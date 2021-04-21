РУС
Зеленский подписал закон о реструктуризации валютных кредитов граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте", который парламент принял 13 апреля 2021.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ призван защитить заемщиков,которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам, в том числе, из-за вооруженной агрессии против Украины.

"Потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено с 2011 года, однако ряд заемщиков имеет валютные кредиты, выданные еще во время ипотечного бума 2006-2007 годов. С началом вооруженной агрессии против Украины и оккупации части территории произошли значительные курсовые колебания, что отразилось на способности заемщиков обслуживать валютные кредиты. Но бремя от изменения курса не должно переводиться исключительно на заемщиков", - отметили в ОП.

Те заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 или погасили ее ко дню реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону, а именно: валютные обязательства конвертируются по среднему значению между официальным курсом гривни к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на день проведения реструктуризации, и официальному курсу гривни к такой иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на дату предоставления кредита.

Документ предусматривает, что ранее уплаченная неустойка засчитывается в погашение тела и процентов по кредиту, проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитываются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.

После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по такому реструктурированному кредиту уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте - Украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%. Кредит можно погасить досрочно в любой момент.

Также Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц" , который Верховная Рада поддержала 13 апреля. Этот закон упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.

Кроме того, президент подписал Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц" № 1383-IX.

Документ устраняет налоговую нагрузку на граждан, которое возникало бы в связи с проведением реструктуризации валютных кредитов.

Автор: 

валюта (3080) Зеленский Владимир (22050) кредит (2380)
Топ комментарии
+11
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
21.04.2021 21:17 Ответить
+8
21.04.2021 21:20 Ответить
+5
Спитай у БЮТоголових сектантів,адептів білого братства !!!)))
21.04.2021 21:16 Ответить
Сбылась мечта идиотов, 8? Или мечта так и осталась мечтой?
21.04.2021 21:07 Ответить
Спитай у БЮТоголових сектантів,адептів білого братства !!!)))
21.04.2021 21:16 Ответить
Я так розумію ціль цього зеленого дов..ня розвалити економіку України. Чекаємо на реакцію банків.
21.04.2021 21:12 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
21.04.2021 21:17 Ответить
Поверь, банки не в убытке останутся, банковская деятельность тоже бизнес и это есть риск, кто им доктор что они в 2006-2008 бездумно давали кредиты в валюте, нс недвижимость которая из за этих кредитов подорожала в валюте в два раза
21.04.2021 21:28 Ответить
Я теж тоді дивувався що мона отримати кредит без ніякого залогу.
21.04.2021 21:34 Ответить
Ніхто не заставляв тих людей брати валютні кредити бо відсотки менші. А ось чогось про ризики ніхто не думає. Тим паче гроші з повітря не з'являються. Різницю погасять податками. Яких недостатньо щоб навіть без усього цього задовольнити потреби держави. Треба відповідно брати кредити. Але. Кредиторам така фігня дуже сильно не подобається. МФВ зацінить. Вже в принципі зацінив. Може дадуть кредит в кінці року. Може...
21.04.2021 22:22 Ответить
Діло не в курсі доллара, а злочинній змові банків із страховиками. У мене був кредит на авто з 2007 року. Я нормально +- сплачував цей кредит до 8 березня 2010 р. (іноді не продавали валюту, тому була капітель із штрафами, але доводилось усе сплачувати). 8 березня, мені в зад заїхав один на джипі, так що передні двері заклинили. В будь-якій іншій країні миру це «тотал», але у нас це ркмонт, хоч він коштує пів ціни нового авто. Страховики радитись два місяці ( за які теж слачувалися внески) та передали сумму в банк, який теж місяць збирав свій кредитний комітет, на якому вирішив зарахувати страхову виплату в рахунок оплати кредиту. Машина залишилась без коштів на ремонт, тому як банк витягнув з мене все, що зміг за ті місяці, що вони «радились» і забрав страховку. Так хрін їм в сраку а не сплату цього кредиту.
22.04.2021 04:07 Ответить
P.S. Коли відбулась криза 2008 року, крім зміни курсу ці шахраї-банки ще і відсотки в валюті задрали.
22.04.2021 04:17 Ответить
Не таємниця що в усьому світі так. Довіряти банкам та особливо страховим... І не хочу вас образити. Але брати машину в кредит це мабуть найгірша і найбезглуздіша річ що можна зробити за життя. Це най найризикованіша покупка. Сьогодні є а завтра купа металу. Можна ризикнути якщо цей кредит погасити максимум за рік. І то сумнівний ризик. Не витрачай грошей яких не маєш.
22.04.2021 09:05 Ответить
Авто брав комерційне, для роботи, і воно було не едине, а четверте. Інші старі, та часто простоювали на ремонті, що не влаштовувало замовників. Тому і вирішив скористатись кредитом на нову. Едина складність у сплаті кредиту, була відсутність валюти у вільному продажу під час кризи 2008-2009. У підсумку залишився зі старими, тількі довелось перереєструвати їх на родичів, тому що ці шахраї називають мене боржником, та щось хочуть у «судах», які в свою чергу ще більші шахраї. Хрін вони що отримають.
Але ви не праві, що так у всьому світі. Чомусь мої друзі в Канаді(емігранти з України) не мають таких проблем з банками, та спокійно користуються кредитами. У Німеччині та в Нідерландах - теж саме. Щорічно вони їздять сюди до батьків, та ми зустрічаємось і звісно обговорюєм життя.Я вважаю що ці проблеми виключно у постсовкових та посттоталітарних сранах, де до влади дірвалися шахраї. Тому що після придушення громадянських прав у таких країнах повністю зруйновані інструменти громадянського контролю
23.04.2021 05:16 Ответить
У нас теж нормально користуються кредитами. Різниця лише в тому що вони беруть кредити у своїй валюті а не в іноземній. Того в них і проблем з цим меньше. А головна ціль любого банку в світі це заробити грошей за рахунок ваших грошей))). Нажаль з цими установами де б ви не жили є ризики.
23.04.2021 09:33 Ответить
Эх, не моё же - что переживать. Все для народа. И за счет народа. Только Ленкины офшоры - ни-ни
21.04.2021 21:18 Ответить
21.04.2021 21:20 Ответить
Сподіваюсь що комірик ОПи запас мішок ручок для Зелі щоб він все підписував.
21.04.2021 21:30 Ответить
Ну все правильно. Транш МВФ просрали успешно. Теперь надо подоить своих подданных. Все по методике йхла, все-таки зеля что-то увидел в том анальном глазике который внимательно рассматривал. Где зелефаны с заявлениями о гениальности управления страной бесстрашным и великим ЗЕ?
21.04.2021 21:35 Ответить
Та ладнА, какаяразніца? Віддавати ж не "слугам", а "мудрому" наріду, їх дітям і онукам.
https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie.
21.04.2021 21:52 Ответить
Беріть валютний кредит, не віддавайте гроші роками і вам прийде щастя у вигляді реструктиризації. Інший варіант, беріть кредит у гривнях, але перед гіперінфляцією, після гіперінфляції ваш ВЕЛИКИЙ кредит пертвориться в одну, дві зарплатні.

