Україна не заявляла про свій намір повернути ядерний статус, - Кулеба

Заявами про можливе повернення ядерного статусу українська сторона не має наміру порушувати взяті в 1994 році зобов'язання. Слова українського посла в Німеччині слід сприймати як спроби України гарантувати безпеку в нинішніх умовах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"З 1994 року Україна ніколи не порушувала і не заявляла про свій намір порушити зобов'язання, які ми взяли в 1994 році, і відновити наш ядерний арсенал. Що стосується інтерв'ю нашого посла в Німеччині - його слова не можна виривати з контексту", - сказав Кулеба.

За його словами, посол у Німеччині Андрій Мельник намагався пояснити, що Україна зараз намагається гарантувати свою безпеку в умовах, що склалися.

"Але це не намір України відхилитися від зобов'язань, які вона взяла на себе в 1994 році", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше посол у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна знову може задуматися про ядерний статус.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що питання повернення ядерного статусу України зараз не стоїть на порядку денному.

