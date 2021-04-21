ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию

Судьи Окружного административного суда Киева направили в Парламентскую Ассамблею Совета Европы жалобу на инициативу президента Зеленского ликвидировать ОАСК.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины, как гарант соблюдения Конституции, не может ставить под сомнение решение судьи вне порядка процессуального обжалования, а тем более - увольнять судей суда следующим образом. Также Президент не имеет возможности обвинять судей в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК", - сказано в сообщении.

Судьи ОАСК считают, что президент начал незаконную процедуру их увольнения, и что эти действия негативно повлияют на верховенство права и независимость судебной власти в Украине.

Коллектив ОАСК обратил просит членов Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы обратить внимание на важность изучения этого вопроса, как показателя фактического состояния и процесса реформирования судебной власти и вопросов ее независимости в Украине.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.