Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов
Сьогодні в Росії ухвалює рішення одна людина, адекватність якої під великим сумнівом.
Про це сказав Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України в 2014 році Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".
За його словами, всі вважали, що у своєму посланні до Федеральних Зборів Путін скаже щось принципово нове, "з огляду на ту ситуацію, яку він сам штучно створив біля українських кордонів і в світі в цілому, але знову пролунали абстрактні погрози незрозуміло кому і всім одночасно".
"Говорячи про аналогію з твором Кіплінга, яку запропонував господар Кремля, оточенню Путіна найбільше пасує образ бандерлогів, які виконують будь-яку вказівку свого неадекватного короля мавп", – сказав Турчинов, пояснивши, що реалії зовнішньої та внутрішньої політики Росії сьогодні такі, "що рішення в цій країні ухвалює тільки одна людина, а всі інші зобов‘язані їх виконувати, не зважаючи на їхню неадекватність".
Турчинов наголосив, що в Росії вже далеко не авторитарна, а тоталітарна система влади, "яка сьогодні є реальною небезпекою для світу".
"Путін починає нахабніти, коли бачить слабкість опонентів, тому його нинішній демонстративній агресивності треба протиставити не пустопорожній піар, а реальну силу та єдність нашої країни", – резюмував Турчинов.
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал президента Владимира Зеленского извиниться перед своим предшественником Петром Порошенко. Громкое заявление он сделал в интервью "Радио Свобода", которое транслировалось на YouTube , передает Диалог.UA. Турчинов напомнил, что Зеленский пришел к власти в Украине, обвиняя Порошенко и его команду в нежелании заканчивать войну на Донбассе. Он тогда планировал закончить конфликт за несколько недель, "просто перестав стрелять". Уже прошло два года, как Зеленский является президентом Украины. Война на Донбассе не только не прекратилась, но в последние месяцы там еще и наблюдается резкая эскалация. "Хочу спросить господина Зеленского, а кто сейчас "зарабатывает на войне"? Кому сейчас в Украине "выгодна" война?" - поинтересовался Турчинов. Он высказал мнение, что Зеленскому стоит извиниться перед Порошенко за эти обвинения, а также за уголовные дела против экс-президента, которые развалились еще в ходе следствия. "Тебе надо либо извиниться перед Порошенко, либо рассказать, кто сейчас зарабатывает на войне и кому она выгодна", - сказал Турчинов. Он уточнил, что для Зеленского Порошенко был и остается "врагом".
Ему явно
требуются услуги психиатра.
- Поздно, Сёма.
Врачи уже бессильны , только ефтаназия 😁👍🏼
- Чому росіяни знають свою російську мову набагато гірше, ніж її знають українці та білоруси?
- Тому що українці та білоруси її вчать в школі, з підручником і ручкою в руках, а росіяни - у підворітті, з пляшкою пива в руках і цигаркою - в зубах...
Урок перший:
1. При звертанні українською змінюється відмінок. Правильно писати - батраче
2. Мінять - це кацапізм. Правильно - змінювати
3. Пробуєш - це кацапізм. Правильно - намагаєшся
4. Розказуй - це кацапізм. Правильно - розповідай
Сідай, ярику, двійка.
П.С. Замаолиту родом из Жмеринки, который тебя по синьке учил украинскому в офицерской общаге омского гарнизона должно быть сейчас стыдно
1.Телепню, ти бачиш, що я "в лапках" звернення до тебе написав? А це означає, що я вжив словосполучення у переносному сенсі, у відповідності з вимогами ВАШОЇ, "кацапської" граматики. А там звертального (кличного) відмінку немає.
2."Мінять" - у подніпровському діалекті загальновживана форма слова "міняти", де дієслова закінчуються на "Ь", а не на "И". Почитай Шевченка чи Нечуя-Левицького...
3. 