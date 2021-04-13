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Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева

Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

"В демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСКа было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, - справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду г. Киева потеряно", - следует из сообщения.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСКа. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, предавшему уважение к закону", - прокомментировал Зеленский.

Читайте также: Суд арестовал на два месяца брата главы ОАСК Вовка Зонтова с возможностью залога в 35,1 млн грн

Кроме этого, подчеркивается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость. 

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) ликвидация (3680) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+19
Надо же! Созрел после операции НАБУ.
Теперь Вовки перебежат на работу в Офис преЗедента, к таким эе Ермаку, Смирнову, Татарову?
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13.04.2021 14:00 Ответить
+9
Ну наконец-то!
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13.04.2021 14:01 Ответить
+9
Что правильно, то правильно, как бы я к Зеленскому не относился.
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13.04.2021 14:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
И срочно соорудить новый суд в том же составе на территории проживания Зе.
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13.04.2021 13:56 Ответить
Закусывать надо
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13.04.2021 14:12 Ответить
и почему не закусываешь?
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13.04.2021 19:57 Ответить
"Уж коли зло пресечь, Забрать все книги бы да сжечь"

Цитата из комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" (1824), д. 3, явл. 21, слова Фамусова. Цитируется по адресу реакционеров, представителей мракобесия.
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13.04.2021 13:58 Ответить
Подивимось як проголосує п"ята колона.
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13.04.2021 13:58 Ответить
Нема,що,холуїв й злочинців розігнати! Воно трощить стільці
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13.04.2021 13:59 Ответить
а кто не будет слушать зелю - отключим газ
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13.04.2021 13:59 Ответить
Надо же! Созрел после операции НАБУ.
Теперь Вовки перебежат на работу в Офис преЗедента, к таким эе Ермаку, Смирнову, Татарову?
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13.04.2021 14:00 Ответить
При чому тут ОП. Всі Вовки підуть до Порошенка , як заступника наших справедливих суддів. Чим гірши вони за Тупицького .
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13.04.2021 15:18 Ответить
Вовком керували з ОПи. Є записи його розмов із Смирновим, високопосадовцем ОПи.
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13.04.2021 15:20 Ответить
ты таким родился, или то позже осложнение от сотрясения мозга?
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13.04.2021 19:58 Ответить
Ну наконец-то!
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13.04.2021 14:01 Ответить
А он знает, что Окружной админсуд Киева может отменить закон о ликвидации себя? Вот смешной будет казус.
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13.04.2021 14:54 Ответить
Может, но не сможет если будет уже ликвидирован.
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13.04.2021 14:59 Ответить
не факт, винесуть ухвалу про забезпечення позову, зупинять дію закону, і розглянуть але це теж не правильно, бо вони зацікавілні, а тому всі мають взяти відвід. А взагалі то, ця пропозиція є незаконною, проблема не в Окружному суді, а в суддях, і шмарклявих уродах, що блокують створення органів, які мали б ефективно здійснювати контроль, бо хочуть все під себе.
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13.04.2021 16:01 Ответить
проблема не в суддях. Проблема в ст.27 КАС України, яка надає ОАСК виключне право розглядати позови проти центральних органів виконавчої влади. Наприклад, подає позов мешканець Чернівецької області проти НКРЕП та КП, тільки до ОАСК, Купуй квитки, бронюй готель. Це порушення Конституції, яка забороняє створення спеціальних судів. Все - розвод! Замість ОАСК створять інший, теж ручний. Риба гніє з голови. Нічого не зміниться, як не було справедливого суду, так і не буде.
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13.04.2021 17:20 Ответить
Что ж ты Байден животворящий делаешь. Остановитесь!
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13.04.2021 14:08 Ответить
Вот только хреново,что на Питраликсеича ниче не действовало:крал,что при Обаме,что при Трампе.
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13.04.2021 14:23 Ответить
А чого ж його ніхто не посадив за крадіжку ? )
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13.04.2021 14:25 Ответить
Все впереди)Зеля доконает Медведчука и возьмется за Пэтю.Так что-готовьте пламенные речи о политических репрессиях)
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13.04.2021 14:40 Ответить
