УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8070 відвідувачів онлайн
Новини
3 762 39

ОАСК поскаржився в ПАРЄ на свою ліквідацію

ОАСК поскаржився в ПАРЄ на свою ліквідацію

Судді Окружного адміністративного суду Києва направили до Парламентської Асамблеї Ради Європи скаргу на ініціативу президента Зеленського ліквідувати ОАСК.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України, як гарант дотримання Конституції, не може ставити під сумнів рішення судді поза порядком процесуального оскарження, а тим більше - звільняти суддів суду таким чином. Також президент не має можливості звинувачувати суддів у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання щодо суддів і працівників ОАСК", - сказано в повідомленні.

Судді ОАСК вважають, що президент почав незаконну процедуру їх звільнення, і що ці дії негативно вплинуть на верховенство права і незалежність судової влади в Україні.

Колектив ОАСК просить членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи звернути увагу на важливість вивчення цього питання, як показника фактичного стану і процесу реформування судової влади та питань її незалежності в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про невідкладну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Автор: 

ПАРЄ (856) суд (11878) Окружний адмінсуд Києва (540)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
а в спортлото вже писали ?
показати весь коментар
21.04.2021 18:52 Відповісти
+13
люди деньги за места заплатили а тут такое
показати весь коментар
21.04.2021 18:55 Відповісти
+9
де їм тепер харчуватись ?
показати весь коментар
21.04.2021 18:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в спортлото вже писали ?
показати весь коментар
21.04.2021 18:52 Відповісти
А ти моторний парубок !!)))
показати весь коментар
21.04.2021 18:54 Відповісти
дощ іде, сіяти не можна ось і розважаюсь .
показати весь коментар
21.04.2021 18:57 Відповісти
Президент Украины, как гарант соблюдения Конституции, не может ставить под сомнение решение судьи

===========================
То який він всраку президент коли все вирішує якийсь лайнюк з ОАСК а не гарант ?
показати весь коментар
21.04.2021 20:33 Відповісти
Хай ще телегу у Спортлото накатають !!!)))
показати весь коментар
21.04.2021 18:53 Відповісти
Нет уж! Умерла - так умерла!
показати весь коментар
21.04.2021 18:54 Відповісти
Може і вмерла - але воскресне,
Бо ніколи не вмре небесне.
показати весь коментар
21.04.2021 19:21 Відповісти
Небесне? Пане Вовк, це ви?
показати весь коментар
21.04.2021 19:46 Відповісти
люди деньги за места заплатили а тут такое
показати весь коментар
21.04.2021 18:55 Відповісти
де їм тепер харчуватись ?
показати весь коментар
21.04.2021 18:58 Відповісти
жалуйтесь в мацопекарню
показати весь коментар
21.04.2021 18:58 Відповісти
Реформувати на 100% корумповану систему неможливо !!! Лише хорватський варіант реформування,докорінне знищення системи і утворення нової !!!!)))
показати весь коментар
21.04.2021 18:59 Відповісти
Тоді лишається лише суд Лінча,бо з цією зграєю шакалів іншого не дано.Якщо не влаштовує реформа президента то народ зробить свою бо він джерело влади, а не сраний продажний счуд.
показати весь коментар
21.04.2021 18:59 Відповісти
ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию.-Чертовски хочется работать / Стать судьей стоит 250000 долларов. Судьи «отбивают» деньги так.В Административных судах ходят суммы в несколько миллионов долларов за решение о признании выборов несостоявшимися. В Хозяйственных судах такса 3% от суммы иска о приватизации и 50% от наследства. В судах общей юрисдикции отказ в аресте, принятие решения , исключение из приговора "тяжких" статей стоит от $10000.-Коррупция в судах: за что Фемида берет "на лапу".
показати весь коментар
21.04.2021 19:04 Відповісти
Так они останутся судьями. Просто будут в других судах.
показати весь коментар
21.04.2021 19:30 Відповісти
Де ж ми харчуватися будем? Так питання поставили?
показати весь коментар
21.04.2021 19:04 Відповісти
Спасите, памагите, барыг в мантии кормушки лишили!
показати весь коментар
21.04.2021 19:04 Відповісти
Обидели мышку - написяли в норку!)
Позорище, а не суд!!!
показати весь коментар
21.04.2021 19:05 Відповісти
Тем, кто сохранил способность мыслить, и не является информационным овощем, у меня несколько вопросов:

1. Зачем ликвидируется суд? Если Вовк и пять его приспешников крутят-мутят - расследуйте, сажайте. Остальные судьи и, главное, люди (стороны исков) тут причём? Почему они должны пострадать? Потому что в стране импотентные правоохранительные органы, которые не в состоянии проводить следствие? Так их тогда ликвидируйте, а не суд!

2. Вы верите что новый суд будет лучше ликвидированного? Тогда скажите, новый Верховный Суд лучше ликвидированного? Особенно, учитывая что больше половины судей нового ВС это старые судьи, а ещё четверть - недоброчестны! Что изменилось? Кроме того, что люди ждут решений кассации теперь не по году, а по четыре года? И тем временем рейдеры их грабят безвозвратно, а подонки крадут безнаказанно.

