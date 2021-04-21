РУС
19 867

Российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков под Очаковом, - СМИ

Рыбаки вышли в море из Очакова 17 апреля. Они планировали собрать улов камбалы из расставленных накануне сетей. Российские пограничники отбуксировали их в Черноморское в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Ловить камбалу 17 апреля отправились четверо очаковских моряков. Они вышли в море на катере и мотофелюге, а через дня владелица лодки сообщила: двух рыбаков на катере задержали, еще двое — возвращаются домой в Очаков.

По информации их коллег, рыбаки направились к сеткам, которые расставили заранее, чтобы собрать улов.

Когда судно пришвартовалось, двое рыбаков сели в маленький катер и отплыли от фелюги, чтобы собрать рыбу. Именно тогда, по словам их коллег, и появились российские пограничники, начали требовать документы.

"Катер имеет право работать на определенном удалении от самого главного судна, ибо один документ на два плавсредства. Россияне решили это проигнорировать. Они подошли к этому глиссеру, на котором Олег и еще один рыбак — документы есть? — нету, документы на главном судне. За веревку прицепили и протащили их в город Черноморск в Крым ", — цитирует "ТСН" слова директора рыболовного предприятия Александра Громового.

О случившемся рассказали рыбаки с основного судна, когда вернулись в Очаков. Разговор на катере слушали по рации. На камеру сейчас говорить не хотят. Михаил — администратор причала, с которого выходила фелюга — говорит, у рыбаков были все необходимые документы на промысел.

"Находились они там на законных основаниях. Но с некоторого времени россияне считают, что это уже не украинская экономическая зона, а России, поскольку они захватили Крым", — утверждает Громовой.

Это какая-то ошибка — надеется владелица фелюги. Именно она и сообщила украинским пограничникам об исчезновении мужчин.

Мужчины законно вышли в море, подтверждают в рыбинспекции. И у них были разрешения на промысел и выход в морскую экономическую зону Украины.

Пограничная служба и Министерство иностранных дел Украины задержание рыбаков пока не комментируют.

Автор: 

