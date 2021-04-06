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Новости Политика Украины
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НАБУ (3804) взятка (5773) задержание (6434) внешняя разведка (49) Бутусов Юрий Вовк_Павел (250) Зонтов Юрий

Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов

НАБУ задержало на взятке в 100 тысяч долларов родного брата главы Окружного админсуда Павла Вовка. Его зовут Юрий Зонтов, и он заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Как известно, родная фамилия Павла Вовка - Зонтов, Вовк - это фамилия его жены Светланы, которую он взял после женитьбы в 1999 году. А брат остался Зонтовым, и тоже был тесно связан с правосудием - он работал адвокатом", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи. ФОТО

По данным источников Цензор.Нет, Вовк организовал глубоко законспирированную систему получения взяток. Каждый взяткодатель анализировался, работа шла только с понятными и известными людьми, и только по крупным суммам.

"Павел Вовк лично не участвует в передаче денег - он понимает, что за ним идет охота. Работает система посредников, это они контактируют с "клиентами", и передают деньги от взяткодателя родному брату", - отметил журналист.

"Вовк неоднократно срывал операции НАБУ по документированию его взяток. В этот раз сработала жадность - дело должно было слушаться в ОАСК завтра, срочность была оправдана ситуацией. И хорошо зная наши правоохранительные органы, Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать целых 100 000 долларов через цепочку посредников, которую, казалось, было невозможно отследить. Представьте себе, ведь 100 тысяч можно было в процессе передачи и где-то потерять. Однако НАБУ решило рискнуть такими огромными деньгами и при этом нашло способ найти свои деньги и установить передачу Зонтову", - детализировал Бутусов.

По его словам, Юрий Зонтов сохраняет адвокатское свидетельство, и полученную взятку повез на хранение на квартиру, в которой оборудован адвокатский офис. В квартире три сейфа для документов и ценностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк

"Благодаря работе в разведке, Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых семье так удобно хранить краденое в Украине", - добавил журналист.

Напомним, 6 апреля НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи.
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Топ комментарии
+33
Хотим выразить свое глубокое соболезнование генеральному прокурору Ирине Венедиктовой...

