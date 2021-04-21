УКР
Зеленський підписав закон про реструктуризацію валютних кредитів громадян

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті", який парламент ухвалив 13 квітня 2021.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документ покликаний захистити позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами, серед іншого, через збройну агресію проти України.

"Споживче, зокрема іпотечне, кредитування в іноземній валюті заборонене з 2011 року, проте низка позичальників має валютні кредити, які були видані ще за іпотечного буму 2006-2007 років. З початком збройної агресії проти України та окупації частини території відбулися значні курсові коливання, що вдарило по здатності позичальників обслуговувати валютні кредити. Але тягар від зміни курсу не має перекладатися виключно на позичальників", - зауважили в ОП.

Ті позичальники, які не мали простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014 року або погасили її до дня реструктуризації, мають право скористатися умовами реструктуризації за законом, а саме: валютні зобов’язання конвертуються за середнім значенням між офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації, та офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату надання кредиту.

Документ передбачає, що раніше сплачена неустойка зараховується в погашення тіла та процентів за кредитом; відсотки, нараховані до дня реструктуризації, перераховуються за ставками депозитів у відповідній валюті.

Після реструктуризації кредит має бути погашений протягом 10 років, проценти за таким реструктуризованим кредитом сплачуються за ринковою ставкою в національній валюті – український індекс депозитних ставок у гривні за 12-місячними депозитами плюс 1%. Кредит можна погасити достроково у будь-який момент.

Також Зеленский підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб", який Верховна Рада підтримала 13 квітня. Цей закон спрощує процедури банкрутства для валютних позичальників.

Крім того, президент підписав Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб" № 1383-IX.

Документ усуває податкове навантаження на громадян, що виникало б у зв’язку з проведенням реструктуризації валютних кредитів.

Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
21.04.2021 21:17 Відповісти
21.04.2021 21:20 Відповісти
Спитай у БЮТоголових сектантів,адептів білого братства !!!)))
21.04.2021 21:16 Відповісти
Сбылась мечта идиотов, 8? Или мечта так и осталась мечтой?
21.04.2021 21:07 Відповісти
Спитай у БЮТоголових сектантів,адептів білого братства !!!)))
21.04.2021 21:16 Відповісти
Я так розумію ціль цього зеленого дов..ня розвалити економіку України. Чекаємо на реакцію банків.
21.04.2021 21:12 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
21.04.2021 21:17 Відповісти
Поверь, банки не в убытке останутся, банковская деятельность тоже бизнес и это есть риск, кто им доктор что они в 2006-2008 бездумно давали кредиты в валюте, нс недвижимость которая из за этих кредитов подорожала в валюте в два раза
21.04.2021 21:28 Відповісти
Я теж тоді дивувався що мона отримати кредит без ніякого залогу.
21.04.2021 21:34 Відповісти
Ніхто не заставляв тих людей брати валютні кредити бо відсотки менші. А ось чогось про ризики ніхто не думає. Тим паче гроші з повітря не з'являються. Різницю погасять податками. Яких недостатньо щоб навіть без усього цього задовольнити потреби держави. Треба відповідно брати кредити. Але. Кредиторам така фігня дуже сильно не подобається. МФВ зацінить. Вже в принципі зацінив. Може дадуть кредит в кінці року. Може...
21.04.2021 22:22 Відповісти
Діло не в курсі доллара, а злочинній змові банків із страховиками. У мене був кредит на авто з 2007 року. Я нормально +- сплачував цей кредит до 8 березня 2010 р. (іноді не продавали валюту, тому була капітель із штрафами, але доводилось усе сплачувати). 8 березня, мені в зад заїхав один на джипі, так що передні двері заклинили. В будь-якій іншій країні миру це «тотал», але у нас це ркмонт, хоч він коштує пів ціни нового авто. Страховики радитись два місяці ( за які теж слачувалися внески) та передали сумму в банк, який теж місяць збирав свій кредитний комітет, на якому вирішив зарахувати страхову виплату в рахунок оплати кредиту. Машина залишилась без коштів на ремонт, тому як банк витягнув з мене все, що зміг за ті місяці, що вони «радились» і забрав страховку. Так хрін їм в сраку а не сплату цього кредиту.
22.04.2021 04:07 Відповісти
P.S. Коли відбулась криза 2008 року, крім зміни курсу ці шахраї-банки ще і відсотки в валюті задрали.
22.04.2021 04:17 Відповісти
Не таємниця що в усьому світі так. Довіряти банкам та особливо страховим... І не хочу вас образити. Але брати машину в кредит це мабуть найгірша і найбезглуздіша річ що можна зробити за життя. Це най найризикованіша покупка. Сьогодні є а завтра купа металу. Можна ризикнути якщо цей кредит погасити максимум за рік. І то сумнівний ризик. Не витрачай грошей яких не маєш.
22.04.2021 09:05 Відповісти
Авто брав комерційне, для роботи, і воно було не едине, а четверте. Інші старі, та часто простоювали на ремонті, що не влаштовувало замовників. Тому і вирішив скористатись кредитом на нову. Едина складність у сплаті кредиту, була відсутність валюти у вільному продажу під час кризи 2008-2009. У підсумку залишився зі старими, тількі довелось перереєструвати їх на родичів, тому що ці шахраї називають мене боржником, та щось хочуть у «судах», які в свою чергу ще більші шахраї. Хрін вони що отримають.
Але ви не праві, що так у всьому світі. Чомусь мої друзі в Канаді(емігранти з України) не мають таких проблем з банками, та спокійно користуються кредитами. У Німеччині та в Нідерландах - теж саме. Щорічно вони їздять сюди до батьків, та ми зустрічаємось і звісно обговорюєм життя.Я вважаю що ці проблеми виключно у постсовкових та посттоталітарних сранах, де до влади дірвалися шахраї. Тому що після придушення громадянських прав у таких країнах повністю зруйновані інструменти громадянського контролю
23.04.2021 05:16 Відповісти
У нас теж нормально користуються кредитами. Різниця лише в тому що вони беруть кредити у своїй валюті а не в іноземній. Того в них і проблем з цим меньше. А головна ціль любого банку в світі це заробити грошей за рахунок ваших грошей))). Нажаль з цими установами де б ви не жили є ризики.
23.04.2021 09:33 Відповісти
Эх, не моё же - что переживать. Все для народа. И за счет народа. Только Ленкины офшоры - ни-ни
показати весь коментар
показати весь коментар
Сподіваюсь що комірик ОПи запас мішок ручок для Зелі щоб він все підписував.
показати весь коментар
Ну все правильно. Транш МВФ просрали успешно. Теперь надо подоить своих подданных. Все по методике йхла, все-таки зеля что-то увидел в том анальном глазике который внимательно рассматривал. Где зелефаны с заявлениями о гениальности управления страной бесстрашным и великим ЗЕ?
показати весь коментар
Та ладнА, какаяразніца? Віддавати ж не "слугам", а "мудрому" наріду, їх дітям і онукам.
https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie.
показати весь коментар
Беріть валютний кредит, не віддавайте гроші роками і вам прийде щастя у вигляді реструктиризації. Інший варіант, беріть кредит у гривнях, але перед гіперінфляцією, після гіперінфляції ваш ВЕЛИКИЙ кредит пертвориться в одну, дві зарплатні.

Цікава країна, цікаві мешканці, виплати по цікавим кредитам лягають на лохів (73%).
21.04.2021 21:37 Відповісти
Банки банкоряться,переходять з рук в руки,борги їхні погашаються.Все Держава робить для банків окрім погашення бргів тих хто має кредити.Згоден хто їх має міліардні але чомусь простим людям брги не списують та не обнуляють як тим хто накрав мілліарди а тепер їх амністовіють,тоб-то легалізовують.
показати весь коментар
Тобто повернення валюти у фінансову сферу зменшиться. Так чи ні?
Якщо ні, то яким чином економіка компенсує різницю?
Якщо так, то на скільки впаде гривня?
Хоча... Хужє ж нє будєт! Не при баризі ж живемо, а при чесних нових ліцах! ВВП країни показує 6% росту під плінтус, на відміну від тих 4% до стелі при баризі! А навіть школяр знає, що 6 більше, ніж 4... А от про напрямок знають не всі - куплений диплом таких знань не дає.
Може я щось наплутав?
21.04.2021 22:24 Відповісти
"Потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено с 2011 года, однако ряд заемщиков имеет валютные кредиты, выданные еще во время ипотечного бума 2006-2007 годов. Источник: https://censor.net/ru/n3261249
показати весь коментар
Тобто хтось тяне кредити 15-10 років
А тепер держава хоче їм допомогти !
Ну ...типа добра ініциатива - тільки за чий рахунок ?
показати весь коментар
А перекупить такой кредит можно?
Хочу взять кредит при курсе 28 а отдавать по 10.
показати весь коментар
