УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6751 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 299 46

Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов

Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов

Сьогодні в Росії ухвалює рішення одна людина, адекватність якої під великим сумнівом.

Про це сказав Голова Верховної Ради України, в.о. Президента України в 2014 році Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу".

За його словами, всі вважали, що у своєму посланні до Федеральних Зборів Путін скаже щось принципово нове, "з огляду на ту ситуацію, яку він сам штучно створив біля українських кордонів і в світі в цілому, але знову пролунали абстрактні погрози незрозуміло кому і всім одночасно".

"Говорячи про аналогію з твором Кіплінга, яку запропонував господар Кремля, оточенню Путіна найбільше пасує образ бандерлогів, які виконують будь-яку вказівку свого неадекватного короля мавп", – сказав Турчинов, пояснивши, що реалії зовнішньої та внутрішньої політики Росії сьогодні такі, "що рішення в цій країні ухвалює тільки одна людина, а всі інші зобов‘язані їх виконувати, не зважаючи на їхню неадекватність".

Турчинов наголосив, що в Росії вже далеко не авторитарна, а тоталітарна система влади, "яка сьогодні є реальною небезпекою для світу".

"Путін починає нахабніти, коли бачить слабкість опонентів, тому його нинішній демонстративній агресивності треба протиставити не пустопорожній піар, а реальну силу та єдність нашої країни", – резюмував Турчинов.

Автор: 