... в связи с задержанием адвоката Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного административного суда Киева, одиозного судьи Павла Вовка. НАБУ сегодня снова вломилось в суд с обыском - теперь по факту получения 100 тысяч долларов США за правильное решение вопроса. Одним из судей. Когда речь о таком родстве - даже не важна фамилия судьи.
На голову Ирины Валентиновны - новая беда. А ведь все же хорошо было! «Заморозила» подозрение Вовку у себя на столе! Отстранила заместителя, подписавшего подозрение. Не давала ход подозрению, до тех пор пока отстранять судью Вовка от должности не отказался Высший совет правосудия. Дальше - Вовк сам выставляет дураками набитыми и суды, и НАБУ. Навыков у него хватает.
Тем более - никакой СНБО против судьи Вовка санкции не объявляет и никакой президент Зеленский не отменяет указ о его назначении.
Жизнь была прекрасна! И вот - все заново. Опять, морозь подозрения, увольняй заместителей, отмазывай судью Вовка (теперь вместе с братом). Дело о взятке разваливай! И все из-за НАБУ, Портнов бы его побрал! Из-за Сытника, которого ну никак не могут уволить! Да еще из-за Вовка, который вопреки всему продолжает брать как в последний раз.
А проблемы все - госпоже Венедиктовой. Никто не посочувствует несчастному генпрокурору!
Печерский холм
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06.04.2021 16:38
+18
почему я не удивлен?)))
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06.04.2021 15:30
+17
а тепер питання- завдяки кому він досі в зовнішній розвідці???
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06.04.2021 15:34
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Правила форума Совет форумчан
почему я не удивлен?)))
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06.04.2021 15:30 Ответить
скажу навіть більше, мало хто здивується коли "зясується" що цей "геройський розвідник" виконував надсекретне завдання і ризикуючи власним життям під прикриттям внедрився в злочинне угрупування адвокатів-перевертнів і все йшло за витонченим і геніальним сценарієм але, на самій завершальній стадії все спортило НАБУ..... .
і оскільки розголошувати деталі слідства нема ніякої можливості зі "зрозумілих" причин, від компетентних органів стане відомо лише про присвоєння чергового військового звання
" герою невидимого фронту" і скромну грошову винагороду і ще обовязково відмітять що "неоціненну" допомогу при виконанні ризикованого завдання оказав рідний брат розвідника.
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07.04.2021 10:47 Ответить
А так же - замПапой Римским и Гросбухгалтером
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06.04.2021 15:33 Ответить
і бухгалтером Гросу ....
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06.04.2021 16:29 Ответить
в цей час голос у радіоприймачі об'явив: "масковскає врємя - шесть часов"
Зонтов відповів: "єсть!", - піднявся і пішов геть
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06.04.2021 15:33 Ответить
Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7608
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06.04.2021 15:35 Ответить
Сам ти дебіл.
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06.04.2021 15:51 Ответить
по собі судиш, тормоз , матчасть вчи, якщо працюєш телепень Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7864
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07.04.2021 11:01 Ответить
Сам вчи дебіл якщо ти між двох вовків заблукав.На цензорі все правильно написано. Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6412
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07.04.2021 11:03 Ответить
Баран, перше фото ,яке виставили був оцей покидьок, фото ,якого я зскрінив з статті під якою ти зараз патякаєш ( див.06.04.2021 15:35 ), н це Вовк, але з Печерського суду, а не з окружн. адмінстративного суду, пізніше фото поміняли, так що вчи матчастину, а Бутусову, таких олухів потрібно вчити, так зрозуміло ?
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07.04.2021 11:11 Ответить
Батько твій баран, а я до тебе не маю ніякого відношення,ніяких родинних зв"язків..
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07.04.2021 11:18 Ответить
звісно до мене ніякого відношення, до парнокопитних з рогами , вище ж написав
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07.04.2021 14:17 Ответить
Якщо твій батько баран,то хто має бути син? Тільки
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07.04.2021 14:22 Ответить
співчуваю і тобі й твому батьку Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6157
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07.04.2021 16:02 Ответить
Не маю потреби в співчутті худоби,навіть якщо ця худоба баран,чи бик свинорилий. такий як ти.
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07.04.2021 16:05 Ответить
Бачу ти й тут матчастину погано вивчив Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4304, путаєш свою родослівну , як малої рогатої худоби https://uk.wikipedia.org/wiki/Мала_рогата_худоба , з великою рогатою https://uk.wikipedia.org/wiki/Велика_рогата_худоба,яка не має відношення до тебе барана, саме такі барани ,як ти й роблять помилки на "Цензорі" , працюючи коректорами, бо не вчать матчастину Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2617 Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1221
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08.04.2021 11:26 Ответить
Рашки?
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06.04.2021 15:34 Ответить
а тепер питання- завдяки кому він досі в зовнішній розвідці???
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06.04.2021 15:34 Ответить
Завдяки "мудрому нариду".
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06.04.2021 15:46 Ответить
"Благодаря работе в разведке, Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых семье так удобно хранить краденое в Украине", - добавил журналист.Источник: https://censor.net/ru/n3257995

