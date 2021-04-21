Російські прикордонники затримали двох українських рибалок під Очаковом, - ЗМІ
Рибалки вийшли в море з Очакова 17 квітня. Вони планували зібрати улов камбали з розставлених напередодні сіток. Російські прикордонники відбуксирували їх в Чорноморське в окупованому Криму.
Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
Ловити камбалу 17 квітня вирушили четверо очаківських моряків. Вони вийшли в море на катері і мотофелюзі, а через день власниця човна повідомила: двох рибалок на катері затримали, ще двоє - повертаються додому в Очаків.
За інформацією їхніх колег, рибалки вирушили до сіток, які розставили заздалегідь, щоб зібрати улов.
Коли судно пришвартувалося, двоє рибалок сіли в маленький катер і відпливли від фелюги, щоб зібрати рибу. Саме тоді, за словами їхніх колег, і з'явилися російські прикордонники, почали вимагати документи.
"Катер має право працювати на певній відстані від головного судна, бо один документ на два плавзасоби. Росіяни вирішили це проігнорувати. Вони підійшли до цього глісера, на якому Олег і ще один рибалка - документи є? - нема, документи на головному судні. За мотузок причепили і протягли їх у місто Чорноморськ до Криму", - цитує "ТСН" слова директора рибальського підприємства Олександра Громового.
Про те, що трапилося, розповіли рибалки з основного судна, коли повернулися до Очакова. Розмову на катері слухали по рації. На камеру зараз говорити не хочуть. Михайло - адміністратор причалу, з якого виходила фелюга - каже, що у рибалок були всі необхідні документи на промисел.
"Перебували вони там на законних підставах. Але з певного часу росіяни вважають, що це вже не українська економічна зона, а російська, оскільки вони заволоділи Кримом", - стверджує Громовий.
Це якась помилка - сподівається власниця фелюги. Саме вона і повідомила українським прикордонникам про зникнення чоловіків.
Чоловіки законно вийшли в море, підтверджують в рибінспекції. І у них були дозволи на промисел і вихід у морську економічну зону України.
Прикордонна служба і Міністерство закордонних справ України затримання рибалок поки не коментують.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
умы Украины и работоспособные граждане Украины уезжают из этой коррумпированной страны, кто же вас будет обслуживать, УБЛЮДКИ - пАрашенковские, медведчуковские и прочие?
Будете завозить, как сейчас делает путлер, с областей дальнего востока?
возле Крыма или Очакова?
https://petition.president.gov.ua/petition/115986
Просто заголовок дурацкий...под Очаковым это не могло быть.)
В Украине минимальная зарплата 210 долларов, а в России только 166 долларов, при этом россияне лишены пенсий, так как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ 65 лет. а пенсии также с 65 лет - это ГЕНОЦИД!
В Украине средняя зарплата 13 тыс. грн. (35 750 рублей), а в РФ в большинстве регионов меньше чем в Украине!!!
И это при том, что Украина покупает газ, нефть и прочие природные ресурсы, а РФ их продаёт, это невиданный грабёж россиян!
Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2020 году
Норвегия
Швейцария
Канада
Швеция
Новая Зеландия
Дания
Австралия
Финляндия
Нидерланды
Люксембург
США
Ирландия
Исландия
Германия
Австрия
Великобритания
Бельгия
Сингапур
Гонконг
Франция
Япония
Тайвань
Южная Корея
Испания
Словения
Мальта
Португалия
Объединенные Арабские Эмираты
Чехия
Уругвай
Коста-Рика
Италия
Кувейт
Польша
Чили
Эстония
Кипр
Словакия
Израиль
Панама
Венгрия
Тринидад и Тобаго
Литва
Малайзия
Аргентина
Бразилия
Латвия
Болгария
Саудовская Аравия
Китай
Таиланд
Хорватия
Греция
Румыния
Ямайка
Монголия
Мексика
Шри-Ланка
Тунис
Вьетнам
Белиз
Филиппины
Турция
Колумбия
Парагвай
Грузия
Индонезия
Беларусь
Казахстан
Доминиканская Республика
Черногория
Ботсвана
Никарагуа
Узбекистан
Эквадор
Перу
Сербия
Южная Африка
Македония
Азербайджан
Марокко
Албания
Украина
Сальвадор
Кыргызстан
Боливия
Иордания
Молдова
Гватемала
Россия
Лаос
Намибия
Таджикистан
Армения
Гондурас
Босния и Герцеговина
Ливан
Алжир
Гана
Иран
Непал
Бангладеш
Сенегал
Венесуэла
Руанда
Индия
Замбия
Египет
Нигер
Камбоджа
Мали
Буркина-Фасо
Бенин
Уганда
Камерун
Кения
Танзания
Конго
Малави
Джибути
Мозамбик
Нигерия
Зимбабве
Мавритания
Эфиопия
Либерия
Судан
Сьерра-Леоне
Ирак
Кот-д'Ивуар
Пакистан
Ангола
Гаити
Йемен
Сирия
Гвинея
Того
Бурунди
Афганистан
Конго (ДР)
Центрально-Африканская Республика
Чад
а ну брысь под лавку!
Скільки їх на Азові вбивали і били, бють на рахи - бо москалі чомусь не вважають рускоязичну вату не те що "руускими челавеками", але навіть за людей не вважають, у кращому випадку "хахол" а при повазі "бандєравец". Але що з тупого ватніка взяти, якщо ЗЄля теж не прозрів. Вон як госдура його опустила - назвали паяцем
Вата столкнулась с мордор-зомби и чем то недовольна