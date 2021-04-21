РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9420 посетителей онлайн
Новости
3 762 39

ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию

ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию

Судьи Окружного административного суда Киева направили в Парламентскую Ассамблею Совета Европы жалобу на инициативу президента Зеленского ликвидировать ОАСК.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины, как гарант соблюдения Конституции, не может ставить под сомнение решение судьи вне порядка процессуального обжалования, а тем более - увольнять судей суда следующим образом. Также Президент не имеет возможности обвинять судей в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК", - сказано в сообщении.

Судьи ОАСК считают, что президент начал незаконную процедуру их увольнения, и что эти действия негативно повлияют на верховенство права и независимость судебной власти в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК: Важный шаг в реформе судебной системы Украины

Коллектив ОАСК обратил просит членов Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы обратить внимание на важность изучения этого вопроса, как показателя фактического состояния и процесса реформирования судебной власти и вопросов ее независимости в Украине.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Автор: 

ПАСЕ (1675) суд (25241) Окружной админсуд Киева (400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
а в спортлото вже писали ?
показать весь комментарий
21.04.2021 18:52 Ответить
+13
люди деньги за места заплатили а тут такое
показать весь комментарий
21.04.2021 18:55 Ответить
+9
де їм тепер харчуватись ?
показать весь комментарий
21.04.2021 18:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а в спортлото вже писали ?
показать весь комментарий
21.04.2021 18:52 Ответить
А ти моторний парубок !!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 18:54 Ответить
дощ іде, сіяти не можна ось і розважаюсь .
показать весь комментарий
21.04.2021 18:57 Ответить
Президент Украины, как гарант соблюдения Конституции, не может ставить под сомнение решение судьи

===========================
То який він всраку президент коли все вирішує якийсь лайнюк з ОАСК а не гарант ?
показать весь комментарий
21.04.2021 20:33 Ответить
Хай ще телегу у Спортлото накатають !!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 18:53 Ответить
Нет уж! Умерла - так умерла!
показать весь комментарий
21.04.2021 18:54 Ответить
Може і вмерла - але воскресне,
Бо ніколи не вмре небесне.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:21 Ответить
Небесне? Пане Вовк, це ви?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:46 Ответить
люди деньги за места заплатили а тут такое
показать весь комментарий
21.04.2021 18:55 Ответить
де їм тепер харчуватись ?
показать весь комментарий
21.04.2021 18:58 Ответить
жалуйтесь в мацопекарню
показать весь комментарий
21.04.2021 18:58 Ответить
Реформувати на 100% корумповану систему неможливо !!! Лише хорватський варіант реформування,докорінне знищення системи і утворення нової !!!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 18:59 Ответить
Тоді лишається лише суд Лінча,бо з цією зграєю шакалів іншого не дано.Якщо не влаштовує реформа президента то народ зробить свою бо він джерело влади, а не сраний продажний счуд.
показать весь комментарий
21.04.2021 18:59 Ответить
ОАСК пожаловался в ПАСЕ на свою ликвидацию.-Чертовски хочется работать / Стать судьей стоит 250000 долларов. Судьи «отбивают» деньги так.В Административных судах ходят суммы в несколько миллионов долларов за решение о признании выборов несостоявшимися. В Хозяйственных судах такса 3% от суммы иска о приватизации и 50% от наследства. В судах общей юрисдикции отказ в аресте, принятие решения , исключение из приговора "тяжких" статей стоит от $10000.-Коррупция в судах: за что Фемида берет "на лапу".
показать весь комментарий
21.04.2021 19:04 Ответить
Так они останутся судьями. Просто будут в других судах.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:30 Ответить
Де ж ми харчуватися будем? Так питання поставили?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:04 Ответить
Спасите, памагите, барыг в мантии кормушки лишили!
показать весь комментарий
21.04.2021 19:04 Ответить
Обидели мышку - написяли в норку!)
Позорище, а не суд!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 19:05 Ответить
Тем, кто сохранил способность мыслить, и не является информационным овощем, у меня несколько вопросов:

1. Зачем ликвидируется суд? Если Вовк и пять его приспешников крутят-мутят - расследуйте, сажайте. Остальные судьи и, главное, люди (стороны исков) тут причём? Почему они должны пострадать? Потому что в стране импотентные правоохранительные органы, которые не в состоянии проводить следствие? Так их тогда ликвидируйте, а не суд!

2. Вы верите что новый суд будет лучше ликвидированного? Тогда скажите, новый Верховный Суд лучше ликвидированного? Особенно, учитывая что больше половины судей нового ВС это старые судьи, а ещё четверть - недоброчестны! Что изменилось? Кроме того, что люди ждут решений кассации теперь не по году, а по четыре года? И тем временем рейдеры их грабят безвозвратно, а подонки крадут безнаказанно.