Думаєте, ксіву йому дали для роботи, чи все ж для того, щоб він "засвітив" схованки?
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06.04.2021 16:36 Ответить
На фото пичерский Вовк, поменяйте на осаковского
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06.04.2021 15:34 Ответить
Какая разница?
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06.04.2021 15:35 Ответить
Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1229
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06.04.2021 15:35 Ответить
братец бегунок оказался с корочкой разведчика, а абонемент на шапито 95 есть? или билеты покупает? Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4911 100 штук баксов это крохи, вспомните как взятки на кравчучке возили)))))))))))
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06.04.2021 15:36 Ответить
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06.04.2021 15:36 Ответить
...токо учитывай что при сралине и гитлере тебя бы расстреляли первым Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3767
а Зонтовы бы откупились, дав взятку Берии или Борману Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1807
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06.04.2021 15:58 Ответить
ЗОНТОВЫ ЭТО ЕВРЕСКОЕ ПОГОНЯЛОВО и Сталин и Борман презирал жжжуков...
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06.04.2021 16:10 Ответить
а Зонтовых расстреливал бы как раз я истинный украинец не испытывающий к иудеям мусульманам и прочей наволочи пиетета...
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06.04.2021 16:12 Ответить
Ну а по факту вийшло навпаки - жиди розстрілювали та морили голодом українців
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06.04.2021 21:34 Ответить
Ким же потрібно бути щоб хвалити методи вбивць.
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07.04.2021 07:57 Ответить
ой ой вякнуло правнука вертухая лагеря НКВД ГУЛАГ.. какие мы ля стыдливые... идиот только расстрелами казнями можно привести общество даунов гопников дебилов праздник каждый день лето круглый год пофигистов до нормальной жизни я лично не делаю жить на биосвалке пора навести в стране всеобщий массовый субботник или СТРАСТНУЮ НЕДЕЛЮ 5-6 суток расстрелов и казней и мы узнаем удивительные вещи..все страны на которые мы хотим равняться повторяю ВСЕ учите и повторите Историю прошли через революции казни расстрелы диктатуры восстания Гражданские войны интервенции разрыв страны на части попыток вернуться в прошлое реставрация контрреволюций все и куда раньше Украина и более того... на 200-270 лет раньше...
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07.04.2021 09:06 Ответить
Ще не бачив не одної розумної людини яка б розмовляв як ви, факт.
Як можна нормально ставитися до людини, яка в приклад ставить двух тиранів-вбивць які призвели до десятків мільйонів смертей, і не знаючи історію заявляє що їх дії призвели до процвітання їх країн. Я знаю країну в якій є все те чого ви хочете, КНДР, хочете жити в країні побудованій на страху їдьте туди.
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07.04.2021 13:03 Ответить
вы наивный да в США проводит казней больше чем в КНР и КНДР вместе взятых в мусульманских странах совокупно казнят людей в разы больше чем в КНР США ИКНДР вместе взятых + Белоруссия.. а сколько люддей просто умирает от внутренних типа проблем имя которым ГЕНОЦИД ЭТНОЦИД РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕСЛЕДВОАНИЯ миллионы в день тут нам про Ковид втюхивают а сколько в Украине умирает просто от нехватки витаминов денег на простое лечение на просто калорийное питание откуда черт возьми у нас туберкулез шагает в геометрическом росте откуда у детей онкология и у молодёжи и кому принадлежат вредные предприятия народу или кучке евреев татар мусульман и кацапов????? потому что эти твари иноверки чуждые для ПРАВОСЛАНИЯ УКРАИНЦА И ЕВРЕПЕЙЦА гибнут пока эти ряженные в ермолках и с обрезанными причандалами грабят и насилуют Украину под вопли еврейской музона и мусульманской цыганочки.. и это все имеет название ВОЙНА КАЖДОДНЕВНАЯ ВНУТРИ СТРАНЫ.. тому причем тут наивный КНДР мы о том что пока Украина не вымоет кровью всю погань не заплатить жертвоприношение так и будем жить в дерьме... и куском #овна во рту...
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07.04.2021 13:16 Ответить
Ви не відповідаєте на мої звинувачення, мабуть тому що вони правдиві, що унеможливлює наш подальший діалог і робить вас в моїх очах жахливою людиною прихильником Гітлера-Сталіна.
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07.04.2021 15:12 Ответить
обвинитель свали а??! как достали эти дегенераты типа вашего.. кого я люблю кого уважаю или ненавижу или презираю..... ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.. понятно а обвинения так встаньте напротив зеркала и кидайте хоть 100 лет сами себе..... то же мне моралист нашелся рафинированный само наверное гвоздя в жизни не забило выродылося с ложкой во рту пробегли не задев горе и болячки мимо вас же... вот и выпендреж с вас прет аж с придурью .
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07.04.2021 15:26 Ответить
Дегенерат - людина з ознаками дегенерації, виродження, той, хто помітно відхиляється в своїй поведінці і психічних якостях від соціальної норми.
Не трохи не здивований що те в чому ви звинуватили інших підходить до вас. Вже добре що слово дегенерат вами вживається в негативному контексті а то могло бути як з Гітлером і Сталіном, чуваки для наслідування))
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08.04.2021 11:24 Ответить
Кто такой брат Вовка Зонтов? Это как сестра Люска Арестович?
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06.04.2021 15:36 Ответить
Ой, вей! «Зонтов»! Ха-ха-ха!!!!!
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06.04.2021 15:37 Ответить
Ну да, он по факту Ширман.
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06.04.2021 15:42 Ответить
Агент "ПАРАСОЛЬКА"!
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06.04.2021 16:32 Ответить
агент рептилоидов
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06.04.2021 15:37 Ответить
Да-аа... Лютый.
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06.04.2021 15:46 Ответить
І що, у нас ті, хто мають посвідчення СВР, можуть хабарі "тонами" отримувати?
Казали, що маленькій д'Єрмак теж має таку корку, але це йому не заважало бути "рєшалою" по посадах..
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06.04.2021 15:50 Ответить
Скажет что было оперативное задание по негласному финансированию нелегальных резидентур на средства спонсоров.
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06.04.2021 15:53 Ответить
Вооо оно как. Тем лучше. Пароли, явки, паханы ... Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8459
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06.04.2021 15:51 Ответить
Спалил кантору сразу ..
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06.04.2021 15:53 Ответить
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6069 Взятка надо полагать от Шария? Может хоть так запретят, раз уж не донесли.
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06.04.2021 15:57 Ответить
Всяких взяточников ловить легко, а ты попробуй двери в студию притащить.
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06.04.2021 15:57 Ответить
И что дальше?!...
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06.04.2021 15:57 Ответить
ничего ...
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06.04.2021 18:39 Ответить
небось, и до клетчатого одеяла не дойдет... Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7594
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06.04.2021 19:35 Ответить
ну так , разве шо фотки на цензор выложат , шо бы нарид не травмировать
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06.04.2021 19:46 Ответить
Так он еще и кацап. Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2422 Теперь паззл сложился Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2840
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06.04.2021 15:59 Ответить
Ога! «Кацап»! Кондовий.
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06.04.2021 16:17 Ответить
С понтом, но Зонтов.
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06.04.2021 16:02 Ответить
Украина бессильна против Зонтовых.
Он может просто не являться в суд и всех делов.
Зато когда у меня ограбили офис - я не ходил на заседания, как потрпевший, времени небыло. Так менты меня вычисляли и привезли в бобике в уд.
Ну так то ж я а это сам сиятельный Зонтов.
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06.04.2021 16:06 Ответить
НАБУ зірвало операцію ЗРУ. Далі буде ...
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06.04.2021 16:09 Ответить
От Вовк і буде судити свого брата. Є якісь сумніви щодо справедливого вироку?
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06.04.2021 16:14 Ответить
гандоны совсем берега попутали Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1760
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06.04.2021 16:20 Ответить
Так мокша Зонтов став українцем Вовком, яерез жінку. Але Вовком він так і не став, залишився смердючим і жадним мокшою цапом.
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06.04.2021 16:26 Ответить
Вовки - то найогидніший сімейний клан в Україні - геть усі його відомі члени - корумповані покидьки. Тому цей Зонтов-Вовк якраз повністю вписався у сім'ю.
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07.04.2021 10:02 Ответить
Та не моша він. Це прізвище характерне для євреїв, тому і міняв на Вовк за старим совковим звичаєм.
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07.04.2021 11:17 Ответить
"Брати Вовки "- а насправді -ватне шакальйо !
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06.04.2021 16:34 Ответить
!!!
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06.04.2021 18:52 Ответить
Хотим выразить свое глубокое соболезнование генеральному прокурору Ирине Венедиктовой...

