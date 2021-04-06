Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
НАБУ задержало на взятке в 100 тысяч долларов родного брата главы Окружного админсуда Павла Вовка. Его зовут Юрий Зонтов, и он заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки.
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Как известно, родная фамилия Павла Вовка - Зонтов, Вовк - это фамилия его жены Светланы, которую он взял после женитьбы в 1999 году. А брат остался Зонтовым, и тоже был тесно связан с правосудием - он работал адвокатом", - пояснил он.
По данным источников Цензор.Нет, Вовк организовал глубоко законспирированную систему получения взяток. Каждый взяткодатель анализировался, работа шла только с понятными и известными людьми, и только по крупным суммам.
"Павел Вовк лично не участвует в передаче денег - он понимает, что за ним идет охота. Работает система посредников, это они контактируют с "клиентами", и передают деньги от взяткодателя родному брату", - отметил журналист.
"Вовк неоднократно срывал операции НАБУ по документированию его взяток. В этот раз сработала жадность - дело должно было слушаться в ОАСК завтра, срочность была оправдана ситуацией. И хорошо зная наши правоохранительные органы, Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать целых 100 000 долларов через цепочку посредников, которую, казалось, было невозможно отследить. Представьте себе, ведь 100 тысяч можно было в процессе передачи и где-то потерять. Однако НАБУ решило рискнуть такими огромными деньгами и при этом нашло способ найти свои деньги и установить передачу Зонтову", - детализировал Бутусов.
По его словам, Юрий Зонтов сохраняет адвокатское свидетельство, и полученную взятку повез на хранение на квартиру, в которой оборудован адвокатский офис. В квартире три сейфа для документов и ценностей.
"Благодаря работе в разведке, Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых семье так удобно хранить краденое в Украине", - добавил журналист.
Напомним, 6 апреля НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи.
Пожалуйста, подождите...
і оскільки розголошувати деталі слідства нема ніякої можливості зі "зрозумілих" причин, від компетентних органів стане відомо лише про присвоєння чергового військового звання
" герою невидимого фронту" і скромну грошову винагороду і ще обовязково відмітять що "неоціненну" допомогу при виконанні ризикованого завдання оказав рідний брат розвідника.
Зонтов відповів: "єсть!", - піднявся і пішов геть
Думаєте, ксіву йому дали для роботи, чи все ж для того, щоб він "засвітив" схованки?
а Зонтовы бы откупились, дав взятку Берии или Борману
Як можна нормально ставитися до людини, яка в приклад ставить двух тиранів-вбивць які призвели до десятків мільйонів смертей, і не знаючи історію заявляє що їх дії призвели до процвітання їх країн. Я знаю країну в якій є все те чого ви хочете, КНДР, хочете жити в країні побудованій на страху їдьте туди.
Не трохи не здивований що те в чому ви звинуватили інших підходить до вас. Вже добре що слово дегенерат вами вживається в негативному контексті а то могло бути як з Гітлером і Сталіном, чуваки для наслідування))
Казали, що маленькій д'Єрмак теж має таку корку, але це йому не заважало бути "рєшалою" по посадах..
Он может просто не являться в суд и всех делов.
Зато когда у меня ограбили офис - я не ходил на заседания, как потрпевший, времени небыло. Так менты меня вычисляли и привезли в бобике в уд.
Ну так то ж я а это сам сиятельный Зонтов.
... в связи с задержанием адвоката Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного административного суда Киева, одиозного судьи Павла Вовка. НАБУ сегодня снова вломилось в суд с обыском - теперь по факту получения 100 тысяч долларов США за правильное решение вопроса. Одним из судей. Когда речь о таком родстве - даже не важна фамилия судьи.
На голову Ирины Валентиновны - новая беда. А ведь все же хорошо было! «Заморозила» подозрение Вовку у себя на столе! Отстранила заместителя, подписавшего подозрение. Не давала ход подозрению, до тех пор пока отстранять судью Вовка от должности не отказался Высший совет правосудия. Дальше - Вовк сам выставляет дураками набитыми и суды, и НАБУ. Навыков у него хватает.
Тем более - никакой СНБО против судьи Вовка санкции не объявляет и никакой президент Зеленский не отменяет указ о его назначении.
Жизнь была прекрасна! И вот - все заново. Опять, морозь подозрения, увольняй заместителей, отмазывай судью Вовка (теперь вместе с братом). Дело о взятке разваливай! И все из-за НАБУ, Портнов бы его побрал! Из-за Сытника, которого ну никак не могут уволить! Да еще из-за Вовка, который вопреки всему продолжает брать как в последний раз.
А проблемы все - госпоже Венедиктовой. Никто не посочувствует несчастному генпрокурору!
Печерский холм
Во Франции посадили президента. И не парятся.
А тут какой-то агент, с купленным в метро удостоверением.
і так у кожному суді починаючи з найнижчої ланки, всі знають скільки і кому потрібно занести щоб суддя прийняв "правильне" рішення.
Нас врятує хіба реальне завнішнє управління, бажано США, а не кацапні(хоча і вони наведуть порядок посадивши або знищивши цих вошей і поставлять своїх). А так буде лише ходіння по колу
Павел Вячеславович Зонтов родился 7 июля 1978 года в Краматорске Донецкой области. Сейчас живет в Киеве.
