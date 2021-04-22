РУС
Новости Агрессия России против Украины
Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских бандерлогов, - Турчинов

Сегодня в России принимает решение один человек, адекватность которого под большим вопросом.

 Об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины в 2014 году Александр Турчинов в эфире "5 канала".

По его словам, все считали, что в своем послании к Федеральному Собранию Путин скажет нечто принципиально новое, "исходя из той ситуации, которую он сам искусственно создал возле украинских границ и в мире в целом, но опять прозвучали абстрактные угрозы непонятно кому и всем одновременно".

"Говоря о предложенной хозяином Кремля аналогии с произведением Киплинга, окружению Путина больше всего подходит образ бандерлогов, которые выполняют любое указание своего неадекватного короля обезьян", - сказал Турчинов, объяснив, что реалии внешней и внутренней политики России сегодня такие, "что решения в этой стране принимает только один человек, а все остальные должны их выполнять, несмотря на их неадекватность".

Турчинов отметил, что в России уже далеко не авторитарная, а тоталитарная система власти, "которая сегодня является реальной опасностью для мира".

"Путин начинает наглеть, когда видит слабость оппонентов, поэтому его нынешней демонстративной агрессивности надо противопоставить не пустопорожний пиар, а реальную силу и единство нашей страны", - резюмировал Турчинов.

