Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав, що на засіданні політичних радників Нормандської четвірки 19 квітня пролунала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально прояснити ситуацію.

"А що мені розуміти? Я щомісяця там буваю. Пане Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - заявив він.