Крым (26484) россия (97378) рыбаки (176) Очаков (96)
Топ комментарии
+26
Блін. Взагалі то нормальний уряд в той же день в ПАРЕ підняв би питання. А сьогодні вже четвертий день і тільки заворушились.
21.04.2021 21:08 Ответить
+20
Так буде продовжуватися і далі. Бо навіть в Україні справу про перехід військових суден з Одеси до Маріуполя Зєлєнскій зам'яв, не дозволивши її вирішити у Морському Трибуналі. Якби кацапи отримали на горіхи тоді, то зараз не робили б такого. До речі, зебіли тоді скакали від радості і кляли Порошенка, який нічого не порушив і мав намір через міжнародні суди привести кацапів до порядку.
21.04.2021 21:42 Ответить
+15
Очаков чий я пробачаюсь? Ходят эти ******** где хотят и в ВР тоже
21.04.2021 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очаков чий я пробачаюсь? Ходят эти ******** где хотят и в ВР тоже
21.04.2021 21:07 Ответить
Та не в Очакові це було, а кілометрах 50 від Чорноморська. БІля Очакова кругом 12 мільна зона, каци туди не суються поки що.
21.04.2021 21:16 Ответить
Понятно.Но всеравно надо бить эту заразу китобойным гарпуном
21.04.2021 21:19 Ответить
ха,еще бы! в Очакове база США
22.04.2021 07:34 Ответить
нет страны - пид$расы в Раде жрут икру, покупают за откаты сумки, костюмы, ездят на поклон к узурпированному власть таракану - народ Украины молчит.
умы Украины и работоспособные граждане Украины уезжают из этой коррумпированной страны, кто же вас будет обслуживать, УБЛЮДКИ - пАрашенковские, медведчуковские и прочие?
Будете завозить, как сейчас делает путлер, с областей дальнего востока?
21.04.2021 21:26 Ответить
Зебильный ублюдок. Почему своему Зефюреру претензии не предъявляешь. Тебе до сих пор Порошенко в штаны ср@т.
21.04.2021 22:21 Ответить
та давайте отдадим кацапам Очаков. А чо - ОРДЛО же уже решили отдавать. А в Очакове тоже ваты полно. Сгорел сарай -гори и хата.
21.04.2021 21:36 Ответить
Де в цей час були наші прикордонники ,що на українській території ворог спромігся до затримання українців?
21.04.2021 22:12 Ответить
тут ключевой вопрос: где произошло задержание наших рыбаков свинорусами?
возле Крыма или Очакова?
22.04.2021 07:36 Ответить
Блін. Взагалі то нормальний уряд в той же день в ПАРЕ підняв би питання. А сьогодні вже четвертий день і тільки заворушились.
21.04.2021 21:08 Ответить
Так буде продовжуватися і далі. Бо навіть в Україні справу про перехід військових суден з Одеси до Маріуполя Зєлєнскій зам'яв, не дозволивши її вирішити у Морському Трибуналі. Якби кацапи отримали на горіхи тоді, то зараз не робили б такого. До речі, зебіли тоді скакали від радості і кляли Порошенка, який нічого не порушив і мав намір через міжнародні суди привести кацапів до порядку.
21.04.2021 21:42 Ответить
Х**лостан з "кримнаш" довго не протягне але ще повий*бується.
21.04.2021 21:08 Ответить
Підпишіть петицію.
https://petition.president.gov.ua/petition/115986
21.04.2021 21:10 Ответить
Бедные мужики! Чисто работяги, не более того. Они понятия не имеют о каких-то доках, которые у мастера фелюги имеются...
21.04.2021 21:13 Ответить
А за кого, интересно, эти "бедные мужики", которых кроме рыбы, типа, ничего не интересует,голосовали?
22.04.2021 06:45 Ответить
РФ че там наш Очаков патрулирует? Може Очаков уже не наш?
21.04.2021 21:14 Ответить
Там, от Очакова, до косы Кинбурнской- доплюнуть можно. А косу, как я понимаю, кацапы уже считают своей.
21.04.2021 21:16 Ответить
а не ахерели ли они вкрай..???
22.04.2021 01:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/481297 посмотри на карту, ты ерунду пишешь....там кацапов не могло быть и в помине...Все это было Каркинитском заливе...в открытом море, рядом с Крымом.. рышисты их и потащили Черноморск .
показать весь комментарий
22.04.2021 02:37 Ответить
Беда чёрная на России!!!
В Украине минимальная зарплата 210 долларов, а в России только 166 долларов, при этом россияне лишены пенсий, так как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ 65 лет. а пенсии также с 65 лет - это ГЕНОЦИД!
В Украине средняя зарплата 13 тыс. грн. (35 750 рублей), а в РФ в большинстве регионов меньше чем в Украине!!!
И это при том, что Украина покупает газ, нефть и прочие природные ресурсы, а РФ их продаёт, это невиданный грабёж россиян!
21.04.2021 21:14 Ответить
Хто офіційно признав? Ви у Албанії чи Молдові були? Я був - Україна порівняно з ними, що Швейцарія))
21.04.2021 21:23 Ответить
Россия на дне между Гватемалой и Лаосом!
21.04.2021 21:46 Ответить
Список опубликован на российском ресурсе "Деловая жизнь" "Представляем вашему вниманию рейтинг уровня жизни населения России и стран мира в 2020 году, составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие страны для проживания в 2020 году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания."
показать весь комментарий
Ребятки-октябрятки---а скажите сами себе, вот то что выложили по части кто где и на каком месте---вам и правда помогает жить? Сухой где остаток? КПД где?
21.04.2021 22:58 Ответить
Мальчик-в попе не пальчик, сглатывай с достоинством, береги скрепы😀
21.04.2021 23:59 Ответить
Оторвись от компа, выйди глянь на номер двери снаружи. Или три раза это делал согласно твоего *ника*?
22.04.2021 00:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/441572,кацапсина, хто тебе разрешал слазить с бутылки и гавкать?

