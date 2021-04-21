Зеленський підписав закон про реструктуризацію валютних кредитів громадян

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті", який парламент ухвалив 13 квітня 2021.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документ покликаний захистити позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами, серед іншого, через збройну агресію проти України.

"Споживче, зокрема іпотечне, кредитування в іноземній валюті заборонене з 2011 року, проте низка позичальників має валютні кредити, які були видані ще за іпотечного буму 2006-2007 років. З початком збройної агресії проти України та окупації частини території відбулися значні курсові коливання, що вдарило по здатності позичальників обслуговувати валютні кредити. Але тягар від зміни курсу не має перекладатися виключно на позичальників", - зауважили в ОП.

Ті позичальники, які не мали простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014 року або погасили її до дня реструктуризації, мають право скористатися умовами реструктуризації за законом, а саме: валютні зобов’язання конвертуються за середнім значенням між офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації, та офіційним курсом гривні до такої іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату надання кредиту.

Документ передбачає, що раніше сплачена неустойка зараховується в погашення тіла та процентів за кредитом; відсотки, нараховані до дня реструктуризації, перераховуються за ставками депозитів у відповідній валюті.

Після реструктуризації кредит має бути погашений протягом 10 років, проценти за таким реструктуризованим кредитом сплачуються за ринковою ставкою в національній валюті – український індекс депозитних ставок у гривні за 12-місячними депозитами плюс 1%. Кредит можна погасити достроково у будь-який момент.

Також Зеленский підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб", який Верховна Рада підтримала 13 квітня. Цей закон спрощує процедури банкрутства для валютних позичальників.

Крім того, президент підписав Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб" № 1383-IX.

Документ усуває податкове навантаження на громадян, що виникало б у зв’язку з проведенням реструктуризації валютних кредитів.