Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).
"В демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСКа было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, - справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду г. Киева потеряно", - следует из сообщения.
"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСКа. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, предавшему уважение к закону", - прокомментировал Зеленский.
Кроме этого, подчеркивается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.
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Цитата из комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" (1824), д. 3, явл. 21, слова Фамусова. Цитируется по адресу реакционеров, представителей мракобесия.
Теперь Вовки перебежат на работу в Офис преЗедента, к таким эе Ермаку, Смирнову, Татарову?
чи Чаус?
ЧАУС-2
крім того, даним https://hcj.gov.ua/news/zakonoproyekt-pro-likvidaciyu-ta-utvorennya-okruzhnyh-administratyvnyh-sudiv-maye-buty-takym законопроектом пропонується створення Окружного адміністративного суду Київської області та міста Києва й отут питання: скільки суддів ОАСК потраплять до новоствореного суду?
тож обговорювати щось є сенс тільки після створення нової установи та її комплектації суддівським складом.
Виходить, законопроект уже не той, про який йдеться на сайті ВРП.
нічого. правосуддя залишиться в тих самих руках, я ж кажу - симулякр, видимість діяльності.
Це повинно було бути статися, як мінімум, рік назад.
Стільки тягнув, а тепер - невідкладний закон
але не для трого воно рвалось до влади, аби щось змінити, лише аби очолити!
ГДЕ РЕФОРМА?
Тобто усе залежить від мети. Ти бажаєш досягти результату? Одягти майку і щоби вона залишилась непошкодженою, гарно виглядала і т.п., чи тобі головне її натягти?
Так от УСЕ, що робить Зеленський і "його партія" це другий спосіб.
Интересно, чей пендель привел к данному всплеску активности. Как Вова борется с коррупцией по своей инициативе, все уже видели...
13.04.21 12:25 Сегодня в зоне ООС от сброшенной с беспилотника мины погиб воин 10-й ОГШБр Алексей Мамчий,
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13.04.21 13:54 Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева
У Зеленского рассказали, что будет с судьями после ликвидации ОАСК
"Судьи, которые не будут согласны с переводом в другой суд, скорее всего это будет окружной, юрисдикция которого распространяется на Киевскую область... и если судьи, работающих в ОАСК не дадут согласия на перевод в другой суд. То это является основанием для их освобождения",- представитель президента в КС Федор Вениславский