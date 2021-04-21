Зеленский подписал закон о реструктуризации валютных кредитов граждан
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте", который парламент принял 13 апреля 2021.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Документ призван защитить заемщиков,которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам, в том числе, из-за вооруженной агрессии против Украины.
"Потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено с 2011 года, однако ряд заемщиков имеет валютные кредиты, выданные еще во время ипотечного бума 2006-2007 годов. С началом вооруженной агрессии против Украины и оккупации части территории произошли значительные курсовые колебания, что отразилось на способности заемщиков обслуживать валютные кредиты. Но бремя от изменения курса не должно переводиться исключительно на заемщиков", - отметили в ОП.
Те заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 или погасили ее ко дню реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону, а именно: валютные обязательства конвертируются по среднему значению между официальным курсом гривни к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на день проведения реструктуризации, и официальному курсу гривни к такой иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на дату предоставления кредита.
Документ предусматривает, что ранее уплаченная неустойка засчитывается в погашение тела и процентов по кредиту, проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитываются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.
После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по такому реструктурированному кредиту уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте - Украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%. Кредит можно погасить досрочно в любой момент.
Также Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц" , который Верховная Рада поддержала 13 апреля. Этот закон упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.
Кроме того, президент подписал Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц" № 1383-IX.
Документ устраняет налоговую нагрузку на граждан, которое возникало бы в связи с проведением реструктуризации валютных кредитов.
Але ви не праві, що так у всьому світі. Чомусь мої друзі в Канаді(емігранти з України) не мають таких проблем з банками, та спокійно користуються кредитами. У Німеччині та в Нідерландах - теж саме. Щорічно вони їздять сюди до батьків, та ми зустрічаємось і звісно обговорюєм життя.Я вважаю що ці проблеми виключно у постсовкових та посттоталітарних сранах, де до влади дірвалися шахраї. Тому що після придушення громадянських прав у таких країнах повністю зруйновані інструменти громадянського контролю
https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie.
Цікава країна, цікаві мешканці, виплати по цікавим кредитам лягають на лохів (73%).
Якщо ні, то яким чином економіка компенсує різницю?
Якщо так, то на скільки впаде гривня?
Хоча... Хужє ж нє будєт! Не при баризі ж живемо, а при чесних нових ліцах! ВВП країни показує 6% росту під плінтус, на відміну від тих 4% до стелі при баризі! А навіть школяр знає, що 6 більше, ніж 4... А от про напрямок знають не всі - куплений диплом таких знань не дає.
Може я щось наплутав?
А тепер держава хоче їм допомогти !
Ну ...типа добра ініциатива - тільки за чий рахунок ?
Хочу взять кредит при курсе 28 а отдавать по 10.