Мама Зинаида Зонтова работала на заводе. Отец Вячеслав Зонтов умер, когда Павлу был год. Он и его родной брат Юрий в детстве имели фамилию Зонтов.Образование
В 1995-2000 годах Павел учился в Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" (в 2009 году получил научную степень кандидата юридических наук).Жена Вовка
В 1999 году, еще во время учебы в университете, Павел Зонтов женился на Светлане Вовк и взял ее фамилию. У них есть сын и дочь. По свидетельствам самого Вовка, он официально развелся с женой в 2015 году. Но по данным антикоррупционных организаций и по словам главы НАБУ Артема Сытника, развод Павла и Светланы Вовк был фиктивным, и они продолжали совместную жизнь - жили в одном доме, вели совместный быт и вместе ездили на отдых за границу.Карьера Вовка
В 2000 году - сразу после окончания вуза - Павел Вовк устроился следователем в прокуратуре Шевченковского района Киева. Затем стал старшим помощником прокурора по вопросам статистики.
В 2005-2006 годах Павел Вовк - заместитель гендиректора юридической компании "Рада". После этого он почти два года работал помощником скандального народного депутата 5-го созыва Сергея Кивалова (Партия регионов) - того самого, который был председателем Центральной избирательной комиссии и в 2003 году объявлял Виктора Януковича избранным президентом Украины.Поговаривают, что именно при протекции Кивалова экс-прокурор и экс-помощник нардепа Павел Вовк стал в 2007 году судьей Окружного административного суда города Киева.
Дальше Вовк начал стремительно подниматься по карьерной лестнице.
16 апреля 2009 года стал членом Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Верховной Рады. А уже в сентябре того же 2010-го Высший совет юстиции назначил Павла Вовка на должность председателя Окружного административного суда города Киева, на которой он работает вот уже 10 лет.
В 2017 году Вовк пытался подняться еще выше и принял участие в конкурсе в новый Верховный суд Украины. Однако получил отрицательное заключение относительно его добропорядочности от комиссии и выбыл из гонки.
Вовк стремительно строил карьеру / Фото Слово и дело
Пленки Вовка
В июле-2019 в помещении Окружного админсуда состоялся обыск следователей НАБУ и ГПУ из-за аудиозаписей, на которых якобы зафиксированы переговоры Павла Вовка. Тогда в масс-медиа начали употреблять термин "пленки Вовка". Впрочем, "подслушанный" судья назвал записи "фейком" и "монтажом", а дело против него - политическим.
Что на пленках Вовка?На аудио записях, обнародованных НАБУ, судьи обсуждают иски в Окружной админсуд о приостановлении полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, изменение состава ВККС, введение в ее состав лояльных лиц, квалификационного оценивания и тому подобное.
2 августа 2019 года следователи Генпрокуратуры Украины провели допрос Павла Вовка и вручили ему подозрение. При этом Павел уволился с должности главы Окружного админсуда и ушел в отпуск. Но Высший совет правосудия не поддержал решение Вовка и оставил его на посту.
В ноябре 2019 года ГПУ по решению Шевченковского суда остановила расследование дела Вовка. Прокурор Юлия Малашич заявила, что в октябре прокуроры подали ходатайство о продлении срока предварительного следствия, но судьи не смогли вовремя его рассмотреть.
21 января 2020 года Павла Вовка снова избрали председателем Окружного админсуда Киева.
17 июля НАБУ сообщило Вовку о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Но судья заявил журналистам, что не получил подозрения, потому что находится в отпуске. Более того - Вовк заверил, что не уйдет с должности из-за якобы фейкового скандала с пленками.
11 августа НАБУ объявило в розыск Павла Вовка и еще семерых фигурантов дела о захвате власти Окружным судом. Подозрение передали руководителю аппарата админсуда и отправили заказными письмами по почте домой. По версии НАБУ, судьи узнали о намерениях следствия вручить подозрение и не находились по месту работы и жительства. Сам Вовк утверждал, что в это время был на рабочем месте.
1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вновь отказался отстранять Вовка от должности председателя Окружного админсуда Киева. Аргумент совета: Вовк не получил статус подозреваемого.
22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, потому что те не пришли на заседание.
Поэтому 3 ноября 2020 года НАБУ вновь объявило Павла Вовка в розыск. В объяснении бюро указано, что такие действия вынуждены из-за систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявки для участия в допросе и других процессуальных действий.Окружной админсуд за Вовка
Во время председательства Вовка в ОАСК его судьи приняли много скандальных решений. Это, в частности - разблокирование Майдана Независимости во время Революции Достоинства (суд разрешил разобрать баррикады активистов, что стало сигналом для "Беркута" штурмовать Евромайдан), отмена национализации "Приватбанка", восстановление в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, отстранение от должности бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и другие.
Обыски в доме Вовка / Фото bihus.infoДекларация-2019 Павла Вовка
Согласно декларации за 2019 год, судья Вовк заработал за год 628 191 гривну. И значительно большую сумму - 1 283 600 гривен он получил в качестве роялти-дохода в ООО "Мамалюк". Скандальный юрист хранит наличными 68 000 долларов США, 28 000 евро, 6 200 фунтов стерлингов и 50 000 гривен. На банковском счете - 48 040 гривен.
Павел Вовк владеет квартирой в столице (83,9 кв.м), жилым домом под Киевом (127,4 кв.м) и земельным участком (1 600 кв.м).
Имеет Вовк также драгоценности - 3 картины, 2 иконы, 10 монет и коллекцию марок (денежной оценки нет).
Каким состоянием обладает жена Светлана, судья, конечно, не указал. Они официально разведены.
Автор:Анатолий Яворский
https://24tv.ua/ru/pavel-volk-biografija-chto-izvestno-pro-skandalnogo-sudju_n1450684
Івано-Франківськ з Тернополем теж підійдуть.