Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

"В демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСКа было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, - справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду г. Киева потеряно", - следует из сообщения.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСКа. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, предавшему уважение к закону", - прокомментировал Зеленский.

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Кроме этого, подчеркивается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.