путін володимир (24859) Турчинов Олександр (1136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Кривавий Пастор як завжди правий. Ця шобла тільки зграєю і вміє нападати, а потім тікає на "дерева", бо "ихтамнет".
показати весь коментар
22.04.2021 12:33 Відповісти
+35
можно по разному относится к Пастору,но то что он тролль хай левела факт неоспоримый
показати весь коментар
22.04.2021 12:32 Відповісти
+32
Александр Турчинов призвал президента Владимира Зеленского извиниться перед своим предшественником Петром Порошенко.
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал президента Владимира Зеленского извиниться перед своим предшественником Петром Порошенко. Громкое заявление он сделал в интервью "Радио Свобода", которое транслировалось на YouTube , передает Диалог.UA. Турчинов напомнил, что Зеленский пришел к власти в Украине, обвиняя Порошенко и его команду в нежелании заканчивать войну на Донбассе. Он тогда планировал закончить конфликт за несколько недель, "просто перестав стрелять". Уже прошло два года, как Зеленский является президентом Украины. Война на Донбассе не только не прекратилась, но в последние месяцы там еще и наблюдается резкая эскалация. "Хочу спросить господина Зеленского, а кто сейчас "зарабатывает на войне"? Кому сейчас в Украине "выгодна" война?" - поинтересовался Турчинов. Он высказал мнение, что Зеленскому стоит извиниться перед Порошенко за эти обвинения, а также за уголовные дела против экс-президента, которые развалились еще в ходе следствия. "Тебе надо либо извиниться перед Порошенко, либо рассказать, кто сейчас зарабатывает на войне и кому она выгодна", - сказал Турчинов. Он уточнил, что для Зеленского Порошенко был и остается "врагом".
показати весь коментар
22.04.2021 12:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
можно по разному относится к Пастору,но то что он тролль хай левела факт неоспоримый
показати весь коментар
22.04.2021 12:32 Відповісти
Александр Турчинов призвал президента Владимира Зеленского извиниться перед своим предшественником Петром Порошенко.
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал президента Владимира Зеленского извиниться перед своим предшественником Петром Порошенко. Громкое заявление он сделал в интервью "Радио Свобода", которое транслировалось на YouTube , передает Диалог.UA. Турчинов напомнил, что Зеленский пришел к власти в Украине, обвиняя Порошенко и его команду в нежелании заканчивать войну на Донбассе. Он тогда планировал закончить конфликт за несколько недель, "просто перестав стрелять". Уже прошло два года, как Зеленский является президентом Украины. Война на Донбассе не только не прекратилась, но в последние месяцы там еще и наблюдается резкая эскалация. "Хочу спросить господина Зеленского, а кто сейчас "зарабатывает на войне"? Кому сейчас в Украине "выгодна" война?" - поинтересовался Турчинов. Он высказал мнение, что Зеленскому стоит извиниться перед Порошенко за эти обвинения, а также за уголовные дела против экс-президента, которые развалились еще в ходе следствия. "Тебе надо либо извиниться перед Порошенко, либо рассказать, кто сейчас зарабатывает на войне и кому она выгодна", - сказал Турчинов. Он уточнил, что для Зеленского Порошенко был и остается "врагом".
показати весь коментар
22.04.2021 12:49 Відповісти
согласен
показати весь коментар
22.04.2021 14:12 Відповісти
ему шо до тролля, шо до чего иного- як до кыеву..- от поверь..- майдан вынес .. и усё....))
показати весь коментар
23.04.2021 00:18 Відповісти
.. и ваще, он тему шерхана украл у яроша, а не сам догнал до бандерлогов...(((
показати весь коментар
23.04.2021 00:21 Відповісти
При всем моем уважении Турчинова, но думаю и в 2004 и тем более в 2014 году революция была спровоцирована РФ. А вы считаете, что это он троллит Путина?
показати весь коментар
22.06.2021 17:30 Відповісти
Кривавий Пастор як завжди правий. Ця шобла тільки зграєю і вміє нападати, а потім тікає на "дерева", бо "ихтамнет".
показати весь коментар
22.04.2021 12:33 Відповісти
- Изя, почему Путина не лечат?
Ему явно
требуются услуги психиатра.
- Поздно, Сёма.
Врачи уже бессильны , только ефтаназия 😁👍🏼
показати весь коментар
22.04.2021 12:37 Відповісти
Евтаназія - це добре. Але я б ще спробував клізьму на піввідра скипідару з патефонними голками. Треба дати клієнту шанс... помучатися
показати весь коментар
22.04.2021 13:47 Відповісти
Во времена перестройки или чуть позже был "каратэистский" фильм, там одного персонажа на зоне - петуха, пытающегося стать смотрящим, - звали Шерхан...https://www.youtube.com/watch?v=-uQ7WxmLTrg Курьер на восток (1991) фильм
показати весь коментар
22.04.2021 12:37 Відповісти
Да, все правильно путен - Шерхан, его окружание шакалы, Маугли - Украина, которая даст по морде Шерхану огненным цветком и уйдет к людям)))
показати весь коментар
22.04.2021 12:42 Відповісти
...уйло плешивая моль.
показати весь коментар
22.04.2021 12:44 Відповісти
У Киплинга в "Рики Тики Тави" есть мускусная крыса Чучундра.
показати весь коментар
22.04.2021 18:24 Відповісти
А вони хай уйо... уходять на сєвєр.... десь так на Таймир та розважають там білих ведмедів своїми соковитими тушками
показати весь коментар
22.04.2021 13:50 Відповісти
кривавий смачно палить вату та зеленоцефалів. в них сраки знатно підгоряють
показати весь коментар
22.04.2021 12:45 Відповісти
Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8364
показати весь коментар
22.04.2021 12:46 Відповісти
Да там весь киплинговский набор.. Облезлый злобный Шерхан Пу, ( против которого ополчились все "джунгли"), шакал Табаки ( это рашен СМИ, и его глашатаи) и бандерлоги (95% населения Хфедерации). Есть еще "рыжие собаки" - ну это видимо рашен силовики ( сильны когда стаей ,но и на них есть пчелы с предсказуемой траекторией)
показати весь коментар
22.04.2021 12:46 Відповісти
То жёлтые китайцы.Собаки в смысле
показати весь коментар
22.04.2021 13:01 Відповісти
Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8765.
показати весь коментар
22.04.2021 12:47 Відповісти
