Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав, що на засіданні політичних радників Нормандської четвірки 19 квітня пролунала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально прояснити ситуацію.

"А що мені розуміти? Я щомісяця там буваю. Пане Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - заявив він.

Автор: 

Зеленський Володимир Донбас
+50
Ідіот
20.04.2021 23:06 Відповісти
+47
Как уже утомил этот дурачок.
Ну, объясните уже кто-нибудь идиоту, что русские воспринимают только силу. Их нужно бить.
Попытки мира они не воспринимают.
У них отличная от нашей психология.
Вот когда их бьешь и унижаешь - тогда они тебя уважают.
Для русских уважение и страх = одно и то же.
=========
Если что, служил с ними 2 года в СА, знаю, о чем говорю.
20.04.2021 23:09 Відповісти
+44
оно видно думает шо вокруг кино снимают.
20.04.2021 23:12 Відповісти
21.04.2021 10:17 Відповісти
глаза отказываются верить ??? шо это чмо главнокомандующий ???
21.04.2021 10:36 Відповісти
Зе-чмо.
21.04.2021 12:29 Відповісти
Прикидывается дурачком, будто не знает, что для такой встречи нужно сдать анализы и посидеть месяц на карантине в изоляторе ху#ла. Про его анализы всем известно
21.04.2021 10:17 Відповісти
Мягко говоря неумный у нас презик! Вроде и не самой глупой национальности.
На коленях, Зеля, победы и результата не достигнешь! СТЫДОБА!!!
21.04.2021 10:24 Відповісти
Клинический **********!!!!!
21.04.2021 10:24 Відповісти
оба при чём
21.04.2021 10:37 Відповісти
«По-моєму, вкрай важливо, щоб рукостисканнями з росіянами ми обмінялися якомога далі сході».© Сер Вінстон Черчілль.
21.04.2021 10:29 Відповісти
а шо у не на хазе у микрона ??? или ему уже один собор спалили - дороговаты нынче соборы
про шпили вапще молчу........
21.04.2021 10:39 Відповісти
КВН-щик ..Абы что то ляпнуть ... как писюном по клавишам ..Встречаются обычно на территории 3-х стран -а Донбасс это украинская территория .Сомневаюсь что ЗЕ учился на юриста . скорее конверты таскал преподавателям .Да и не станет Путин вообще нигде встречаться . даже по телефону . все порешают с Байденом и с ЕС ....
21.04.2021 10:45 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26594426.html Мурчание берсерка

Происходящее очень хорошо иллюстрирует уровень тактического мышления команды Зеленского. Не стратегического, нет - хотя бы просчитать результаты своих действий и подготовиться на пару ходов вперёд.

Напомню, что весь этот движняк начался с того, что три месяца назад Зеленский решил въе@ать Медведчука. Не потому что Медведчук - агент Кремля, а ЗекоМанда внезапно стал антироссийской - клонуы, до сих пор продающие свои сериалы в Россию, точно не являются антироссийскими. А потому что телеканалы Медведчука уж очень сильно мочили Зеленского, обваливая тому рейтинг, без которого у найвеличнішого пропадает эрекция, от него бегут депутаты, и у его спонсоров теряются перспективы на второй срок. Вот телеканалы он Медведчуку и закрыл. А чтобы тот не скупил взамен ещё десяток, перекрыл Медведчуку часть финансовых потоков, включая трубопровод.

Безусловно, мочить Медведчука - дело благое, даже если делалось не для защиты Украины, а для защиты рейтинга Бубочки. Проблема в том, что было очевидно, что за Медведчука впишется Путин - и даже не потому что это его кум, на России не оперируют этой категорией родства. А потому что Медведчук - это второй этап политического поглощения Украины, реализуемого Кремлём. Собственно приход к власти "кто_угодно_лишьбы_не_порошенко" Зеленского в окружениии кремлёвской агентуры был первым этапом, дальше клоун-популист должен был предсказуемо обосраться (так и вышло), и разочарованный лохторат вернулся бы в лоно любящего Медведчука (да, у него есть лоно). Но поскольку из-за своих амбиций Зеленский этот этап поломал, включился план Б - загнать клоуна в угол и предъявить ультиматум. Что мы сейчас и наблюдаем на наших границах и не только.

Так вот, об уровне планирования ЗекоМанды. Было очевидно, что Путин впишется. А значит, перед тем как мочить Медведчука, нужно было просчитать все варианты ответа, и сначала:

- выгнать явных агентов Кремля и экс-регионалов из своего окружения
- заключить договора на поставку дизеля вместо российского
- отключиться от российской электроэнергии
- срочно выгнать всех своих решал и наладить сотрудничество с МВФ
- увеличить финансирование армии
- заручиться поддержкой США, ЕС и Турции
- вернуть контрснайперские группы, беспилотники и разведку на передовую
- провести мобилизацию и объяснить народу, что нас ждёт и почему это важно

Хочешь воевать с Путиным? Молодец, только ж подготовься сначала! Всё перечисленное нужно было делать полгода назад, а не сейчас метаться в истерике, затыкать дыры и записывать видосики - то к Байдену "чому ми досі не в НАТО", то к ***** "давайте поговорим". Видосики не решают созданые тобой же проблемы, в результате которых накануне войны у тебя финансовый кризис, инфляция, эпидемия, серьёзные проблемы с энергетикой и углем и (немыслимо!) запасов дизеля для железной дороги хватит только до конца недели. А что такое армия без железной дороги?

