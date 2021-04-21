УКР
Російські прикордонники затримали двох українських рибалок під Очаковом, - ЗМІ

Російські прикордонники затримали двох українських рибалок під Очаковом, - ЗМІ

Рибалки вийшли в море з Очакова 17 квітня. Вони планували зібрати улов камбали з розставлених напередодні сіток. Російські прикордонники відбуксирували їх в Чорноморське в окупованому Криму.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Ловити камбалу 17 квітня вирушили четверо очаківських моряків. Вони вийшли в море на катері і мотофелюзі, а через день власниця човна повідомила: двох рибалок на катері затримали, ще двоє - повертаються додому в Очаків.

За інформацією їхніх колег, рибалки вирушили до сіток, які розставили заздалегідь, щоб зібрати улов.

Коли судно пришвартувалося, двоє рибалок сіли в маленький катер і відпливли від фелюги, щоб зібрати рибу. Саме тоді, за словами їхніх колег, і з'явилися російські прикордонники, почали вимагати документи.

Читайте також: Троє рибалок, які вийшли в Азовське море на дерев'яному баркасі, зникли, їхні пошуки тривають, - ДСНС

"Катер має право працювати на певній відстані від головного судна, бо один документ на два плавзасоби. Росіяни вирішили це проігнорувати. Вони підійшли до цього глісера, на якому Олег і ще один рибалка - документи є? - нема, документи на головному судні. За мотузок причепили і протягли їх у місто Чорноморськ до Криму", - цитує "ТСН" слова директора рибальського підприємства Олександра Громового.

Про те, що трапилося, розповіли рибалки з основного судна, коли повернулися до Очакова. Розмову на катері слухали по рації. На камеру зараз говорити не хочуть. Михайло - адміністратор причалу, з якого виходила фелюга - каже, що у рибалок були всі необхідні документи на промисел.

"Перебували вони там на законних підставах. Але з певного часу росіяни вважають, що це вже не українська економічна зона, а російська, оскільки вони заволоділи Кримом", - стверджує Громовий.

Це якась помилка - сподівається власниця фелюги. Саме вона і повідомила українським прикордонникам про зникнення чоловіків.

Чоловіки законно вийшли в море, підтверджують в рибінспекції. І у них були дозволи на промисел і вихід у морську економічну зону України.

Прикордонна служба і Міністерство закордонних справ України затримання рибалок поки не коментують.