... в связи с задержанием адвоката Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного административного суда Киева, одиозного судьи Павла Вовка. НАБУ сегодня снова вломилось в суд с обыском - теперь по факту получения 100 тысяч долларов США за правильное решение вопроса. Одним из судей. Когда речь о таком родстве - даже не важна фамилия судьи.
На голову Ирины Валентиновны - новая беда. А ведь все же хорошо было! «Заморозила» подозрение Вовку у себя на столе! Отстранила заместителя, подписавшего подозрение. Не давала ход подозрению, до тех пор пока отстранять судью Вовка от должности не отказался Высший совет правосудия. Дальше - Вовк сам выставляет дураками набитыми и суды, и НАБУ. Навыков у него хватает.
Тем более - никакой СНБО против судьи Вовка санкции не объявляет и никакой президент Зеленский не отменяет указ о его назначении.
Жизнь была прекрасна! И вот - все заново. Опять, морозь подозрения, увольняй заместителей, отмазывай судью Вовка (теперь вместе с братом). Дело о взятке разваливай! И все из-за НАБУ, Портнов бы его побрал! Из-за Сытника, которого ну никак не могут уволить! Да еще из-за Вовка, который вопреки всему продолжает брать как в последний раз.
А проблемы все - госпоже Венедиктовой. Никто не посочувствует несчастному генпрокурору!
Печерский холм
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06.04.2021 16:38 Ответить
Ну так она еще и бабла на этом подымет.
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06.04.2021 19:20 Ответить
Спасибо США за НАБУ!
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07.04.2021 14:47 Ответить
Ну и что?
Во Франции посадили президента. И не парятся.
А тут какой-то агент, с купленным в метро удостоверением.
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06.04.2021 16:47 Ответить
А то їхній дєдушка?
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06.04.2021 16:51 Ответить
А ДЕДУШКА ПОБИЛ БАБУШКОЙ, НЕИЗВЕСТНО ХТО ЇХНІЙ ДІД.
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06.04.2021 17:41 Ответить
Таваріщь Нікалай! У Вас шапка горить...
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06.04.2021 18:07 Ответить
А шо,для внешней разведки до 100 тіс можно? Не знал.
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06.04.2021 16:54 Ответить
Вот скажите мне, пожалуйста. Кто завтра пойдёт воевать с агресором #уйлом,чтобы эти мрази Волки и дальше творили беззаконие в Украине. Да никто не пойдёт, пан клоун П резидент.
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06.04.2021 16:57 Ответить
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
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06.04.2021 16:58 Ответить
так ця гидотна сімейка ще й секретами розвідки торгує?
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06.04.2021 17:29 Ответить
добре що не агент 007.
і так у кожному суді починаючи з найнижчої ланки, всі знають скільки і кому потрібно занести щоб суддя прийняв "правильне" рішення.
Нас врятує хіба реальне завнішнє управління, бажано США, а не кацапні(хоча і вони наведуть порядок посадивши або знищивши цих вошей і поставлять своїх). А так буде лише ходіння по колу
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06.04.2021 17:33 Ответить
Биография гниды Зонтова-Вовка