Так вот, всё это зелёное РНБО, когда решило помахать шашкой - оно о последствиях в принципе не думало. "Как мы можем заткнуть Медведчука? - Давайте санкции введём? - О, давайте!" - всё, на этом планирование закончилось, перешли к фуршету. Они реально идиоты, причём все - от Зеленского с Ермаком до последнего подзалу..ного Арестовича. Так что когда вы оцениваете их действия, всегда ищите объяснение через тупость, а не через хитрый план - так вернее будет.

Во всём этом есть только один плюс, дающий надежду. Запад, в лице США и ЕС, увидел этот клоунский пи.....ц, который пришёл к власти в Украине, схватился за голову и начал давить на Путина на порядок активнее. Это при Порошенко всякие Хуманрайчвочс и ИванушкиАмнестиИнтернешнл искали к чему дое@аться, а сейчас молчат и нервно кивают - ведь война может внезапно передвинуться прямо к границе ЕС. Поэтому им стало плевать и на свободу слова в Украине, и на страшных нацистов из Азова, и на права узкоязычных. Даже Венгрия выразила поддержку и временно перестала мутить закарпатцев. Божье чудо, не иначе.

Поможет ли это чудо нам "пропетлять" - не знаю. Я бы предпочёл вообще не петлять, а стоять на месте, но этот вариант мудрый народ весело и с шутками ликвидировал в 2019-м.
21.04.2021 10:45 Відповісти
https://shapito.d3.ru/a-ved-eto-ideia-2142531/ А ведь это идея? ;

Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі - Цензор.НЕТ 5643
21.04.2021 11:03 Відповісти
Есть такое место (https://www.youtube.com/watch?v=Ie-tnOZYvgo ссылка )
21.04.2021 11:51 Відповісти
ответка Вове
«Заявление хорошего актера»: в Москве ответили на призыв Зеленского о встрече с Путиным 21 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5-%d0%be.html#comments Комментарии: 3

Слова Зеленского о попытке закончить войну через прямые переговоры с Путиным резко раскритиковали в Москве…
В Москве не видят смысла в предложении президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а также призвали не вмешивать Запад в российско-украинский конфликт.
Об этом заявил https://tass.ru/ ТАСС зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает «https://politics.segodnya.ua/politics/vstrecha-s-putinym-na-donbasse-zelenskomu-vpervye-otvetili-v-rossii-1520610.html Сегодня ».
В тему -https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html Зеленский озвучил пугающее обращение к нации и к Путину. Видео
Он назвал слова Зеленского о попытке закончить войну через прямые переговоры с Путиным «заявлением хорошего актера», в котором нет смысла.
«Он (Зеленский. - Ред.) предлагает встречу на украинском Донбассе.
С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует», - сказал Джабаров.
21.04.2021 11:58 Відповісти
Но попробовать надо....
21.04.2021 16:59 Відповісти
Да на кого это шипения..с дружков начни а то или полезные идиоты или бандюки..больничный с января не могу получить..слов нет одна нецерзунщина..нет никакой украины ..Бандостан
21.04.2021 12:10 Відповісти
Давно пора понять, что главное поле битвы для Украины не ОРДЛО, а экономика и коррупция. Сейчас Слуги все продадут, включая землю, и умотают в теплые края за бугром с карманами полными бабла. Дальше катастрофа нищей Украины. С опасностью распада по регионам.
А единственное решение - предложить извергу Путлеру встретиться в норманском формате. Изверг откажется. После этого объявить Замороженный конфликт, укрепить линию разделения и заняться экономикой. Причем все начать с перевыборов Рады. Там одни злодии. Назначить хорошего Премьера Лучше Юлю, в крайнем случае Бойко. И работать-работать и еще раз работать. Тогда Украина может и выживет. И не слушать советников из-за бугра. Жить своим умом.
21.04.2021 12:27 Відповісти
https://censor.net/ua/user/7290, гандонам тут не місце, як й в Україні в цілому.
21.04.2021 13:35 Відповісти
Бери бронік, охорону, міністра оборони з генштабом і виїджай. путін там вже восьмий рік на тебе чекає.
21.04.2021 12:39 Відповісти
Дуже нагадує про стадіон, хоч би придумав щось нове. Исчерпался клоун!
21.04.2021 18:31 Відповісти