а ну брысь под лавку!
22.04.2021 07:39 Ответить
Здесь же форум---котях ты торохканый. Веди хоть чуть себя. Ну как конюх среди конокрадов например. Или наоборот.
22.04.2021 21:10 Ответить
Может потому, что рашу Европой не считают? Или страной.
21.04.2021 21:26 Ответить
Тому що Росія-не Європа! Росія-Азія,орда!
21.04.2021 21:27 Ответить
видно что кацапы получили команду "наглеть"
21.04.2021 21:15 Ответить
Расскажите поподробнее, шо это за "новые территории" у дикарей?
21.04.2021 21:22 Ответить
Я по факту. Расскажи мне об этих "новых территориях", русский.
21.04.2021 21:57 Ответить
На вопрос ответь, не кривляйся, как мартышка в зоопарке, русский.
21.04.2021 21:58 Ответить
Понятно. Русского дикаря можно вытащить из страны-помойки в Европу, но страну-помойку из него выбить невозможно.
21.04.2021 22:08 Ответить
От таке,кацапи шлиндрають по морю біля українських кордонів,а українскі прикордонники смарчкі ковтають.
21.04.2021 21:19 Ответить
***** защищает рускоязычных, а наш Членограй думает защищать украиноязычных? Где ееговая охрана? Почему не контролиуют границы, бл..дь проходной двор
21.04.2021 21:19 Ответить
Следовало бы посмотреть на чем патрулирует наша береговая охрана. На тех катерах страшно на десяток километров от берега выходить в открытое море. А речь идет о расстоянии от 50 км.
21.04.2021 21:44 Ответить
После перфоманса который устроил зеленый клоун руками гбр освобожденным из плена морякам, врядли вообще там патрулирование есть за пределами 12 мильной зоны.
21.04.2021 23:20 Ответить
Да оно там последний раз было в 90-ых годах пока корабли не сгнили. Очнись.
21.04.2021 23:41 Ответить
зачем придумали радары и радиолокацию?
22.04.2021 14:03 Ответить
Ну скільки ще треба доказів і набивати гулі (шишки) на лобі щоб останні ватнік совкодрочер русофіл зрозуміли: москалі нє братья, нє адин_нарот, раха не клондайк, куйло невсемогущий, русский мир як і сама рассєюшка фейки, тіпа сказочного лукоморья.
Скільки їх на Азові вбивали і били, бють на рахи - бо москалі чомусь не вважають рускоязичну вату не те що "руускими челавеками", але навіть за людей не вважають, у кращому випадку "хахол" а при повазі "бандєравец". Але що з тупого ватніка взяти, якщо ЗЄля теж не прозрів. Вон як госдура його опустила - назвали паяцем
21.04.2021 21:21 Ответить
Кацап ворог украінця,але так званий президент хоче побачити мир в сраці )(уйла. Ну хай зазирає,може щось і побаче.
21.04.2021 21:25 Ответить
Как обычно! Разрешение дают в пределах территориального моря,а рыбаки решили чуть дальше уйти! Мозгов как у ракушки,знают что кацапы на любую подляну могут пойти,нет же будем рисковать!!!!
21.04.2021 21:41 Ответить
Нужны корабли чтобы патрулировать на расстоянии 50-100 км от берега. Грюза при малейшем волнении в море не выйдет так как это катер для прибрежной зоны. Те что есть у береговой охраны и того меньше. Пока Айленды не придут кацапы могут себе спокойно гулять на расстоянии в 50 км от украинского берега. Та и тех будет несколько штук. Нужно восстанавливать флот.
21.04.2021 21:42 Ответить
Російські прикордонники затримали двох українських рибалок під Очаковом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6831
21.04.2021 21:42 Ответить
Пристрелить этих рыбаков мало,ведь знали куда забрели.А вот на счет територии,это вопрос к правительству,к говноправительству котрое будет вести ,,мирные,,переговоры в м.Чоп..Пора уже там подготовить место для договорняков.
21.04.2021 21:49 Ответить
Пристрелить надо ФСБешных ублюдков
21.04.2021 21:55 Ответить
А чему удивляться? Наш нарид в упор не видит в рашке оккупантов. путе нужны заложники. Прутся как мухи на ... Сейчас зеля еще один гневный видосик записывать будет. Одно интересно: он как и в прошлом видосике будет памперс одевать или уже прямо в штаны возмущаться будет?
21.04.2021 21:51 Ответить
Сережа,не сравнивайте народ из правительством это понимиет даже мировое сообщество.Люди все бачать та і твої російськомовні люди котрі побували на нульвці принципово вже не хотять розмовляти на россійській.А це щось значить більше ніж всякі там законодавчі акти.
21.04.2021 22:03 Ответить
На нулевке хлопцы в самоход не ходили за линию фронта. А каждый народ достоин своего правительства, не хочу искать кто это сказал. Ну ведь нет же войны в глазике тупина? Это гарант сказал. А ему избиратели ведь до сих пор верят (и это самое печальное).
21.04.2021 22:10 Ответить
Да не занимайся самодурством,верят тем кто действительно руководит ООС.а не Генштабу и Гаранту.Все евреи ФСБшний Генштаб когда-то уйдут а народ украинский останется как и останутся украинские воеводы и те кому содлдаты верили.Вот чего больше чем кацапскую орду боится правительство.
