие (1326) ядерная безопасность (490)


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Топ комментарии
+3
Ха) Кацапська пропаганда це зовсiм по iншому трактувала )
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09.02.2021 09:59
+2
А я думал он позвонил сказать ему: "Готовся, *****"
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09.02.2021 10:00
+2
Ну с твоим гнусавым ****** не сравнить
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09.02.2021 10:04
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Ха) Кацапська пропаганда це зовсiм по iншому трактувала )
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09.02.2021 09:59 Ответить
Це точно.

Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения - Цензор.НЕТ 5695
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09.02.2021 10:04 Ответить
Ну с твоим гнусавым ****** не сравнить
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09.02.2021 10:04 Ответить
Думаешь, ********* трактовал правильнее, чем Амеры?) 😂
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09.02.2021 10:05 Ответить
Вона апелює фактами цифрами а кремлядські пропагандони фейками і фантазіями
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09.02.2021 10:05 Ответить
Заблукав, пацак?
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09.02.2021 10:14 Ответить
А что древние укры вырили чёрное море до сих пор у вас все говорят.
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09.02.2021 12:50 Ответить
А нашо тобі їх трактування? Вони ж завжди брешуть.
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09.02.2021 10:13 Ответить
Те ж курва надувають щоки і мукають що Байден подзвонив першим бо ***** ж крутий світовий лідер і паРаша крута країна намба уан)
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09.02.2021 10:16 Ответить
Ну робота в них така- а от чого ти на це реагуєш та ретранслюєш тут?
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09.02.2021 10:22 Ответить
Вщо вам це не сподобається, кацап.
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09.02.2021 10:40 Ответить
Мы думаем, вернее уверены, шо твоё пукин ***** и педофил
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09.02.2021 10:53 Ответить
Якщо чесно то мені як то пох, виведуть амер. підрозділи з країни чи ні, єдино що при виведенні втратять роботу місцеві цивільні, але це не трабли , з роботою тут особливих проблем немає
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09.02.2021 11:15 Ответить
А що в твоєму Мухосранську так турбуються про виведення або не виведення американського контингенту з німецьких колоній? =)
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09.02.2021 11:20 Ответить
А я думал он позвонил сказать ему: "Готовся, *****"
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09.02.2021 10:00 Ответить
"готовся"
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09.02.2021 10:02 Ответить
Не могла она это сказать! Это же дипломатия и тем более она не знает руцкого... "Be ready, fucking *****!" Более реально..
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09.02.2021 10:05 Ответить
Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 8079
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09.02.2021 10:15 Ответить
-)
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09.02.2021 10:01 Ответить
насчет США не уверен, но с европейцами все понятно....

https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 1789 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1358935270620545025 7 ч

Узнав о беспрецедентно жестоком изнасиловании Борреля извращенец Макрон срочно засобирался в Москву.
Он снова предвкушает восхитительный ролевой секс в костюме «Un moujik du russe». Formidable! Magnifique!
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09.02.2021 10:09 Ответить
Дуже дивно... а що п. Псакі НЕ знає що договір з раSSією не вартий навіть паперу на якому він написаний?!
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09.02.2021 10:11 Ответить
Можна було і не турбуватися, той договір що є що немає. РФ його не виконувала і не збирається його дотримуватися.
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09.02.2021 12:00 Ответить
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо, лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише- руський патріот!
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09.02.2021 10:12 Ответить
Для чего главнопомойщика мокшанской Помойки нужно называть "мировым лидером"
Хомячка Ына, подобного *****, таким же не называют.
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09.02.2021 10:24 Ответить
И шо, ***** відмовився від ядерної зброї? Чи сказав що, не проти, якщо США припинить її розвиток?
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09.02.2021 10:53 Ответить
Решение Байдена по крайней мере странное - именно скрепная была заинтересована в продлении данного договора ну уж точно больше чем США,новую гонку вооружений рашке уж никак не потянуть...Сливать такой геополитический козырь так просто - то ли США ведут свою игру,то ли сами не понимают что делают.
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09.02.2021 11:54 Ответить
А ви ж, корисні ідійоти глобалістів, казали, що корупціонер чжоу бай-ден дасть пуйлу у вухо, аж загуде. А Трамп тіпа маріонетка пуйла. Чому ж ви не пишете зара про те, що Трамп НЕ ЗБИРАВСЯ продовжувати цей договір, стверджуючи, що він не вигідний Сполученим Штатам? Так хто маріонетка, убогі? Га?
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09.02.2021 13:02 Ответить
...а те, що сам чжоу-бай-ден мало що розуміє, так це правда. Невдовзі його відправлять до хоспісу, а керуватиме замість нього колишня елітна проститутка гаріс.
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09.02.2021 13:04 Ответить
а путинолизьі трубят проценность пу? как всегда говоря полуправду.
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09.02.2021 12:34 Ответить
Путин, из ненависти, был в первой десятке, кто поздравил Байдена с победой.
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09.02.2021 13:01 Ответить
Неправильно дед начинает. С *уйлом надо было разговаривать с удара лопатой по хлебалу. А он полез договоры с ним подписывать.
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09.02.2021 16:12 Ответить
 
 