Крим (14255) росія (67998) рибалки (105) Очаків (212)
+26
Блін. Взагалі то нормальний уряд в той же день в ПАРЕ підняв би питання. А сьогодні вже четвертий день і тільки заворушились.
21.04.2021 21:08 Відповісти
+20
Так буде продовжуватися і далі. Бо навіть в Україні справу про перехід військових суден з Одеси до Маріуполя Зєлєнскій зам'яв, не дозволивши її вирішити у Морському Трибуналі. Якби кацапи отримали на горіхи тоді, то зараз не робили б такого. До речі, зебіли тоді скакали від радості і кляли Порошенка, який нічого не порушив і мав намір через міжнародні суди привести кацапів до порядку.
21.04.2021 21:42 Відповісти
+15
Очаков чий я пробачаюсь? Ходят эти ******** где хотят и в ВР тоже
21.04.2021 21:07 Відповісти
Очаков чий я пробачаюсь? Ходят эти ******** где хотят и в ВР тоже
21.04.2021 21:07 Відповісти
Та не в Очакові це було, а кілометрах 50 від Чорноморська. БІля Очакова кругом 12 мільна зона, каци туди не суються поки що.
21.04.2021 21:16 Відповісти
Понятно.Но всеравно надо бить эту заразу китобойным гарпуном
21.04.2021 21:19 Відповісти
ха,еще бы! в Очакове база США
22.04.2021 07:34 Відповісти
нет страны - пид$расы в Раде жрут икру, покупают за откаты сумки, костюмы, ездят на поклон к узурпированному власть таракану - народ Украины молчит.
умы Украины и работоспособные граждане Украины уезжают из этой коррумпированной страны, кто же вас будет обслуживать, УБЛЮДКИ - пАрашенковские, медведчуковские и прочие?
Будете завозить, как сейчас делает путлер, с областей дальнего востока?
21.04.2021 21:26 Відповісти
Зебильный ублюдок. Почему своему Зефюреру претензии не предъявляешь. Тебе до сих пор Порошенко в штаны ср@т.
21.04.2021 22:21 Відповісти
та давайте отдадим кацапам Очаков. А чо - ОРДЛО же уже решили отдавать. А в Очакове тоже ваты полно. Сгорел сарай -гори и хата.
21.04.2021 21:36 Відповісти
Де в цей час були наші прикордонники ,що на українській території ворог спромігся до затримання українців?
21.04.2021 22:12 Відповісти
тут ключевой вопрос: где произошло задержание наших рыбаков свинорусами?
возле Крыма или Очакова?
22.04.2021 07:36 Відповісти
Блін. Взагалі то нормальний уряд в той же день в ПАРЕ підняв би питання. А сьогодні вже четвертий день і тільки заворушились.
21.04.2021 21:08 Відповісти
Так буде продовжуватися і далі. Бо навіть в Україні справу про перехід військових суден з Одеси до Маріуполя Зєлєнскій зам'яв, не дозволивши її вирішити у Морському Трибуналі. Якби кацапи отримали на горіхи тоді, то зараз не робили б такого. До речі, зебіли тоді скакали від радості і кляли Порошенка, який нічого не порушив і мав намір через міжнародні суди привести кацапів до порядку.
21.04.2021 21:42 Відповісти
Х**лостан з "кримнаш" довго не протягне але ще повий*бується.
21.04.2021 21:08 Відповісти
Підпишіть петицію.
https://petition.president.gov.ua/petition/115986
21.04.2021 21:10 Відповісти
Бедные мужики! Чисто работяги, не более того. Они понятия не имеют о каких-то доках, которые у мастера фелюги имеются...
21.04.2021 21:13 Відповісти
А за кого, интересно, эти "бедные мужики", которых кроме рыбы, типа, ничего не интересует,голосовали?
22.04.2021 06:45 Відповісти
РФ че там наш Очаков патрулирует? Може Очаков уже не наш?
21.04.2021 21:14 Відповісти
Там, от Очакова, до косы Кинбурнской- доплюнуть можно. А косу, как я понимаю, кацапы уже считают своей.
21.04.2021 21:16 Відповісти
а не ахерели ли они вкрай..???
22.04.2021 01:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481297 посмотри на карту, ты ерунду пишешь....там кацапов не могло быть и в помине...Все это было Каркинитском заливе...в открытом море, рядом с Крымом.. рышисты их и потащили Черноморск .
Просто заголовок дурацкий...под Очаковым это не могло быть.)
показати весь коментар
22.04.2021 02:37 Відповісти
Беда чёрная на России!!!
В Украине минимальная зарплата 210 долларов, а в России только 166 долларов, при этом россияне лишены пенсий, так как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ 65 лет. а пенсии также с 65 лет - это ГЕНОЦИД!
В Украине средняя зарплата 13 тыс. грн. (35 750 рублей), а в РФ в большинстве регионов меньше чем в Украине!!!
И это при том, что Украина покупает газ, нефть и прочие природные ресурсы, а РФ их продаёт, это невиданный грабёж россиян!
21.04.2021 21:14 Відповісти
Хто офіційно признав? Ви у Албанії чи Молдові були? Я був - Україна порівняно з ними, що Швейцарія))
21.04.2021 21:23 Відповісти
Список опубликован на российском ресурсе "Деловая жизнь" "Представляем вашему вниманию рейтинг уровня жизни населения России и стран мира в 2020 году, составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие страны для проживания в 2020 году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания."
показати весь коментар
Ребятки-октябрятки---а скажите сами себе, вот то что выложили по части кто где и на каком месте---вам и правда помогает жить? Сухой где остаток? КПД где?
21.04.2021 22:58 Відповісти
Мальчик-в попе не пальчик, сглатывай с достоинством, береги скрепы😀
21.04.2021 23:59 Відповісти
Оторвись от компа, выйди глянь на номер двери снаружи. Или три раза это делал согласно твоего *ника*?
22.04.2021 00:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/441572,кацапсина, хто тебе разрешал слазить с бутылки и гавкать?

