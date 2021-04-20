Україна не заявляла про свій намір повернути ядерний статус, - Кулеба
Заявами про можливе повернення ядерного статусу українська сторона не має наміру порушувати взяті в 1994 році зобов'язання. Слова українського посла в Німеччині слід сприймати як спроби України гарантувати безпеку в нинішніх умовах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"З 1994 року Україна ніколи не порушувала і не заявляла про свій намір порушити зобов'язання, які ми взяли в 1994 році, і відновити наш ядерний арсенал. Що стосується інтерв'ю нашого посла в Німеччині - його слова не можна виривати з контексту", - сказав Кулеба.
За його словами, посол у Німеччині Андрій Мельник намагався пояснити, що Україна зараз намагається гарантувати свою безпеку в умовах, що склалися.
"Але це не намір України відхилитися від зобов'язань, які вона взяла на себе в 1994 році", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше посол у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна знову може задуматися про ядерний статус.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що питання повернення ядерного статусу України зараз не стоїть на порядку денному.
Роте солдат квадрокоптер купить нету за что, а дурень думкою багатіє!
Может и "озабоченности" всяких гарантов примут более конкретные очертания.
Но ты присмотрись... вон из-за леса из-за гор показал мужик топор и не просто показал его к херу привязал!
Вот хер эта страна как раз и получит, а топор им самим пригодится!
Этими обязательствами подтерлись все кому не лень и только Украина трясется над ничтожной бумажкой.
Берите пример с теперь уже ядерных Израиля, Пакистана и Индии.
Разработка с нуля будет стоить более 100 млрд баксов. Где взять в нищей стране такие деньги?!! Опять ограбить пенсионеров и малоимущих?!
Я напомню, что за два года правления приколистов, у нас уничтожена программа по гром2, нептун, ольха вообще не поставляется в войска и вишенка на торте - полуразрушенный южмаш! Каких вам, идиотам, еще ракет не хватает?!!!
А то бабушка Меркель собирается достраивать реальную трубу вместе с "озабоченностью" на бумаге..
Депутат Госдумы Журавлев испугался двух факторов .Бендеровцев и Запорожской АЭС ..там до Крыма рукой подать от Энергодара ..Так что велком ..А другой кацап вчера у соловья намекал дамбу нашу разбомбить если в Крыму будет засуха .
... А заявляти краще вже потім - після того.
У китайцев купим ЯО? Или из Европы завезем как евробляхи? ЗАЧЕМ НА ПУСТЫЕ ФАНТАЗИИ ОТВЛЕКАТЬСЯ?
От БПЛА ударные - реально и эффективно!
Депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы от Украины Алексей Гончаренко своим поведением вызвал скандал. Председатель ПАСЕ, Хендрик Дамс был вынужден прервать выступление депутата и потребовал, чтобы Гончаренко покинул зал заседаний.
Жесткая критика со стороны Дамса вызвана тем, что украинский депутат игнорировал неоднократные призывы к соблюдению правил и в ходе своего выступления развернул флаг Украины. Как уточняет корреспондент ТАСС, Гончаренко возмутился тем фактом, что в ходе обсуждения резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы чрезмерное внимание было уделено вопросам искусственного интеллекта, а о вопросах мирного урегулирования конфликтов и территориальной целостности "нет ни слова". После этого Гончаренко достал флаг Украины и стал требовать от остальных депутатов смотреть на него.
"Это просто невероятно! Отключите у него микрофон. Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Пожалуйста, сядьте или покиньте зал", - приводит слова председателя ПАСЕ агентство.
Коме того, Хендрик Дамс заявил, что доложит о случившемся в Регламентный комитет организации. Он предупредил Гончаренко, сказав, что "это был последний раз", когда подобный инцидент происходит.
"Я буду очень жестко реагировать на подобные ситуации, потому что вы уже не первый раз вытворяете такое в крайне неприемлемой манере. Это дом демократии, и тут мы относимся друг к другу с уважением. Мы пытаемся решать проблемы, а не создавать их", - заявил Дамс под аплодисменты участников ассамблеи.