путин владимир Турчинов Александр
+45
Кривавий Пастор як завжди правий. Ця шобла тільки зграєю і вміє нападати, а потім тікає на "дерева", бо "ихтамнет".
22.04.2021 12:33
+35
можно по разному относится к Пастору,но то что он тролль хай левела факт неоспоримый
22.04.2021 12:32
+32
Александр Турчинов призвал президента Владимира Зеленского извиниться перед своим предшественником Петром Порошенко.
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал президента Владимира Зеленского извиниться перед своим предшественником Петром Порошенко. Громкое заявление он сделал в интервью "Радио Свобода", которое транслировалось на YouTube , передает Диалог.UA. Турчинов напомнил, что Зеленский пришел к власти в Украине, обвиняя Порошенко и его команду в нежелании заканчивать войну на Донбассе. Он тогда планировал закончить конфликт за несколько недель, "просто перестав стрелять". Уже прошло два года, как Зеленский является президентом Украины. Война на Донбассе не только не прекратилась, но в последние месяцы там еще и наблюдается резкая эскалация. "Хочу спросить господина Зеленского, а кто сейчас "зарабатывает на войне"? Кому сейчас в Украине "выгодна" война?" - поинтересовался Турчинов. Он высказал мнение, что Зеленскому стоит извиниться перед Порошенко за эти обвинения, а также за уголовные дела против экс-президента, которые развалились еще в ходе следствия. "Тебе надо либо извиниться перед Порошенко, либо рассказать, кто сейчас зарабатывает на войне и кому она выгодна", - сказал Турчинов. Он уточнил, что для Зеленского Порошенко был и остается "врагом".
22.04.2021 12:49
можно по разному относится к Пастору,но то что он тролль хай левела факт неоспоримый
22.04.2021 12:32
согласен
22.04.2021 14:12
ему шо до тролля, шо до чего иного- як до кыеву..- от поверь..- майдан вынес .. и усё....))
23.04.2021 00:18
.. и ваще, он тему шерхана украл у яроша, а не сам догнал до бандерлогов...(((
23.04.2021 00:21
При всем моем уважении Турчинова, но думаю и в 2004 и тем более в 2014 году революция была спровоцирована РФ. А вы считаете, что это он троллит Путина?
22.06.2021 17:30
Кривавий Пастор як завжди правий. Ця шобла тільки зграєю і вміє нападати, а потім тікає на "дерева", бо "ихтамнет".
22.04.2021 12:33
- Изя, почему Путина не лечат?
Ему явно
требуются услуги психиатра.
- Поздно, Сёма.
Врачи уже бессильны , только ефтаназия 😁👍🏼
22.04.2021 12:37
Евтаназія - це добре. Але я б ще спробував клізьму на піввідра скипідару з патефонними голками. Треба дати клієнту шанс... помучатися
22.04.2021 13:47
Во времена перестройки или чуть позже был "каратэистский" фильм, там одного персонажа на зоне - петуха, пытающегося стать смотрящим, - звали Шерхан...https://www.youtube.com/watch?v=-uQ7WxmLTrg Курьер на восток (1991) фильм
22.04.2021 12:37
Да, все правильно путен - Шерхан, его окружание шакалы, Маугли - Украина, которая даст по морде Шерхану огненным цветком и уйдет к людям)))
показать весь комментарий
22.04.2021 12:42
...уйло плешивая моль.
22.04.2021 12:44
У Киплинга в "Рики Тики Тави" есть мускусная крыса Чучундра.
22.04.2021 18:24
А вони хай уйо... уходять на сєвєр.... десь так на Таймир та розважають там білих ведмедів своїми соковитими тушками
22.04.2021 13:50
кривавий смачно палить вату та зеленоцефалів. в них сраки знатно підгоряють
22.04.2021 12:45
Да там весь киплинговский набор.. Облезлый злобный Шерхан Пу, ( против которого ополчились все "джунгли"), шакал Табаки ( это рашен СМИ, и его глашатаи) и бандерлоги (95% населения Хфедерации). Есть еще "рыжие собаки" - ну это видимо рашен силовики ( сильны когда стаей ,но и на них есть пчелы с предсказуемой траекторией)
показать весь комментарий
22.04.2021 12:46
То жёлтые китайцы.Собаки в смысле
показать весь комментарий
22.04.2021 13:01
22.04.2021 12:47
Бандерлоги были мирные зверушки. Дружные и симпатичные. Жили в джунглях и до Маугли и после. Служили ппопитанием для крупных пресмыкающихся и других хищников, то есть были частью экосистемы. Если и сравнивать кого-то с кацапьей из Киплинга, то это с рыжими песами, появившимися откуда то с севера агрессивными животными
показать весь комментарий
22.04.2021 12:47
"Песа", вивчи хоч свій, "вяликий и магучий"!... І почитай, після цього, "Книгу джунглів", а не тільки дивись старий савєцький мультфільм... І лише потім лізь на "Цензор", "вумнічать"...
- Чому росіяни знають свою російську мову набагато гірше, ніж її знають українці та білоруси?
- Тому що українці та білоруси її вчать в школі, з підручником і ручкою в руках, а росіяни - у підворітті, з пляшкою пива в руках і цигаркою - в зубах...
22.04.2021 13:17
Прапорщик расейской армии, ты хочешь члоб я тебя опять потыцяв в калюжу, а ты, оправдывая свой красноярский суржик, закрывал задницу совецктм энциклопедическим словарем, выпущенным тогда, когда шла интенсивная кацапофикация мовы? Ноу проблем, ваеный
22.04.2021 13:40
"Чудо в пір"ї",тут мова йде не про українську мову, а про твій "расєйський ізик"!... Не "рыжими песами", а "рыжими псами"!!! До речі, я тобі недарма рекомендував Кіплінга почитать... У нього не "бандерлоги", а "бандарлоги"... І на якій помийниці вас "Лахта" набирає?...
22.04.2021 13:59
Псами они были пока путенский агент Лолита не влепил слово "европейская". А ты значит обиделся за чистоту своего рускавого езыка, на котором давал военную присягу рф? Ну извини. Меня вот тоже коробит, когда усякие песы пишут кацапизмы "почитать" или выдумывают слово "помийныци". Ну то таке. Мабуть якийсь приволжськый говир. Эгеж? Что касается бандерлогов-бандерлогов. Не очень предъявить эту претензию Пастору или, как вариант, редактору Цензора? Что, прапорщик, жопы нет? Отож бо
22.04.2021 14:10
Чуєш, "батрак лахтинський", та ти хоч "навиворіт вивернись", а я думку про тебе мінять не буду... Від тебе "лаптями" за версту смердить, а ти переді мною пробуєш на сраку "вишиванку" натягти... Іди лохам, десь у Харкові чи Одесі розказуй, який ти "щироукраїнець", а не мені...
22.04.2021 14:31 Ответить
Вчимо кацап'ятко українській
Урок перший:
1. При звертанні українською змінюється відмінок. Правильно писати - батраче
2. Мінять - це кацапізм. Правильно - змінювати
3. Пробуєш - це кацапізм. Правильно - намагаєшся
4. Розказуй - це кацапізм. Правильно - розповідай
Сідай, ярику, двійка.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:39
Що, пиво подорожчало? Чи цигарки? Що ти так сраку рвеш за кількість коментарів?
1.Телепню, ти бачиш, що я "в лапках" звернення до тебе написав? А це означає, що я вжив словосполучення у переносному сенсі, у відповідності з вимогами ВАШОЇ, "кацапської" граматики. А там звертального (кличного) відмінку немає.
2."Мінять" - у подніпровському діалекті загальновживана форма слова "міняти", де дієслова закінчуються на "Ь", а не на "И". Почитай Шевченка чи Нечуя-Левицького...
3. ПРОБУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. перех., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6 також у сполуч. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%B7 із спол. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B8 чи . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 Випробовувати кого-, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C що-небудь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C якість , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C придатність https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8C чогось , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8 перевіряти https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD стан https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8C чогось і т. ін. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 Підпара https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 засував https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96 двері у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8F%D1%85 сінях , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2 пробував https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE довго , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B8 чи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5 добре https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 замкнені (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1 Коцюб ., II, 1955, 74); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F Гуляння https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F розливалося , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C повінь . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Пристрасті https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96 поволі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8 залишали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B9 свої https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3 береги . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8C Хтось https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2 пробував https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81 голос (М. Ю. Тарн., Незр.https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82 горизонт , 1962, 70); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE Дядьки https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 клепають ,а https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE батько https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B6%D0%B5 вже https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 пробують https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83 косу https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9 густому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 дворовому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88 спориші (М. Ол., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D1%83%D1%82%D0%B8 Чуєш .., 1959, 80); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 Пробувати https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 актора https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9 головну https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C роль ; У порівн. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0 Дівчата https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83 спросонку https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83 спершу перегукувались з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8C кимось , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B8 немовби https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 пробуючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8 голоси (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D0%B5 Ле , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE Право .., 1957, 18); // https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8 Мацаючи , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 щупаючи , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8 перевіряти https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C що-небудь , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F упевнюватися в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%8C чомусь . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8F Бабуся https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0 пробувала https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE мого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%BE%D0%B1 лоба ,а https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8 мацала https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F долонею https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4 під https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8E самою https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 сорочкою і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 взнавала , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B8 чи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94 буває https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B8 впрів (Сміл., Сашко,1957,48);
4. РОЗКАЗУВАТИ, ую, уєш, недок., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%98 РОЗКАЗАТИ , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8 кажу , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8 кажеш , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%BA док ., перех. і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B5%D0%B7 без https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA додатка , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE про https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE кого - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BE рідко https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0 за https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE кого -
22.04.2021 14:59
О! То что и и предполагал. Оправдывая свой суржик и механический перевод с мордовского на украинский, прапорщик российской федерации объясняет говорами и книжками савецкой эпохи. Вместо того, чтоб стоять похнюпывшы пыльник и мямлмить - спасибо, дядьку, что научили
22.04.2021 15:06
22.04.2021 12:47
Аве идиот!
22.04.2021 13:40
Чим не вдоволений?
22.04.2021 13:43
показать весь комментарий
22.04.2021 13:46
Чому у тебе такий рязанський акцент?
22.04.2021 13:48
Бери вище... У нього "рязанський акцент руської мови"... Ще Володимир Даль, в 19 ст, на запитання "Где можно услышать настоящий, чистый русский язык?", сказав: "Поезжайте в Киевскую губернию... То чем говорим мы - всего-лишь его великарусскае наречие...".
22.04.2021 14:36
пшел нах питар!
- вылезло из шезлонга и ляпнуло языком гівно на всю округу...
22.04.2021 12:56
Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских бандерлогов/ Дорожня пісня бандарлогів. Але постривай! Брате, хвостом веселіше махай! Ось ми які, всі побачать нехай! Тож не гайтесь, до нас приставайте І за нами чимдуж поспішайте Верховіттям дерев, де сплелися в гірлянди ліани! Сміття, кинуте нами, покаже вам путь, Співи наші чудові до нас доведуть Вірте, вірте, нам вдасться здійснити омріяні плани!
22.04.2021 12:59
Руді собаки.
22.04.2021 13:13
Президентом України мав би бути Олександер Турчинов.
22.04.2021 14:02
ты при памяти..- или тоже в секте не сильно ясных и темных...???
23.04.2021 00:14
..та бред лошков, шо ОДИН чело принятный решений хоть где-то и когда-то-ни-будь - читайте историю, неучи-недоучки и не клацайте фуфла- вы ж претендуете на гос.должности и кормушки...)))= ну думайте ж своими тупыми лбами...((- ты ж, пастор, был там кем-то...- или просто тупой, как пробка лысая, или недоумок)))- = есть определенный круг конкретных лиц, благодаря которому, пуйло еще пока живо и в тематике состоит.. ВОТ и ВСЁ)))
изменится ситуация в лаптях- клиенту светит разброс от пенсии до безвестной пропажи в зависимости от градиента...)
и не надо путать наш нарид и сеять непонятки
23.04.2021 00:12
 
 