Бандерлоги были мирные зверушки. Дружные и симпатичные. Жили в джунглях и до Маугли и после. Служили ппопитанием для крупных пресмыкающихся и других хищников, то есть были частью экосистемы. Если и сравнивать кого-то с кацапьей из Киплинга, то это с рыжими песами, появившимися откуда то с севера агрессивными животными
показати весь коментар
22.04.2021 12:47 Відповісти
"Песа", вивчи хоч свій, "вяликий и магучий"!... І почитай, після цього, "Книгу джунглів", а не тільки дивись старий савєцький мультфільм... І лише потім лізь на "Цензор", "вумнічать"...
- Чому росіяни знають свою російську мову набагато гірше, ніж її знають українці та білоруси?
- Тому що українці та білоруси її вчать в школі, з підручником і ручкою в руках, а росіяни - у підворітті, з пляшкою пива в руках і цигаркою - в зубах...
показати весь коментар
22.04.2021 13:17 Відповісти
Прапорщик расейской армии, ты хочешь члоб я тебя опять потыцяв в калюжу, а ты, оправдывая свой красноярский суржик, закрывал задницу совецктм энциклопедическим словарем, выпущенным тогда, когда шла интенсивная кацапофикация мовы? Ноу проблем, ваеный
показати весь коментар
22.04.2021 13:40 Відповісти
"Чудо в пір"ї",тут мова йде не про українську мову, а про твій "расєйський ізик"!... Не "рыжими песами", а "рыжими псами"!!! До речі, я тобі недарма рекомендував Кіплінга почитать... У нього не "бандерлоги", а "бандарлоги"... І на якій помийниці вас "Лахта" набирає?...
показати весь коментар
22.04.2021 13:59 Відповісти
Псами они были пока путенский агент Лолита не влепил слово "европейская". А ты значит обиделся за чистоту своего рускавого езыка, на котором давал военную присягу рф? Ну извини. Меня вот тоже коробит, когда усякие песы пишут кацапизмы "почитать" или выдумывают слово "помийныци". Ну то таке. Мабуть якийсь приволжськый говир. Эгеж? Что касается бандерлогов-бандерлогов. Не очень предъявить эту претензию Пастору или, как вариант, редактору Цензора? Что, прапорщик, жопы нет? Отож бо
показати весь коментар
22.04.2021 14:10 Відповісти
Чуєш, "батрак лахтинський", та ти хоч "навиворіт вивернись", а я думку про тебе мінять не буду... Від тебе "лаптями" за версту смердить, а ти переді мною пробуєш на сраку "вишиванку" натягти... Іди лохам, десь у Харкові чи Одесі розказуй, який ти "щироукраїнець", а не мені...
показати весь коментар
22.04.2021 14:31 Відповісти
Вчимо кацап'ятко українській
Урок перший:
1. При звертанні українською змінюється відмінок. Правильно писати - батраче
2. Мінять - це кацапізм. Правильно - змінювати
3. Пробуєш - це кацапізм. Правильно - намагаєшся
4. Розказуй - це кацапізм. Правильно - розповідай
Сідай, ярику, двійка.
П.С. Замаолиту родом из Жмеринки, который тебя по синьке учил украинскому в офицерской общаге омского гарнизона должно быть сейчас стыдно
показати весь коментар
22.04.2021 14:39 Відповісти
Що, пиво подорожчало? Чи цигарки? Що ти так сраку рвеш за кількість коментарів?
1.Телепню, ти бачиш, що я "в лапках" звернення до тебе написав? А це означає, що я вжив словосполучення у переносному сенсі, у відповідності з вимогами ВАШОЇ, "кацапської" граматики. А там звертального (кличного) відмінку немає.
2."Мінять" - у подніпровському діалекті загальновживана форма слова "міняти", де дієслова закінчуються на "Ь", а не на "И". Почитай Шевченка чи Нечуя-Левицького...
3. ПРОБУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. перех., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6 також у сполуч. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%B7 із спол. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B8 чи . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 Випробовувати кого-, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C що-небудь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C якість , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C придатність https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8C чогось , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8 перевіряти https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD стан https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8C чогось і т. ін. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 Підпара https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 засував https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96 двері у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8F%D1%85 сінях , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2 пробував https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE довго , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B8 чи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5 добре https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 замкнені (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1 Коцюб ., II, 1955, 74); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F Гуляння https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F розливалося , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C повінь . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Пристрасті https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96 поволі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8 залишали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9 свої https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3 береги . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8C Хтось https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2 пробував https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81 голос (М. Ю. Тарн., Незр.https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82 горизонт , 1962, 70); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE Дядьки https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 клепають ,а https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE батько https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B6%D0%B5 вже https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 пробують https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83 косу https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9 густому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 дворовому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88 спориші (М. Ол., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D1%83%D1%82%D0%B8 Чуєш .., 1959, 80); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 Пробувати https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 актора https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9 головну https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C роль ; У порівн. