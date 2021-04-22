Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских бандерлогов, - Турчинов
Сегодня в России принимает решение один человек, адекватность которого под большим вопросом.
Об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины в 2014 году Александр Турчинов в эфире "5 канала".
По его словам, все считали, что в своем послании к Федеральному Собранию Путин скажет нечто принципиально новое, "исходя из той ситуации, которую он сам искусственно создал возле украинских границ и в мире в целом, но опять прозвучали абстрактные угрозы непонятно кому и всем одновременно".
"Говоря о предложенной хозяином Кремля аналогии с произведением Киплинга, окружению Путина больше всего подходит образ бандерлогов, которые выполняют любое указание своего неадекватного короля обезьян", - сказал Турчинов, объяснив, что реалии внешней и внутренней политики России сегодня такие, "что решения в этой стране принимает только один человек, а все остальные должны их выполнять, несмотря на их неадекватность".
Турчинов отметил, что в России уже далеко не авторитарная, а тоталитарная система власти, "которая сегодня является реальной опасностью для мира".
"Путин начинает наглеть, когда видит слабость оппонентов, поэтому его нынешней демонстративной агрессивности надо противопоставить не пустопорожний пиар, а реальную силу и единство нашей страны", - резюмировал Турчинов.
Ему явно
требуются услуги психиатра.
- Поздно, Сёма.
Врачи уже бессильны , только ефтаназия 😁👍🏼
- Чому росіяни знають свою російську мову набагато гірше, ніж її знають українці та білоруси?
- Тому що українці та білоруси її вчать в школі, з підручником і ручкою в руках, а росіяни - у підворітті, з пляшкою пива в руках і цигаркою - в зубах...
Урок перший:
1. При звертанні українською змінюється відмінок. Правильно писати - батраче
2. Мінять - це кацапізм. Правильно - змінювати
3. Пробуєш - це кацапізм. Правильно - намагаєшся
4. Розказуй - це кацапізм. Правильно - розповідай
Сідай, ярику, двійка.
П.С. Замаолиту родом из Жмеринки, который тебя по синьке учил украинскому в офицерской общаге омского гарнизона должно быть сейчас стыдно
1.Телепню, ти бачиш, що я "в лапках" звернення до тебе написав? А це означає, що я вжив словосполучення у переносному сенсі, у відповідності з вимогами ВАШОЇ, "кацапської" граматики. А там звертального (кличного) відмінку немає.
2."Мінять" - у подніпровському діалекті загальновживана форма слова "міняти", де дієслова закінчуються на "Ь", а не на "И". Почитай Шевченка чи Нечуя-Левицького...
3. 