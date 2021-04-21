ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию
Судьи Окружного административного суда Киева направили в Парламентскую Ассамблею Совета Европы жалобу на инициативу президента Зеленского ликвидировать ОАСК.
Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины, как гарант соблюдения Конституции, не может ставить под сомнение решение судьи вне порядка процессуального обжалования, а тем более - увольнять судей суда следующим образом. Также Президент не имеет возможности обвинять судей в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК", - сказано в сообщении.
Судьи ОАСК считают, что президент начал незаконную процедуру их увольнения, и что эти действия негативно повлияют на верховенство права и независимость судебной власти в Украине.
Также на Цензор.НЕТ: Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК: Важный шаг в реформе судебной системы Украины
Коллектив ОАСК обратил просит членов Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы обратить внимание на важность изучения этого вопроса, как показателя фактического состояния и процесса реформирования судебной власти и вопросов ее независимости в Украине.
Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===========================
То який він всраку президент коли все вирішує якийсь лайнюк з ОАСК а не гарант ?
Бо ніколи не вмре небесне.
Позорище, а не суд!!!
1. Зачем ликвидируется суд? Если Вовк и пять его приспешников крутят-мутят - расследуйте, сажайте. Остальные судьи и, главное, люди (стороны исков) тут причём? Почему они должны пострадать? Потому что в стране импотентные правоохранительные органы, которые не в состоянии проводить следствие? Так их тогда ликвидируйте, а не суд!
2. Вы верите что новый суд будет лучше ликвидированного? Тогда скажите, новый Верховный Суд лучше ликвидированного? Особенно, учитывая что больше половины судей нового ВС это старые судьи, а ещё четверть - недоброчестны! Что изменилось? Кроме того, что люди ждут решений кассации теперь не по году, а по четыре года? И тем временем рейдеры их грабят безвозвратно, а подонки крадут безнаказанно.
3. 45000 дел сейчас в производстве ОАСК. Среди них - мои иски, которые рассматривают уже год. Теперь эти дела перераспределят на судей нового суда, которые будут рассматривать иски с начала. Как думаете, эти 45000 людей рады решению Зе? Что им делать, если они в споре с властью уже сейчас в критическом положении? Сдохнуть на радость Зеленскому и радующимся идиотам?
4. Через сколько лет люди начнут получать решения нового суда? Учитывая, что в стране нет резерва судей и что конкурс, который будут (наверное) проводить, точнее - его результаты, обжалуются в ОАСК?!
5. Все судьи ликвидируемого суда остаются судьями! Они судьи пожизненно! Просто их переведут в другие суды! ИИИИИИИ????? В чём прикол? Что другие суды станут аналогом ОАСК?
Вывод: Зеленский или идиот, или саботажник. Он заводит в абсолютный паралич судебную систему. Сначала танцует на костях Конституционного Суда, а теперь и ОАСК. Происходит на ваших глазах демонтаж государственности! А вы радуетесь!
К слову, для пропагандонов! Такой ужасный нынешний ОАСК 70% решений по статистике принимает в пользу людей против властей. Теперь вам понятно почему его Зе, на самом деле, ликвидирует?
Де слово "фізично" перед "ликвидировать"?