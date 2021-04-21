ОАСК поскаржився в ПАРЄ на свою ліквідацію

Судді Окружного адміністративного суду Києва направили до Парламентської Асамблеї Ради Європи скаргу на ініціативу президента Зеленського ліквідувати ОАСК.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України, як гарант дотримання Конституції, не може ставити під сумнів рішення судді поза порядком процесуального оскарження, а тим більше - звільняти суддів суду таким чином. Також президент не має можливості звинувачувати суддів у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання щодо суддів і працівників ОАСК", - сказано в повідомленні.

Судді ОАСК вважають, що президент почав незаконну процедуру їх звільнення, і що ці дії негативно вплинуть на верховенство права і незалежність судової влади в Україні.

Колектив ОАСК просить членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи звернути увагу на важливість вивчення цього питання, як показника фактичного стану і процесу реформування судової влади та питань її незалежності в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про невідкладну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.