Не вірна відповідь ) Якщо ти забув, Порошенко майже відразу намагались судити по корупційних справах, навіть депутатську недоторканість зняли виключно під це, але у жодній складу злочину так і не було знайдено, що фактично довело його чистоту перед законом і це все під керівництвом ручних прокурорів. А що до репресій у сфабрикованих справах, то і з ними не склалось, адже лідери західних країн попередили зеленського, що спроби переслідування Порошенко погано закінчаться для зеленського, а так як Україна у багато чому залежить від підтримки заходу, зеленському прийшлось підкоритись і зараз Порошенко у якомусь сенсі недоторканий, тому що невинний і має імунітет від переслідувань. Я знаю, що цей факт заставляє зеленоботв рвати на дупі волосся
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13.04.2021 15:33 Ответить
Проблема тільки у тому, що у реальності "припинення вогню" існувало лише на папері, а по факту його не існувало, не існувало ніяких заборон на відкриття вогню і українська армія, доречи попри домовленості про відмову від наступальних дій, ці наступальні дії успішно вела і відібрала у росіян всю сіру зону. Але санкції сипались лише на росію, тому що її було вміло загнано у дипломатичну пастку під назвою "мінські домовленості". Тому ні, я не обурювався
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13.04.2021 17:00 Ответить
Ты не рассказывай этот бред "не иснувало" тому,кто там тогда был.Рассказать,как даже пилотам запрещали открывать огонь.А не возмущалось ты только потому,что или бот,или так любишь Питруню,что что бы он не делал-все в тему.Так,че ОАСК Питруша не разогнал?Или это офигенно честный суд?
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13.04.2021 17:24 Ответить
У інтернеті кожен десь був і у кожного грудь в орденах, а у реальності було так, як описано вище. Підтримував, тому що розумний, освічений, вмію думати. А що до ОАСК, так з ним все було добре, адже такі судді, як той же Вовк за Порошенко були звільнені і відновились лише після приходу Зеленського і повернення Портнова
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13.04.2021 17:57 Ответить
Ты умеешь думать? Не льсти себе)У тебя мозгов не хватило даже на то,чтоб узнать,когда Вовк занял должность.Сказать?В марте 15-го.И с тех пор исправно работает))И никто его не отстранял.Ох ты и клоун)))Чем свою тупость объяснишь?Освиченый))))))))))
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13.04.2021 18:04 Ответить
А куча ошибок-это тоже последствия твоей "освиты"?)))
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13.04.2021 18:06 Ответить
чистота Порошенко перед законом! я плякаль!
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13.04.2021 17:01 Ответить
Це висновок судів та прокурорів Зеленського. Подобається чи ні, а прийдеться змиритись )
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13.04.2021 17:03 Ответить
Вороги незалежної України усі ненавидять Порошенко саме за справжню незалежність від Росії, яка почалася волею народу в 2014 р з Майдану і втілилася в життя з допомогою гетьмана Петра Порошенка. У російських ворогів і досі кров із зубів йде, бо хоч війна за територію триває, але в цілому держава Україна вже незалежна від кровожерливої імперської Росії.
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14.04.2021 06:28 Ответить
Коли це в Украіні кого за корупцію садили? Судді та прокурори - оплот корупції.
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13.04.2021 14:59 Ответить
а хто там садити Петра? Вовк чи Тупицький?
чи Чаус?
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13.04.2021 18:10 Ответить
ага. и всё накраденное в казну складывал. ну шо за человек?!
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13.04.2021 14:28 Ответить
Ага.А еще Портнова посадил,а Зеля выпустил)
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13.04.2021 14:41 Ответить
Чого так довго чекав?
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13.04.2021 14:09 Ответить
Всі суди - треш
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13.04.2021 14:11 Ответить
Fight!!!
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 8026
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13.04.2021 14:13 Ответить
О, а пєдалік афігєнний "політик". Те що навчили його говорити не свідчить що він вміє думати.
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13.04.2021 14:43 Ответить
Наконец мы нашли избирателя пальчевского! Вымирающий вид!
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13.04.2021 14:47 Ответить
Назовите хоть одно имя!!!!????
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13.04.2021 15:01 Ответить
вася намекает, что он будет покруче одного дипломированного юриста и лидора современности по совместительству
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14.04.2021 00:28 Ответить
Когда Вовка арестуют ???
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13.04.2021 14:14 Ответить
Никогда. Он слишком много знает, в том числе и о тех, кто сейчас при власти.
ЧАУС-2
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13.04.2021 14:19 Ответить
Підготовка до вступу в НАТО, почалась, Джо Байден прислав методичку, бариг на передову, або ж в ОРДЛО.
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13.04.2021 14:27 Ответить
судочинство здійснює не суд (як установа), неправові рішення ухвалював не суд (як установа), а безпосередньо судді цього суду.

крім того, даним https://hcj.gov.ua/news/zakonoproyekt-pro-likvidaciyu-ta-utvorennya-okruzhnyh-administratyvnyh-sudiv-maye-buty-takym законопроектом пропонується створення Окружного адміністративного суду Київської області та міста Києва й отут питання: скільки суддів ОАСК потраплять до новоствореного суду?