а ну брысь под лавку!
22.04.2021 07:39 Відповісти
Здесь же форум---котях ты торохканый. Веди хоть чуть себя. Ну как конюх среди конокрадов например. Или наоборот.
22.04.2021 21:10 Відповісти
Может потому, что рашу Европой не считают? Или страной.
21.04.2021 21:26 Відповісти
Тому що Росія-не Європа! Росія-Азія,орда!
21.04.2021 21:27 Відповісти
видно что кацапы получили команду "наглеть"
21.04.2021 21:15 Відповісти
Расскажите поподробнее, шо это за "новые территории" у дикарей?
21.04.2021 21:22 Відповісти
Я по факту. Расскажи мне об этих "новых территориях", русский.
21.04.2021 21:57 Відповісти
На вопрос ответь, не кривляйся, как мартышка в зоопарке, русский.
21.04.2021 21:58 Відповісти
Понятно. Русского дикаря можно вытащить из страны-помойки в Европу, но страну-помойку из него выбить невозможно.
21.04.2021 22:08 Відповісти
От таке,кацапи шлиндрають по морю біля українських кордонів,а українскі прикордонники смарчкі ковтають.
21.04.2021 21:19 Відповісти
***** защищает рускоязычных, а наш Членограй думает защищать украиноязычных? Где ееговая охрана? Почему не контролиуют границы, бл..дь проходной двор
21.04.2021 21:19 Відповісти
Следовало бы посмотреть на чем патрулирует наша береговая охрана. На тех катерах страшно на десяток километров от берега выходить в открытое море. А речь идет о расстоянии от 50 км.
21.04.2021 21:44 Відповісти
После перфоманса который устроил зеленый клоун руками гбр освобожденным из плена морякам, врядли вообще там патрулирование есть за пределами 12 мильной зоны.
21.04.2021 23:20 Відповісти
Да оно там последний раз было в 90-ых годах пока корабли не сгнили. Очнись.
21.04.2021 23:41 Відповісти
зачем придумали радары и радиолокацию?
22.04.2021 14:03 Відповісти
Ну скільки ще треба доказів і набивати гулі (шишки) на лобі щоб останні ватнік совкодрочер русофіл зрозуміли: москалі нє братья, нє адин_нарот, раха не клондайк, куйло невсемогущий, русский мир як і сама рассєюшка фейки, тіпа сказочного лукоморья.
Скільки їх на Азові вбивали і били, бють на рахи - бо москалі чомусь не вважають рускоязичну вату не те що "руускими челавеками", але навіть за людей не вважають, у кращому випадку "хахол" а при повазі "бандєравец". Але що з тупого ватніка взяти, якщо ЗЄля теж не прозрів. Вон як госдура його опустила - назвали паяцем
21.04.2021 21:21 Відповісти
Кацап ворог украінця,але так званий президент хоче побачити мир в сраці )(уйла. Ну хай зазирає,може щось і побаче.
21.04.2021 21:25 Відповісти
Как обычно! Разрешение дают в пределах территориального моря,а рыбаки решили чуть дальше уйти! Мозгов как у ракушки,знают что кацапы на любую подляну могут пойти,нет же будем рисковать!!!!
21.04.2021 21:41 Відповісти
Нужны корабли чтобы патрулировать на расстоянии 50-100 км от берега. Грюза при малейшем волнении в море не выйдет так как это катер для прибрежной зоны. Те что есть у береговой охраны и того меньше. Пока Айленды не придут кацапы могут себе спокойно гулять на расстоянии в 50 км от украинского берега. Та и тех будет несколько штук. Нужно восстанавливать флот.
21.04.2021 21:42 Відповісти
Російські прикордонники затримали двох українських рибалок під Очаковом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6831
21.04.2021 21:42 Відповісти
Пристрелить этих рыбаков мало,ведь знали куда забрели.А вот на счет територии,это вопрос к правительству,к говноправительству котрое будет вести ,,мирные,,переговоры в м.Чоп..Пора уже там подготовить место для договорняков.
21.04.2021 21:49 Відповісти
Пристрелить надо ФСБешных ублюдков
21.04.2021 21:55 Відповісти
А чему удивляться? Наш нарид в упор не видит в рашке оккупантов. путе нужны заложники. Прутся как мухи на ... Сейчас зеля еще один гневный видосик записывать будет. Одно интересно: он как и в прошлом видосике будет памперс одевать или уже прямо в штаны возмущаться будет?
21.04.2021 21:51 Відповісти
Сережа,не сравнивайте народ из правительством это понимиет даже мировое сообщество.Люди все бачать та і твої російськомовні люди котрі побували на нульвці принципово вже не хотять розмовляти на россійській.А це щось значить більше ніж всякі там законодавчі акти.
21.04.2021 22:03 Відповісти
На нулевке хлопцы в самоход не ходили за линию фронта. А каждый народ достоин своего правительства, не хочу искать кто это сказал. Ну ведь нет же войны в глазике тупина? Это гарант сказал. А ему избиратели ведь до сих пор верят (и это самое печальное).
21.04.2021 22:10 Відповісти
Да не занимайся самодурством,верят тем кто действительно руководит ООС.а не Генштабу и Гаранту.Все евреи ФСБшний Генштаб когда-то уйдут а народ украинский останется как и останутся украинские воеводы и те кому содлдаты верили.Вот чего больше чем кацапскую орду боится правительство.