3. 45000 дел сейчас в производстве ОАСК. Среди них - мои иски, которые рассматривают уже год. Теперь эти дела перераспределят на судей нового суда, которые будут рассматривать иски с начала. Как думаете, эти 45000 людей рады решению Зе? Что им делать, если они в споре с властью уже сейчас в критическом положении? Сдохнуть на радость Зеленскому и радующимся идиотам?

4. Через сколько лет люди начнут получать решения нового суда? Учитывая, что в стране нет резерва судей и что конкурс, который будут (наверное) проводить, точнее - его результаты, обжалуются в ОАСК?!

5. Все судьи ликвидируемого суда остаются судьями! Они судьи пожизненно! Просто их переведут в другие суды! ИИИИИИИ????? В чём прикол? Что другие суды станут аналогом ОАСК?

Вывод: Зеленский или идиот, или саботажник. Он заводит в абсолютный паралич судебную систему. Сначала танцует на костях Конституционного Суда, а теперь и ОАСК. Происходит на ваших глазах демонтаж государственности! А вы радуетесь!

К слову, для пропагандонов! Такой ужасный нынешний ОАСК 70% решений по статистике принимает в пользу людей против властей. Теперь вам понятно почему его Зе, на самом деле, ликвидирует?
показати весь коментар
21.04.2021 19:05 Відповісти
Ти вже вніс передплату?
показати весь коментар
21.04.2021 19:08 Відповісти
Да в целом все правильно пишете, но все равно, воровать надо меньше... Это ж не подстава, что их подбросили... лимоны эти... а кровно заработанные дЕнЕшКи-ДиНЬжАтА....
показати весь коментар
21.04.2021 19:09 Відповісти
Всем подбросили? Или конкретным лицам?
показати весь коментар
21.04.2021 19:13 Відповісти
допустим "спалили на гарячем" только конкретных лиц, и опять же, слабо верится в то, что только они брали взятки, а остальные в белом пушистом пальто мимо проходили...
показати весь коментар
21.04.2021 19:23 Відповісти
Принцип презумпции невиновности никто не отменял. Так и Вас в чем угодно можно обвинить.
показати весь коментар
21.04.2021 19:29 Відповісти
Немогу не согласиться.
показати весь коментар
21.04.2021 19:30 Відповісти
Презумпция и тд - не для Украины, забудьте. У нас верховенства права нету.
показати весь коментар
21.04.2021 23:12 Відповісти
Де-юре есть. И суды чаще с этим согласны, чем нет.
показати весь коментар
21.04.2021 23:39 Відповісти
вот когда у нас правосудие будет де-факто одно для всех, а не за курвой за бапки, тогда и взывайте к презумпции взяточников.
показати весь коментар
22.04.2021 08:33 Відповісти
Харчевню закрили, як тепер діточок та коханочок гареми за кордоном утримувати? А як же непосильним тяжким трудом нажиті яхти швартовані в Европейских портах? Їх же утримувати вшестеро дорожче аніж купити... НІПАРЯДАК... ЄНТО ГРАБЕЖ!!
показати весь коментар
21.04.2021 19:06 Відповісти
Чого нить? Не ліквідують, а перейменовують.
показати весь коментар
21.04.2021 19:12 Відповісти
Якщо таких цінних працівників працевлаштують у ПАСЕ то ніхто й не заперечує,подавайте своє резюме хоч в ООН ,а Україна вас звільняє і бажано притягнути до відповідальності по заслугах кожного.
показати весь коментар
21.04.2021 19:17 Відповісти
Оксюморон какой-то. Обычно граждане в суды жалуются; на чиновников в том числе. А эти грабители и путлеровские гниды, решили нажаловаться чиновникам. Во! звери!
показати весь коментар
21.04.2021 19:21 Відповісти
Эти действия негативно повлияют на верховенство вовка)
показати весь коментар
21.04.2021 20:40 Відповісти
Мертвый пациент пожаловался на температуру? Странно.
показати весь коментар
21.04.2021 20:46 Відповісти
а куди їм діватись. Проект закону про ліквідацію був написаний спонтанно. Коли поц взнав скільки бабла знайшли в криївці вовків, три дні зеленою жовччю сходив, тому корпорація суддів ОАСК так захвилювалась. А в них все по простому, судді писали позови, самі їх розглядали "по с уті" а потім продавали. частина грошей йшла в апеляцію частина в касацію от і вся вовча арифметика. Опублікуйте список підписантів, а то колектив суду звучить якось аморфно.
показати весь коментар
21.04.2021 20:52 Відповісти
Жаловаться бесполезно, нужно действовать своими же методами - занести чемодан с американскими деньгами😁😁😁
показати весь коментар
21.04.2021 21:45 Відповісти
"...Судьи Окружного административного суда Киева направили в Парламентскую Ассамблею Совета Европы жалобу на инициативу президента Зеленского ликвидировать ОАСК..."

Де слово "фізично" перед "ликвидировать"?
показати весь коментар
21.04.2021 22:04 Відповісти
 
 