ОАСК поскаржився в ПАРЄ на свою ліквідацію
Судді Окружного адміністративного суду Києва направили до Парламентської Асамблеї Ради Європи скаргу на ініціативу президента Зеленського ліквідувати ОАСК.
Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України, як гарант дотримання Конституції, не може ставити під сумнів рішення судді поза порядком процесуального оскарження, а тим більше - звільняти суддів суду таким чином. Також президент не має можливості звинувачувати суддів у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання щодо суддів і працівників ОАСК", - сказано в повідомленні.
Судді ОАСК вважають, що президент почав незаконну процедуру їх звільнення, і що ці дії негативно вплинуть на верховенство права і незалежність судової влади в Україні.
Колектив ОАСК просить членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи звернути увагу на важливість вивчення цього питання, як показника фактичного стану і процесу реформування судової влади та питань її незалежності в Україні.
Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про невідкладну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===========================
То який він всраку президент коли все вирішує якийсь лайнюк з ОАСК а не гарант ?
Бо ніколи не вмре небесне.
Позорище, а не суд!!!
1. Зачем ликвидируется суд? Если Вовк и пять его приспешников крутят-мутят - расследуйте, сажайте. Остальные судьи и, главное, люди (стороны исков) тут причём? Почему они должны пострадать? Потому что в стране импотентные правоохранительные органы, которые не в состоянии проводить следствие? Так их тогда ликвидируйте, а не суд!
2. Вы верите что новый суд будет лучше ликвидированного? Тогда скажите, новый Верховный Суд лучше ликвидированного? Особенно, учитывая что больше половины судей нового ВС это старые судьи, а ещё четверть - недоброчестны! Что изменилось? Кроме того, что люди ждут решений кассации теперь не по году, а по четыре года? И тем временем рейдеры их грабят безвозвратно, а подонки крадут безнаказанно.
3. 45000 дел сейчас в производстве ОАСК. Среди них - мои иски, которые рассматривают уже год. Теперь эти дела перераспределят на судей нового суда, которые будут рассматривать иски с начала. Как думаете, эти 45000 людей рады решению Зе? Что им делать, если они в споре с властью уже сейчас в критическом положении? Сдохнуть на радость Зеленскому и радующимся идиотам?
4. Через сколько лет люди начнут получать решения нового суда? Учитывая, что в стране нет резерва судей и что конкурс, который будут (наверное) проводить, точнее - его результаты, обжалуются в ОАСК?!
5. Все судьи ликвидируемого суда остаются судьями! Они судьи пожизненно! Просто их переведут в другие суды! ИИИИИИИ????? В чём прикол? Что другие суды станут аналогом ОАСК?
Вывод: Зеленский или идиот, или саботажник. Он заводит в абсолютный паралич судебную систему. Сначала танцует на костях Конституционного Суда, а теперь и ОАСК. Происходит на ваших глазах демонтаж государственности! А вы радуетесь!
К слову, для пропагандонов! Такой ужасный нынешний ОАСК 70% решений по статистике принимает в пользу людей против властей. Теперь вам понятно почему его Зе, на самом деле, ликвидирует?
Де слово "фізично" перед "ликвидировать"?