Цікава країна, цікаві мешканці, виплати по цікавим кредитам лягають на лохів (73%).
21.04.2021 21:37 Ответить
Банки банкоряться,переходять з рук в руки,борги їхні погашаються.Все Держава робить для банків окрім погашення бргів тих хто має кредити.Згоден хто їх має міліардні але чомусь простим людям брги не списують та не обнуляють як тим хто накрав мілліарди а тепер їх амністовіють,тоб-то легалізовують.
21.04.2021 21:40 Ответить
Тобто повернення валюти у фінансову сферу зменшиться. Так чи ні?
Якщо ні, то яким чином економіка компенсує різницю?
Якщо так, то на скільки впаде гривня?
Хоча... Хужє ж нє будєт! Не при баризі ж живемо, а при чесних нових ліцах! ВВП країни показує 6% росту під плінтус, на відміну від тих 4% до стелі при баризі! А навіть школяр знає, що 6 більше, ніж 4... А от про напрямок знають не всі - куплений диплом таких знань не дає.
Може я щось наплутав?
21.04.2021 22:24 Ответить
"Потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено с 2011 года, однако ряд заемщиков имеет валютные кредиты, выданные еще во время ипотечного бума 2006-2007 годов. Источник: https://censor.net/ru/n3261249
21.04.2021 22:26 Ответить
Тобто хтось тяне кредити 15-10 років
А тепер держава хоче їм допомогти !
Ну ...типа добра ініциатива - тільки за чий рахунок ?
21.04.2021 22:35 Ответить
А перекупить такой кредит можно?
Хочу взять кредит при курсе 28 а отдавать по 10.
22.04.2021 09:11 Ответить
 
 