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0 Дівчата https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83 спросонку https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83 спершу перегукувались з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8C кимось , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B8 немовби https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 пробуючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8 голоси (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D0%B5 Ле , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE Право .., 1957, 18); // https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8 Мацаючи , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 щупаючи , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8 перевіряти https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C що-небудь , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F упевнюватися в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%8C чомусь . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8F Бабуся https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0 пробувала https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE мого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%B1 лоба ,а https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8 мацала https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F долонею https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4 під https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8E самою https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 сорочкою і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 взнавала , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B8 чи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94 буває https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B8 впрів (Сміл., Сашко,1957,48);
4. РОЗКАЗУВАТИ, ую, уєш, недок., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%98 РОЗКАЗАТИ , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8 кажу , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8 кажеш , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%BA док ., перех. і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B5%D0%B7 без https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA додатка , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE про https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE кого - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BE рідко https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0 за https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE кого -
показати весь коментар
22.04.2021 14:59 Відповісти
О! То что и и предполагал. Оправдывая свой суржик и механический перевод с мордовского на украинский, прапорщик российской федерации объясняет говорами и книжками савецкой эпохи. Вместо того, чтоб стоять похнюпывшы пыльник и мямлмить - спасибо, дядьку, что научили
показати весь коментар
22.04.2021 15:06 Відповісти
Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6164
показати весь коментар
22.04.2021 12:47 Відповісти
Аве идиот!
показати весь коментар
22.04.2021 13:40 Відповісти
Чим не вдоволений?
показати весь коментар
22.04.2021 13:43 Відповісти
А чем гордиться то? Одними картинками!
показати весь коментар
22.04.2021 13:46 Відповісти
Чому у тебе такий рязанський акцент?
показати весь коментар
22.04.2021 13:48 Відповісти
Бери вище... У нього "рязанський акцент руської мови"... Ще Володимир Даль, в 19 ст, на запитання "Где можно услышать настоящий, чистый русский язык?", сказав: "Поезжайте в Киевскую губернию... То чем говорим мы - всего-лишь его великарусскае наречие...".
показати весь коментар
22.04.2021 14:36 Відповісти
Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2264
Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8657
показати весь коментар
22.04.2021 12:49 Відповісти
Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1229.
показати весь коментар
22.04.2021 12:56 Відповісти
пшел нах питар!
- вылезло из шезлонга и ляпнуло языком гівно на всю округу...
показати весь коментар
22.04.2021 12:56 Відповісти
Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских бандерлогов/ Дорожня пісня бандарлогів. Але постривай! Брате, хвостом веселіше махай! Ось ми які, всі побачать нехай! Тож не гайтесь, до нас приставайте І за нами чимдуж поспішайте Верховіттям дерев, де сплелися в гірлянди ліани! Сміття, кинуте нами, покаже вам путь, Співи наші чудові до нас доведуть Вірте, вірте, нам вдасться здійснити омріяні плани!
показати весь коментар
22.04.2021 12:59 Відповісти
Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2257
показати весь коментар
22.04.2021 13:07 Відповісти
Руді собаки.
показати весь коментар
22.04.2021 13:13 Відповісти
Оточенню Путіна найбільше пасує образ кіплінгівських бандерлогів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7162
показати весь коментар
22.04.2021 13:21 Відповісти
Президентом України мав би бути Олександер Турчинов.
показати весь коментар
22.04.2021 14:02 Відповісти
ты при памяти..- или тоже в секте не сильно ясных и темных...???
показати весь коментар
23.04.2021 00:14 Відповісти
..та бред лошков, шо ОДИН чело принятный решений хоть где-то и когда-то-ни-будь - читайте историю, неучи-недоучки и не клацайте фуфла- вы ж претендуете на гос.должности и кормушки...)))= ну думайте ж своими тупыми лбами...((- ты ж, пастор, был там кем-то...- или просто тупой, как пробка лысая, или недоумок)))- = есть определенный круг конкретных лиц, благодаря которому, пуйло еще пока живо и в тематике состоит.. ВОТ и ВСЁ)))
изменится ситуация в лаптях- клиенту светит разброс от пенсии до безвестной пропажи в зависимости от градиента...)
и не надо путать наш нарид и сеять непонятки
показати весь коментар
23.04.2021 00:12 Відповісти
 
 