тож обговорювати щось є сенс тільки після створення нової установи та її комплектації суддівським складом.
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13.04.2021 14:16 Ответить
ВСКК ещё не "реформирована" зеледурнями. представляю, кого они будут выбирать.
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13.04.2021 14:30 Ответить
"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".
Виходить, законопроект уже не той, про який йдеться на сайті ВРП.
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13.04.2021 14:58 Ответить
той, як раз ВРП затвердив консультативний висновок й тепер його подали до ВР.
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13.04.2021 15:02 Ответить
тексту законопроекту поки нема але сама його назва має вас переконати, що це той самий законопроект, висновок щодо якого надала ВРП http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71646 Проект Закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду
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13.04.2021 15:15 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71646
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14.04.2021 12:29 Ответить
ну от, новим місцем роботи судді ОАСК забезпечені, то що зміниться з ліквідацією ОАСК як установи?
нічого. правосуддя залишиться в тих самих руках, я ж кажу - симулякр, видимість діяльності.
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14.04.2021 12:40 Ответить
Рішуче, справедливе, розумне державницьке рішення. Реформа і ще раз судова реформа європейського зразка. Без подвійного корупційного тлумачення положень законів.
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13.04.2021 14:23 Ответить
Шоу у спробах врятувати рейтинг. Вирок виносить суді, а не суд як держустанова, а до корумпованих судів у них претензій нема, тому що через кого тоді Зеленському переслідувати опозицію та саджати патріотів, ветеранів та волонтерів ? )
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13.04.2021 14:23 Ответить
а если вслед за этим последуют еще и посадки этих уродов в судейских мантиях, то вообще будет прекрасно...
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13.04.2021 14:24 Ответить
НАРЕШТІ
Це повинно було бути статися, як мінімум, рік назад.
Стільки тягнув, а тепер - невідкладний закон
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13.04.2021 14:34 Ответить
Відгадка такого срача дуже https://t.me/bagnetnacii/2143 проста.
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13.04.2021 14:42 Ответить
це треба було зробити ще в 15 році!
але не для трого воно рвалось до влади, аби щось змінити, лише аби очолити!
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13.04.2021 18:12 Ответить
Це правильний крок. А що буде далы, тоды тркба реагувати. Якщо ЄС і Голос не підтримають, то не пройдуть тест на вшивість
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13.04.2021 14:37 Ответить
А про судейских чего?
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13.04.2021 14:51 Ответить
Что правильно, то правильно, как бы я к Зеленскому не относился.
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13.04.2021 14:52 Ответить
вот что НАБУ животворящее делает!.. дозрел таки Бубочка..
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13.04.2021 15:01 Ответить
Интересно почитать, как порохоботы обгадят эту, прекрасную во всем, инициативу Зе...
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13.04.2021 15:09 Ответить
Твой Вава - дегенерат. Но уже на правильном пути. Больше дел и меньше тупых видосиков. вот что надо делать.
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13.04.2021 15:16 Ответить
Нет, он не на правильном пути. Продолжает ссать вам в глаза. Читай, лапоть: https://censor.net/ru/news/3259414/sudyam_oask_posle_ego_likvidatsii_predlojat_perevestis_v_novyyi_sud_sluga_naroda_venislavskiyi
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13.04.2021 15:31 Ответить
И в чем "прекрасность" сей инициативы? Все судьи-вовки будут работать дальше в Киевских судах! Тупая имитация для тупых зебилов!
ГДЕ РЕФОРМА?
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13.04.2021 20:23 Ответить
не с той ноги встал чтоле..., как подменили прям...
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13.04.2021 15:09 Ответить
ОАСК - это клоака, насквозь прогнившая, тотально коррумпированное учреждение. Можно отрубить голову этой гидре, но без тотального реформирования судебной системы, это даст лишь временное облегчение.
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13.04.2021 15:12 Ответить
Шкода що не всі суди ліквідовуються . Бо вони всі продажні . Шкідники в мантіях , як сказав Зеленський . Що не суддя , то або хобарник , або рашистський прихвостень . А часто і те й інше разом .
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13.04.2021 15:16 Ответить
Лучше поздно чем никогда, однако ликвидацией одного одиозного суда проблему правосудия не решить, конфликт интересов в ОАСК зашёл настолько далеко, что суд стал мешать власти проводить "нужные" решения, другим, не менее одиозным но более лояльным властям судам (Печерский, Шевченковский райсуды Киева и т.п.) пока что ничего не мешает творить беззаконие, необходима системная судебная реформа, которая введёт реальную ответственность судей за неправосудные решения и сделает судебную ветвь власти фактически независимой. Впрочем, об этом не говорит только ленивый, в реальности постсоветская власть просто не может работать не имея подконтрольных судов.
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13.04.2021 15:18 Ответить
Майку можно натягти на себе в два способи. Через голову і через ноги. Якщо тебе не цікавить її стан, порветься вона чи розтягнеться, то це не важливо.
Тобто усе залежить від мети. Ти бажаєш досягти результату? Одягти майку і щоби вона залишилась непошкодженою, гарно виглядала і т.п., чи тобі головне її натягти?
Так от УСЕ, що робить Зеленський і "його партія" це другий спосіб.
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13.04.2021 15:47 Ответить
Первые пленки, из которых было ясно, что собой представляет ОАСК и лично Вовк, НАБУ опубликовало 2 августа 2019 года. С тех пор прошел год и 8 месяцев, и о чудо - Вова понял, что ОАСК не одумается.
Интересно, чей пендель привел к данному всплеску активности. Как Вова борется с коррупцией по своей инициативе, все уже видели...
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13.04.2021 16:13 Ответить
Событие
13.04.21 12:25 Сегодня в зоне ООС от сброшенной с беспилотника мины погиб воин 10-й ОГШБр Алексей Мамчий,

