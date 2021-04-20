Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский напомнил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.
"А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - заявил он.
На коленях, Зеля, победы и результата не достигнешь! СТЫДОБА!!!
про шпили вапще молчу........
Происходящее очень хорошо иллюстрирует уровень тактического мышления команды Зеленского. Не стратегического, нет - хотя бы просчитать результаты своих действий и подготовиться на пару ходов вперёд.
Напомню, что весь этот движняк начался с того, что три месяца назад Зеленский решил въе@ать Медведчука. Не потому что Медведчук - агент Кремля, а ЗекоМанда внезапно стал антироссийской - клонуы, до сих пор продающие свои сериалы в Россию, точно не являются антироссийскими. А потому что телеканалы Медведчука уж очень сильно мочили Зеленского, обваливая тому рейтинг, без которого у найвеличнішого пропадает эрекция, от него бегут депутаты, и у его спонсоров теряются перспективы на второй срок. Вот телеканалы он Медведчуку и закрыл. А чтобы тот не скупил взамен ещё десяток, перекрыл Медведчуку часть финансовых потоков, включая трубопровод.
Безусловно, мочить Медведчука - дело благое, даже если делалось не для защиты Украины, а для защиты рейтинга Бубочки. Проблема в том, что было очевидно, что за Медведчука впишется Путин - и даже не потому что это его кум, на России не оперируют этой категорией родства. А потому что Медведчук - это второй этап политического поглощения Украины, реализуемого Кремлём. Собственно приход к власти "кто_угодно_лишьбы_не_порошенко" Зеленского в окружениии кремлёвской агентуры был первым этапом, дальше клоун-популист должен был предсказуемо обосраться (так и вышло), и разочарованный лохторат вернулся бы в лоно любящего Медведчука (да, у него есть лоно). Но поскольку из-за своих амбиций Зеленский этот этап поломал, включился план Б - загнать клоуна в угол и предъявить ультиматум. Что мы сейчас и наблюдаем на наших границах и не только.
Так вот, об уровне планирования ЗекоМанды. Было очевидно, что Путин впишется. А значит, перед тем как мочить Медведчука, нужно было просчитать все варианты ответа, и сначала:
- выгнать явных агентов Кремля и экс-регионалов из своего окружения
- заключить договора на поставку дизеля вместо российского
- отключиться от российской электроэнергии
- срочно выгнать всех своих решал и наладить сотрудничество с МВФ
- увеличить финансирование армии
- заручиться поддержкой США, ЕС и Турции
- вернуть контрснайперские группы, беспилотники и разведку на передовую
- провести мобилизацию и объяснить народу, что нас ждёт и почему это важно
Хочешь воевать с Путиным? Молодец, только ж подготовься сначала! Всё перечисленное нужно было делать полгода назад, а не сейчас метаться в истерике, затыкать дыры и записывать видосики - то к Байдену "чому ми досі не в НАТО", то к ***** "давайте поговорим". Видосики не решают созданые тобой же проблемы, в результате которых накануне войны у тебя финансовый кризис, инфляция, эпидемия, серьёзные проблемы с энергетикой и углем и (немыслимо!) запасов дизеля для железной дороги хватит только до конца недели. А что такое армия без железной дороги?
Так вот, всё это зелёное РНБО, когда решило помахать шашкой - оно о последствиях в принципе не думало. "Как мы можем заткнуть Медведчука? - Давайте санкции введём? - О, давайте!" - всё, на этом планирование закончилось, перешли к фуршету. Они реально идиоты, причём все - от Зеленского с Ермаком до последнего подзалу..ного Арестовича. Так что когда вы оцениваете их действия, всегда ищите объяснение через тупость, а не через хитрый план - так вернее будет.
Во всём этом есть только один плюс, дающий надежду. Запад, в лице США и ЕС, увидел этот клоунский пи.....ц, который пришёл к власти в Украине, схватился за голову и начал давить на Путина на порядок активнее. Это при Порошенко всякие Хуманрайчвочс и
ИванушкиАмнестиИнтернешнл искали к чему дое@аться, а сейчас молчат и нервно кивают - ведь война может внезапно передвинуться прямо к границе ЕС. Поэтому им стало плевать и на свободу слова в Украине, и на страшных нацистов из Азова, и на права узкоязычных. Даже Венгрия выразила поддержку и временно перестала мутить закарпатцев. Божье чудо, не иначе.
Поможет ли это чудо нам "пропетлять" - не знаю. Я бы предпочёл вообще не петлять, а стоять на месте, но этот вариант мудрый народ весело и с шутками ликвидировал в 2019-м.
Слова Зеленского о попытке закончить войну через прямые переговоры с Путиным резко раскритиковали в Москве…
В Москве не видят смысла в предложении президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а также призвали не вмешивать Запад в российско-украинский конфликт.
Об этом заявил https://tass.ru/ ТАСС зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает «https://politics.segodnya.ua/politics/vstrecha-s-putinym-na-donbasse-zelenskomu-vpervye-otvetili-v-rossii-1520610.html Сегодня ».
Он назвал слова Зеленского о попытке закончить войну через прямые переговоры с Путиным «заявлением хорошего актера», в котором нет смысла.
«Он (Зеленский. - Ред.) предлагает встречу на украинском Донбассе.
С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует», - сказал Джабаров.
А единственное решение - предложить извергу Путлеру встретиться в норманском формате. Изверг откажется. После этого объявить Замороженный конфликт, укрепить линию разделения и заняться экономикой. Причем все начать с перевыборов Рады. Там одни злодии. Назначить хорошего Премьера Лучше Юлю, в крайнем случае Бойко. И работать-работать и еще раз работать. Тогда Украина может и выживет. И не слушать советников из-за бугра. Жить своим умом.