Павел Вячеславович Зонтов родился 7 июля 1978 года в Краматорске Донецкой области. Сейчас живет в Киеве.
Мама Зинаида Зонтова работала на заводе. Отец Вячеслав Зонтов умер, когда Павлу был год. Он и его родной брат Юрий в детстве имели фамилию Зонтов.Образование
В 1995-2000 годах Павел учился в Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" (в 2009 году получил научную степень кандидата юридических наук).Жена Вовка
В 1999 году, еще во время учебы в университете, Павел Зонтов женился на Светлане Вовк и взял ее фамилию. У них есть сын и дочь. По свидетельствам самого Вовка, он официально развелся с женой в 2015 году. Но по данным антикоррупционных организаций и по словам главы НАБУ Артема Сытника, развод Павла и Светланы Вовк был фиктивным, и они продолжали совместную жизнь - жили в одном доме, вели совместный быт и вместе ездили на отдых за границу.Карьера Вовка
В 2000 году - сразу после окончания вуза - Павел Вовк устроился следователем в прокуратуре Шевченковского района Киева. Затем стал старшим помощником прокурора по вопросам статистики.
В 2005-2006 годах Павел Вовк - заместитель гендиректора юридической компании "Рада". После этого он почти два года работал помощником скандального народного депутата 5-го созыва Сергея Кивалова (Партия регионов) - того самого, который был председателем Центральной избирательной комиссии и в 2003 году объявлял Виктора Януковича избранным президентом Украины.Поговаривают, что именно при протекции Кивалова экс-прокурор и экс-помощник нардепа Павел Вовк стал в 2007 году судьей Окружного административного суда города Киева.
Дальше Вовк начал стремительно подниматься по карьерной лестнице.
16 апреля 2009 года стал членом Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Верховной Рады. А уже в сентябре того же 2010-го Высший совет юстиции назначил Павла Вовка на должность председателя Окружного административного суда города Киева, на которой он работает вот уже 10 лет.
В 2017 году Вовк пытался подняться еще выше и принял участие в конкурсе в новый Верховный суд Украины. Однако получил отрицательное заключение относительно его добропорядочности от комиссии и выбыл из гонки.
Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2593
Вовк стремительно строил карьеру / Фото Слово и дело

Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8411
Пленки Вовка
В июле-2019 в помещении Окружного админсуда состоялся обыск следователей НАБУ и ГПУ из-за аудиозаписей, на которых якобы зафиксированы переговоры Павла Вовка. Тогда в масс-медиа начали употреблять термин "пленки Вовка". Впрочем, "подслушанный" судья назвал записи "фейком" и "монтажом", а дело против него - политическим.
Что на пленках Вовка?На аудио записях, обнародованных НАБУ, судьи обсуждают иски в Окружной админсуд о приостановлении полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, изменение состава ВККС, введение в ее состав лояльных лиц, квалификационного оценивания и тому подобное.

2 августа 2019 года следователи Генпрокуратуры Украины провели допрос Павла Вовка и вручили ему подозрение. При этом Павел уволился с должности главы Окружного админсуда и ушел в отпуск. Но Высший совет правосудия не поддержал решение Вовка и оставил его на посту.
В ноябре 2019 года ГПУ по решению Шевченковского суда остановила расследование дела Вовка. Прокурор Юлия Малашич заявила, что в октябре прокуроры подали ходатайство о продлении срока предварительного следствия, но судьи не смогли вовремя его рассмотреть.
21 января 2020 года Павла Вовка снова избрали председателем Окружного админсуда Киева.
17 июля НАБУ сообщило Вовку о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Но судья заявил журналистам, что не получил подозрения, потому что находится в отпуске. Более того - Вовк заверил, что не уйдет с должности из-за якобы фейкового скандала с пленками.
11 августа НАБУ объявило в розыск Павла Вовка и еще семерых фигурантов дела о захвате власти Окружным судом. Подозрение передали руководителю аппарата админсуда и отправили заказными письмами по почте домой. По версии НАБУ, судьи узнали о намерениях следствия вручить подозрение и не находились по месту работы и жительства. Сам Вовк утверждал, что в это время был на рабочем месте.
1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вновь отказался отстранять Вовка от должности председателя Окружного админсуда Киева. Аргумент совета: Вовк не получил статус подозреваемого.
22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, потому что те не пришли на заседание.
Поэтому 3 ноября 2020 года НАБУ вновь объявило Павла Вовка в розыск. В объяснении бюро указано, что такие действия вынуждены из-за систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявки для участия в допросе и других процессуальных действий.Окружной админсуд за Вовка
Во время председательства Вовка в ОАСК его судьи приняли много скандальных решений. Это, в частности - разблокирование Майдана Независимости во время Революции Достоинства (суд разрешил разобрать баррикады активистов, что стало сигналом для "Беркута" штурмовать Евромайдан), отмена национализации "Приватбанка", восстановление в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, отстранение от должности бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и другие.
Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2593Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5550
Обыски в доме Вовка / Фото bihus.infoДекларация-2019 Павла Вовка
Согласно декларации за 2019 год, судья Вовк заработал за год 628 191 гривну. И значительно большую сумму - 1 283 600 гривен он получил в качестве роялти-дохода в ООО "Мамалюк". Скандальный юрист хранит наличными 68 000 долларов США, 28 000 евро, 6 200 фунтов стерлингов и 50 000 гривен. На банковском счете - 48 040 гривен.
Павел Вовк владеет квартирой в столице (83,9 кв.м), жилым домом под Киевом (127,4 кв.м) и земельным участком (1 600 кв.м).
Имеет Вовк также драгоценности - 3 картины, 2 иконы, 10 монет и коллекцию марок (денежной оценки нет).
Каким состоянием обладает жена Светлана, судья, конечно, не указал. Они официально разведены.