3. 45000 дел сейчас в производстве ОАСК. Среди них - мои иски, которые рассматривают уже год. Теперь эти дела перераспределят на судей нового суда, которые будут рассматривать иски с начала. Как думаете, эти 45000 людей рады решению Зе? Что им делать, если они в споре с властью уже сейчас в критическом положении? Сдохнуть на радость Зеленскому и радующимся идиотам?

4. Через сколько лет люди начнут получать решения нового суда? Учитывая, что в стране нет резерва судей и что конкурс, который будут (наверное) проводить, точнее - его результаты, обжалуются в ОАСК?!

5. Все судьи ликвидируемого суда остаются судьями! Они судьи пожизненно! Просто их переведут в другие суды! ИИИИИИИ????? В чём прикол? Что другие суды станут аналогом ОАСК?

Вывод: Зеленский или идиот, или саботажник. Он заводит в абсолютный паралич судебную систему. Сначала танцует на костях Конституционного Суда, а теперь и ОАСК. Происходит на ваших глазах демонтаж государственности! А вы радуетесь!

К слову, для пропагандонов! Такой ужасный нынешний ОАСК 70% решений по статистике принимает в пользу людей против властей. Теперь вам понятно почему его Зе, на самом деле, ликвидирует?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:05 Ответить
Ти вже вніс передплату?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:08 Ответить
Да в целом все правильно пишете, но все равно, воровать надо меньше... Это ж не подстава, что их подбросили... лимоны эти... а кровно заработанные дЕнЕшКи-ДиНЬжАтА....
показать весь комментарий
21.04.2021 19:09 Ответить
Всем подбросили? Или конкретным лицам?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:13 Ответить
допустим "спалили на гарячем" только конкретных лиц, и опять же, слабо верится в то, что только они брали взятки, а остальные в белом пушистом пальто мимо проходили...
показать весь комментарий
21.04.2021 19:23 Ответить
Принцип презумпции невиновности никто не отменял. Так и Вас в чем угодно можно обвинить.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:29 Ответить
Немогу не согласиться.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:30 Ответить
Презумпция и тд - не для Украины, забудьте. У нас верховенства права нету.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:12 Ответить
Де-юре есть. И суды чаще с этим согласны, чем нет.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:39 Ответить
вот когда у нас правосудие будет де-факто одно для всех, а не за курвой за бапки, тогда и взывайте к презумпции взяточников.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:33 Ответить
Харчевню закрили, як тепер діточок та коханочок гареми за кордоном утримувати? А як же непосильним тяжким трудом нажиті яхти швартовані в Европейских портах? Їх же утримувати вшестеро дорожче аніж купити... НІПАРЯДАК... ЄНТО ГРАБЕЖ!!
показать весь комментарий
21.04.2021 19:06 Ответить
Чого нить? Не ліквідують, а перейменовують.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:12 Ответить
Якщо таких цінних працівників працевлаштують у ПАСЕ то ніхто й не заперечує,подавайте своє резюме хоч в ООН ,а Україна вас звільняє і бажано притягнути до відповідальності по заслугах кожного.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:17 Ответить
Оксюморон какой-то. Обычно граждане в суды жалуются; на чиновников в том числе. А эти грабители и путлеровские гниды, решили нажаловаться чиновникам. Во! звери!
показать весь комментарий
21.04.2021 19:21 Ответить
Эти действия негативно повлияют на верховенство вовка)
показать весь комментарий
21.04.2021 20:40 Ответить
Мертвый пациент пожаловался на температуру? Странно.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:46 Ответить
а куди їм діватись. Проект закону про ліквідацію був написаний спонтанно. Коли поц взнав скільки бабла знайшли в криївці вовків, три дні зеленою жовччю сходив, тому корпорація суддів ОАСК так захвилювалась. А в них все по простому, судді писали позови, самі їх розглядали "по с уті" а потім продавали. частина грошей йшла в апеляцію частина в касацію от і вся вовча арифметика. Опублікуйте список підписантів, а то колектив суду звучить якось аморфно.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:52 Ответить
Жаловаться бесполезно, нужно действовать своими же методами - занести чемодан с американскими деньгами😁😁😁
показать весь комментарий
21.04.2021 21:45 Ответить
"...Судьи Окружного административного суда Киева направили в Парламентскую Ассамблею Совета Европы жалобу на инициативу президента Зеленского ликвидировать ОАСК..."

Де слово "фізично" перед "ликвидировать"?
показать весь комментарий
21.04.2021 22:04 Ответить
 
 