Реакция
13.04.21 13:54 Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева
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13.04.2021 18:29 Ответить
Правильне рішення, треба голосувати ЗА
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13.04.2021 19:21 Ответить
зелений поц образився. ще недавно вітав вовчого брата з посадою зама у зовнішній розвідці, а тут, засранець, простий хранитель вовчого общака. Обіда,б....ь,обіда. весь 95 стільки не заробляє, а тут така каса. Цікаво. а скільки дав вовк за посаду брату і хто брав гроші. Ну не Смірнов же. Видно що головний павлін та сам начальник ЗР, а сума 200 000 цілком реальна. Робота не пильна, криша серйозна, НАБУ проходить мимо, вже сам страхує хабародавців. ІЦ ще, яка ж все таки прослушка в НАБУ, що ні СБУ,ні ЗР,ні МВД не може виявити. А тепер безробітний Вовк та ще і касу забрали і конфіскують, точно. Як казав один із його підлеглих -шеф, давай что нибудь учудим. А тут НАБУ учудило. !3 років на посаді, і тут - " ленточка моя финишная, взгляды у НАБУ пристальные, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу тебя-будь сильней меня будь по ласковей"
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13.04.2021 19:42 Ответить
смешно смотреть на возрадовавшихся зебобиков)))Все вовки живы-здоровы--будут "работать" дальше в другом суде.Зебилы--иммитаторы!

У Зеленского рассказали, что будет с судьями после ликвидации ОАСК
"Судьи, которые не будут согласны с переводом в другой суд, скорее всего это будет окружной, юрисдикция которого распространяется на Киевскую область... и если судьи, работающих в ОАСК не дадут согласия на перевод в другой суд. То это является основанием для их освобождения",- представитель президента в КС Федор Вениславский
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13.04.2021 20:20 Ответить
Это правильно, но не знаю насколько правда, что труба Медведчука передана коломойскому.
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13.04.2021 20:45 Ответить
З спiча Зеленського витiкаэ,що ОАСК втратив довiру,тому його пропонують лiквiдувати,але з пояснень Венiславского можна зрозумiти,що цих мудакiв-суд'iв працевлаштують,якщо не в новостворенний ОАСК i Киiвськоi областi,то в iнший суд-це якийсь когнiтивний дiсонанс,як же так ОАСК плохий але суд'i плохi,по визначенню,продовжать "працювати"!
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13.04.2021 21:24 Ответить
Ліквідовувати потрібно не державні установи, а ліквідовувати потрібно фізично ворів, корупціонерів та зрадників! Уроди тупорилі.
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13.04.2021 21:47 Ответить
А как же санкции ввести , как обычно Осел по пятницам делает . Ему ж до сих пор санкции животворящие так помогали , а тут на тебе .
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13.04.2021 22:57 Ответить
лучше позже, чем никогда...- к тормозам, заглядывающим в глаза .. дэвиллов
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13.04.2021 23:01 Ответить
браво вова браво!!!
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13.04.2021 23:30 Ответить
Немає вже сил це терпіти. Тепер зелена шмаркля в угоду окупанту взялася руйнувати саму чесну та справедливу судову систему в Європі з суддями Вовками та Тупiцькими, яку з таким трудом будував п'ять років наш генiальний гетьман всiх часiв Петро Сивочолий
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14.04.2021 01:16 Ответить
Два сапога пара:"вирок" обом.
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14.04.2021 03:50 Ответить
Чем дальше, тем всё больше начинаю уважать президента. Президента Байдена.... )))))
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14.04.2021 08:56 Ответить
 
 