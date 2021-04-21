Російські прикордонники затримали двох українських рибалок під Очаковом, - ЗМІ

Рибалки вийшли в море з Очакова 17 квітня. Вони планували зібрати улов камбали з розставлених напередодні сіток. Російські прикордонники відбуксирували їх в Чорноморське в окупованому Криму.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Ловити камбалу 17 квітня вирушили четверо очаківських моряків. Вони вийшли в море на катері і мотофелюзі, а через день власниця човна повідомила: двох рибалок на катері затримали, ще двоє - повертаються додому в Очаків.

За інформацією їхніх колег, рибалки вирушили до сіток, які розставили заздалегідь, щоб зібрати улов.

Коли судно пришвартувалося, двоє рибалок сіли в маленький катер і відпливли від фелюги, щоб зібрати рибу. Саме тоді, за словами їхніх колег, і з'явилися російські прикордонники, почали вимагати документи.

"Катер має право працювати на певній відстані від головного судна, бо один документ на два плавзасоби. Росіяни вирішили це проігнорувати. Вони підійшли до цього глісера, на якому Олег і ще один рибалка - документи є? - нема, документи на головному судні. За мотузок причепили і протягли їх у місто Чорноморськ до Криму", - цитує "ТСН" слова директора рибальського підприємства Олександра Громового.

Про те, що трапилося, розповіли рибалки з основного судна, коли повернулися до Очакова. Розмову на катері слухали по рації. На камеру зараз говорити не хочуть. Михайло - адміністратор причалу, з якого виходила фелюга - каже, що у рибалок були всі необхідні документи на промисел.

"Перебували вони там на законних підставах. Але з певного часу росіяни вважають, що це вже не українська економічна зона, а російська, оскільки вони заволоділи Кримом", - стверджує Громовий.

Це якась помилка - сподівається власниця фелюги. Саме вона і повідомила українським прикордонникам про зникнення чоловіків.

Чоловіки законно вийшли в море, підтверджують в рибінспекції. І у них були дозволи на промисел і вихід у морську економічну зону України.

Прикордонна служба і Міністерство закордонних справ України затримання рибалок поки не коментують.