Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских бандерлогов, - Турчинов

Сегодня в России принимает решение один человек, адекватность которого под большим вопросом.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины в 2014 году Александр Турчинов в эфире "5 канала".

По его словам, все считали, что в своем послании к Федеральному Собранию Путин скажет нечто принципиально новое, "исходя из той ситуации, которую он сам искусственно создал возле украинских границ и в мире в целом, но опять прозвучали абстрактные угрозы непонятно кому и всем одновременно".

"Говоря о предложенной хозяином Кремля аналогии с произведением Киплинга, окружению Путина больше всего подходит образ бандерлогов, которые выполняют любое указание своего неадекватного короля обезьян", - сказал Турчинов, объяснив, что реалии внешней и внутренней политики России сегодня такие, "что решения в этой стране принимает только один человек, а все остальные должны их выполнять, несмотря на их неадекватность".

Турчинов отметил, что в России уже далеко не авторитарная, а тоталитарная система власти, "которая сегодня является реальной опасностью для мира".

"Путин начинает наглеть, когда видит слабость оппонентов, поэтому его нынешней демонстративной агрессивности надо противопоставить не пустопорожний пиар, а реальную силу и единство нашей страны", - резюмировал Турчинов.