21.04.2021 22:30 Ответить
Самодурством с детства не страдал. Я поэтому про самоходы на нулевке и написал. Только вот незадача: у нас в стране так много уставших от войны не воюя. И (не для пиара вовсе) я лично был и в Крыму (аер. Бельбек где служил до захвата) и на востоке (Краматорск 2014). Поэтому и сравнил тех дятлов, которые войны не видят потому что бубочка так сказал с нормальными парнями жизнь и здоровье жертвующих за их же цивилизованную жизнь.
21.04.2021 23:53 Ответить
Под Очаковом? Это полностью территориальные воды Украины. Либо рыбаки вышли в открытое море за Кинбурн, либо это мокшанский беспредел. В любом случае очередной акт пиратства вонючей параши
21.04.2021 21:53 Ответить
было Каркинитском заливе ...в открытом море, напали на рыбаков рашисты рядом с Крымом...
22.04.2021 02:40 Ответить
главное не провоцировать, как делал Петроляксеич с вышками под Одессой..эх..учиться зебобикам еще и учиться!....
21.04.2021 21:54 Ответить
заткнаись, зебильное. При Пете, за наши корабли, раша под трибунал пошла, Это зеленое дерьмо путлера от обсерона спасло
21.04.2021 21:57 Ответить
Какие вышки под Одессой? Рускоролец, ты географию в школе учил?
21.04.2021 22:01 Ответить
Так прикольно
Вата столкнулась с мордор-зомби и чем то недовольна
21.04.2021 21:59 Ответить
Российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков под Очаковом. Это называется пипец. В Очакове же база наших ВМС, не? Или они там для того, чтобы не поддаваться на провокации?
21.04.2021 22:12 Ответить
Не забыл, что говзекомандующий приказал не провоцировать оккупанта? Или на каждую посудину с дебилотупками по два ракетных катера в сопровождение отправлять?
22.04.2021 00:22 Ответить
Це заголовок тупий. Рибаки з Очакова, а напали на них між Чорноморським і Джарилгачем в Каркинітській затоці.
22.04.2021 01:39 Ответить
Крайне фиговая новость, похоже кацапы будут пытаться и Черное море блокировать для наших портов. По крайней мере прощупывают. Тут недавно фрик Илларионов, которого американцы выгнали из университета за поддержку Хремля, всякий бред рассказывал про десанты на юге Херсонской области. Был в его опусе момент - захват Кинбурской косы. Кто там был, то поймет ее реально легче всего захватить из всего Черноморского побережья Украины. Коса по сути пустыня, но она дает возможность закрыть выход из Днепро-Бугского лимана и заблокировать сразу три порта: Херсон, Николаев, Очаков. Захват косы пока все таки фантастический сценарий, а вот запрееть эти порты со стороны моря - вполне реальный. Особенно если традиционно кацапам подыграют из ОП.
21.04.2021 22:46 Ответить
Есть давным давно строго соблюдаемая всеми 12-мильная экономическая зона. Если они были в этой зоне относительно своей береговой линии---то это грубейшее нарушение всех норм и законов Морского права. Его соблюдает даже С. Корея. Повторяется ситуация лета 2012 г когда наших рыбаков протаранили насмерть кацапские твари. И шапкокрад промолчал. Ну вот опять. Надо поймать в зоне Крыма тамошних рыбаков и обменять---но смелых нет, не было, а потому и не будет. Опять скушаем.
21.04.2021 23:04 Ответить
как там бешеные Тимоха с Ляшком - не кричат еще, что это зеля специально отправил рыбаков нарушать границу?
22.04.2021 00:52 Ответить
Не войной, так блокадой?! ***** путин готовит как экономическими средствами ухудшить экономическую и социально-политическую ситуацию в украинской части Азово-Черноморского бассейна. Полностью читат тут - https://zn.ua/international/ne-vojnoj-tak-blokadoj.html

Російські прикордонники затримали двох українських рибалок під Очаковом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9871
22.04.2021 03:02 Ответить
Как с этим бороться? Брать заложников, Медведчука или Бойко. Сидит же дерьмо в ВР, толку никакого. Может, как от заложников будет польза для украинцев. Да и деньги сэкономят на зарплатах. Правда, Тимошеннице, выплатили миллионы за моральную травму, видать ***** настоял. Ну, то такое. Главное рыбаков обезопасить, потому что пираты обнаглели. почувствовав безнаказанность.
22.04.2021 06:07 Ответить
Не "рассійскіє", а московитські, не "прикордонники", а пірати, не "затримали", а викрали.
22.04.2021 07:15 Ответить
вы всеврете это украинские рыбаки напали на кацапский флот
22.04.2021 08:35 Ответить
видати абсолютно кожному українському рибаку по пістолету і дати дозвіл вбивати кожного сраного москаля, який ступить на українське судно!!!!
22.04.2021 09:08 Ответить
 
 