21.04.2021 22:30 Відповісти
Самодурством с детства не страдал. Я поэтому про самоходы на нулевке и написал. Только вот незадача: у нас в стране так много уставших от войны не воюя. И (не для пиара вовсе) я лично был и в Крыму (аер. Бельбек где служил до захвата) и на востоке (Краматорск 2014). Поэтому и сравнил тех дятлов, которые войны не видят потому что бубочка так сказал с нормальными парнями жизнь и здоровье жертвующих за их же цивилизованную жизнь.
21.04.2021 23:53 Відповісти
Под Очаковом? Это полностью территориальные воды Украины. Либо рыбаки вышли в открытое море за Кинбурн, либо это мокшанский беспредел. В любом случае очередной акт пиратства вонючей параши
21.04.2021 21:53 Відповісти
было Каркинитском заливе ...в открытом море, напали на рыбаков рашисты рядом с Крымом...
22.04.2021 02:40 Відповісти
главное не провоцировать, как делал Петроляксеич с вышками под Одессой..эх..учиться зебобикам еще и учиться!....
21.04.2021 21:54 Відповісти
заткнаись, зебильное. При Пете, за наши корабли, раша под трибунал пошла, Это зеленое дерьмо путлера от обсерона спасло
21.04.2021 21:57 Відповісти
Какие вышки под Одессой? Рускоролец, ты географию в школе учил?
21.04.2021 22:01 Відповісти
Так прикольно
Вата столкнулась с мордор-зомби и чем то недовольна
21.04.2021 21:59 Відповісти
Российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков под Очаковом. Это называется пипец. В Очакове же база наших ВМС, не? Или они там для того, чтобы не поддаваться на провокации?
21.04.2021 22:12 Відповісти
Не забыл, что говзекомандующий приказал не провоцировать оккупанта? Или на каждую посудину с дебилотупками по два ракетных катера в сопровождение отправлять?
22.04.2021 00:22 Відповісти
Це заголовок тупий. Рибаки з Очакова, а напали на них між Чорноморським і Джарилгачем в Каркинітській затоці.
22.04.2021 01:39 Відповісти
Крайне фиговая новость, похоже кацапы будут пытаться и Черное море блокировать для наших портов. По крайней мере прощупывают. Тут недавно фрик Илларионов, которого американцы выгнали из университета за поддержку Хремля, всякий бред рассказывал про десанты на юге Херсонской области. Был в его опусе момент - захват Кинбурской косы. Кто там был, то поймет ее реально легче всего захватить из всего Черноморского побережья Украины. Коса по сути пустыня, но она дает возможность закрыть выход из Днепро-Бугского лимана и заблокировать сразу три порта: Херсон, Николаев, Очаков. Захват косы пока все таки фантастический сценарий, а вот запрееть эти порты со стороны моря - вполне реальный. Особенно если традиционно кацапам подыграют из ОП.
21.04.2021 22:46 Відповісти
Есть давным давно строго соблюдаемая всеми 12-мильная экономическая зона. Если они были в этой зоне относительно своей береговой линии---то это грубейшее нарушение всех норм и законов Морского права. Его соблюдает даже С. Корея. Повторяется ситуация лета 2012 г когда наших рыбаков протаранили насмерть кацапские твари. И шапкокрад промолчал. Ну вот опять. Надо поймать в зоне Крыма тамошних рыбаков и обменять---но смелых нет, не было, а потому и не будет. Опять скушаем.
21.04.2021 23:04 Відповісти
как там бешеные Тимоха с Ляшком - не кричат еще, что это зеля специально отправил рыбаков нарушать границу?
22.04.2021 00:52 Відповісти
Не войной, так блокадой?! ***** путин готовит как экономическими средствами ухудшить экономическую и социально-политическую ситуацию в украинской части Азово-Черноморского бассейна. Полностью читат тут - https://zn.ua/international/ne-vojnoj-tak-blokadoj.html

Російські прикордонники затримали двох українських рибалок під Очаковом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9871
22.04.2021 03:02 Відповісти
Как с этим бороться? Брать заложников, Медведчука или Бойко. Сидит же дерьмо в ВР, толку никакого. Может, как от заложников будет польза для украинцев. Да и деньги сэкономят на зарплатах. Правда, Тимошеннице, выплатили миллионы за моральную травму, видать ***** настоял. Ну, то такое. Главное рыбаков обезопасить, потому что пираты обнаглели. почувствовав безнаказанность.
22.04.2021 06:07 Відповісти
Не "рассійскіє", а московитські, не "прикордонники", а пірати, не "затримали", а викрали.
22.04.2021 07:15 Відповісти
вы всеврете это украинские рыбаки напали на кацапский флот
22.04.2021 08:35 Відповісти
видати абсолютно кожному українському рибаку по пістолету і дати дозвіл вбивати кожного сраного москаля, який ступить на українське судно!!!!
22.04.2021 09:08 Відповісти
 
 