Российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков под Очаковом, - СМИ

Рыбаки вышли в море из Очакова 17 апреля. Они планировали собрать улов камбалы из расставленных накануне сетей. Российские пограничники отбуксировали их в Черноморское в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Ловить камбалу 17 апреля отправились четверо очаковских моряков. Они вышли в море на катере и мотофелюге, а через дня владелица лодки сообщила: двух рыбаков на катере задержали, еще двое — возвращаются домой в Очаков.

По информации их коллег, рыбаки направились к сеткам, которые расставили заранее, чтобы собрать улов.

Когда судно пришвартовалось, двое рыбаков сели в маленький катер и отплыли от фелюги, чтобы собрать рыбу. Именно тогда, по словам их коллег, и появились российские пограничники, начали требовать документы.

"Катер имеет право работать на определенном удалении от самого главного судна, ибо один документ на два плавсредства. Россияне решили это проигнорировать. Они подошли к этому глиссеру, на котором Олег и еще один рыбак — документы есть? — нету, документы на главном судне. За веревку прицепили и протащили их в город Черноморск в Крым ", — цитирует "ТСН" слова директора рыболовного предприятия Александра Громового.

О случившемся рассказали рыбаки с основного судна, когда вернулись в Очаков. Разговор на катере слушали по рации. На камеру сейчас говорить не хотят. Михаил — администратор причала, с которого выходила фелюга — говорит, у рыбаков были все необходимые документы на промысел.

"Находились они там на законных основаниях. Но с некоторого времени россияне считают, что это уже не украинская экономическая зона, а России, поскольку они захватили Крым", — утверждает Громовой.

Это какая-то ошибка — надеется владелица фелюги. Именно она и сообщила украинским пограничникам об исчезновении мужчин.

Мужчины законно вышли в море, подтверждают в рыбинспекции. И у них были разрешения на промысел и выход в морскую экономическую зону Украины.

Пограничная служба и Министерство иностранных дел Украины задержание рыбаков пока не комментируют.