Автор:Анатолий Яворский

Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2593
https://24tv.ua/ru/pavel-volk-biografija-chto-izvestno-pro-skandalnogo-sudju_n1450684
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06.04.2021 17:41 Ответить
треба харківську юр академію розформувати і заснувати нову - в Києві або у Львові.
Івано-Франківськ з Тернополем теж підійдуть.
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06.04.2021 21:39 Ответить
Вешать этих тварей, продажных, беспощадно..
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06.04.2021 17:45 Ответить
Розстріляти мерзоту!
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06.04.2021 17:58 Ответить
как не мразь в этой стране - так обязательно с корочкой какой то там значительной
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06.04.2021 18:40 Ответить
А де написано, що Служба зовнішньої розвідки дозволяє своїм співробітниками брати хабарі і мати на то індульгенцію? Якщо і на цей раз вОВКИ вислизнуть з-під покарання, то залишиться тільки пожалкувати, що на Дніпрі вже скресла крига і немає ополонок...
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06.04.2021 19:02 Ответить
Назвался Волком, а оказался евреем. Похоже у этой нации эксклюзивное право на грабеж Украины.
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06.04.2021 19:10 Ответить
Кацапские криси. Мочи их, набу!
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06.04.2021 19:22 Ответить
вовча зграя
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06.04.2021 19:56 Ответить
шо??- всего-то маячок, и под зонтом с понтом не помогло крутейшему шпиену..??? Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5978 Затриманий НАБУ на хабарі в $100 тис. брат Вовка Зонтов заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8160
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06.04.2021 20:50 Ответить
Это полный кабздец! Как воровали, как брали взятки, всё так и продолжается. Сажать когда, Зелень будешь?
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06.04.2021 21:00 Ответить
Только огнем и мечом можно ликвидировать эту судейско-прокурорско-мусорскую мафию имени портнова-татарова.
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07.04.2021 02:42 Ответить
мафия бессмертна..., ясно теперь почему все это зверье так хочет закопать НАБУ, а тупое и безмозглое население может только надсадно ржать над носками по 400 грн, в то время, как у него из под носа уводят лярды бабла, а их самих раздевают и разувают до нитки...
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07.04.2021 09:36 Ответить
І знову ці прізвища на -ОВ...
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07.04.2021 10:07 Ответить
Дуже цікаво,чим все це закінчиться. Боюсь,що як завжди,нічим...
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07.04.2021 14:27 Ответить
Ну не будуть же слуги народу заважати співробітнику "Служби внєшнєй развєдкі" виконувати службове завдання на території України.
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07.04.2021 15:15 Ответить
"является сотрудником Службы внешней разведки" - це що, виходить що він до нас в Київ на виконання завдання якоїсь Служби внєшнєй развєдкі засланий? Корупції йому мало!,..
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07.04.2021 15:14 Ответить
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
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08.04.2021 11:25 Ответить
 
 