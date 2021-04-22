Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов

Сьогодні в Росії ухвалює рішення одна людина, адекватність якої під великим сумнівом.

Про це сказав Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України в 2014 році Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".

За його словами, всі вважали, що у своєму посланні до Федеральних Зборів Путін скаже щось принципово нове, "з огляду на ту ситуацію, яку він сам штучно створив біля українських кордонів і в світі в цілому, але знову пролунали абстрактні погрози незрозуміло кому і всім одночасно".

"Говорячи про аналогію з твором Кіплінга, яку запропонував господар Кремля, оточенню Путіна найбільше пасує образ бандерлогів, які виконують будь-яку вказівку свого неадекватного короля мавп", – сказав Турчинов, пояснивши, що реалії зовнішньої та внутрішньої політики Росії сьогодні такі, "що рішення в цій країні ухвалює тільки одна людина, а всі інші зобов‘язані їх виконувати, не зважаючи на їхню неадекватність".

Турчинов наголосив, що в Росії вже далеко не авторитарна, а тоталітарна система влади, "яка сьогодні є реальною небезпекою для світу".

"Путін починає нахабніти, коли бачить слабкість опонентів, тому його нинішній демонстративній агресивності треба протиставити не пустопорожній піар, а реальну силу та єдність нашої країни", – резюмував Турчинов.